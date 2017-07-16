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президент Раймондс Вейонис участвовал в первой церемонии открытия — он открыл производство цукатов, сиропов и пастилы на предприятии «Рамкалны».

В тот же день 11 представителей гуманитарной сферы, в том числе писатели и редакторы, подписали письмо министру культуры Даце Мелбарде и директору Латвийской Национальной библиотеки Андрису Вилксу с предложением изменить название ресторана Kleever в библиотеке. Ранее Центр государственного языка направил ЛНБ официальный запрос, так как счел название Kleever недружественным для латышского языка и никак не связанным с образом "Замка света".

16 июля 2014 года дума Социал-демократической партии "Согласие" постановила, что ее кандидатом в премьер-министры на предстоящих осенью выборах будет мэр Риги Нил Ушаков.

16 июля 2013 года финансовый комитет Юрмальской думы поддержал обеспечение бесплатными обедами всех школьников с 1-го по 12-й класс, декларированных на административной территории Юрмалы.

В тот же день на заседании правительства премьер-министра Валдиса Домбровскиса рассердила просьба министра образования и науки Вячеслава Домбровского включить в повестку дня два вопроса о выделении дополнительных средств, в том числе недостающих 6 млн. латов для зарплат учителям. Премьер ясно дал понять, что таких средств в резерве на непредвиденные случаи у правительства нет, сообщило агентство ЛЕТА.

В тот же день триатлонист Ингус Силиньш из-за погодных условий был вынужден прервать заплыв с мыса Колка на эстонский остров Рухну. Заплыв был прерван примерно через 2 часа после старта, когда спортсмен проплыл около 6,5 км. Планировалось, что заплыв продлится примерно 16 часов, и острова Рухну Силиньш достигнет к 22.00. «Человек никогда не будет сильнее моря. Я боролся, но не получилось», - сказал атлет, пояснив, что изменилось направление ветра и появились большие волны. Ингус Силиньш - первый латвийский спортсмен, который попытался переплыть Рижский залив. До него на это отважились лишь три эстонца.

16 июля 2012 года Дом Черноголовых в Риге был закрыт для посетителей, в связи с переоборудованием под резиденцию президента на время ремонта Рижского замка.

16 июля 2011 года на съезде партии "Новое время" по причине отсутствия кворума не было принято решение о ее реорганизации и включении в состав партии "Единство". На съезд явилось немногим более ста партийцев, что было меньше, чем половина их общего числа.



16 июля 2010 года вечером в Риге, в микрорайоне Плявниеки, на перекрестке улиц Деглава и Улброкас возник пожар повышенной опасности: горел рынок Дрейлиню. Выгорело 650 кв. метров рынка.

16 июля 2009 года архитектор строящегося в Риге нового здания Латвийской национальной библиотеки Гунарc Биркертс, посетив стройплощадку, сказал: "Строящаяся библиотека — образец для некоторых европейских архитекторов, а ее стройплощадка — лучшая по организации работ. Вся система последовательна и правильна«. К началу 2009 года в строительство «Замка света» было вложено 26 миллионов латов.

В тот же день на брифинге в Вашингтоне директор внешних сношений МВФ Кэролайн Аткинсон сообщила, что Международный валютный фонд работает над тем, как бы добиться, чтобы меры экономии, которые его представители сейчас обсуждают с латвийским правительством, не причинили вреда малоимущим жителям Латвии.

В тот же день бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга стала крестной мамой слоненка по имени Рани ("Принцесса"). Торжественная церемония состоялась в Гамбургском зоопарке.

16 июля 2008 года в "Арене Рига" состоялся концерт исландской певицы Бьорк. Перед её выступлением публику разогревала латвийская вокальная группа Cosmos.



16 июля 2007 года в Риге начало вещание «Радио Балтком».

В тот же день экс-президент Вайра Вике-Фрейберга зарегистрировала свое предприятие с начальным капиталом в 2000 латов. Сообщалось, что фирма будет предоставлять консультации в сфере международных отношений, научной политики и разрешении вопросов переговорного характера.

В тот же день мэр Риги Янис Биркс призвал выделить в столице отдельное место для граффити.Он отметил, что благодаря размещенным в старом городе камерам видеонаблюдения удалось установить, что авторами многих рисунков, украсивших стены зданий, были студенты Латвийской академии художеств.

16 июля 2006 года стали известны результаты опроса, проведенного центром изучения общественного мнения "Системы социально-коррелятивных данных". Согласно им, бОльшая часть рижан ( 23,6%) выступала против регламентации проведения собраний, шествий и пикетов возле памятника Свободы, а чуть меньше жителей столицы полагали, что такие мероприятия у памятника необходимо ограничить. 18,2% рижан в ходе опроса заявили, что проведение таких мероприятий у памятника Свободы нужно полностью запретить.



В тот же день в Кулдиге президент Вике-Фрейберга участвовала в фольклорном фестивале Baltica-2006.

16 июля 2005 года недалеко от поселка Скриню Бригской волости Лудзенского района было найдено тело пропавшей 9 июля женщины-почтальона Марите Горемыко. 7 декабря Латгальский окружной суд приговорил двух мужчин, обвиняемых в убийстве почтальона к 15-ти и 18-ти годам лишения свободы.

В тот же день специальный представитель МИД по вопросам латышской диаспоры Юрис Аудариньш сообщил, что для содействия репатриации в Латвию выехавших несколько десятилетий назад латышей взвешивается возможность создания специального пансионата для престарелых или целого поселка для зарубежных латышей.

16 июля 2003 года после длившихся более двух часов дискуссий за закрытыми дверьми правление партии "Новое время" решило не торопиться с решением вопроса об обнародовании "мешков ЧК".



В тот же день примерно 10 человек собрались напротив главного здания Латвийского университета, чтобы выразить свое отношение к преподавателю ЛУ, начальнику управления по делам религий Ринголду Балодису. Пикетчики держали в руках плакаты с надписями: «Студенты ЛУ, вы платите за учебу или за шизофренические лекции Балодиса?», «Лгун Балодис не может работать преподавателем» и так далее.

В тот же день в Риге около 55 работников системы внутренних дел под руководством инструкторов ФБР США проводили на территории заброшенного судомеханического завода рядом с гостиницей Radisson SAS Daugava учебную операцию по ликвидации оборудованной террористами лаборатории по производству химического оружия.

16 июля 2002 года руководитель Латвийской цыганской организации Нормунд Рудевич сообщил, что его организация намерена в ближайшее время начать реализацию проекта "Ночь у цыган", который предлагал бы туристам провести ночь на традиционных цыганских стоянках под открытым небом, где каждый сможет провести ночь в соответствии со своими вкусами - сидеть у костра, слушать песни, кататься на лошадях. Предполагалось, что такие места будут организованы во всех регионах Латвии. По словам Рудевича, значительных средств для этого не требуется -- на создание стоянки нужно примерно 1000 латов.

16 июля 2001 года вступили в силу изменения в латвийском Кодексе административных правонарушений, по которым дорожная полиция не имеет права отнимать водительские права у водителей, если те совершили незначительные правонарушения.



16 июля 2000 года президент Латвии Вике-Фрейберга и ее супруг отметили сорокалетие супружеской жизни. Торжество проходило в рижском ресторане Vincents.



16 июля 1999 года начало работу третье правительство Андриса Шкеле и восьмое по счету с момента восстановления независимости. Просуществовало до 5 мая 2000 года.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга во время открытия в Риге представительства ООН произнесла речь на английском языке, что вызвало возмущение общественности. По словам представителя пресс-службы Виты Савицки, Вике-Фрейберга произнесла речь по-английски "в порядке исключения", продемонстрировав таким образом открытость Латвии для ООН и поддержку открытия представительства этой организации в Риге.

В тот же день в 9.29 в Государственную пожарно-спасательную службу поступила информация о том, что в филиале "Парекс банка" в Риге, на бульваре Калпака 10 возник пожар. Горели чердак и крыша здания.

16 июля 1998 года совет Банка Латвии принял решение о выпуске в об­ращение банкноты номиналом 500 латов с 20 июля 1998 года.

16 июля 1997 года Еврокомиссия сообщила, что Латвия не готова вступить в ЕС.

16 июля 1996 года были изданы специальные правила Кабинета Министров, предусматривающие порядок использования и выкупа подарков, которые государственные должностные лица принимают во время выполнения должностных обязанностей.

16 июля 1993 года в Риге на улице были облиты соляной кислотой 60-летний дирижер Имант Цепитис и его жена. Дирижер в тот же день скончался.



16 июля 1988 года в Межапарке прошла организованная Клубом защиты среды манифестация за реабилитацию латышского национального флага.

16 июля 1965 года в Ригу на празднование 25-летия Советской Латвии прибыл член Президиума ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин.



16 июля 1960 года в Торонто сочетались браком студент инженерных наук Имантс Фрейбергс (26 лет) и студентка-психолог Вайра Вике (22 года), будущая президент Латвии.

16 июля 1941 года в штаб немецких войск в Малнаве, возле Карсавы, прилетел Адольф Гитлер. Об этом в августе 2005 года сообщила газета Vakara Ziņas.

В тот же день в Елгаве были расстреляны около тысячи евреев.

16 июля 1940 года были опубликованы результаты выборов в Народный Сейм. Победил Блок трудового народа. Сообщалось, что в Риге в выборах участвовали 222 083 жителя или 94,8 процентов имеющих право голоса. Из них 219 526 — за Блок трудового народа, а 3 277 бюллетеней были признаны недействительным

В тот же день министерство общественных дел в газете «Валдибас Вестнесис» опубликовало сообщение правительственным учреждениям: «Как подобает истинно демократической народной республике, необоснованно в Латвии в дальнейшем использовать в разговоре и письменно слова «господин» или «госпожа». Вместо них желательно соответственно использовать слова «гражданин» или «гражданка».



16 июля 1937 года газета «Яунакас Зиняс» рассказывала о торжественной встрече прилетевшего накануне вечером из Берлина прославленного путешественника капитана авиации Хербертса Цукурса. На своем самолете он прилетел в Елгаву, а в столице появился на следующий день. Там его приветствовали военачальники, многочисленная публика и корреспонденты. Цукурс, который 10 июня вылетел из Токио, рассказал, что последний этап от Берлина до Риги летел хорошо, но в Кёнигсберге немцы отняли у него всю валюту — 30 немецких марок.

16 июля 1925 года Рижский окружной суд рассматривал дело о неподобающих словах некоего Макса Гессе. «Пусть Латвия жрёт мои 220 рублей!», — воскликнул он в префектуре, обращаясь к своей сестре, когда от сестры потребовали уплаты за свидетельство на право проживания в Латвии. Окружной суд приговорил Гессе к аресту на 2 недели, сообщила газета "Сегодня".

16 июля 1806 года вышел сборник стихотворений Слепого Индрикиса - самого первого латышского поэта.



16 июля 1705 года (по шведскому календарю) в ходе Великой Северной войны состоялась битва при Гемауертгофе, она же сражение при Мурмызе, между шведскими войсками под командованием генерала А. Л. Левенгаупта и русскими войсками под командованием генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева. Окончилась победой шведских войск. В 1935 году в Мурмуйже (Каугурская волость) на месте сражения был установлен памятный камень с надписями на шведском и латышском языках.

Фото - mixnews.lv, president.lv, gulags.lv, lu.lv, журнал "Атпута", книга "Именем свободы", Википедия.