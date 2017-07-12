Эксклюзив |

в 23.00 состоялось экстренное заседание оперативной рабочей группы организаторов XI Праздника песни и танца учащейся молодежи. Из-за того, что генеральная репетиция гала-концерта, проходившая на эстраде в Межапарке, была прервана, поскольку дети младшего возраста от переутомления начали падать в обмороки. 17 детей были госпитализированы. Было решено отменить заключительное шествие праздника. Организаторы отметили, что никогда не сталкивались с тем, что у такого количества детей за короткий промежуток времени возникли проблемы со здоровьем.



12 июля 2013 года Латвийская почта выпустила почтовую марку в честь 150-летия появления на территории Латвии первого знака почтовой оплаты. Это была почтовая марка, которая была действительна только на территории Венденского (Цесиского) округа с 1863 по 1901 годы. Чтобы посылать письмо дальше, надо было клеить почтовую марку России.



В тот же день в Кабинете министров был торжественно подписан меморандум об инициативе "Честный внедритель евро". Со стороны правительства документ подписали премьер-министр Валдис Домбровскис, министр экономики Даниэль Павлютс и министр финансов Андрис Вилкс, а с другой - около 30 предпринимателей, представлявших разные отрасли. Суть инициативы состояла в добросовестном и точном перерасчете цен на товары и услуги при введении евро в Латвии.

12 июля 2012 года около 10 часов в Риебиньском крае, в Рушонской волости, недалеко от поселка Кастире упал вертолет финской фирмы, который производил очистку линий электропередачи от деревьев.



В тот же день премьер-министр Валдис Домбровскис посетил аэропорт «Рига», авиакомпанию, airBaltic и ГАО «Латвиское воздушное сообщение» и «полетал» на авиационном тренажере.

В тот же день в Риге, в 13.16, на остановке «Парк Аркадия» была зафиксирована попытка отцепления второго трамвайного вагона. Злоумышленникам удалось быстро разблокировать сцепные устройства и открепить страховочный трос. Но их через видеокамеру увидел водитель трамвая и вызвал аварийную службу.

12 июля 2011 года в воздушное пространство Латвии вторглись четыре неопознанных самолета, в воздух были подняты истребители НАТО. Самолеты оказались легкими, малогабаритными и не представляющими военной опасности.

В тот же день президент Андрис Берзиньш был признан самым непопулярным новоизбранным президентом в истории страны. Его рейтинг составил минус 37 пунктов. По данным агентства социологического исследования SKDS, примерно 40% опрошенных вообще не смогли ничего сказать о новом главе государства.

В тот же день Риге начался снос старых киосков цветочного рынка Sakta.

12 июля 2010 года Сейм на внеочередном заседании отказался принять поправки к Закону о сексуальном и репродуктивном здоровье, направленные на уменьшение числа абортов.

В тот же день Сейм передал на рассмотрение комиссий проект поправок к Уголовному закону, которые предусматривали за "поддержку агрессии СССР или нацистской Германии" до трех лет лишения свободы. С предложением ужесточить действующие нормы законодательства выступили члены "Гражданского союза" Карлис Шадурскис, Янина Курсите, Ина Друвиете, Гунарс Лайцанс и Анна Сейле.

В тот же день Сейм тайным голосованием утвердил Эрика Калнмейерса на должность генерального прокурора Латвии. За его кандидатуру проголосовали 54 депутата, против были 25, а 12 парламентариев воздержались.

В тот же день в Риге была зарегистрирована температура +31,9 градуса по Цельсию, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Такая температура зафиксирована станцией метеонаблюдений возле Латвийского университета, а на теплоцентрали "Иманта" датчики показали еще более высокую температуру - + 34,4 градуса.

12 июля 2009 года на в Риге на Привокзальной площади сломались вокзальные часы, изготовленные немецкой компанией Perrot и оснащенные спутниковой регулировкой времени. Стрелки часов замерли на 10.56.



12 июля 2008 года, открывая заключительный концерт Праздника песни, президент Затлерс призвал сделать пение обязательным предметом школьной программы.

12 июля 2007 года президент Банка Латвии Илмар Римшевич на пресс-конференции заявил о том, что рост латвийской экономики по-прежнему остается быстрым, однако наметились и первые тенденции его замедления



12 июля 2006 года во второй половине дня в Лиепае танкер «Анна», зарегистрированный в порту Батуми, выходя из канала Военного порта, врезался в мост. Танкер перевозил нефтепродукты, но утечки нефти не произошло. Люди при столкновении не пострадали. Мост получил значительные повреждения, полностью была разрушена северная опора моста на стороне Военного порта, металлические конструкции обрушились на судно. В передней части судна был поврежден борт. Выяснилось, что лоцман и один из членов экипажа буксира, сопровождавшего танкер в порт, в момент аварии были пьяны.

В тот же день температура воздуха в Риге достигла 29 градусов выше ноля.

12 июля 2005 года в Адажи под Ригой более 200 американских и латвийских военнослужащих начали совместные учения, чтобы затем принять участие в миротворческой операции в Ираке.

В тот же день стало известно, что министр обороны Латвии Эйнар Репше приобрел комплект самолета Flightstar IISC и собирает его в гараже своего особняка. Комплект понравившегося ему двухместного аппарата министр заказал в США за 25 790 долларов США.

В тот же день Рижская дума приняла решение повысить зарплаты руководству столичного самоуправления, изменив ставку минимальной зарплаты, которая используется при расчете зарплат.

12 июля 2004 года пресс-секретарь латвийского МИД Рет Плесумс сообщил, что исключенный министром внутренних дел Латвии из "черного" списка лиц, которым не разрешен въезд в Латвию, российский эстрадный певец Иосиф Кобзон получил в латвийском посольстве в Москве визу на въезд в Латвию.

В тот же день министр по делам регионального развития и самоуправлений Андрей Радзевич приостановил введенный Юрмальской думой запрет на курение на пляже как незаконный.

В тот же день сотрудники Полицейского управления Риги задержали гражданина Австралии Пера Андерсена , который, выдавая себя за миллионера, обманул десятки женщин в нескольких странах, в том числе - Литве и Латвии.

12 июля 2003 года после драки на одном из хуторов в Скайстской волости Краславского района, в больницу были доставлены четыре человека. Троих из них — Яниса, Арвида и Альбину ножом порезал Михаил, которого эта Альбина, 1922 года рождения, ударила лопатой по голове.

12 июля 2002 года министр по особым поручениям по делам госреформ Янис Круминьш, поддерживая стермление Рижской думы ограничить торговлю алкоголем, все же решил приостановить принятые думой правила, поскольку они, по его мнению, противоречили закону об обороте алкоголя.

В тот же день посол Норвегии в Латвии Ян Вессел Хегг подписал договор с Латвийской Трансатлантической организацией, которой правительство Норвегии предоставило 100 000 крон (8150 латов) на проведение информационной кампании о НАТО.

В тот же дeнь в помещениях Даугавпилсского районного совета прошла первая конференция интеллигенции Латгале под девизом "Интеллигенция - за возрождение Латгале".

12 июля 2001 года латвийский Государственный центр психиатрии прекратил прием пациентов из Алуксненского, Балвского, Резекненского, Лудзенского, Тукумского и Рижского районов по причине нехватки денег.

В тот же день в Риге торжественно открыли одно из самых уродливых строений города - подземный гараж Jekaba arkade, заслонивший казармы Екаба. Его сооружение обошлось в 6 миллионов долларов.

В тот же день в Юрмале в доме на улице Ротас, 5 была установлена памятная доска профессору Константину Чаксте.

12 июля 2000 года на бывшей советской военной базе в Цекуле Стопиньской волости Рижского района два человека подорвались на неустановленном взрывчатом веществе. Один погиб, а второй был госпитализирован с тяжелыми травмами.

12 июля 1999 года президент Вайра Вике-Фрейберга выдвинула кандидатом на пост премьер-министра председателя Народной партии Андриса Шкеле.

В тот же день Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что встревожена возможной дискриминацией русскоязычного населения Латвии после принятия нового закона о государственном языке. В письме верховного комиссара ОБСЕ Макса ван дер Стула президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге содержался призыв "уделить внимание данному вопросу".



12 июля 1991 года в Риге в театре Дайлес начался Всемирный съезд латышских ученых. Из Канады приехала доктор писхологии Вайра Вике-Фрейберга (на фото справа).

12 июля 1971 года газета «Ригас Балсс» опубликовала мнение народного артиста Азербайджанской ССР Муслима Магомаева: «Став гостем курортного праздника в Юрмале, невольно вспоминаю фестивали песни, в которых мне приходилось участвовать. Разве Юрмала не может стать местом рождения крупного международного фестиваля, подобного фестивалю в Сопоте? Чудесный курорт, чудесный концертный зал, чудесная публика, наконец, разве этого мало для начала?».

12 июля 1957 года Комитет радиоинформации при Совете Министров Латвийской ССР был преобразован в Комитет телевидения и радиовещания. Его продолжил возглавлять писатель Индритис Леманис, который стал начальником Радиокомитета еще в 1940 году, и возглавлял до своей смерти в 1960 году.

12 июля 1940 года президент Карлис Улманис провозгласил закон о борьбе с вредительством: «Запрещено уничтожать, портить, или укрывать свою или чужую собственность с целью нанесения вреда интересам государства или общества».



В тот же день президент Карлис Улманис внес на текущий счет Коммунистической партии Латвии 5 тысяч латов на нужды Красной помощи – организации, помогавшей революционерам. Таким образом Улманис стал крупнейшим спонсором коммунистов.

12 июля 1938 года законом, утверждённым президентом Латвии Карлом Улманисом, с 11 августа 1938 года были учреждены две новые государственные награды: орден Виестура и крест Признания. Кроме того, было подтверждено существование двух прежних наград — Ордена Трёх Звёзд и Боевого ордена Лачплесиса, которым больше так никто и не был награждён.

12 июля 1934 года был принят Закон о народном образовании, в котором было сказано: «Детям граждан латышской национальности надлежит учиться в школах с латышским языком обучения, даже если один из родителей другой национальности».

12 июля 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Профессор доктор П. Сникер внес в кабинет министров предложение о прививке проказы приговоренным к смертной казни с целью исследования этой болезни...Подобные эксперименты уже производились за границей. Департамент здравоохранения в принципе согласен с предложением, но находит, что в тюрьме привитые могут заразить остальных заключенных, а в лепрозориях их нельзя содержать вследствие недостатка охраны и помещений.

12 июля 1920 года было сформировано четвертое правительство ЛР во главе с Карлисом Улманисом. В нем было десять министров.



12 июля 1820 года неподалёку от села Ликсна (в Динабургском уезде Витебской губернии - cейчас Даугавпилсский край) упало несколько метеоритов, один из камней, весивший не менее пуда, извлекли из воронки глубиною более трех метров, другой болид угодил в озеро. Наблюдалось падение и третьего камня, однако был найден только один. Это первый известный метеорит, упавший на территории Латвии. По информации сайта meteoriti.lv , его основная часть находится на Украине, а в Латвии — только фрагмент весом 0,63 грамма.

Фото - president.lv,twitter.com, Госканцелярия ЛР, журнал "Сестдиена", metoriti.lv, liepajniekam.lv, lza.lv, pasts.lv.