9 июля 2015 года на заседании государственных секретарей был рассмотрен подготовленный Министерством здравоохранения проект правил Кабинета министров о порядке, в котором лица, оказывающие услуги в сфере красоты и татуирования, должны сообщать о начале хозяйственной деятельности.

Эксклюзив |

в Риге впервые открылась Всемирная хоровая олимпиада. Участовали 27 тысяч певцов, представляющих 460 хоровых коллективов из 73 стран мира и с пяти континентов.

9 июля 2012 года представитель "Ригас уденс" по общественным отношениям Артур Муцениекс сообщил, что в Риге появились краны с бесплатной питьевой водой, чтобы люди могли охлаждаться в жару. В центре города заработал на Ратушной площади, у статуи Роланда.



9 июля 2011 года делегаты 15-го съезда Народной партии приняли решение о ее ликвидации. Из 308 делегатов за ликвидацию партии проголосовали 248, против были 26. Предложение о роспуске Народной партии внес один из основателей партии Андрис Шкеле.

В тот же день мэр Риги Нил Ушаков почти после двухмесячного лечения в Берлине вернулся в Ригу.

В ту же ночь в Риге двое вооруженных грабителей проникли в торговый центр Dole на ул. Маскавас. По версии полиции, около 4 часов ночи в двери торгового центра постучал некий мужчина. Представившись работником оперативной службы охранной фирмы, он сказал, что у него сломалась автомашина, и попросил помощи. Охранник впустил его в магазин и отправился в свое служебное помещение, но вскоре там появился еще один мужчина в маске. Злоумышленники пригрозили охраннику пистолетом, связали и надели на него наручники. В торговом центре грабители провели около часа. Помимо ограбления магазинов, они пытались взломать два банкомата. Когда грабители завершили свое дело, они освободили охранника и велели ничего не рассказывать. С собой они унесли также все системы видеонаблюдения.



9 июля 2010 года руководитель администрации президента РФ Сергей Нарышкин, находившийся с кратким визитом в Латвии, передал президенту Валдису Затлерсу приглашение посетить Москву от российского президента Дмитрия Медведева.





В тот же день в Риге на улице Даугавгривас сгорела усадьба Дрездена - образец деревянного барочного зодчества середины XVIII века.



9 июля 2009 года в Риге генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что НАТО гарантирует безопасность и крупных, и мелких стран-участниц. «Я могу вам утверждать, что безопасность гарантирована. Такова суть НАТО», — сказал он. При этом Схеффер напомнил, что безопасность и стабильность стоит денег. Президент Затлерс вручил генсеку НАТО орден Крест признания 1-й степени.

В тот же день газета «Диена» сообщила, что из-за ошибок, допущенных в результате сбоя работы технологической системы, в середине июня сотни жителей Латвии получили по две пенсии, два материнских или два больничных пособия.

9 июля 2008 года Латвийская национальная комиссии ЮНЕСКО сообщила, что Риге грозит включение в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия. На заседании Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО, проходившем в Канаде, обсуждалось, что только проведя всеобъемлющий анализ и тщательную оценку планируемых в Риге новостроек можно будет избежать включения латвийской столицы в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия.





В тот же день Елгаве главный герой кампании "Не мусори в лесу!" Цукменс начал вселатвийское агитационное турне, для того, чтобы бороться против засорения лесов пластмассой не только в теории, но и на практике.

Той же ночью, около 4 часов, в двери торгового центра Dole на ул. Маскавас в Риге постучал некий мужчина. Представившись работником оперативной службы охранной фирмы, он сказал, что у него сломалась автомашина, и попросил помощи. Охранник впустил его в магазин и отправился в свое служебное помещение, но вскоре там появился еще один мужчина в маске. Злоумышленники пригрозили охраннику пистолетом, связали и надели на него наручники. Когда грабители завершили свое дело, они освободили охранника и наказали ничего не рассказывать. С собой они унесли также все системы видеонаблюдения.

9 июля 2007 года президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор между Российской Федерацией и Латвией о российско-латвийской государственной границе.

9 июля 2006 года в Юрмале днем, в ресторане «Юра» появился некий мужчина, с виду обычный посетитель. Примерно в 15 часов он направился к кассиру, выстрелил женщине в лицо из газового пистолета и ограбил кассу. Ущерб - 1500 латов.



9 июля 2005 года в Риге, во Дворце конгрессов, Партия народного согласия (ПНС) и "Новый центр" (НЦ) сформировали объединение "Центр согласия", его председателем был избран лидер НЦ Сергей Долгополов. Долголетний лидер и создатель ПНС Янис Юрканс войти в объединение отказался, назвав его бизнес-проектом известного банка и вышел из партии.

В тот же день около 12.00 почтальон Марите Горемыко получила в Исталснском почтовом отделении 789 латов и отправилась рейсовым автобусом в Бригскую волость. В поселке Скриню она выплатила одну пенсию и по лесной тропинке пошла к следующему дому, расположенному на расстоянии около 1 км. Больше ее не видели. Ее тело было найдено 16 июля недалеко от поселка Скриню Бригской волости Лудзенского района. В декабре Латгальский окружной суд в среду приговорил двух мужчин, обвиняемых в убийстве почтальона к 15-ти и 18-ти годам лишения свободы.

9 июля 2004 года премьер-министр Индулис Эмсис в Берлине призвал Европейский Союз содействовать развитию демократии в России и дефинировать приоритеты всех 25 стран-участниц в отношении "большого соседа".

В тот же день «Диена» сообщила, что эксперты по борьбе с коррупцией Совета Европы в опубликованном на этой неделе докладе о ситуации с предотвращением и борьбой с коррупцией в Латвии рекомендуют правительству внести изменения в законодательство, чтобы устранить любые предпосылки для коррумпированности чиновников, а также принять кодексы этики во всех государственных и муниципальных учреждениях.

9 июля 2003 года Хозяйственная комиссия Сейма одобрила предложение о пошиве спортивных форм для баскетбольной команды парламента. С такой инициативой в канцелярию Сейма обратился руководитель комиссии по спорту Дзинтарс Абикис и капитан баскетбольной команды депутатов Карлис Стрелис. Они полагали, что депутаты, занимаясь спортом, своим личным примером будут пропагандировать здоровый образ жизни и повысят престиж Сейма. Стоимость пошива одного спортивного костюма для депутатов с символикой латвийского Сейма составлялa 20 латов.

В тот же день Национал-большевистская партия России призвала российских певцов к бойкоту конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале после решения Латвии запретить въезд в страну известному певцу, депутату Госдумы России Иосифу Кобзону. НБП заявила, что внесение Кобзона в «черный список» — «плевок в лицо всему музыкальному сообществу России».

9 июля 2002 года в Риге в подъезде дома №10 по ул. Звайгзная гатве трое молодых людей несколько раз ударили ножом директора центра исследований Baltic Media Facts Latvia Каспара Улстса, а затем скрылись.

9 июля 2001 года полк охраны Министерства внутренних дел отказался конвоировать подсудимого по делу "Банка Балтия" Александра Лавента из больницы "Линэзерс" в Рижский окружной суд, на очередное заседание. От полка охраны было получено письмо с разъяснением, что согласно приказу о конвоировании подсудимых полк охраны может доставлять подсудимых в суд только из мест заключения и конвоировать их обратно. Но не может конвоировать в суд из лечебного учреждения.

В ту же ночь в Риге в здание Кабинета министров была брошена бутылка с зажигательной смесью. Её осколки нашли около 4.00 на ступеньках здания. Бутылка была разбита и ее горлышко было заткнуто тряпкой. Министр внутренних дел Марек Сеглиньш заявил, что работникам Государственной службы охраны, охраняющим здание, следовало бы более бдительно наблюдать за происходящим вокруг, время от времени выходить также на улицу и обходить окрестности. Как подчеркнул представитель премьер-министра, совершенная хулиганская акция не была опасной, к тому же бутылка была наполнена некачественной горючей смесью.



В тот же день из Вентспилса в кругосветное путешествие отправилась яхта «Милда». Это произошло в день 50-летия бывшего премьер-министра Мариса Гайлиса, который и отправился в путешествие.

9 июля 1999 года латвийский и литовский премьеры — Вилис Криштопанс и Роландас Паксас в Паланге подписали договор о морской границе между двумя странами.

В тот же день Вайра Вике-Фрейберга запросила у Центра документации последствий тоталитаризма справку о том, имеются ли в его распоряжении сведения о ее сотрудничестве с КГБ. Никаких порочащих связей обнаружено не было.

9 июля 1996 года с целью отстаивания и защиты прав нацменьшинства в органах государственной власти Украины и Латвии в Риге был основан Союз украинцев Латвии.

В тот же день Рижская дума приняла решение о сдаче в аренду АО Rigas Golfa klubs территории парка Победы площадью 77 357 квадратных метров сроком на 15 лет.

9 июля 1992 года Верховный Совет ЛР аннулировал мандаты 14 депутатов фракции "Равноправие".

9 июля 1966 года кондитерская фабрика "Лайма" была награждена Орденом Трудового Красного знамени.

9 июля 1941 года немецкий комиссар Рижского городского округа Хуго Виттрок издал распоряжение о недопустимости самовольного восстановления латвийских государственных учреждений.

В тот же день в Москве была создана латышская редакция Всесоюзного радио для вещания на оккупированную немцами территорию Латвии.

9 июля 1937 года рижская удица Рупменхофштрассе (Рупмуйжас) была переименована в улицу Августа Деглава.



9 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Английская фирма «Ватерлоо» прислала в Ригу первые пробные оттиски новых 20-латовых кредиток. Оттиски признаны удачными и утверждены . Особенно хорошо удался портрет президента государства Я. Чаксте. Банкноты вступят в обращение лишь осенью» .

9 июля 1849 года было издано «Лифляндское крестьянское поземельное уложение». Вся земля оставалась в собственности помещиков, но восстанавливалось разграничение помещичьей и крестьянской земли.

9 июля 1764 года Рига пушечным салютом встречала российскую императрицу Екатерину II. У Песчаных ворот (ныне там находится Памятник Свободы) к приезду царицы была построена триумфальная арка.

Фото - president.lv, jelgava.lv, ventasbalss.lv, газет "Диена" и "Час" и из Википедии.