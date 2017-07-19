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президент Раймондс Вейонис в ходе официального визита в Великобританию удостоился аудиенции у королевы Елизаветы II.

19 июля 2015 года госполиция сообщила, что в палаточном городке фестиваля Positivus в Салацгриве полицейские обнаружили зарытую в землю банку, в которой было 20 пакетиков с марихуаной. До этого на фестивале было задержано восемь посетителей, которые находились под воздействием наркотических веществ, а шесть человек задержаны за хранение наркотиков. В двух случаях были возбуждены административные дела, в четырех - уголовные.



19 июля 2013 года в Риге сильный ливень привел к затоплению многих улиц. На ул. Маскавас вода затопила рельсы, было остановлено движение трамваев. Такая же ситуация наблюдалась на улицах Петерсалас и Ганибу дамбис. Ливень привел также к очередному затоплению улицы Краста в Риге. Из-за большого количества воды на проезжей части передвижение транспорта по участку от Южного до Островного моста было осложнено. В некоторых местах потоки воды смыли канализационные люки.



19 июля 2012 года в день рождения судьи Яниса Лаукрозе, в здании Рижского окружного суда был открыт барельеф в его честь. Авторы - скульптор Айвар Гулбис и Гунтис Пандарс, и изготовлен на пожертвования латвийских юристов. Председатель коллегии уголовных дел Рижского окружного суда Янис Лаукрозе был убит 15 октября 2001 года, когда возвращался домой. Это было первое убийство судьи в Латвии​, до сих пор не раскрыто.

В тот же день президент Андрис Берзиньш направил ветеранским организациям с призывом принять политическое решение о статусе участников Второй мировой войны. Письмо президент направил Обществу латышских национальных воинов, ветеранам 130-го латышского стрелкового корпуса и партизанских бригад, организации "Даугавас ванаги", Обществу латышских офицеров, Обществу латышских стрелков и Обществу латышских национальных партизан.



В тот же день несколько тысяч болельщиков польского футбольного клуба Legia устроили беспорядки в Лиепае, разрисовывая стены зданий, распивая на улицах алкоголь и взрывая пиротехнику.



19 июля 2011 года в Риге российский политик и певец Иосиф Кобзон с утра посетил А/О «Дзинтарс» и провел там бесплатный концерт для работников завода.

В тот же день в поселке Циемупе, который находится между Огре и Кегумсом, два 10-летних ребенка решили переплыть Даугаву. Их вовремя заметили местные жители и вызвали спасателей. Когда спасатели прибыли на место, дети уже сами выбрались на берег. Тем не менее сотрудники ГПСС передали их муниципальной полиции, чтобы там с детьми провели беседу об опасности таких поступков.

В тот же день начальник Госполиции Артис Велшс собщил, что полиция ввела новый оперативный телефон 110, по которому население сможет сообщать о чрезвычайных ситуациях, когда необходима срочная помощь полицейских.

19 июля 2009 года на Латвию обрушилась стихия – дожди и порывистый ветер. В Курземе целый день шел дождь, в Лиепае за день выпала почти месячная норма осадков. В Риге ветер валил деревья и рекламные щиты, на улицах возникли огромные лужи. В течение часа температура упала с +30 до +19 градусов.



19 июля 2008 года в рижском Христорождественском кафедральном соборе прошло торжественное богослужение в честь возвращения на латвийскую землю Якобштадтской иконы Пресвятой Богородицы. Она была передана патриархом Московским Алексием II латвийской Православной церкви и затем перевезена из Риги в Екабпилсский Свято-Духов мужской монастырь, где ранее хранилась с XVII века и пропала в предреволюционные годы начала прошлого века.

В тот же день пресс-секретарь президента Инта Ласе сообщила, что в планах президента Латвии Валдиса Затлерса не значатся встречи со звездами музыкального фестиваля «Новая волна».



В тот же день президент Валдис Затлерс на 10-м слете латвийских политрепрессированных в Икшкиле призвал их писать мемуары.

19 июля 2007 года полиция Рижского самоуправления задержала в Вецаки мужчину лет 50-55, проколовшего покрышки стоявших в дюнной зоне двух машин Volkswagen и одной Infinity, причем у одной из машин были проколоты все покрышки. До этого полиция уже составила и прикрепила на ветровом стекле этих автомашин протоколы за парковку в неразрешенном месте. Задержанный отказался назвать свое имя и мотивы своих действий. Он сказал, что ему не нравится, что здесь поставлены машины.

19 июля 2006 года был выделен в отдельное производство уголовный процесс, по которому вентспилсскому мэру Айварcу Лембергсу было предъявлено обвинение во взяточничестве, легализации преступно добытых средств и других деяниях.

В тот же день после служебного расследования, проведённого в связи с гибелью двоих парашютистов, от занимаемой должности освобождён командир спецподразделения Национальных вооружённых сил Андрис Буковскис.

В тот же день в Белом зале Дома Рижского латышского общества открылась выставка "Происхождение монет евро", на которой впервые был представлен дизайн латвийских евромонет. Как сообщалось, он был выбран в ходе народного конкурса идей, который проводился в 2005 году. Тогда жюри признало лучшей идею екабпилчанки Илзе Калнини, предложившей изобразить на монетах портрет девушки в национальном костюме, памятник Свободы и герб Латвии.

19 июля 2005 года на заседании правительства рассматривался проект распоряжения, подготовленного Министерством образования и науки, согласно которому общеевропейская валюта на латышском языке должна официально называться eiro, а не eira.

19 июля 2004 года президиум Сейма определил порядок расчета и выплаты зарплат избранным от Латвии депутатам Европарламента. Было решено, что оклад депутатам будет выплачиваться в латах, в безналичной форме. И что депутаты Европарламента будут получать зарплату раз в месяц 10 числа, без аванса. Оклад депутатов Европарламента был приравнен к зарплате депутатов Сейма и составлял 717 латов.

В ту же ночь двое мужчин пытались перебросить через забор рижской Центральной тюрьме пакет с четырьмя мобильными телефонами, наркотиками и сильнодействующими медикаментами. Задержанные Дмитрий Е. и Владимир O. пытались перебросить "передачу" около 04.00, когда мимо Центральной тюрьмы с грохотом проходит железнодорожный состав. В пакете тюремщики обнаружили 2,84 г метамфетамина, 0,08 г героина, 1,88 г марихуаны и 30 таблеток - в общей сложности 0,06 г - клоназепама.

19 июля 2003 года в Риге начались съёмки российского телесериала «Красная капелла», в связи с чем была запрещена парковка и остановка машин, а также ограничено движение по многим улицам города.

19 июль 2002 года в Риге была отмечена температура воздуха +32,6 градусов, что стало рекордом этого дня.

В тот же день вице-министр иностранных дел Литвы Юстас Паляцкис в письме, адресованном британской вещательной компании BBC и французскому агентству новостей AFP, выразил надежду на то, что эти СМИ в будущем не будут путать названия государств "Литва" и "Латвия".

19 июля 2001 года исполнительные дирекции рижских районов представили свои предложения по поводу того, где конкретно можно было бы устроить места для предоставления сексуальных услуг.

19 июля 2000 года Кинофорум стран СНГ и Балтии в рамках открывшегося в этот день ХХII Московского кинофестиваля открылся показом фильма латвийских кинематографистов Baiga vasara ("Страшное лето").

В тот же день российские правоохранительные органы задержали в Москве двух юношей - 19-летнего Юрия Лазарева и 18-летнего Руслана Балюцкого, которые в Латвии дали показания о своей сексуальной связи с министром внутренних дел Мареком Сеглиньшем, якобы имевшей место в то время, когда оба они были несовершеннолетними. Министр назвал их свидетельства ложью и заявил, что в жизни не имел гомосексуальных связей.

19 июля 1999 года в Государственную пожарно-спасательную службу по телефону поступило сообщение о том, что в здании Кабинета министров заложена бомба. Взрывное устройство не было найдено, но из-за проверки здания не состоялось первое заседание нового правительства Андриса Шкеле, несколько судебных заседаний, а также на несколько часов была парализована работа Министерства иностранных дел.



19 июля 1995 года Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Колумбия - государством на северо-западе Южной Америки.



19 июля 1994 года Кабинет министров Латвии одобрил передачу Латвийской Академии наук радиотелескопа в Ирбене (Вентспилсский район), бывшего Центра космической связи Минобороны РФ.

19 июля 1990 года официально был утвержден нынешний герб Риги.

В тот же день президиум Верховного Совета ЛР образовал комиссию для определения статуса КГБ.

В тот же день, по непроверенным данным, председатель правительства Иварс Годманис и министр иностранных дел Янис Юрканс неофициально встретились с президентом США Джорджем Бушем (старшим).

19 июля 1988 года в газете Padomju Jaunatne впервые был опубликован призыв о создании Народного Фронта Латвии. «Мы представители разных общественных групп и национальностей призываем граждан Латвии объединиться в Народный Фронт», говорилось в письме, подписанном архитектором Петерисом Блумсом, рабочим Владимиром Богдановым, художником Арнольдом Клотиньшем, музыковедом Диной Купле, писательницей Мариной Костенецкой и журналистом Янисом Рукшансом. По замыслу авторов, одними из направлений деятельности новой организации могли бы стать «обеспечение необратимости процессов перестройки и демократизации» и «осуществление провозглашённых Конституцией СССР права и свобод».

19 июля 1972 года газета «Советская молодежь» писала: «Маленькая юркая птичка - желтоголовый королек - по-латыни именуется «регулус». Ее имя дало название ежегодной экспедиции сотрудников и студентов биофака ЛГУ, изучающих закономерности миграции птиц в районе побережья Балтийского моря. В двадцатых числах июля участники экспедиции-72 отправятся в путь. Конечная точка их маршрута - поселок Папе в Лиепайском районе, где на берегу моря находится установка для отлова птиц. В период с конца июля до середины октября через руки исследователей пройдет 15- 20 тысяч пернатых. После взвешивания, осмотра, различных измерений, кольцевания «пленники» тут же отпускаются на свободу».

19 июля 1960 года Ригас Балсс писала: «Сотни юношей и девушек Риги едут на уборку урожая в районы целинных и залежных земель Казахстана. Многолюдно было вчера в Московском райкоме комсомола. Свыше восьмидесяти молодых патриотов, лучших производственников получили комсомольские путевки».

19 июля 1949 года было открыто первое в Латвии электрифицированное звено железной дороги Рига – Дубулты. Для тяги использовался поезд серии Ср производства Рижского вагоностроительного завода.



19 июля 1948 года в Риге открылся 10-й Праздник песни и 1-й Праздник танца. Участвовали 15 542 певца и 921 танцор.

В тот же день газета «Циня» поместила ответ Сталина латвийским руководителям: «Президиуму Верховного Совета Латвии. Товарищу Кирхенштейну. Совету Министров. Товарищу Лацису. ЦК КП(б). Товарищу Калнберзиню. Очень благодарен за приглашение. В празднике, к сожалению, принять участие не смогу, так как занят. Мой привет трудящимся Латвии. 17 июля 1949 года. И. Сталин».

19 июля 1947 года была полностью восстановлена Кегумская ГЭС

19 июля 1945 года была подписана директива Главного морского штаба о формировании Рижского Нахимовского военно-морского училища.

19 июля 1944 года войска 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов вступили в пределы Латвии на всем протяжении ее восточной границы.



19 июля 1925 года президент Янис Чаксте (на фото - в центре) открыл международную 5-ю рижскую выставку- ярмарку. «Прекрасная погода способствовала большому: наплыву публики. Большинство экспонатов, за, исключением части машин, живого скота и птицы, уже размещены. Пока закрыт еще польский павильон; но в то же время открылся новый обширный и снабженный рядом интересных экспонатов шведский павильон. Как местные, так и иностранные фирмы сумели внести много разнообразия в декорировку своих стендов и блеснуть изяществом экспонатов» - сообщила газета «Сегодня»

19 июля 1919 года под руководством полковника медицинской службы Петериса Сникериса было создано Санитарное управление Латвийской армии.

19 июля 1915 года (по старому стилю) депутаты IV Государственной думы России Янис Голдманис и Янис Залитис обратились к латышам с призывом: «Сыны Латвии, нам разрешили создавать латышские военные отряды... Ими будут руководить латышские офицеры. Латышские полки будут служить отвоеванию и защите Латвии, чтобы она могла и впредь процветать как неотъемлемая часть могучей России... Верьте в непобедимую мощь России, верьте в светлое будущее латышского народа! Соберемся же под знаменем нашего народа, под крылами двуглавого орла...». Этот текст сочинили литераторы Атис Кениньш и Карлис Скалбе.

19 июля 1789 года писатель Денис Фонвизин, лечившийся в Балдоне, записал в дневнике: «Встав с постели рано, собирался я в Ригу, чтобы там только выбриться: ибо в Бальдонах нет ни фершала, ни бритв...».

Фото - president.lv,pravoslavie.lv, dzintars.lv, apollo.lv, газетa "Диена", журнал "Неделя", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.