Эксклюзив |

в Объединенном штабе Национальных вооруженных сил прошла торжественная церемония смены начальника штаба. Вместо генерал-майора Юриса Зейбартса, убывшего нести службу в Брюссель, начальником штаба стал бригадный генерал Леонидc Калныньш, утвержденный Сеймом 28 июня.

15 июля 2015 года в центре Лубаны, на перекрестке улиц Оскара Калпака и Краста, была найдена минометная мина времен Второй мировой войны. Как отметили в местном самоуправлении, это уникальный случай, когда в самом центре города найден не взорвавшийся снаряд. Как выяснилось, мина была привезена в город вместе с песком из карьера, который расположен в окрестностях Екабпилса. На место происшествия немедленно были вызваны полиция и саперы из Резекне, которые вывезли мину из города и нейтрализовали.

15 июля 2014 года на первое подготовительное заседание собралась комиссия по изучению документов КГБ Латвийской ССР. В комиссию вошли 14 человек под председательством историка Карлиса Кангерса. Который заявил, что их цель — найти инструкцию по оккупации Латвии.

В тот же день главным тренером сборной Латвии по хоккею был назначен ее бывший игрок Александр Белявский. В составе сборной Латвии он участвовал в шести чемпионатах мира. В целом как игрок сборной он провел 104 матча, забив 47 шайб и сделав 48 результативных передач. 50-летний Белявский был утвержден на этот пост на заседании правления Латвийской федерации хоккея. Вторым претендентом был словацкий специалист Юлиус Шуплер, который в свое время руководил рижским "Динамо", но его кандидатура была отклонена.

15 июля 2012 года Полиция безопасности отказала в возбуждении уголовного дела об осквернении венка антифашистов возле памятника Свободы 16 марта. Как сообщила помощник начальника ПБ Кристине Апсе-Круминя, по мнению ПБ, преступное деяние, то есть повреждение чужого имущества, не имело места.

В тот же день Дом Черноголовых был закрыт для посетителей в связи с размещением там временной резиденции президента.



15 июля 2010 года после реконструкции было сдано в эксплуатацию здание Рижского русского театра Михаила Чехова.

15 июля 2009 года президент Валдис Затлерс назвал Международный валютный фонд «плохим полицейским». «МВФ осуществляет контролирующую функцию, поэтому он всегда будет плохим полицейским на этих переговорах Латвии с МВФ и ЕС. Если уж Латвии нужен полицейский, нам надо пользоваться его услугами», — сказал президент после встречи с премьером Валдисом Домбровскисом, который жаловался, что переговоры с МВФ идут тяжело.

В тот же день стало известно, что Латгальский регион планирования в сотрудничестве с Даугавпилсской городской думой подготовил открытое письмо президенту Латвии, премьер-министру, министерству обороны, министерству культуры и министерству по делам регионального развития и самоуправлений, в котором категорически возражал против замысла Национальных вооружённых сил расформировать оркестр Сухопутных войск в Даугавпилсе.



15 июля 2008 года журнал Forbes опубликовал список самых преступных стран Европы, на основании данных статистического бюро ЕС Eurostat с 2003 по 2006 год, оценивая уровень организованной преступности и количество совершенных преступлений. Самой небезопасной страной в Европе была названа Турция, где уровень преступности вырос на 18,6%. По расчетам Forbes, второй наименее безопасной страной в Европе была Латвия, где уровень преступности вырос на 4,8%. Здесь криминальные группировки активно действуют в контрабанде наркотиков, занимаются угонами и экономическими преступлениями, писал журнал.

В тот же день министр внутренних дел Марекс Сеглиньш в интервью Латвийскому радио рассказал, что от рук злоумышленников пострадали и его родители, у которых обворовали погреб. Преступление на тот момент не было раскрыто.«Поэтому не надо думать, что министр живет где-то в космосе», заявил Сеглиньш.



В тот же день в Риге у посольства Великобритании прошла акция в защиту черных канадских медведей, шкуры которых используются для изготовления шапок британской почетной стражи. В мероприятии приняли участие около 20 человек, четверо из которых разделись до нижнего белья.

15 июля 2007 года Министерство юстиции сообщило, что в начале года в латвийских тюрьмах наказание отбывали 37 осужденных на пожизненное заключение и однa из них — женщина.

15 июля 2006 года министр иностранных дел Артис Пабрикс встретился с выпускниками Прейльской государственной гимназии. и призвал их выбрать дипломатическую карьеру. Министр призвал молодежь изучать самые отдаленные от Латвии регионы — страны Азии, Африки и Южной Америки.

15 июля 2005 года на совещании в Рижской думе главные дирижеры хоров и другие участники праздников песни и танца заявили, что большую эстраду в Межапарке нужно снести и построить на ее месте новую, более подходящую по акустическим характеристикам для проведения крупных культурных мероприятий и вмещающую до 25 000 -30 000 человек.

15 июля 2004 года в Санкали Крустпилсской волости Екабпилсского района полицией было изъято 1,25 миллионов пачек контрабандных сигарет. Это было рекордное после восстановления независимости страны количество, изъятое за один раз в одном месте.

15 июля 2003 года был найден исчезнувший бронзовый венок с установленного в Виестурдарзсе памятника в честь 100-летия Праздника песни. Похищенная деталь памятника была найдена разрезанной на четыре части. Сотрудники Экономической полиции управления обнаружили венок на пункте скупки цветных металлов по ул. Крустпилс.

15 июля 2002 года в Риге в парке Кронвалда около большого фонтана о своей политической деятельности заявила новая, пока не учрежденная партия «Те же раки, но в другом мешке» — преемница Партии дураков. Для привлечение прохожих представители партии били в барабан.

15 июля 2001 года в Риге была отмечена температура воздуха +32 градуса.

15 июля 1999 года новый премьер-министр Андрис Шкеле заявил в интервью "Лауку Авизе": «В настоящий момент ситуация в стране хуже, чем в декабре 1995 года, когда "по крайней мере социальный бюджет имел излишки" и долг государства был значительно меньшим». Сейчас "государство стало беднее", указал Шкеле в интервью, отметив что государственная казна "абсолютно пуста", существует "настоящий финансовый дефицит во всех видах бюджета", а уровень безработицы в действительности выше.

15 июля 1998 года утром около Центральной избирательной комиссии образовалась очередь представителей партий, желающих первыми подать списки своих кандидатов в депутаты 7-го Сейма. А представители Объединения социал-демократов Латвии дежурили у дверей всю ночь, сменяясь каждые три часа.

В тот же день АО Latvijas balzams подало заявку в Патентное управление на регистрацию группы товарных знаков, представляющих различные емкости керамического кувшина для рижского бальзама.

15 июля 1997 года Кабинет Министров утвердил договор о безвизовом режиме между Латвией и Финляндией.



15 июля 1994 года Латвия установила дипломатические отношения с государством Кувейт, эмиратом в юго-западной Азии.

15 июля 1993 года Сейм восстановил закон о Кабинете Министров от 1 апреля 1925 года.

15 июля 1989 года Дума Народного фронта Латвии на заседании приняла заявление, в котором указывалось, что пребывание Коммунистической партии Латвии в составе КПСС противоречит идее суверенитета Латвии. И призывала отменить 6-ю статью конституции СССР о руководящей роли партии.

15 июля 1982 года в Риге комсомольский работник Валерий Каргин женился на своей однокласснице Татьяне Иношевой.



15 июля 1973 года в Риге, в Межапарке, начался XVI Всеобщий латышский праздник песни, который официально назывался Праздник песни Советской Латвии, посвященный 50-летию СССР и 100-летию Праздников песни. Участвовало 14 800 хористов.

15 июля 1958 года газета «Ригас Балсс» писала о новом троллейбусе, курсировавшем по 2-му маршруту в Межапарк. «Новый троллейбус «Москва» — подарок трудящихся ;толицы нашей Родины рижнам к 18-летней годовщине Советской Латвии, Он выпущен на Сокольническом вагоноремонтном заводе. Такие троллейбусы курсируют на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, Они на два метра длинее обычных. окна — из органического стекла (тоже больше обычных), в троллейбусе дневное освещение. В нем имеется 52 места для сидении, каждое сиденье на 2 человек».



15 июля 1950 года в Риге на площади 21 Июля (ныне Земитана) состоялся митинг в честь пуска четвертой троллейбусной линии, которая начиналась здесь и шла по Бривибас гатве до вокзала. Председатель рижского горисполкома товарищ А. Деглавс попросил перерезать ленточку председателя Совета Министров товарища В.Лациса. «Под оркестр и аплодисменты высокие гости сели в первый из желто-синих троллейбусов и поехали в центр города», сообщили газеты. 16 октября 1961 года маршрут был продлён до Шмерлиса. Закрыт в 2011 году.

В этот же день на станции Засулаукс был создан энергетический участок, таким образом началась электрификация латвийской железной дороги.

В тот же день в Риге вышел первый номер общественно-политического и литературно-художественного журналa «Звайгзне» («Звезда»). Номер открывался стихотворением Андреи Балодиса «Привет Сталину» и красочным портретом вождя. «Первый номер „Звайгзне“ посвящён 10-летию Советской Латвии. О счастливой, творческой жизни трудящихся республики ярко рассказывают на страницах журнала знатные люди Латвийской ССР: лауреат Сталинской премии Жанис Зунмач, машинист Альфред Трава, стахановка вагоностроительного завода Зедона Гринберг, рыбак-колхозник Гунар Ланка, бригадир совхоза „Буртниеки“ Зелма Аболе и другие», сообщил журнал «Огонёк».

15 июля 1944 года Советское Информбюро сообщило: «В ночь на 15 июля наша авиация произвела массированные налёты на железнодорожный узел Двинск... Бомбардировке были подвергнуты скопления воинских эшелонов и военные склады немцев. На железнодорожном узле Двинск в результате бомбардировки возникло до 20 пожаров. Горели вагоны и платформы с военной техникой и боеприпасами противника».

15 июля 1941 года Советское Информбюро сообщило: «Наш эсминец, находясь в Рижском заливе, подвергся атаке вражеских самолётов. Огнём зенитной артиллерии эсминец сбил два самолёта противника и вышел из боя без повреждений».

В тот же день в Бауске на площади публично и без анестезии были кастрированы 56 еврейских мужчин. Но и после этого оккупационные власти их не пощадили — 55 из них были убиты.



15 июля 1940 года во время выборов в Народный сейм тысячи манифестантов собрались возле советского посольства в Риге. Перед ними с балкона с речью выступил заместитель председателя Совнаркома СССР Андрей Вышинский. Современные мемуаристы утверждают, что после речи Вышинский не выключил микрофон и они слышали произнесенное им слово «сволочи», якобы в адрес собравшихся.



В тот же день секретариат президента послал Министерству юстиции на оформление загранпаспорт президента Карлиса Улманиса. Этот паспорт неожиданно был обнаружен в сейфе в подвале Сейма в 2010 году.

15 июля 1936 года на Покровском кладбище в Риге была заложена часовня-памятник архиепископа Иоанна Поммера. В ее основание был вмурован цинковый цилиндр с газетами, вышедшими в день гибели Иоанна 12 октября 1934 года. При возведении часовни были использованы детали разрушенной латвийскими властями привокзальной часовни в честь св. Александра Невского. Средства на постройку часовни были собраны путем пожертвований и сборов в православных церквах.



15 июля 1931 года государственный контролер Робертс Ивановс (N6 на фото) торжественно открыл новое шоссе Слока-Кемери, длиною в 36 километров, из которых 21 километр был построен заново. Строительство дороги шло два года и стоило 1 323 840 латов.



15 июля 1924 года в Риге приземлился самодельный самолет Ц-1 «Аусеклитис», изготовленный и пилотируемый старшим лейтенантом Гербертсом Цукурсом из Лиепаи. «Аппарат приводится в движения мотором в 9 лошадиных сил», писала газета «Сегодня». Мотор был фирмы «Харлей Девидсон».

15 июля 1885 года в Риге была отмечена температура воздуха +34,5 градусов.

Фото - mixnews.lv, forbes.com, газеты "Час" и "Латвияс Авизе", журналы "Атпута", "Лайкс" и "Моторс", книга "90 лет ЛР",Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов, Википедия.