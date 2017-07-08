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Госполиция презентовала единственный в странах Балтии новый конвойный автобус Iveco Crossway Line, предназначенный для междугородной перевозки заключенных. Автобус был передан конвойному батальону Рижского региона. Он рассчитан на пять конвоиров и 30 задержанных, в нем 14 двухместных и две одноместные камеры. А также оборудован видеонаблюдением, климат-контролем и багажным отделением. Автобус обошелся в 290 тысяч евро.



В тот же день в Риге завершились переговоры с делегацией Камеруна, впервые прибывшей в Латвию после установления дипломатических отношений в 2015 году. Делегацию возглавлял посол Камеруна в Германии Жан Марк Мпей.



8 июля 2015 года Раймондс Вейонис вступил в должность президента Латвии, бывший президент Латвии Андрис Берзиньш в Доме Черноголовых символически передал ему ключи от Рижского замка. Затем Вейонис символически уселся в президентское кресло, а Берзиньш положил ему руку на плечо в знак поддержки. Вейонис принес в Сейме торжественную клятву, а на церемонии инаугурации заявил, что вся его дальнейшая работа будет посвящена укреплению и развитию традиций демократии, а также сплочению латвийского народа, защите его интересов и росту благосостояния.

В тот же день Сейм утвердил в должности министра обороны депутата парламента Раймонда Бергманиса (Союз «зеленых» и крестьян). За его кандидатуру проголосовало 50 депутатов, против - пять, воздержалось семь членов парламента.

В тот же день Полиция безопасности задержала Владимира Линдермана за возможную поддержку граждан России, ранее задержанных за незаконное проникновение на Адажскую военную базу. В начале июня Линдерман дважды ездил в Кадагу на автобусе и однажды был замечен на конечной остановке автобуса, где «прячась, наблюдал за ограждением Адажской военной базы», говорилось в заключении ПБ.

8 июля 2014 года в кабельных сетях снова стал доступен телеканал «Россия РТР», ретрансляция которого на территории Латвии была приостановлена на три месяца в соответствии с решением Национального совета по электронным средствам массовой информации.

8 июля 2013 года около 8 часов утра в Иманте возле велодорожки был замечен агрессивный лось. Около полудня животное было поймано и вывезено из города.

В тот же день бывший владелец банков Snoras и «Латвияс Крайбанка» Владимир Антонов в интервью порталу DELFI пообещал вернуть композитору Раймондсу Паулсу потерянные в «Крайбанка» сбережения с процентами.



8 июля 2011 года Андрис Берзиньш вступил в должность президента Латвии. Он принес присягу в Сейме, возложил цветы на Братском кладбище и к памятнику Свободы, принял от Валдиса Затлерса ключ Рижского замка, получил орден «Трех звезд», провел первую пресс-конференцию и посетил свою школу в Нитауре.

В тот же день пресс-секретарь президента Андриса Берзиньша Лига Крапане сообщила, что этого дня кортеж президента Латвии в дальнейшем не будет использовать звуковой сигнал и маяки, исключения будут допускаться только в чрезвычайных ситуациях.

В тот же день пресс-служба президент сообщила о том, что выбрана временная квартира для бывшего президента Латвии Валдиса Затлера. Она будет находиться в тихом центре Риги, в квартире пять комнат, арендная плата за нее составляет 672 лата без НДС. Коммунальные затраты будет покрывать Государственная канцелярия.

8 июля 2010 года медицинская помощь была оказана 706 участникам X Праздника песни и танца школьной молодежи, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Лаура Бундуле. 21-го ребенка пришлось госпитализировать, в основном с подозрениями на вирусные инфекции. Жары 8 июля не было, поэтому участники праздника жаловались в основном на проблемы с пищеварением. Выросла также заболеваемость ангиной, а танцоры получали ушибы, ссадины, растяжения.



В тот же день президент Валдис Затлерс, находясь среди участников X Праздника песни и танца школьной молодежи, сделал об этом самую первую запись в твиттере.

8 июля 2009 года премьер-министр Валдис Домбровскис заявил в интервью Латвийскому радио, что Латвия находится в низшей точке экономического спада. Премьер отметил, что сейчас Латвия достигла "дна" и будет находиться на нем до конца года, а затем следует ожидать стабилизации ситуации

В тот же день министр внутренних дел Линда Мурниеце подписала решение о возбуждении дисциплинарного дела и оценке действий ректора Латвийской полицейской академии Витолда Захарса относительно возможной растраты средств.

В тот же день суд Тукумсского района приговорил к к условному лишению свободы сроком на два года и шесть месяцев с проверочным сроком на три года Андрея Д., запершему свою подругу на балконе, выпрыгнув с которого, женщина погибла. Также суд взыскал с осужденного 3020 латов в пользу родственников погибшей. Экспертиза установила, что перед смертью женщина находилась в сильном алкогольном опьянении.



8 июля 2007 года Валдис Затлерс перенял должностные полномочия от прежнего первого лица государства Вайры Вике-Фрейберги. После торжественной смены караула у Рижского замка Вике-Фрейберга передала Затлерсу ключи от замка, пожелав, чтобы в его руках они были в безопасности.

8 июля 2006 года был достигнут максимальный температурный рекорд Латвии — в Бауске воздух прогрелся до + 32,8 градусов.

8 июля 2005 года в Риге, на ул. Сеску в результате покушения был тяжело ранен бизнесмен Андрей Чепелкин, совладелец рижских ресторанов Sumo и Kabuki.

В тот же день Огре открылся крупнейший в Латвии магазин торговой сети Elvi. Площадь нового магазина составила 1,6 тысяч кв. метров.

8 июля 2004 года депутат фракции ЗаПЧЕЛ в Сейме Николай Кабанов сообщил, что объединение "За права человека в единой Латвии" приняло решение сотрудничать с третьей по величине политической силой, представленной в Государственной думе РФ -- блоком "Родина". Сопредседателем "Родины" был Дмитрий Рогозин, который неоднократно высказывался в защиту прав русскоязычного населения Латвии.

8 июля 2003 года избранная на второй срок президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в Сейме принесла торжественную присягу и приступила к выполнению президентских обязанностей в течение еще четырех лет.

В тот же день, заслушав доклад министра обороны Гирта Валдиса Кристовскиса об отказе от обязательной воинской службы, большинство членов правительства поддержали переход Латвии к полностью профессиональной армии.



В тот же вечер в Рундальском дворце состоялся пышный инаугурационный бал президента, на который были приглашены почти 900 гостей. Бал давался в Рундальском дворце, так как Рижский замок находился в плохом техническом состоянии и 3-й и 4-й этажи в нём были закрыты для публики. Героем бала стал премьер-министр Эйнарс Репше, которому приглянулась 17–летняя девушка из обслуживающего персонала. По свидетельствам очевидцев, Репше начал ухаживать за ней на виду у всех, и чтобы привлечь её внимание, подбрасывал перепелиные яйца и печенье и ловил их ртом.



8 июля 2001 года в Вирге Лиепайского района был открыт памятный знак в честь шведского короля Карла XII – чугунный сапог 56-го размера, две пушки и кучка ядер.

В тот же день заместитель начальника Главного управления уголовной полиции Вилнис Кипенс в опубликованной в официальной газете «Латвияс вестнесис» статье «Об организованной преступности и борьбе с ней» предсказал рост влияния российской организованной преступности в Латвии. А также сообщил, что проституцией в Латвии занимаются примерно 3000-4000 лиц.

8 июля 2000 года в Риге, на ул.Краста, напротив торгового центра Mols, был обнаружен повесившийся юноша. У самоубийцы полиция нашла документы на имя Сергея К., 1978 года рождения, а также предсмертное письмо.



8 июля 1999 года в Рундальском замке состоялся бал в честь инаугурации президента Вайры Вике-Фрейберги. Обошелся налогоплательщикам в 18 000 латов.

В тот же день Сейм принял закон о государственном языке, за него проголосовали 73 депутата парламента. Хотя верховный комиссар по правам человека и вопросам национальных меньшинств ОБСЕ Макс ван дер Стул, а также представители других международных организаций неоднократно указывали на несоответствии закона международным стандартам. Организации, объединяющие русскоговорящих жителей Латвии, протестовали против его принятия возле здания Сейма.

В этот же день 8 часов 12 минут по телефону Государственной пожарно-спасательной службы 01 позвонил мужчина, который по-русски произнес "В 10 часов взорвется президентский замок" и положил трубку. Взрывном устройство обнаружено не было, но служба безопасности президента обнаружила в сквере у замка дозиметр, применяемый для измерения радиоактивного излучения.

В этот же день, в период с 17.00 до 6.00 утра из Министерства образования и науки исчезли три компьютера Pentium, общей стоимостью 940 латов, где хранились статистические данные о состоянии высшего образования и вузов в Латвии.

8 июля 1995 года в Кабинете Министров впервые прошел день открытых дверей. Премьером был Марис Гайлис.



8 июля 1993 года в Сейме принес присягу президента Гунтис Улманис, первый президент после восстановления независимости Латвии.

8 июля 1986 года секретарь Кировского райкома ЛКСМ Латвии Зиедонис Чеверс объявил выговор инструктору отдела комсомольских организаций райкома Валерию Каргину за «неподготовку вопросов к бюро райкома и неосуществление контроля за выполнением рабочего плана на II квартал».

8 июля 1982 года рижское трамвайно-троллейбусное управление было награждено Орденом Дружбы народов.



8 июля 1959 года на пленуме ЦК Компартии Латвии первым секретарем ЦК КПЛ был избран Арвид Пельше. Занимал эту должность до апреля 1966 года.



8 июля 1950 года в Риге прошел второй республиканский слет пионеров. Состоялось торжественное шествие и и вручение знамён районным пионерским организациям.

8 июля 1947 года в Смилтене в стену здания Сельскохозяйственного общества врезался автобус рижского автобусного парка. Погибло 27 человек, 19 ранено. Это была самая крупная по числу жертв автокатастрофа в Латвии.

8 июля 1941 года было опубликовано обращение начальника штаба Сил самообороны полковника-лейтенанта В.Деглавса ко всем латышским солдатам, айзсаргам, полицейским и и патриотам: «Немедленно установите связь с соединениями и учреждениями немецких войск. Берегите латышские жизни и имущество от бродячих большевистских банд... Охраняйте железные дороги, мосты и важные хозяйственные объекты от опустошения русскими и большевистскими бандами. Участникам групп самозащиты одеться в форму латвийских солдат, айзсаргов, полицейских или мазпулков с повязкой национальных цветов на левой руке. Повязки пронумеровать и поставить печать волостной немецкой комендатуры или городского правления. Если нет формы — достаточно повязки...».

8 июля 1940 года президент Карлис Улманис подписал решение правительства о ликвидации военизированной организации айзсаргов.

8 июля 1930 года правительство утвердило декларацию об окончательном определении границы с Литвой, хотя работа совместной комиссии по этому вопросу была закончена в 1921-м году.



8 июля 1926 года полицией был арестован легендарный разбойник Ансис Альбертс Каупенс, герой латышского фольклора и песен.



8 июля 1922 года Латвийскую Республику признала Республика Колумбия, государство на северо-западе Южной Америки.



8 июля 1919 года в Риге состоялась торжественная встреча прибывшего из Лиепаи временного правительства во главе с Карлисом Улманисом. Рига вновь стала столицей Латвии.

В тот же день в составе Министерства юстиции Латвии было создано Главное тюремное управление.

8 июля 1916 года в ходе неудачного наступления 12-й русской армии под Кецкау (Кекавой), латышские стрелки потеряли 250 человек убитыми, 120 пропавшими без вести и почти две тысячи были ранены.



8 июля 1873 года (по новому стилю) в Риге, в доме Рижского латышского общества, открылся первый латышский праздник песни. В этот же день в рамках праздника состоялся концерт духовных песнопений в Домском соборе.

Фото - president.lv, arhivi.lv, liepajaturisms.lv, МИД ЛР, Госполиция ЛР, журнал "Атпута", газета "Педея бриди", Латвийский государственный архив кинофотодокументов.