18 июля 2015 года в Резекне депутат Сейма Янис Урбанович столкнулся с велосипедистом. Как депутат сообщил агентству LETA, он на своём внедорожнике Range Rover поворачивал у местного супермаркета Rimi, а со стороны магазина выехал велосипедист преклонного возраста и врезался в дверь автомобиля.

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в Риге у российского посольства прошла акция против вмешательства России во внутренние дела Украины, организованная Конгрессом украинцев Латвии, собрала около 60 человек. Во время акции произошел небольшой инцидент, и полиция увела с места митинга трех человек. Организаторы протеста призвали присутствующих подписать резолюцию о невмешательстве России во внутренние дела Украины, а затем отправились к посольству Нидерландов, чтобы почтить память жертв авиакатастрофы на Украине.

18 июля 2012 года министр юстиции Янис Борданс был принят в партию ТБ/ДННЛ. В Сейм 5-го и 6-го созывов Борданс баллотировался от партии «Латвияс цельш», в 10-й Сейм — от партии «Единство». В 2011 году он вышел из нее и вместе с единомышленниками учредил общество «Демократические патриоты».

18 июля 2010 года на Ригу обрушился сильный ливень. В некоторых районах города были затоплены улицы, из-за сильных порывов ветра были повалены деревья и оборваны провода. Частично было нарушено движение общественного транспорта. Дождь также затопил первый этаж в торговом центре Spice.

18 июля 2009 года во второй половине дня на Юрмальском шоссе образовалась огромная пробка. Протяженность очереди из автомобилей составила примерно 5 километров. Чтобы попасть в Юрмалу, водителям приходилось стоять в пробке около часа.

18 июля 2008 года президент Валдис Затлерс заявил, что ни один бойкот Олимпийских игр до сих пор не давал результатов. И сообщил, что в первый же день после своего избрания президентом Латвии принял решение поехать на Олимпиаду в Пекин.

В тот же день стали известны результаты исследования известного журналиста Лато Лапсы о том, кто вызывает наибольшую зависть у латышей. Лидером рейтинга стал Айварс Лембергс. За ним следовал Андрис Шкеле. Как отмечали опрошенные, жизнь этих людей по-настоящему удалась. Третье место заняла Вайра Вике-Фрейберга. Далее следовал Раймонд Паулс. У многих людей зависть вызывали также Айнарс Шлесерс, Валерий Каргин и Эйнарс Репше. Все они попали в топ благодаря успехам в бизнесе.В рейтинг попали также политики Валдис Затлерс, Айгарс Калвитис и Иварс Годманис. А замыкала рейтинг певица Linda Leen. Наибольшее восхищение у респондентов вызывала её фигура.

18 июля 2007 года экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга учредила консультационное предприятие VVF Consulting с уставным капиталом в 2000 латов.

В этот же день Бюро по защите Конституции выдало президенту Латвии Валдису Затлерсу допуск к гостайне высшей категории и особо секретной информации НАТО и ЕС.

18 июля 2006 года бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт в письме президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге выразила тревогу в связи с намерением запретить в латвийских школах продажу продукции компании Coca-Cola.

В тот же день Кабинет министров поддержал предложение Министерства обороны увеличить зарплаты высшего командного состава Национальных вооруженных сил. Зарплата генерал-лейтенанта и вице-адмирала увеличивалась с 996 до 1345 латов, генерал-майора и контр-адмирала - с 850 до 1191 лата, бригадного генерала и адмирала флотилии - с 755 до 1046 латов в месяц.

18 июля 2005 года специалисты Госслужбы охраны среды и полицейские конфисковали в Риге 285 бутылок с алкогольным напитком Cobra Miracle, в каждой из которых находилась охраняемая индийская кобра Naja naja.



18 июля 2003 года в Елгаве один из каменщиков, вынув из стены раскрошившийся кирпич, обнаружил в стене Елгавского дворца нишу с человеческим черепом. "Это удивительная находка, которая, по-моему, связана с ритуалом строительных жертвоприношений, известным у многих народов. Если этот факт подтвердится, это будет одним из редких случаев в Латвии, когда установлен случай такого жертвоприношения, с использованием костей человека", сказал заместитель директора Латвийского сельскохозяйственного университета Валдис Аболиньш.

В тот же день общественная организация Национальный фронт провела на Домской площади Риги пикет в знак протеста против вмешательства Израиля во внутренние дела Латвии.

18 июля 2002 года в летнем лагере яунсаргов в Балвском районе 16 детей отравились продуктами питания. Девять из них были помещены в больницу.

В тот же день список кандидатов на выборы в 8-ой Сейм в Центральную избирательную комиссию подала Русская партия. Партия предлагала 16 кандидатов по всем избирательным округам. Все кандидаты указали, что латышским языком владеют. Как заявил председатель партии Михаил Гаврилов, партия выступает против вступления Латвии в ЕС и НАТО и считает, что она должна быть нейтральным государством.



В тот же день напротив здания Кабинета министров прошел пикет медицинских работников. В пикете принимали участие примерно 750 человек, в заключение его участники демонстративно повернулись спиной к зданию Кабинета министров. Поговорить с пикетчиками не вышли ни министр иностранных дел Индулис Берзиньш, исполнявший обязанности главы правительства, ни министр финансов Гундар Берзиньш.

18 июля 2001 года во время встречи мэров крупнейших городов Латвии было решено учредить общественную организацию "Ассоциация крупных городов Латвии".

В тот же день Конституционный суд возбудил первое дело по поданной частным лицом конституционной жалобе. Податель жалобы — жившая в Германии Юта Менцена, которая подвергла сомнению соответствие Конституции одной из статей Закона о государственном языке и правило Кабинета министров об "олатышивании" фамилий.

В тот же день в Риге открылся первый литовский магазин T–market.

18 июля 2000 года в Ригу из Лудзы добрался инвалид 2-й группы Вилхелмс Кравалис, проделавший весь путь с помощью костылей. Свое путешествие Кравалис провел в рамках акции "Что может инвалид", с целью выразить протест против политики правительства по отношению к проблемам инвалидов. Путь от Лудзы до Риги длиной в 258 километров Кравалис, потерявший ногу, проделал за 11 дней.

В тот же день пресс-секретарь Государственной полиции Кристс Лейшкалнс подвтердил информацию, что в Латвию в очередной раз прибыл Сергей Михайлов по кличке Михась, считавшийся лидером солнцевской преступной группировки.

18 июля 1998 года самый сильный человек Латвии Раймондс Бергманис сдвинул с места 70-местный самолет Avro RJ-70 авиакомпании airBaltiс и отбуксировал его на 23,8 метра всего за 48 секунд. Вес самолета составлял 24 тонны, вес самого силача - 137 килограммов. В 2015-м Бергманис стал министром обороны.

18 июля 1994 года Латвия подписала договор о свободной торговле с ЕС.

18 июля 1993 года в Риге, на автозаправке «Несте» на улицe Бривибас 386 произошел первый отмеченный в Латвии взрыв автомашины. В 13.45 взорвалась машина марки «Ауди 100» и сгорела. Водитель погиб.

18 июля 1991 года Народный фронт Латвии опубликовал призыв к жителям Латвии защищать национальное богатство, сообщать о случаях его разбазаривания и создал рабочую группу по борьбе с этим.

18 июля 1962 года газета «Ригас Балсс» писала: «За годы Советской власти неузнаваемо изменился культурный облик Риги. В городе сейчас насчитывается 7 театров, филармония, цирк, работают более 40 клубов и домов культуры, 243 массовые библиотеки, 24 кинотеатра и более десятка парков».

18 июля 1957 года был электрифицирован железнодорожный участок Рига-Мангали.

18 июля 1948 года в разных городах Латвии прошли мероприятия в честь Всесоюзного дня физкультурника. В Риге, на стадионе «Динамо» состоялись показательные гимнастические упражнения, в которых участвовали курсанты рижского нахимовского училища.

18 июля 1944 года в 4 часа 30 минут утра воины 125-го стрелкового полка 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии 130-го латышского стрелкового корпуса, действовавшего в составе 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта, перешли латвийскую границу и вступили на территорию Латвии. Первым был подвижной отряд корпуса во главе с майорами Макаровым и Курме, который перешел границу у населенного пункта Латышонки близ Шкяуне, Краславского района.



18 июля 1940 года в Риге прошла манифестация с лозунгами о присоединении Латвии к Советскому Союзу.

18 июля 1936 года газета «Яунакас Зиняс» на первой странице поместила статью секретаря Общества домовладельцев Теодорса Сталса «И города становятся нашими», в которой он рапортовал о том, что всё больше недвижимости в городах переходит в латышские руки и заканчивал фразой, выделенной жирным шрифтом: «В список больших достижений правительства, руководимого президентом доктором К.Улманисом мы с полным правом и обоснованно можем внести ещё одно - способствование латышизации городов Латвии, которое, как видим, идет с большим успехом и позволяет нам возвестить: эти города наши и нашими они останутся!».



18 июля 1935 года президент министров Карлис Улманис в Этнографическом музее торжественно открыл четыре перенесенных туда постройки древних латышей.

18 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Вследствие многочисленных протестов по поводу разводки понтонного моста днем для пропуска судов с 12.30 дня городская управа постановила разводить мост лишь по ночам и войдет для этой цели в сношение с управлением рижского порта».

18 июля 1922 года были изданы Правила новой латышской орфографии, которая должна была применяться в школах с 1 августа, у в учреждениях - с 1 января.

Фото - mixnews.lv, из газет "Суббота", "Час", "Циня" и Архива кинофотодокументов