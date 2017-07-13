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из Рижского порта на авиационную базу в Лиелварде вылетели вертолеты вооруженных сил США, прибывшие для поддержки инициативы Strong Europe и операции Atlantic Resolve. Всего прибыло 60 человек из 3-го батальона 501-го авиаполка и пять вертолетов UH-60 Black Hawk.

13 июля 2015 года начался отлов кабанов на территории Риги - охотники приступили к поимке животных в Межциемсе, сообщил исполнительный директор Риги, руководитель комиссии по координации охоты Юрис Радзевичс. Он рассказал, что, по расчетам самоуправления, расходы на вылов кабанов составят 4000 евро, которые необходимы для оснащения и оплаты труда охотников.

В тот же день Министерство иностранных дел сообщило, что правительство Грузии включило Латвию в список стран, для жителей которых введен безвизовый режим. Граждане и неграждане Латвии могут без визы въезжать в страну и находиться на ее территории в течение одного года.

13 июля 2013 года полиция получила вызов в Старую Ригу, где конфликтовали между собой водители такси. Пятеро таксистов обступили автомашину другой фирмы и обменивались с ее водителем резкими высказываниями, а один из них проколол колесо автомашины шилом. В пострадавшей машине находились парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эвика Силиня, министр образования Вячеслав Домбровский и депутаты Партии реформ. Полиция начала уголовный процесс о хулиганстве и задержала двоих агрессивных таксистов.

13 июля 2012 года орнитолог Карлис Миллерс сообщил, что в Латвии замечена новая порода птиц - северная бормотушка (Hippolais caligata). За последние недели двух представителей этой породы видели в Циемупе Огрского края, а в Дегумениеки Мадонского края замечены по крайней мере восемь бормотушек. Северная бормотушка - очень маленькая птичка серо-бурого окраса. Длина ее тела составляет всего 11-12,5 см. Бормотушка обитает в европейской части России и в Сибири до верховьев Енисея, а зимует в Индии. Северная бормотушка стала 355-й по счету породой птиц в Латвии.



В тот же день в рамках фестиваля блондинок Go Blonde на пляже в Майори состоялась пенная вечеринка, которую открыла поп-звезда с Мальорки Loona.

13 июля 2011 года стало известно, что «небольшая временная квартира» экс-президента Затлерса имеет площадь 195 квадратных метров. Секретарь экс-президента Ева Орениша сообщила , что плата за аренду квартиры, включая НДС, составляет 820 латов. Оплата коммунальных услуг в эту сумму не входила.

13 июля 2010 года бывший депутат Сейма от партии «Виенотиба» Клавс Олштейнс заявил,что присоединится к «Партии реформ Затлерса». «За свою недолгую политическую карьеру я успел понять, что серьезных перемен в политической культуре и развитии экономики Латвии сможет достичь только молодое поколение профессионалов. Поэтому я готов сообщить о том, что откликнулся на призыв Валдиса Затлерса присоединиться к такой команде молодых профессионалов», — указал Олштейнс.

В тот же день в Вентспилсе в 15 часов термометры показывали +34,8 градуса, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Риге воздух сегодня раскалился до +32 градусов, а на остальной территории Латвии температура была не ниже +30 градусов, за исключением Лиепаи — +28 и Айнажи — +29 градусов.

13 июля 2009 года номер официального издания«Латвияс Вестнесис» достиг нового рекорда по объему и весу — он состоял из 640 страниц и весил 1555 граммов. В газете был опубликован только один документ — «О приложении N2 к соглашению о международном [железнодорожном] грузовом сообщении», на латышском и русском языках.

13 июля 2007 года стало известно о подготовке к визиту в Москву президента Латвии Валдиса Затлерса, Считалось, что визит президента может состояться в сентябре, после ратификации Госдумой России договора о латвийско-российской границе.



13 июля 2006 года королева Великобритании Елизавета II в Букингэмском дворце дала аудиенцию президенту Вайре Вике-Фрейберге.



В тот же день в Риге в заброшенном деревянном кинотеатре в парке Аркадия возник пожар повышенной опасности. Огнем была охвачена территория в 350 кв. м. На месте происшествия работали пять бригад ГПСС, транспортное движение в окрестностях парка было затруднено. Cгорели деревянные конструкции и крыша здания - памятника архитектуры. Здание кинотеатра уже горело в январе того же года.

В тот же день в концертном зале «Дзинтари» выступили суперзвезды дискомузыки конца 1970-х, начала 1980-х годов - женский дуэт Baccara из Испании.

13 июля 2005 года Латвийская первая партия выразила возмущение планами провести в конце июля в Риге уличное шествие геев и лесбиянок. Представители партии сказали, что партия "твердо выступает за основные права и свободы человека в соответствии со Священным Писанием, внесенные во Всеобщую декларацию прав человека, Европейскую конвенцию прав и основных свобод человека и Конституцию Латвийской Республики".

13 июля 2004 года еврокомиссар от Латвии Сандра Калниете выразила удивление спокойным отношением общества в Европе к сообщению о намерении учредить Русскую партию Евросоюза. Когда «Европа впервые пережила и освободилась от суровых режимов и впервые осознала вред расизма, именно теперь впервые создается партия, объединяющая по этнической принадлежности. Кажется странным, что Европа так нейтрально и терпимо воспринимает это», — сказала Калниете журналистам.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Иванов выступая в Лондонском международном институте стратегических исследований заявил, что несоблюдение «общепринятых норм демократии и прав человека» Латвией и Эстонией воспринимаются Россией как угроза ее безопасности". Министр подчеркнул, что государства, отступающие от норм демократии и свобод человека, как правило, становятся источниками опасности для своих соседей, поскольку имеют склонность провоцировать военно-политическую напряженность".

13 июля 2002 года результаты опроса, проведенного центром Latvijas fakti показали, что почти половина - 46,1% - жителей Латвии считали, что материальное положение их семей в течение ближайшего года не изменится. А 24,4% респондентов считали, что материальное положение их семей несколько улучшится, в свою очередь 1,7% придерживались мнения, что материальное положение значительно улучшится.

В тот же день, в жаркую субботу, в Вецаки появилась информационная палатка Управления натурализации, где можно было узнать все, что нужно для желающих получить латвийское гражданство.



13 июля 2001 года городская дума Валки приняла решение использовать изготовленную из серого гранита голову Ленина высотой три метра как художественный объект для украшения среды в создающемся природном парке. По замыслу мэра Валки Вентса Армандса Крауклиса голова Ленина должна была символизировать растущий гриб зла.

13 июля 2000 года в Валмиерском и Валкском районах трихинеллезом заболели 33 человека, которые во время праздников Лиго употребляли в пищу не прошедшее ветеринарную проверку мясо. Это было самое массовое в том году заболевание трихинеллезом.

В ту же ночь неизвестные лица совершили хулиганские действия в отношении здания Генерального консульства Латвии в Санкт- Петербурге.



13 июля 1999 года Сейм утвердил третье правительство Андриса Шкеле. Премьер сказал, что новому правительству удастся вывести страну из кризиса в течение восьми месяцев.

13 июля 1994 года ушло в отставку правительство Валдиса Биркавса.

В тот же день в Елгаве была отмечена рекордная температура воздуха +36 градусов.

13 июля 1992 года в Латвии было прекращено обращение советских мелких монет.

13 июля 1989 года Верховнй Совет Латвийской ССР объявил незаконной деятельность ДННЛ, КЗС и других национал-радикальных организаций.

13 июля 1988 года в газете «Падомью Яунатне» впервые в латвийской печати появилась статья о необходимости создания новой организации. «Может быть, это будет Народный демократический фронт, может быть Перестроечный фронт или Народный фронт — писал Арнис Шабловскис. И предлагал название «Народный союз прогресса и демократии».



13 июля 1960 года в Риге был открыт 8-й троллейбусный маршрут - от памятника Свободы по улице Ленина и Виенибас гатве до улицы Аболу.

13 июля 1953 года пленум ЦК КПЛ единогласно одобрил арест Берии.

13 июля 1944 года приказом ЦК КПЛ и НКВД ЛССР были образованы истребительные батальоны по борьбе со шпионами и диверсантами.

13 июля 1941 года в первом номере городской «Даугавпилсской латышской газеты» было опубликовано распоряжение коменданта, согласно которому евреи обязаны были носить на одежде спереди и сзади (для мужчин также на левом колене) нашивки в виде желтой звезды.

13 июля 1937 года газета «Яунакас Зиняс» писала: «Среди населения Виляки и окрестностей распространились слухи о появлении некоего чудовища в озере Груздовас, Вилякской волости. Люди рассказывают, что чудовище напало на лесника Вилякского лесничества Чугурса и попыталось стащить его из лодки в озеро, но было подстрелено и в его поимке участвуют айзсарги и полиция. Хватает легковерных, которые, привлеченные слухами, из самых отдаленных мест отправляются к озеру, чтобы увидеть чудовище своими глазами».

13 июля 1934 года министр сообщений Бернхардс Эйнбергс подписал Правила о государственном языке для учреждений почты и телеграфа. Работники этих учреждений должный были с публикой и между собой говорить только на государственном языке. Все заявления, написанные на других языках, не принимались. Телефонисты должны были отвечать только на государственном языке, а абоненты спрашивать только на нем. На всех письмах и телеграммах адреса должны быть на латышском языке, а названия населенных пунктов - только латышскими, зарубежные почтовые отравления с адресом не на государственном языке следовало возвращать обратно. А если обратного адреса нет, считать невостребованными.

13 июля 1919 года ушло в отставку Первое Временное правительство Латвии во главе с Карлисом Улманисом. Он же исполнял обязанности министров земледелия и благосостояния.

13 июля 1882 года в Риге, в доме Бланкенштейна на углу Маза Монетас и Калькю была открыта первая телефонная сеть на 3000 номеров. В первый день было подключено 53 абонента.



13 июля 1877 года в Риге начала выходить первая ежедневная газета на латышском языке Rīgas Lapa. Выходила до июня 1880 года.

Фото - mixnews.lv, president.lv, старший сержант Гатис Индревичс, "Ригас сатиксме" и газета "Час".