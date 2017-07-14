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на форуме «Азия — Европа» в Улан-Баторе президент Раймондс Вейонис встретился с президентом Монголии Цахиагийном Элбергдоржем в его юрте.



В тот же день торжественной церемонией завершилась реконструкция детского сада в Силмале, Резекненского края, проведеная при участи военных инженеров США. Командование Вооруженных сил США в Европе выделило на проект более 150 тысяч долларов, в рамках программы гражданского сотрудничества. В церемонии приняли участие представители американского посольства и Национальной гвардии ВВС США.



14 июля 2015 года у консульства Латвии в Санкт-Петербурге прошла акция протеста незарегистрированной партии «Другая Россия». Активисты забросали здание диппредставительства яйцами, дымовыми шашками и листовками с призывами Латвии выйти из НАТО, требуя освободить членов организации, задержанных латвийскими властями по обвинению в шпионаже. «Мы требуем от президента и правительства Латвии немедленно прекратить уголовное преследование Куркина, Попко и Линдермана, а также отказаться от размещения воинских контингентов НАТО на своей территории», - сообщили в партии.

В тот же день правительство поддержало инициативу Министерства здравоохранения дополнить список запрещенных в учебных заведениях продуктов и пищевых добавок, включив в него аналоги молочных продуктов, ряд кондитерских изделий, безалкогольные напитки с подсластителями, красителями, ароматизаторами и консервантами. Поправки предусматривают запрет на сахарные и мучные кондитерские изделия, в состав которых входят частично гидрогенезированные растительные жиры, подсластители, красители и консерванты

14 июля 2014 года на внеочередном заседании Сейм ратифицировал договор об ассоциации Украины с ЕС. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, обращаясь к парламенту, указал, что Латвия - одна из первых стран ЕС, ратифицировавшая этот договор.

В тот же день прокуратура Курземского судебного округа предъявила лидеру партии «За родной язык!» Евгению Осипову обвинение в надругательстве над государственным флагом Латвии. Как сообщила прокурор Инта Радкевича, Осипов обвиняется по 93-й статье Уголовного закона. Дело в прокуратуру передала Полиция безопасности. Процесс против Осипова был начат в ноябре 2013 года на основе его высказываний в фейсбуке. В День Лачплесиса дочь Осипова принесла домой красно-бело-красную ленточку, которые раздавали в школе. По этому поводу Осипов написал в фейсбуке, что дочка принесла из школы красно-бело-красную «фигню» и он запретил ей носить ленточку «цвета гнилой крови».



14 июля 2012 года в Риге в торговом центре Elkor Plaza был выставлен главный трофей Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. Его привезли тренеры московского «Динамо » Олег Знарок и Харий Витолиньш. 19-килограммовый кубок сделан из серебра 925-й пробы и покрыт золотом.

14 июля 2011 года на пресс-конференции в гостинице "Рига" Андрис Брувелис - первый житель Латвии, завершивший процесс неплатежеспособности в Великобритании, рассказал, как в течение года можно освободиться от своих финансовых обязательств. Долги Брувелиса составляли 95 тысяч евро (66 770 латов).



В тот же день во время встречи с президентом Андрисом Берзиньшем посол России Александр Вешняков получил подтверждение тому, что ранее высказанное Валдисом Затлерсом приглашение президенту РФ Дмитрию Медведеву посетить Латвию по-прежнему остается в силе. Медведев так и не приехал.

14 июля 2010 года Союз зеленых и крестьян подписал соглашение о сотрудничестве с региональной партией Latvijai un Ventspilij, которую возглавляет мэр Вентспилса Айварc Лембергс. Согласно документу, партии будут в том числе согласовывать назначение высокопоставленных должностных лиц.

14 июля 2009 года министр экономики Артис Кампарс в интервью Latvijas avize заявил, что в Латвии есть "обоснованные сигналы" того, что падение приостановилось, а в отдельных отраслях замечен рост.

14 июля 2008 года в Алуксне выпало 47 милиметров дождя - половина месячной нормы, а в Даугавпилсе жара достигла +30 градусов.

14 июля 2007 года министр иностранных дел Артис Пабрикс сообщил, что на открытие новых посольств за рубежом и реализацию внешнеполитических целей в этом году требуется дополнительно ещё миллион латов. "Если мы не можем предоставить посольским работникам социальные гарантии, мы теряем людей", - сказал министр.

В тот же день в Латвии впервые официально праздновался День моря, который согласно принятым поправкам к закону "О праздничных, памятных и отмечаемых днях" отмечается во вторую субботу июля.



14 июля 2006 года в Цесисе в пятницу в присутствии ряда высоких должностных лиц, в том числе, президента Латвии и генсека НАТО, на площади Виенибас торжественно открылось празднование 800-летия города.

В тот же день после продолжительной болезни в возрасте 77 лет скончался легендарный латышский актер Эдуардc Павулс.

14 июля 2005 года полицейские задержали гражданина Эстонии, пытавшегося взобраться на цоколь памятника Свободы, чтобы сфотографировать панораму центра Риги. Ему было сделано устное предупреждение и на него был составлен протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга стала членом Союза писателей Латвии.

В тот же день Государственная полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту произошедшего в начале июля инцидента, когда семья одного из сотрудников посольства США подверглась оскорблениям, связанным с тем, что у него другой цветы кожи. В Главном управлении полиции Риги для расследования инцидента было создана рабочая группа. Дело было возбуждено по ч.2 ст.231 Уголовного закона о хулиганстве.

14 июля 2004 года около восьми часов утра в Риге, на перекрестке улиц Бруниниеку и Авоту, столкнулись три полицейских автомобиля, ехавшие друг за другом. Люди не пострадали. Начальник Управления дорожной полиции Висвалдис Пуките рассказал, что подобные случаи в полиции редки и происходят в среднем раз в 10 лет.

В тот же день был опубликован доклад Всемирного банка о восьми новых странах ЕС, в котором говорилось, что потенциальные экономические блага от вступления в ЕС новые государства ощутят только в будущем. Хотя новые члены ЕС имеют свободный доступ к внутреннему рынку и возможность пользоваться различными программами, впереди их ожидает "долгий, длящийся десятилетиями период выравнивания", говорилось в докладе.

14 июля 2002 года был введен запрет на продажу алкогольных напитков после 22 часов вечера.

14 июля 2001 года в Сигулде вновь начал курсировать воздушный трамвай, движение которого было приостановлено из-за аварии на канатной подвесной дороге. Затраты на ремонт трамвая составили около 2000 латов.



14 июля 2000 года Латвия установила дипломатические отношения с государством Бруней-Даруссалам - султанатом в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Борнео.

В тот же день президенту Вайре Вике-Фрейберге, прибывшей в Валмиеру на розыгрыш Президентского кубка по легкой атлетике, был предоставлен гостиничный номер без постельного белья. Недоразумение было устранено, однако утром, когда президент отправилась в ванную, обнаружилось, что нет горячей воды. Президент отнеслась к этим недоразумениям с юмором, сообщили информагентства.

14 июля 1999 года пресс-центр президента сообщил, что Вайра Вике-Фрейберга, отказавшаяся от гражданства Канады, не намерена отказываться от канадской пенсии, так как считает, что она ее заслужила. Согласно декларации канадская пенсия президента составляла 22 696 латов в год.

14 июля 1989 года правление Думы Народного фронта Латвии призвало депутатов Верховного Совета Латвийской ССР принять декларацию о государственном суверенитете.

В тот же день состоялся пленум Рижского городского комитета Компартии Латвии. Председатель Рижского исполкома Альфред Рубикс сообщил, в частности, что содержание и ремонт жилья в Риге ушли в убыток на 23,2 миллиона рублей; общественного транспорта — на 17 миллионов; культурных учреждений — на 943 тысячи. Всего убытки составили 41,1 миллиона рублей.

14 июля 1972 года в Риге на судоремонтном заводе из-за сварочного аппарата загорелся танкер «Огре», погибло шесть рабочих ремонтной бригады.



14 июля 1958 года после войны был восстановлен Рижский политехнический институт (ныне - Технический университет)

14 июля 1943 года немецкая полиция безопасности в Риге арестовала 20 руководящих членов подпольной организации "Народные мстители".



14 июля 1940 года начались выборы в Народный сейм Латвии.

14 июля 1939 года Кабинет Министров принял дополнение к Уголовному закону о том, что лица, которые передают иностранным агентам секретные сведения, рисунки, документы и планы, касающиеся государственной безопасности наказываются 8-ю годами принудительных работ.

14 июля 1919 года было сформировано второе Временное правительство Латвийской Республики, в главе с Карлисом Улманисом. Он же исполнял обязанности министров обороны, земледелия и благосостояния.

14 июля 1917 года Совет безземельных Рижского городского округа постановил взять под свой контроль все имения, принадлежавшие городу.



14 июля 1710 года российский генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев въехал в побежденную Ригу. Ему были преподнесены ключи от города, которые сейчас хранятся в Оружейной палате Кремля.В тот же день члены рижского магистрата присягнули на верность русскому царю Петру.



14 июля 1677 года в Риге у позорного столба (на рисунке) был изорван раскаленными докрасна щипцами и заживо сожжен поджигатель Габриель Франк из города Цвиккау, виновный в двукратном, совершенном в разных местах 21 и 22 мая поджоге, в результате которого сгорело дотла больше половины города, в том числе две церкви и школы при них.

Фото - president.lv, ves.lv, hokejs.lv, Минобороны ЛР, РТУ, журнал "Атпута", картина А. Коцебу "Город Рига присягает на верность России в 1710 году".