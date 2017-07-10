10 июля 2016 года Латвийский институт внешней политики презентовал исследование «Отношения НАТО и России: интересы Латвии в контексте формальных рамок и трансформации отношений». Там говорилось о неизбежном возрастании вероятности инцидентов между вооруженными силами НАТО и России. С учетом того, что какие-либо соглашения, которые могут быть заключены между Россией и НАТО или ее членами, скорее всего, ухудшат позиции альянса, маловероятно развитие нового двухстороннего или многостороннего регулирования, считали эксперты.

10 июля 2015 года активист партии «ЗаРЯ!» Илларион Гирс вновь получил паспорт гражданина Латвии. Несмотря на сожжение предыдущего паспорта и официальную просьбу выдать паспорт негражданина. Как рассказал Гирс, ему непонятно, почему снова выдан паспорт гражданина, если он изъявил желание отказаться от гражданства.

10 июля 2013 года мэр Вентспилса Айварс Лембергс, комментируя предстоящее введение евро в Латвии, заявил:"Получив приглашение в еврозону, Латвия вступила на борт тонущего "Титаника".Теперь Латвия обязана помочь банкам Германии и других богатеев в спасении их должников — Греции, Португалии, Испании, Ирландии — от банкротства«, — иронизировал он. «Латвия, которой некуда девать деньги, займется их спасением и очень рада этому», — добавил Лембергс и напомнил о том, что экономика еврозоны демонстрирует спад уже четвертый квартал подряд, а также о крайней высокой безработице — в частности, в Испании она составляет 25%.

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в Риге в торжественном шествии участников X Праздника песни и танца школьной молодежи прошли президент Затлерс, премьер Домбровскис и и столичный мэр Ушаков. Из них только Затлерс был в народном костюме.

В тот же день в Риге около 23 часов неизвестный мужчина обстрелял троллейбус, который выезжал с остановки на ул. Меркеля. Стрелявшему удалось скрыться. В троллейбусе было повреждено одно из стекол, но люди не пострадали.

В тот же день возле заброшенного паба «Принц Уэльский» в лондонском районе Тотенхем было обнаружено исколотое ножом тело 42–летнего Геннадия Ярониса, по прозвищу Капитан. Он вошел историю восстановленной независимой Латвии как офицер, который 11 ноября 1992 года выставил первых часовых на пост N 1 ― к памятнику Свободы и был первым начальником почетного караула.



10 июля 2009 года у Кабинета министров прошел пикет Латвийской ассоциации травматологов и ортопедов и Латвийской ассоциации эндопротезирования тазобедренного и коленного сустава. Участники акции протеста выразили свое негативное отношение к отмене государственных компенсаций на плановые операции.

В тот же день в Валгунде, на дороге Калнциемс-Кудра, был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти, а также разбросанное вокруг оружие и патроны. На расстоянии около 10 км от тела был найден сожженный автомобиль Audi 80 Avant, ранее угнанный в окрестностях Бауски. Как сообщили в полиции, мужчина 1971 года рождения в составе группы готовил вооруженное нападение на автомобиль инкассаторов, но случайно подорвался сам, а соучастники сожгли угнанный автомобиль и скрылись с места происшествия.

В тот же день представитель интернет-тотализатора Betway.com в Латвии Артур Игнашс заявил агентству ЛЕТА, что, прогнозируя выборы мэра Риги, ставки на Нила Ушакова делали только 7% участников, 46% поставили на Айнара Шлесерса. Много голосов получил также Гирт Валдис Кристовскис.

10 июля 2008 года были опубликованы результаты исследования "Евробарометра", свидетельствовавшие о том, что абсолютное большинство жителей Латвии не доверяли партиям и структурам госуправления - Сейму и правительству. Политическим партиям не доверяли 90%, Сейму - 83%, правительству - 80% респондентов, полиции - 58% и судебной системе — 59%. Сравнительно большим доверием у жителей Латвии пользовалось телевидение (66%) и радио (61%), прессе же доверяли 46% и не доверяли 49% респондентов.

В тот же день Видземский окружной суд в Мадоне приговорил Александра Стуклиса 1988 г. рождения к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества и последующим контролем полиции на три года за убийство его дочери, которой еще не исполнился даже месяц.

В тот же день общество "Латвия Тибету" передала открытое письмо президенту Затлерсу, в котором просила его не принимать приглашение Международного Олимпийского комитета посетить открытие игр в Пекине. "Многие страны выразили свою поддержку Тибету в его борьбе за автономию. Руководители многих стран уже заявили, что не поедут на открытие Олимпийских игр в Пекине. Но Латвия, которая и духовно, и с точки зрения своей судьбы намного ближе Тибету, чем другие страны, со своей поддержкой пока медлит", говорилось в письме.

Тем же утром из витрины одного из магазинов в торговом центре Galerija Centrs были похищены ювелирные изделия. В 5.13 два злоумышленника разбили витрину кувалдой, забрали находившиеся там ювелирные изделия примерно на 3 тысячи латов и скрылись с места кражи на мотороллере. В сентябре их удалось задержать. Группа состояла из трех ранее уже судимых за аналогичные преступления мужчин. Причем один, старший, 1974 г. рождения, был судим пятикратно.

10 июля 2007 года Рижский окружной суд решил освободить из-под стражи обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айвара Лембергса. В качестве меры пресечения в отношении Лембергса был избран домашний арест. После оглашения приговора присутствовавшие сторонники Лембергса, который мог отправляться домой, приветствовали его овациями и песнями, у некоторых из них были слезы на глазах.

В тот же день президент Латвии Валдис Затлерс на заседании Кабинета министров призвал правительство в дальнейшем тщательнее разъяснять обществу свои действия.

В тот же день на морском побережье в Рагaциемсе был обнаружен новый для Латвии вид птиц - зуёк большеклювый (Charadrius leschenaulti), сообщил орнитологической портал www.putni.lv. Основной ареал обитания большеклювого зуйка - страны Азии, а гнездуется он на юге России и в Турции.



10 июля 2006 года в Юрмале, в Яункемери, после 17 часов, в 42-летнего Олега Андреева внезапно ударила молния, когда он выходил из воды. Мужчина был госпитализирован. На шее мужчины была 17-граммовая золотая цепочка, которая после этого происшествия пропала, а на ее месте остался след от ожога толщиной в палец. Пострадавший в шоковом состоянии, с травмами пяток и половых органов, был доставлен в Булдурскую больницу. Уже на другой день он был отпущен домой.

В тот же день в Токио на торжественной церемонии в императорском дворце состоялась аккредитация первого посла Латвии в Японии Петериса Вайварса. Он вручил верительные грамоты императору Японии Акихито.

В тот же день в 12 часов температура воздуха в Резекне, Даугавпилсе и Цесисе составила +31 градус, сообщили в Государственном агентстве окружающей среды, геологии и метеорологии. В Риге, Елгаве, Добеле и Алуксне воздух прогрелся до +29 градусов, в Бауске - до +26 градусов.



В тот жe день в Лондоне перед входом в резиденцию британского премьер-министра на Даунинг-стрит 10 состоялся знаменитый поцелуй президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и премьера Великобритании Тони Блера.

10 июля 2005 года на шоссе Рига-Юрмала образовался огромный транспортный затор из-за большого числа отдыхающих, направляющихся на пляжи. Причиной пробки стали несколько аварий, две из них произошли прямо на Лиелупском мосту.

10 июля 2003 года в период с 20.50 до 21.00 в Марупе Рижского района были украдены два принадлежащих министру внутренних дел Марису Гулбису велосипеда общей стоимостью 350 латов. За эти 10 минут воры ухитрились "увести" оставленные без присмотра велосипеды, один из которых был прислонен к забору, второй - закреплен на багажнике на крыше легкового автомобиля. "Кажется, что воры даже знали, у кого именно они крадут велосипеды," - сообщил Гулбис, отметивший, что кража была совершена профессионально и быстро.

Тем же утром в Екатеринбурге был задержан заместитель председателя Национал-большевистской партии Владимир Линдерман (Абель), который в Латвии был объявлен в розыск. Сотрудники линейного отдела внутренних дел станции "Свердловск-пассажирский" встретили Линдермана на вокзале при выходе из поезда "Москва – Томск". Линдерману вменялось нарушение паспортно-визового режима.

10 июля 2002 года около 20.00 в Риге была снова предпринята попытка "покорить вершину" Вантового моста в Риге. По тросам моста взбирался И.Силардс, уже пытавшийся "покорить" мост 4 июня. Сотрудники отряда "Омега" по стреле моста поднялись на вершину моста, дождались там Силардса и в 21.45 доставили его вниз.

В тот же день латвийская экспедиция из семи человек, в состав которой входили два инвалида, отправилась в Италию, чтобы попытаться покорить высочайшую вершину Европы - Монблан.

В тот же день в Риге на стоявшем в Болдерайском порту танкере Lilaste произошел взрыв, в результате которого пострадал 48-летний Валерий В, помещенный в 1-ю рижскую больницу с травмами головы, легких и грудной клетки. На танкере взорвались скопившиеся пары нефтепродуктов. Пострадавший работал на судне во время происшествия и был отброшен взрывной волной на четыре метра. После взрыва возник пожар, который пожарным пришлось тушить два часа.

10 июля 2001 года, около 15.30, у одного из кафе на бульваре Кронвалда в Риге произошел конфликт с участием около 20 человек, во время которого прозвучало несколько выстрелов. После того, как прозвучали выстрелы, конфликтующие стороны разошлись. На месте происшествия полиция обнаружила три гильзы от патронов 9-милиметрового калибра. Пострадавших не было.

10 июля 2000 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга сообщила, что начала "второй заход" в освоении русского языка, сменив преподавателя и решив заниматься один раз в неделю. На сей раз вместе с президентом русский язык будет учить и ее супруг Иварс.

В тот же день в Риге на улице Миесниеку был открыт первый в Латвии корейский ресторан.



10 июля 1993 года была избрана «мисс Латвия» Сигита Руде.

10 июля 1992 года воссозданая в 1990 году сборная команда Латвии по футболу одержала первую победу - выиграла со счётом 2:1 в матче против сбороной Эстонии. Оба гола забил Айнарс Линардс.

В тот же день в Вентспилсе была отмечена рекордная температура +34,4 градуса.

10 июля 1990 года 10 июля 1990 года Совет Министров ЛР принял решение о преобразовании Латвийского газетно-журнального издательства в акционерное общество, тем самым ликвидировав монополию на издание периодической печати.



10 июля 1988 года в Риге начался фольклорный фестиваль «Baltica '88», на котором впервые за много лет был поднят красно-бело-красный флаг. Это сделали участники фольклорного коллектива "Скандниеки".

В тот же день в рижском парке Аркадия была основана политическая организация Движение за национальную независимость Латвии (ДННЛ) во главе в Эдуардом Берклавсом.



10 июля 1965 года в Межапарке и на стадионе «Даугава» в Риге открылся XIV Всеобщий латышский праздник песни. Всего участвовало 12 441 хористов.

10 июля 1941 года газета «Тевия» писала: «Чтобы наконец у всего народа открылись глаза, желательно подвалы жидовской чека и пыточные камеры на несколько дней открыть для осмотра публики. Перед этим не верящим целесообразно почитать «Протоколы сионских мудрецов», где все мучения уже заранее предусмотрены, детально описаны и точно так же исполнены, как о том рассказывают мученики чекистских камер и как об этом говорит вся история последних 23 лет большевистского режима в России».

10 июля 1934 года Рижская городская управа под председательством городского головы Г. Целминьша обсуждала предложение инженера В. Шена о продаже Рижской городской управе за 15 000 эстонских крон поднятого в эстонских водах памятника Петру Великому, затонувшего при эвакуации из Риги в 1915 году:«Принимая во внимание историческую ценность вышеупомянутого памятника, городская управа после обсуждения вопроса единогласно постановила: откупить от Эстонского общества по подъему судов за 15 000 эстонских крон памятник Петру Великому... В вышеупомянутое вознаграждение включена доставка памятника в Ригу, в указанное городской управой место и притом с условием, что памятник должен быть неповрежденным и в хорошем состоянии; упомянутые 15 000 эстонских крон городская управа выплачивает в латах по существующему биржевому курсу».



10 июля 1925 года в Риге открылся первый съезд сестёр милосердия Балтийских стран. Присутствовали также представительницы Красного Креста из Франции, Британии и Швейцарии. Председательница Союза латвийских сестер Марта Целминя была награждена медалью имени Флоренс Найтингейл.

10 июля 1919 года была учреждена армия Латвии. Отдельная бригада объединилась с Северолатвийской бригадой под командованием генерала Дависа Симансонса. Позднее была сформирована Комендантская рота, из которой был создан Штабной батальон.

10 июля 1918 года Ленин в Кремле принял командира красных латышских стрелков Юкумса Вациетиса и выразил ему благодарность за подавление левоэсеровского мятежа. Два дня спустя Вациетис был назначен главнокомандующим Восточным фронтом.

10 июля 1901 года (по старому стилю) в Риге в 12.00 возле Александровских ворот (ныне район бывшего завода ВЭФ) состоялась презентация электрического трамвая. Были сделаны две проверочные поездки по Александровской улице (ныне Бривибас), а регулярное движение открылось на следующий день.



10 июля 1891 года на Луцавсале был открыт памятник в честь погибших русских воинов.

10 июля 1828 года заключенный декабрист Вильгельм Кюхельбекер писал из Динабургской (Даугавпилсской) крепости: «Свидания с тобою, Пушкин, в век не забуду». Когда Кюхельбекера под стражей перевозили из Шлиссельбурга в Динабург, на маленькой почтовой станции он встретил Пушкина, ехавшего в Петербург из Михайловского.

10 июля 1710 года капитулировавший перед российскими войсками шведский гарнизон покинул Ригу.

10 июля 1701 года отряд в 400 русских солдат геройски погиб, защищая от наступающей шведской армии остров Люцау (ныне Луцавсалу).

Фото - president.lv,mixnews.lv, spoki.lv, skandnieki.lv, журнал "Неделя" и газета "Суббота".