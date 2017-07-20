20 июля 2014 года министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич принял решение запретить «апологетам российского империализма и агрессии приезжать в Латвию на светские мероприятия». Об этом глава МИД сообщил в твиттере, добавив, что «список последует».

20 июля 2012 года композитор Раймондс Паулс в интервью газете «Неаткарига» выступил с прогнозом, что фестиваль молодых исполнителей «Новая волна» прекратит существование. «Он умрёт сам. Организаторы еще что-то пытаются делать, но... Единственное, что можно сделать — это привлечь новые силы. Но сам конкурс уже мало кого интересует. Всех интересует только то, что происходит вокруг него. Например, какой скандал учинит Пугачева. А вначале все не так задумывалось», — сказал композитор.

В тот же день пресс-секретарь министерства иностранных дел Янис Силис сообщил, что в посольствах Латвии в Великобритании и Ирландии в этом году зарегистрировано уже более 1000 новорожденных.

20 июля 2011 года президент Андрис Берзиньш решил, что не станет жить в юрмальской резиденции, сообщила пресс-секретарь президента Лига Крапане. Берзиньш решил, что будет пользоваться своей рижской квартирой и хутором в Аматской волости.

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В тот же день в Юрмале состоялась церемония создания памятной плиты «Новой волны 2011». После под руководством директора по маркетингуЭдмунда Бебришса произошло символическое штемпелевание персонализированных марок.

В тот же день полиция ввела новый оперативный телефон 110.

20 июля 2010 года было основано Общество коноплеводов Латвии. Сообщалось, что Общество будет заниматься развитием продуктов из конопли. Его создатели за пять лет хотят добиться, чтобы конопля стала одним из наиболее перспективных латвийских продуктов.

В тот же день бывший депутат Сейма и Рижской думы Модрис Луянс обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить ответственность государственных лиц в связи с экономическим кризисом.

20 июля 2009 года представительница Рижского зоопарка Лаура Лидака сообщила, что из-за нехватки средств Рижский зоопарк остановил реализацию проекта строительства нового слоновника, поэтому по меньшей мере в ближайшие годы жителям латвийской столицы не видать крупнейших на Земле сухопутных животных. Ранее предполагалось построить новый слоновник к 2012 году, когда будет отмечаться 100-летие Рижского зоопарка.

В тот же день начальник Бюро по защите Конституции Янис Кажоциньш заявил агентству BNS, что в Латвии работает много представителей иностранных разведслужб. На просьбу пояснить указание в отчете, что Бюро подсчитало количество работающих в Латвии офицеров иностранных разведок, Кажоциньш сказал:« В основном мы идентифицировали тех, кто работает в дипломатических представительствах. Точное число я не хочу раскрывать, но их много».



20 июля 2008 года в Государственную пожарно-спасательную службу поступил вызов : в пруду садоводческого товарищества «Вайвади», что в Олайнской волости Рижского района, обнаружили полутораметрового аллигатора. Спасатели извлекли крокодила из воды и доставили в Рижский зоопарк. Оказалось, что это особь женского пола и ей дали имя Кроксе. Она оказалась очень агрессивной, бросалась на посетителей и 22 января 2010 года её отправили в Финляндию.



20 июля 2007 года посол России Виктор Калюжный указал, что президента Латвии Валдиса Затлерса в Москве ждут. «В Москве ждут президента, и что можно сказать о президенте — только хорошее», — сказал Калюжный после встречи с Затлерсом. «Нам хотелось бы, чтобы господин президент как можно скорее приехал в Россию», - сказал посол, подчеркнув, что это было бы желательно в контексте Евросоюза.

В тот же день за ложное сообщение о минировании старого каменного моста в Кулдиге была задержана местная жительница, ранее уже попадавшая в поле зрения полиции.

20 июля 2006 года газета Dienas Bizness сообщила, что в течение года в Латвии резко выросло число людей, стоимость имущества которых превышает 10 миллионов латов, а лидерами списка наиболее богатых людей остаются крупнейшие совладельцы и руководители Parex banka.

В тот же день Министерство юстиции подготовило проект правил Кабинета министров, предусматривающих увеличение нормы питания заключённых. Проект правил "Нормы питания и материального обеспечения бытовых нужд заключённых лиц" предусматривает увеличение порций макарон, мяса, растительного масла, овощей и яиц при одновременном уменьшении порций чёрного хлеба и сухого молока.

20 июля 2005 года утром полиция задержала в Старой Риге четырех человек, которые словесно оскорбляли и физически задевали гражданина Египта, возвращавшегося с развлекательного мероприятия.

В тот же день Полиция безопасности возбудила уголовное дело по по факту разжигания межнациональной розни против газеты DDD. В том числе и в связи с публикацией "Давайте жить дружно! Поэтому уезжайте домой! Родина-мать зовет! Люблю русских, но не люблю колонизаторов".

20 июля 2004 года Сейм утвердил в должности министра иностранных дел выдвинутого Народной партией Артиса Пабрикса.

В этот же день при расследовании уголовного дела о распространении поддельных денег полицейские обнаружили подпольное производство фальшивых денег в рижской типографии, принадлежащей фирме RZM. При обыске были найдены и конфискованы примерно 800 000 фальшивых долларов США и 26 тысяч фальшивых евро.

В тот же день на 101 году жизни скончался Хуго Легздиньш, последний латвийский подводник, командир легендарной подводной лодки Ronis.

20 июля 2002 года в аэропорту Рига на инспектора пограничной службы Дзинтарса Страутманиса внезапно набросились двое в штатском - мужчина и женщина. Пограничника повалили на пол прямо на выходе из служебного кабинета и попытались защелкнуть на запястьях наручники. Людьми в штатском оказались сотрудники Полиции безопасности Ивар Кауперс и Юта Стрике. При этом, по словам Страутманиса, г-жа Стрике при задержании изъяснялась на русском языке. Причем в таких выражениях, каких задержанный «еще никогда в жизни не слышал».

20 июля 2000 года ночью на улице Алсунгас в Лиепае неизвестные отрезали около 80 метров оптического магистрального кабеля Lattelekom, который обеспечивал большую часть телефонной связи в Лиепае и в части ближайших к городу районов. В результате кражи кабеля без телефонной связи остались многие важные учреждения, в том числе, городская больница. Связь оборвалась ночью около 1.00 и была восстановлена только утром в 10.15.

В этот же день в Тукумсе были задержаны двое юношей, которые днем ранее, выломав двери морга Тукумской паталого-анатомической лаборатории, "навестили" своего покойного друга. Андрис И. 1978 года рождения и Марис Ц. 1981 года рождения пришли в морг, чтобы увидеть своего повесившегося друга 1983 года рождения. Юноши забрали из морга личные вещи покойного и ушли.

20 июля 1999 года Государственная пожарно-спасательная служба по телефону получила сообщение об угрозе жизни министра сообщений Анатолия Горбунова.



20 июля 1998 гoда в оборот поступила купюра в 500 латов.

В тот же день прибывший в Ригу комиссар Европейского союза по внешним делам Ханс ван ден Брук из-за нехватки времени не смог посетить Музей оккупации, что потом послужило причиной нешуточных разбирательств между канцелярией президента и МИД.



20 июля 1992 года Комитет денежной реформы постановил считать латвийский рубль (репшик) единственным обязательным средством оплаты в пределах страны.

20 июля 1991 года в горах Памира на высоте 4 километра тренер молодежной команды альпинистов Латвии «Дзинтарс» М.Буш под аплодисменты присутствующих поднял флаг Латвийской Республики. Спонсором молодых альпинистов было производственное объединение «Дзинтарс».

20 июля 1990 года официальные делегации прибалтийских республики не явились на заседание Совета Союза СССР и Президентского совета, где утверждался новый Союзный договор. Зам. председателя Верховного Совета ЛР Андрейс Крастыньш заявил, что Латвия хочет вести переговоры с Москвой о восстановлении независимости.



20 июля 1986 года в Плявиняс был открыт памятник Ленину. Автор - Г. Грундберга



20 июля 1963 года в Риге был открыт 10-й троллейбусный маршрут «Улица Аусекля — Стадион «Даугава».



20 июля 1962 года, к 22-й годовщине Советской Латвии, в Риге на площади Пионеров был открыт памятник Петерису Стучке, писателю, юристу, политическому деятелю Латвии и Советского Союза, одному из создателей Компартии Латвии, главе первого латышского советского правительства. Скульптор — Эмилс Мелдерис. На открытии своими воспоминаниями о работе со Стучкой поделился председатель комиссии ЦК КПЛ Р. Кисис. Памятник демонтирован 10 ноября 1991 года.



20 июля 1960 года в Риге были закончены строительство нового здания железнодорожного вокзала и реконструкция рельсовых путей.

20 июля 1959 года было открыто движение электропоездов по маршруту Рига — Огре, 34 километра.



20 июля 1958 года в Балдоне был открыт памятник Ленину. Авторы - В. Мицкевич и Ю. Котяхов-Баярс.



20 июля 1957 года в Смилтене был открыт памятник Ленину. Авторы - А. Гайлит и Я. Лукашевич.

20 июля 1955 года в Дзинтари композитор Исаак Дунаевский дал последний концерт в своей жизни.



20 июля 1950 года в Риге был открыт памятник Ленину. Авторы - В.Ингал и В.Боголюбов, архитектор - Э.Шталбергс.



20 июля 1945 года в Риге, в Театре оперы и балета, прошла юбилейная сессия Верховного Совета в честь 5-летия Латвийской ССР.

20 июля 1940 года Карлис Улманис сложил президентские полномочия и получил разрешение вывести из страны 1000 долларов США.

20 июля 1936 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила: «Житель волости Светес 80-летний Павилс Белевичс подал государственному учреждению просьбу о выдаче ему денег на раскопки в реке Илуксте. Там, в хорошо известном ему месте, во время русско-французской войны 1812 года русское войско закопало большой медный котел с золотыми и серебряными монетами. Уже в прошлом году старик обращался к Управлению памятников, чтобы начать земляные работы, но ему было отказано. Однако мысль о сокровище не дает старцу покоя».

20 июля 1934 года газета «Латгалес зиняс» сообщила, что в Даугавпилс прибыл профессор Купче, чтобы познакомиться с «даугавпилсским чудом» — колодцем возле Государственной психиатрической больницы, глубиной 567 метров — самым глубоким в стране. Его рыли около трех лет, пока не добрались до воды. Но она оказалась горькой и солёной, для питья не пригодной. Как писала газета, колодец обошелся государству в много тысяч латов и, очевидно, никогда не окупится.



20 июля 1925 года в Риге, в православной часовне возле железнодорожного вокзала прошло последнее богослужение. После чего часовня была обнесена лесами и подготовлена к сносу.

20 июля 1922 года в газете Valdibas vestnesis ("Правительственный вестник") было опубликовано сообщение о создании Центральной избирательной комиссии для проведения первых парламентских выборов.

20 июля 1921 года независимую Латвию признала Венгрия. Об этом венгерский министр иностранных дел письмом сообщил латвийскому коллеге.

Фото - rigazoo.lv, president.lv, rigacv.lv, ru-lenin.livejournal.com, "Ригас Сатиксме",Государственный архив кинофотофонодокументов. Википедия.