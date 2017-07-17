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у здания Лиепайского суда прошел пикет против слишком мягкого приговора двум мужчинам, совратившим малолетнюю девочку. В акции протеста участвовали около 500 человек, разного возраста и национальностей, в том числе много родителей с детьми и детскими колясками. Пикетчики держали в руках плакаты «Лиепая — город ветров, а не извращенцев», «Право на детство выше „смягчающих обстоятельств“», «Кому служит судебная система?», «Защитите наших детей от маньяков!» и скандировали «Позор суду!». Накануне Лиепайский суд вынес приговор 48-летнему мужчине и его 22-летнему сыну, которые совершали сексуальные действия в отношении девочки с 2009 по 2014 год. Суд приговорил отца к 240 часам принудительных работ и надзору сроком на один год, а сына — к 200 часам принудительных работ. Также они должны вернуть государству компенсацию в размере 1120 евро, которая была выплачена потерпевшей, и оплатить судебные издержки.

17 июля 2014 года поздно вечером в Кулдиге была найдена полуторагодовалая девочка, которая в одиночку бродила по улице. Как сообщили в Кулдигском участке полиции, в 22.30 возле супермаркета на ул. Пилтенес ребенка заметила сотрудница полиции. Девочка была передана местной социальной службе, начат поиск ее родителей. Вскоре в полицию обратилась мать девочки, сообщив о пропаже ребенка. Выяснилось, что мать оставила ребенка для присмотра родственникам, а девочка незаметно вышла из дома на улицу, так как двери квартиры не были закрыты.

17 июля 2012 года в Даугавпилсе женщина, которая только что родила ребенка дома, выкинула его в окно со второго этажа, сообщила агентству ЛЕТА инспектор Латгальского регионального управления полиции Анастасия Лайзане. Женщина состояла на психоневрологическом учете. Полиции она заявила, что ребенок ей не нужен. Малыш был доставлен в Екабпилсскую больницу, а женщина - в Даугавпилсскую региональную больницу. Это был ее первый ребенок. В Екабпилсской больнице сообщили, что малыш пережил случившееся, отделавшись сравнительно легкими травмами, но медики продолжают его обследование.

17 июля 2011 года министр иностранных дел Гиртс Валдис Кристовскис из солидарности с властями Литвы выразил глубокое сожаление по поводу решения Генеральной прокуратуры Австрии освободить бывшего командира подразделения «Альфа» Михаила Головатова. «У преступлений 1991 года в Риге и Вильнюсе нет срока давности», — заявил Кристовскис.

В тот же день в Сейме состоялось первое заседание рабочей группы, которая рассмaтривала возможность внесения изменений в нормативные акты, регулирующие аборты. Группа была создана по инициативе парламентской подкомиссии по вопросам демографии.

17 июля 2010 года в Елгаве в частном доме была обнаружена европейская болотная черепаха, которая в Латвии встречается очень редко.

17 июля 2009 года многолетняя начальница Управления натурализации Эйжения Алдермане ушла в отставку. Алдермане не связывала свое увольнение с избранием в Рижскую думу по списку ЛПП/ЛЦ, утверждая, что покинуть должность собиралась еще осенью прошлого года.

17 июля 2008 года депутат Сейма Николай Кабанов - бывший член партии «За права человека в единой Латвии» — был принят во фракцию объединения «Центр согласия». После его ухода в парламентской фракции ЗаПЧЕЛ осталось пять депутатов, а фракция ЦС увеличилась до 19 человек.

В тот же день Еврокомиссия утвердила схему поддержки латвийских фильмов на сумму в 43 миллионов евро.

17 июля 2007 года стало известно, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга купила землевладение в Ивандской волости Кулдигского района.

В тот же день из-за жаркой погоды был снят почетный караул у памятника Свободы и Рижского замка.



17 июля 2006 года впервые в Латвии была произведена операция по пришиванию полового члена. Операция длилась три с половиной часа, проводил ее хирург Айварс Тихонов из Латвийского центра пластической хирургии и микрохирургии. 30-летний мужчина с полностью отрезанным пенисом и большой потерей крови был доставлен в центр ночью из Рижского района. В крови мужчины было обнаружено три промилле алкоголя, он отрезал себе пенис, поспорив на 1000 латов.



В тот же день около полусотни человек пожилого и среднего возраста собрались утром напротив рижской Ратуши, протестуя против намеченного на конец недели шествия геев и лесбиянок Rigas Praids.

17 июля 2005 года Министерством земледелия сообщило, что так как в процессе реформы рынка сахара в Европейском союзе цены на сахарную свеклу понизятся на 42,5%, а на сахар - на 39%, сахарная отрасль в Латвии больше не сможет существовать.

17 июля 2003 года стали известны данные опроса, проведенного центром исследования общественного мнения «Системы социально-коррелятивных данных». На вопрос «Как часто вы читаете Библию?» 49,3% респондентов ответили, что вообще не читают, 17,6% делают это раз в год, 16,4% - несколько раз в год, 9,1% - несколько раз в месяц и только 4% - почти каждый день. Конкретного ответа на вопрос не дали 3,7% опрошенных. В опросе принял участие 1031 постоянный житель Латвии в возрасте от 18 до 74 лет. ССКД сообщила, что такой же опрос проводился в 2001 году, и за два года ситуация почти не изменилась.

17 июля 2002 года во время записи дискуссии на радио "Свободная Европа" произошла драка между ее участниками — депутатом ТБ/ДННЛ Юрисом Добелисом и председателем Партии возрождения Латвии Андрисом Рубинсом. Темой для дискуссии была подготовка национальных сил к предстоящим парламентским выборам.

17 июля 2001 года вечером полиция задержала в центре Лиепаи совершенно голого мужчину. Почти за час до этого бригада скорой медицинской помощи доставила Роланда Ц. 1949 года рождения - в дежурную часть полиции. Однако, увидев, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, полицейские составили на него протокол административного нарушения за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и отпустили нарушителя. После повторного задержания Роланда поместили в вытрезвитель, где он бранился, ломал двери и выбил лампочку.

В этот же день в Троице-Сергиевой Лавре под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, принявшее решение о канонизации архиепископа Рижского и Латвийского Иоанна (Поммера).

17 июля 2000 года муниципальная полиция Лиепаи задержала совершенно обнаженную женщину, которая в понедельник гуляла по проезжей части улицы Ганибу. Женщина лет 30 выглядела не вполне психически уравновешенной и на вопросы полицейских не отвечала.

В этот же день в вестибюле Рижской думы были выставлены созданные студентами Рижского технического университета эскизы современного колумбария, который планировалось создать на территории Рижского крематория.

17 июля 1999 года в Риге состоялось учредительное собрание общественной организации «Коловрат», которая собиралась объединить членов организации «Русское национальное единство» Латвии.

В тот же день сотрудники отделения Земгальского предместья полиции самоуправления Риги задержали трех 12-14-летних подростков по подозрению в том, что они срывали с памятника Освободителям Риги металлические таблички. Как сообщили в полиции, подростки не собирались красть таблички, в просто развлекались, бросая их в воду

17 июля 1997 года финские пограничники подарили латвийским коллегам бывшие в употреблении катер и моторную лодку.

17 июля 1992 года начала работу смешанная комиссия по восстановлению границы между Латвией и Эстонией.

17 июля 1967 года в Риге была отмечена рекордная для этого дня температура воздуха + 4,2 градуса.



17 июля 1966 года было открыто движение электропоездов на линии Кемери — Тукумс II.



17 июля 1965 года после пуска Плявиньской ГЭС был затоплен священный утес латышей Стабурагс.



17 июля 1961 года в Риге был открыт 9-й троллейбусный маршрут «Бульвар Райниса — улица Буллю».

17 июля 1952 года газета «Советская Латвия» писала: «На рижских стадионах, спортивных площадках, водной станции и треке проходят сейчас соревнования по различным видам спорта, посвященные Всесоюзному дню физкультурника. Сегодня на 10-м километре Мадонского шоссе будет дан старт республиканскому автомобильному кроссу. В кроссе примут участие машины марок ГАЗ-51, ЗИС-150, «Победа» и «Москвич».



17 июля 1948 года в Риге был открыт 2-й троллейбусный маршрут «Железнодорожный вокзал — Саркандаугава».

17 июля 1944 года 7–я гвардейская стрелковая дивизия Красной армии освободила Зилупе от немецко–фашистских войск.



17 июля 1941 года Альфред Розенберг (на фото - слева) был назначен рейсхсминистром Остланда — восточных оккупированных областей, а рейхскомиссаром — Генрих Лозе (на фото - справа), с резиденцией в Риге.

17 июля 1940 года Кабинет министров принял закон о вредителях. Запрещалось уничтожать и портить своё или чужое имущество с целью нанесения вреда государственным или общественным интересам. Виновные приговаривались к штрафу в 5 тысяч латов или к 6 месяцам тюрьмы, или к тому и другому одновременно. В особых случаях — к принудительным работам на определенное время.

В тот же день временно исполнявший обязанности начальника Рижского окружного гарнизона генерал Даннебергс издал приказ: «Воинским частям, исполняя наши народные песни, строго придерживаться текста и не включать в них такие выражения или слова, которые могли бы затронуть какую–то народность, конфессию, род занятий, лицо и т. д. То же относится и к другим песням и музыкальным произведениям».

17 июля 1934 года министром внутренних дел были ликвидированы окружные самоуправления, вместо них были ведены сельские старосты.

17 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «10-латовые кредитные билеты государственного казначейства поступят в обращение в конце этого месяца. С 1 августа будут изъяты из обращения 100-рублёвые кредитки и после этого срока их можно будет обменять на латы только в Банке Латвии».

17 июля 1868 года газета "Санкт-Петербургские ведомости" сообщила о том, что известный русский писатель и критик Дмитрий Писарев, сегодня утром утонул во время купанья в Карлсбаде. Это произошло на территории нынешней Юрмалы, в Дубулты.



17 июля 1866 года в приложении к газете «Латвиешу Авизес» был опубликован рассказ «Сирота», начавший первый цикл латышских национальных рассказов. Автор — Юрис Нейкенс.

Фото - nopride.lv, daiving.lv, doctus.lv, ЛЕТА, "Ригас Сатиксме", газета "Cуббота" и журнал "Остланд".