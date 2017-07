11 июля в истории Латвии: напрасный пожар



11 июля 2016 года в Риге после полудня прошел сильный ливень. Вода затопила участок улицы Виенибас гатве от улицы Телтс до улицы Сатиксмес, улицу Краста под Островным мостом, улицу Улманя гатве под путепроводом улицы Баускас, улицу Чиекуркална 1. гара линия под путепроводом Вайрога, улицу Вароню возле Рижского крематория, проспект Виестура на участке от проспекта Межа, улицу Тралеру на Мангальсале и улицы Гайгалас, Силикату и Стурманю в Болдерае. Количество осадков составило 15-20 миллиметров. 2 Эксклюзив | в Риге после полудня прошел сильный ливень. Вода затопила участок улицы Виенибас гатве от улицы Телтс до улицы Сатиксмес, улицу Краста под Островным мостом, улицу Улманя гатве под путепроводом улицы Баускас, улицу Чиекуркална 1. гара линия под путепроводом Вайрога, улицу Вароню возле Рижского крематория, проспект Виестура на участке от проспекта Межа, улицу Тралеру на Мангальсале и улицы Гайгалас, Силикату и Стурманю в Болдерае. Количество осадков составило 15-20 миллиметров. В тот же день в Лиепае за час вылилось 20 мм осадков, что составило почти 10-дневную норму. Сильный ливень затопил несколько улиц в центре города - вода текла по проезжей части и тротуарам улиц Витолу, Грауду, Лиела и Эзера. В тот же день управляющий директор компании TNS Latvija Мартиньш Траубергс, представляя результаты новейшего опроса, сообщил, что молодежь нацменьшинств вообще не смотрит общественные латвийские телеканалы, общая их аудитория среди представителей нацменьшинств тоже невелика. Аудитория общественных телеканалов - ЛТВ1 и ЛТВ7 - среди нацменьшинств в среднем за неделю достигает 35,1%, а доля просмотра этих каналов в общем времени просмотра ТВ составляет всего 3,1%. Как сообщил Траубергс, среди нацменьшинств в основном государственные каналы смотрят пожилые люди, а люди в возрасте до 34 лет почти не смотрят вообще. 11 июля 2015 года агентство ЛЕТА сообщило, что Комиссия экспертов по латышскому языку установила название спринг-роллов на латышском языке. Впредь спринг-роллы, или так называемые скрутыши (блюда, приготавливаемые путем заворачивания, скручивания), надо будет называть голубцами, свидетельствует решение, опубликованное на сайте Центра государственного языка. Это известие вызвало общественный резонанс, хотя решение об этом было принято на заседании комиссии ещё 17 июня. 11 июля 2014 года министр внутренних дел Рихардс Козловскис включил в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию ("черный список") еще 16 человек, в том числе в связи с событиями на Украине. В перечень нежелательных лиц вошли не только россияне, но и граждане ЕС, чьи действия не способствовали бы стабильности и согласию в Латвии. В ту же ночь в Риге на ул. Даугавгривас возник пожар повышенной опасности на заводе. Горел цех Рижского лакокрасочного завода. С учетом того, что в цеху находятся химические вещества, был объявлен пожар повышенной опасности. Пожар удалось ликвидировать к 14.18. Общая площадь горения составила примерно 100 кв.м. 11 июля 2013 года на внеочередном заседании правления Латвийской федерации футбола главным тренером сборной Латвии по футболу был утвержден Мариан Пахарь, который сменил на этой должности многолетнего руководителя команды Александра Старкова. 11 июля 2011 года президент Андрис Берзиньш в передаче Латвийского радио «В точке пересечения» сказал: «Мне кажется, что за тот короткий момент, когда я был в компартии, никому никакого зла не сделал, это дало мне возможность развиваться и идти вперёд, а также помогать всему тому, что произошло 4 мая 1990 года». В тот же день экс-президент Валдис Затлерс во время обеда в Американской торговой палате в Латвии сообщил, что желание вступить в его партию выразили за два дня уже 300 человек и отметил, что хотел бы привлечь в свою партию новых людей, которые ранее не занимались политикой.

В тот же день, изучая жуков в заповеднике низовья Педедзе, биологи Даугавпилсского Университета открыли новый для Латвии вид насекомых — щелкун ржавый. На госязыке -.Это примерно двухсантиметровый жук, который живет скрытно в старых, нетронутых лесах и на лесистых лугах, предпочитая старые полые дубы, вязы, ивы.

11 июля 2010 года днем температура воздуха в Риге достигла +31,3 градуса, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В тот же день канцелярия президента Латвии сообщила, что в этом году президент Затлерс не проведет традиционную встречу с организаторами музыкального фестиваля «Новая волна», так как в это время будет находиться в отпуске.



В тот же день президент Затлерс стал первым президентом из стран Балтии, посетившим с государственным визитом Таджикистан.

11 июля 2009 года газета Latvijas Avīze сообщила, что спустя 40 лет в Латвии выведен новый сорт клубники — Suitene. Новый сорт выведен в Пуре, Как отмечает издание, у нового сорта клубники ярко-красные большие и немного нестандартные ягоды. Имя для нового сорта дала селекционер из Суйтского края Валда Лаукгале.

11 июля 2008 года в Силенской волости Краславского района в здании латвийской погранохраны премьер-министр Латвии Иварc Годманис тайно встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Сидорским во имя государственных интересов.

В тот же день в Латвию из Эстонии прибыла символическая свеча памяти жертв «голодомора 1932-1933 годов на Украине» в рамках международной акции «Неугасающая свеча». Официальная церемония ее передачи состоялась на территории посольства Украины в Риге была продолжен в Рижской думе открытием фотовыставки Execution by Hunger. The Unknown Genocide of Ukrainians 1932-1933.

В тут же ночь в Риге из окна дома возле стадиона «Даугава» был произведен выстрел из пневматической винтовки в сторону стадиона, где громко пели размещенные там участники Праздника песни и танца. Пуля попала в одно из окон зданий на стадионе.



11 июля 2007 года посол США в Риге Кэтрин Тодд Бейли после встречи с новым президентом Латвии Валдисом Затлерсом сообщила журналистам: «После этой встречи у меня — наилучшее впечатление о г-не Затлерсе как о президенте страны. Он очень рассудительный человек, и другой человек и не мог бы быть на этом месте. В Белом доме отношение тоже очень положительное, — отметила посол. — Латвию в будущем ожидают прекрасные дни. Вы — в хороших руках».

В тот же день в Риге был подписан договор со шведской компанией Saab Bofors Dynamics AB о совместной поставке гранатометов Carl Gustav для вооруженных сил Латвии. На пять лет.

В тот же день президент Афганистана Хамид Карзай принял верительные грамоты у первого посла Латвии в этой стране Игоря Апокина. Резиденция Апокина находилась в столице Узбекистана Ташкенте.

11 июля 2006 года в Айзкраукльском районе около 16.45 на левом берегу Даугавы напротив Кокнесе наблюдался смерч - огромный темно-серый воронкообразный столб, который, вращаясь, изменял форму и медленно поднимался вверх, сливаясь с грозовой тучей. Когда смерч поднялся ближе к туче, нижняя часть воронки разделилась на два отдельных хвоста, которые вращались вокруг друг друга. Поднявшись до тучи, смерч рассеялся.

В тот же день семеро сомалийцев, год назад нелегально оказавшиеся на территории Латвии, во вторник были доставлены в центр размещения ищущих убежища лиц Mucenieki, и всем им были выданы документы лиц, ищущих убежище.

11 июля 2005 года в Болдерайский полицейский участок на ул.Стурманю 27 в Риге обратились две женщины. Они заявили, что на Болдерайском пляже их обокрал мужчина лет 45-ти. Он был голый, из одежды на нем была лишь синяя джинсовая кепка с козырьком. Вскоре его удалось задержать. При проверке в его сумке было обнаружено три мобильных телефона. Увидев, что полицейские нашли телефоны, мужчина бросился бежать в сторону леса, но был пойман и доставлен в 30-е отделение полиции. Было установлено, что это Валентин, 1958 года рождения.

11 июля 2004 года в Елгаве состоялось открытие восстановленного кладбища немецких военнослужащих, на котором похоронены более 1600 солдат германской армии, павших в Первой и Второй мировых войнах.

В тот же день было опубликовано исследование Международной ассоциации геев и лесбиянок, согласно которому, в Латвии и других новых странах ЕС наблюдалось негативное отношение к гомосексуальности и гомосексуально ориентированным людям. Данные по Латвии свидетельствовали, что часть местных гомосексуалистов страдала из-за своей сексуальной ориентации: 19% пережили насилие, треть - более одного раза. Половина жертв насилия пострадала от знакомых - коллег, членов семьи, соседей и др. Латвийские гомосексуалисты сталкивались также с преследованиями - 40% опрошенных утверждают, что подвергались им. В 60% случаев это были словесные оскорбления.

11 июля 2003 года латвийское судно Solvita наскочило на мель неподалеку от порта Хельсингборг на южном побережье Швеции. Судно под ямайским флагом направлялось в Великобританию с грузом лесоматериалов. Члены экипажа судна были арестованы на следующий день, когда оно зашло в порт. Капитан и один из членов экипажа были приговорены шведским судом к трем месяцам тюрьмы за управление судном в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день премьер-министр Эйнарс Репше на пути к восточной границе Латвии сам управлял пятиместным вертолетом Государственной погранохраны Agusta Bell. Премьер передавал штурвал пилоту погранохраны только для того, чтобы внимательнее осмотреть границу и ее объекты. Перед приземлением Репше несколько раз продемонстрировал журналистам воздушную петлю.

12 июля 2002 года температура воздуха в Риге достигла +31,5 градуса по Цельсию, превысив зарегистрированную в 1914 году максимальную температуру для этой даты. В Колке было +25 градусов, в Видземе и Земгале температура достигла отметки в +30 градусов.

11 июля 2001 года заместитель председателя Рижской думы Сергей Долгополов сообщил, что Рига подарит Санкт-Петербургу копию памятника Петру I, а оригинал, вероятнее всего, останется в Риге. Вице-мэр подчеркнул, что представители Санкт-Петербурга выразили желание получить в дар копию памятника. Это пожелание было вызвано тем, что крепления элементов оригинального памятника могут не выдержать климатических условий Санкт-Петербурга. Долгополов сказал также, что расходы по изготовлению копии памятника несет Россия, и Рижская дума на эти цели деньги не тратит. Говоря об оригинале памятника, Долгополов высказал мнение, что Рига в настоящее время не готова к его установке.

11 июля 2000 года на Олайнском торфяном болоте вспыхнул пожар, охвативший более 100 гектаров.

В тот же день немецкая газета Frankfurter Allegemeine Zeitung сообщила, что в защите напечатанных мюнхенской компанией Giesecke&Devrient денег были обнаружены изъяны только после того, когда было отпечатано уже 325 миллионов банкнот евро. Выяснилось, что банкноты достоинством в 100 евро могут быть легко подделаны на фотокопировальных устройствах. Газета сообщила, что эта же компания получила заказ на изготовление латвийских паспортов и напечатала все латвийские бумажные денежные знаки.

11 июля 1999 года на полигоне в Адажи состоялась церемония открытия первых международных учений Baltic Challenge'96.

11 июля 1997 года на эстонско-латвийской границе был задержан выпускник милицейского училища, таллинский бизнесмен Олег Сафьянков, более известный в Латвии как террорист Виктор, который вымогал у компании Varner Baltija миллион долларов США, угрожая взорвать бомбу в одном из магазинов Rimi.

11 июля 1990 года Верховный Совет ЛР принял решение о ликвидации Комитета народного контроля.

В тот же день Совет министров ЛР распространил сообщение, в котором указывалось, предусмотренная в Бауском районе встреча легионеров является шагом, ведущим к дестабилизации политической ситуации в Латвии.

11 июля 1989 года Народный фронт Латвии принял идеологическую платформу консолидации жителей Латвии разных национальностей на основе создания независимого демократического государства.

11 июля 1981 года в Риге было проведено испытание нового, вантового, моста. На мост, заехала колонна из 80 загруженных КамАЗов и МАЗов общей массой 2000 тонн. Грузовики прогонялись на скорости от 30 до 60 км/ч, резко тормозили и создавали ритмические удары о мост, срываясь со специальных трамплинов. Мост был открыт 21 июля.

11 июля 1971 года в Юрмале прошел праздник города, открывшийся театрализованным представлением на пляже в Дзинтари. «В его программе были выступления профессиональных и самодеятельных коллективов на эстрадах города, молодежные балы, спортивные состязания», сообщило агентство ЛТА.

11 июля 1962 года газета «Ригас Балсс» писала: «Научно-реставрационная мастерская Министерства культуры Латвийской ССР продолжает работу по реставрации Братского кладбища в Риге. К этому времени исправлен рельеф в стене, отделяющий верхнюю террасу, на которой горит вечный огонь, от части, где находятся могилы. В нынешнем году будет закончена реставрация нижней террасы. Неровные плиты из известкового туфа осели, некоторые повреждены. Их поднимают на прежний уровень и частично заменяют новыми».



11 июля 1954 года в Риге на стадионе «Даугава» состоялся волейбольный матч между командами Латвийской ССР и Китайской Народной Республики. Победила дружба.



11 июля 1950 года республиканский слет пионеров в Риге завершился торжественным костром.



11 июля 1943 года в Риге на Армейском стадионе прошел праздник песни, на котором с речью выступил генеральный комиссар Латвии в Рейхскомиссариате Остланд Отто-Генрих Дрейхслер: «Народы Европы осознали свою культурную общность и значение ценностей человечества и готовы их защищать. Защищать от тех англо-американских воздушных пиратов, которые только понаслышке знают о ценностях европейской культуры, как и от тех большевистских поджигателей, который любой фактор европейской культуры рассматривают как подлежащий уничтожению». После речи был исполнен гимн Германии. Потом прозвучала песня «Замок света». Сообщалось, что на праздник собралось около 50 тысячи человек.

11 июля 1941 года в Риге, в здании Министерства образования и науки Латвии (на улице Вальню), состоялось «полномочное собрание представителей латышской общественности». Собравшиеся 40 человек составили телеграмму Гитлеру: ««Фюреру и рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру, Главная ставка.11 июля 1941 года во вновь освобожденной Латвии впервые собрались представители латышского народа разных мест и разных профессий, чтобы выразить благодарность всего латышского народа покрытой славой немецкой армии и каждому немецкому воину, который участвовал в освобождении Латвии. Но особенно великому, увенчанному победами первому борцу немецкого народа и всей индогерманской нации Адольфу Гитлеру. Мы отдаем на решение Адольфа Гитлера надежды всего латышского народа на соучастие в борьбе за освобождение Европы. Латышский народ желает принять участие в строительстве новой Европы и с доверием полагается на соответствующее решение Адольфа Гитлера».

В тот же день немецкими оккупантами и их пособниками было уничтожено все еврейское население небольшого городка Ауце - более ста человек.



11 июля 1940 года приказом наркома обороны СССР маршала

Тимошенко был образован Прибалтийский военный округ с центром в Риге. Командующим округом был назначен генерал-полковник Александр Локонов (на фото).



11 июля 1937 года газета «Ритс» сообщила о торжественном награждении участников международного шахматного турнира в Кемери на кубок президента Улманиса. Приз – латышский национальный сундучок с шахматными фигурами - был вручен трем шахматистам, разделившим 1-3 место: рижанину Владимиру Петрову, Сало Флору из Чехословакии (который в газете назван голландским мастером) и американцу Самуэлю Решевскому. Гроссмейстеры Александр Алехин и Пауль Керес разделили 4-5 места. Кроме того, Петров получил серебряный кубок за красивую победу латвийского игрока над зарубежным, а Флор – приз от Рижского городского управления – серебряный подсвечник. Призы вручал министр иностранных дел Вилхельмс Мунтерс.

11 июля 1928 года Рижская городская управа приняла решение о сносе постамента памятника Петру Первому.

11 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Государственные больницы для душевнобольных по-прежнему переполнены. В новые больные принимаются лишь в исключительных случаях. Кандидатов, ожидающих приема в больницы, весьма много. Переполнена также новооткрытая больница в Двинске. На открытие новых больниц у министерства народного благополучия не имеется необходимых средств».

11 июля 1914 года воздух в Риге прогрелся до +31 градуса, что стало температурным рекордом.



11 июля 1901 года (по старому стилю) в Риге открылась первая линия электрического трамвая «Город — Александровские ворота».



11 июля 1812 года в Риге по приказу генерал- губернатора Магнуса фон Эссена были сожжены рижские предместья, чтобы не достались французской армии. Но из-за грозы и сильного ветра огонь быстро распространился за отмеченные границы. Пожар продолжался всю ночь, но наступление на Ригу так и не последовало.

Фото - president.lv, russkije.lv, Государственный архив кинофотодокументов, журналы "Атпута" и "Остланд", Википедия.