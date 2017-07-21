Эксклюзив |

в рижском микрорайоне Даугавгрива состоялось торжественное открытие аллеи Валентина Пикуля. В мероприятии приняли участие мэр Риги Нил Ушаков, посол России Александр Вешняков и вдова писателя Антонина Пикуль. Имя Пикуля носит участок улицы Бирзес от ул. Дзинтара до ул. Лепью. Тропой имени писателя названа благоустроенная пешеходная дорожка к морю, начинающаяся на участке между улицами Парадес и Лепью.



В тот же день в Риге была тожественно открыта Бикерниекская гоночная трасса Департамента безопасности дорожного движения. Протяженность трассы 1294 метра, 60% покрыто асфальтом.



В тот же день впервые в истории состоялись совместные учения кадетов Государственного полицейского колледжа, Государственного пограничного колледжа и Колледжа пожарной безопасности и гражанской обороны. По условиям учений надо было задержать злоумышленников, сбежавших из проверяемой пограничниками автомашины и устроивших автомобильную аварию. Участвовало более 90 человек.

21 июля 2014 года министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич включил в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну, трех российских эстрадных исполнителей - певцов Олега Газманова, Иосифа Кобзона и Аллу Перфилову (Валерию). И заявил, что без внимания не останется ни одно прославляющее политику России заявление на конкурсе "Новая волна".

21 июля 2012 года министр культуры Жанета Яунземе-Гренде пригласила организатора конкурса молодых исполнителей «Новая волна», российского композитора Игоря Крутого обсудить финансовое влияние, которое конкурс оказывает на латвийскую экономику. «Я хотела бы обсудить с г-ном Крутым только одну вещь — хочу знать, сколько конкретно денег остается в Латвии. Если деньги в Латвии не остаются, то кто-то там занимается благотворительностью», — сказала министр.



21 июля 2011 года премьер-министр Валдис Домбровскис посетил Нью-Йоркскую Фондовую биржу.

В тот же день на большей части территории Латвии воздух прогрелся до +27, +32 градусов, и почти на всех станциях Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии был побит или повторен температурный рекорд этого дня. По данным центра, в Зиланы было +32 градуса – это абсолютный рекорд для 21 июля в Латвии. В шесть часов вечера в Риге и Скривери был +31 градус, в Лиепае - +30,5 градуса, а прохладнее всего было в Даугавпилсе - +22,1 градуса и на Колке - +24,8 градуса.



21 июля 2011 года юрмальская группа партии ТБ/ДННЛ провела пикет возле городской думы против создания на улице Турайдас возле концертного зала «Дзинтари» аллеи звезд конкурса «Новая волна».



21 июля 2010 года для обучения военнослужащих стран Балтии на Адажском полигоне впервые были использованы истребители НАТО, применяемые для подготовки контролеров воздушной поддержки для международной операции в Афганистане. В связи с чем Министерство обороны просило жителей с пониманием отнестись к присутствию истребителей союзников в воздушном пространстве Латвии и краткосрочному шуму.

В тот же день в Риге, на Саркандаугаве, погиб 32-летний мужчина, который пытался защитить беременную жену от напавшего на нее лебедя. Как рассказали в Рижском региональном управлении полиции, супружеская пара вместе зашла в воду, чтобы искупаться. Женщина, находившаяся на последнем месяце беременности, вероятно, подплыла слишком близко к гнезду лебедей, поэтому птица бросилась на нее. Мужчине вначале удалось отогнать птицу, но когда он поплыл дальше, лебедь последовал за ним и напал уже на глубине. Не сумев защититься от атак лебедя, мужчина ушел под воду и не сумел всплыть. Другие отдыхавшие на пляже люди почти сразу вытащили его на берег, но вернуть к жизни уже не могли.

21 июля 2009 года лидер ЛПП/ЛЦ вице-мэр Риги Айнарс Шлесерс сообщил агентству BNS, что и на предстоящих в следующем году выборах Сейма Латвии планирует стартовать в тандеме с объединением "Центр согласия" и завоевать большинство, как и на недавних выборах столичной думы.

В тот же день состоялся праздник стропил в Рижском русском театре. Реконструкция здания театра была начата в октябре 2008 года.

В тот же день распоряжением премьер-министра Валдиса Домбровскиса министру сообщения Каспарсу Герхардсу присвоен пистолет Glock-17 9 mm. Как сообщалось в официальном издании "Латвияс Вестнесис", личным пистолетом глава Минсообщения награжден за особые заслуги. Награда была оплачена из личных средств министра.

21июля 2008 года Рижская дума решила переименовать бульвар Бастея в бульвар первого министра иностранных дел Зигфрида Анны Мейеровица. "За" проголосовали 34 думцев, "против" - 11, восемь - воздержались. Согласно данным опроса, около 80% рижан, не поддерживало переименование бульвара, против были также члены совета по памятникам Рижской думы, который абсолютным большинством голосов отклонил переименование бульвара, и комиссия по топонимам Комитета развития города. Для переименования изменили существовавшее правило, согласно которому улица не могла называться длиннее, чем на 30 букв или иных символов.

В тот же день Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщило, что не констатировало признаков коррупционных преступлений в деятельности Валдиса Затлерса в качестве государственного должностного лица и врача.

В тот же день был завершен ремонт внутренних помещений Юрмальской резиденции президента, общие затраты составили 1 196 000 латов, сообщила специалист по общественным отношениям ГАО "Валстс некустамие ипашуми" Дайга Лаукштейна.

21 июля 2007 года музей Мюнхаузена в Дунте принял стотысячного посетителя, им стал 27-летний рижанин.



21 июля 2006 года латвийская береговая охрана обнаружила в Рижском заливе неподалеку от Дунте мертвого горбатого кита длиной 10-15 метров. Мертвого кита доставили в Латвийский сельскохозяйственный университет и передали ученым.



В тот же день знаменитый русский поэт Евгений Евтушенко посетил Музей оккупации Латвии и оставил запись в книге почетных гостей.

21 июля 2005 года с церемонии закладки в фундамент капсулы с посланием будущим поколениям на улице Гауяс 15 в Риге началось строительство комплекса административных зданий министерства внутренних дел. Перед закладкой капсулы послание зачитал министр внутренних дел Эрикс Екабсонс. После этого советник министра внутренних дел Алоизс Висвалдис Блонскис поместил послание в капсулу, приложив к нему памятную медаль МВД, монету в один лат, а также - номер газеты Latvijas Vestnesis за четверг.

В тот же день посол Латвии в Швеции Артис Бертулис направил письмо руководству центральной профсоюзной организации Швеции, в котором выразил возмущение эпитетами, которыми в шведских масс-медиа обозначают латвийских рабочих. В средствах массовой информации Швеции на тогда появились высказывания представителей профсоюзов этой страны, в которых латвийские рабочие были названы отбросами или хламом.

21 июля 2004 года в Руцаве Лиепайского района пограничники, обследуя латвийско-литовскую границу, обнаружили следы подкопа через линию государственной границы, примерно в трех метрах от которой на литовской стороне находится телефонный распределительный шкаф. Вызванные работники Lattelekom обнаружили незаконное подключение к телефонной линии.



В этот же день молодые люди из Штаба защиты русских школ провели Страсбурге у здания Европарламента пикет против реформы образования в Латвии.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга и премьер Индулис Эмсис сошлись во мнении о том, что Латвии не хватает положительного имиджа как за рубежом, так и внутри страны.

После встречи Эмсис сказал журналистам, что первые лица государства выразили опасения в связи с "проблемами общего имиджа страны".



21 июля 2003 года посол России в Латвии Игорь Студенников передал ученику 3-го класса рижской гимназии им. М.В.Ломоносова Ярославу Карпелюку ответное письмо президента России Владимира Путина, в котором тот высказал мальчику свое мнение о праве русских детей учиться на родном языке.

В тот же день руководитель коммуникационного отдела Службы госдоходов Дита Клявиня-Лауберте сообщила, что за последнее полугодие число должностных лиц в Латвии возросло на 3079 человек, и на сегодняшний день зарегистрировано 49 164 чиновников.

21 июля 2001 года в Риге на стадионе Skonto прошел концерт Элтона Джона. Под дождем и градом певца два часа слушали 17 000 человек, включая президента Вайру Вике-Фрейбергу

21 июля 2000 года на пляже в Лиепайском районе опять была найдена лодка древних куршей, возраст которой около 1010 лет. В первый раз лодку длиной приблизительно 4 метра на пляже деревни Приедиенгала Руцавской волости голландец Ян ван дар Вен нашел в январе. Он отломал кусочек и передал в Гронингенский университет Нидерландов для проведения экспертизы. В июне был получен ответ, что возраст дерева составляет около 1010 лет. Вернувшись в июле в Латвию, голландец нашел лодку на том же месте, где оставил ее.

В тот же день московская газета «Мегаполис-Экспресс» с ссылкой на ульяновский еженедельник «Шок плюс» сообщила, что на ульяновском центральном рынке к одной из продавщиц пристал «интеллигентного вида мужчина», обвинив ее в том, что она «торгует фашистской продукцией», в то время как «латыши русским житья не дают». Покупатель заявил, что он покупает шесть банок шпрот латвийского производства, и, с криками «Долой Латвию!», принялся бить банки со шпротами об асфальт. При этом он , по словам газеты, забыл расплатиться.

21 июля 1999 года состоялся первый совместный обед президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и премьер-министра Андриса Шкеле. Таким образом была продолжена традиция еженедельных встреч президента и главы правительства.

В тот же день премьер-министр Андрис Шкеле в интервью Латвийскому радио заявил, что увеличение пенсионного возраста станет крайним шагом, который будет предпринят, если не удастся найти другого выхода, как вывести страну из кризиса.

В то же утро латвийские активисты охраны окружающей среды оккупировали находящийся в Балтийском море заправочный буй Бутингского нефтехранилища, протестуя против начала работы терминала до полного завершения его строительства. Через несколько часов литовские пограничники сняли "зеленых" с буя. Они были задержаны за незаконное пересечение латвийско-литовской границы.

В тот же день на заседании комиссии по реорганизации Рижского авиационного университета было принято решение о ликвидации РАУ как государственного высшего учебного заведения.

21 июля 1998 года примерно 50 латвийских "зеленых" начали голодовку возле посольства Литвы в Риге, протестуя против строительства Бутингского нефтетерминала. И с целью помешать инвестициям в него американской компании Williams International.

В тот же день в центральном здании Сейма на ул. Екаба, 11, был установлен новый современный детектор для проверки входящих в здание. Стоимость детектора составила 4 600 латов.



21 июля 1995 года в Лиепае был демонтирован памятник Герою Советского Союза Имантсу Судмалису и доставлен в городской музей, основанный его отцом Янисом Судмалисом.

21 июля 1990 года было опубликовано сообщение Президиума Верховного Совета ЛР о том, что решение Сейма 1940 года о вступлении в состав СССР объявляется не имеющим силы.

21 июля 1988 года на демонстрации в честь годовщины провозглашения Латвийской ССР появилась колонна Клуба защиты среды с траурными лентами и прошла мимо трибуны, на которой было все руководство ЦК КПЛ и правительства.

21 июля 1986 года в Риге был открыт 24-й троллейбусный маршрут: «университет — улица Малу», длиной 15 километров. Был частично профинансирован производственным объединением «Дзинтарс» и построен, чтобы работникам предприятия было удобнее попасть на работу. С марта 1988 года стал курсировать и по выходным, в 2005 году продлён до улицы Петерсалас.



21 июля 1983 года в Бауске был открыт памятник Ленину, автор — О.Силиньш.



21 июля 1981 года в Риге первый секретарь ЦК КП Латвии А.Э. открыл Горьковский мост через Даугаву, ныне - Вантовый. В то время это был самый длинный вантовый мост в Европе и третий мост такого типа в Советском Союзе.



21 июля 1973 года в рижском саду Виестура был открыт мемориальный ансамбль в честь 100-летия Праздника песни, а сам сад был переименован в Парк Праздников песни.



21 июля 1965 года в Резекне был открыт гранитный памятник Ленину, автор - Отто Калейс.

21 июля 1958 года в Риге на Комсомольской набережной Даугавы был открыт памятник жертвам революции 1905 года. Скульптор — Альберт Терпиловский. Памятник открыл председатель Совета Министров Латвийской ССР Вилис Лацис.

В тот же день Трамвайно-троллейбусный трест продал последний вагон рижской конки частному лицу в качестве садового домика.



21 июля 1955 года на 12-м Всеобщем латышском празднике песни была открыта Большая эстрада в Межапарке, на 10 тысяч певцов.. Архитекторы — Владимир Шнитников,Гунта Ирбите и Карина Данненхирша. Это был первый праздник песни, заключительный концерт которого транслировали по телевидению.

В тот же день в Риге прошла премьера оперы Маргерса Зариньша «К новому берегу», по одноименному роману В. Лациса. Действие оперы происходит в Латвии вскоре после окончания войны. Противники советской власти, сотрудничавшие с немецкими фашистами, притаились, ушли в подполье. Они мешают утверждению нового строя. Однако коммунистам и их сторонникам удается сломить сопротивление врага.



21 июля 1950 года в Риге состоялось торжественное шествие в честь 10-летия Латвийской ССР, а на площади Коммунаров (Эспланаде) прошел Праздник песни, 20 000 участников которого исполнили песню о Сталине.

21 июля 1945 года приказом Народного комиссара Военно-Морского Флота Н. Кузнецова было создано Рижское Нахимовское военно-морское училище.



В тот же день в Риге состоялось торжественное шествие в честь 5-летия Латвийской ССР.

21 июля 1944 года подпольная антифашистская группа Сорокина устроила взрыв в багажном отделении Рижского вокзала.

21 июля 1941 года, по уточненным в 2015 году данным, в штаб фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, командующего группой армий «Север», в Малнаве, возле Карсавы, прилетел Адольф Гитлер. Ранее называлась дата 16 июля.



21 июля 1940 года Народный сейм Латвии на первой сессии, открывшейся в Национальном театре, приняв предложение депутата Освальда Розенберга, объявил о провозглашении Латвийской Советской Социалистической Республики, принял Декларацию о вхождении Латвии в состав СССР и направил соответствующую просьбу в адрес Верховного Совета СССР.

В тот же день был снят почетный караул у памятника Свободы в Риге, выставленный 18 ноября 1935 года. Восстановлен 11 ноября 1992 года.

21 июля 1937 года газета «Яункас Зиняс» сообщала из Москвы: «Газета «Циня» описывает празднование Лиго в коллективе «12 октября» и радуется, что Янов день там празднуют по древним латышским образцам, поют песни Лиго, явились народно одетые Яновы дети, которых Янова мать угостила сыром, а Янов отец — сыром. Также были исполнены народные танцы. Участники праздника отмечали Лиго с особенным восторгом».

21 июля 1931 года власти Латвии закрыли все левые профсоюзы.

21 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Министерство народного благополучия официально сообщает, что в Латвии нет больше безработных. На биржах труда зарегистрировано лишь несколько неспособных к труду лиц, которые, в сущности говоря, нуждаются не в труде, а в социальном обеспечении».



21 июля 1924 года в Риге у самолета Junkers F–13 авиакомпании Deruluft, только что взлетевшего с лётного поля Спилве на Таллин, отказал двигатель — прямо над Даугавой. Летчик сумел перетянуть через реку и приземлиться на Вейзаксале. Обошлось без жертв.



21 июля 1919 года Латвийскую Республику признала Эстонская Республика.

21 июля 1908 года в Риге был отмечен температурный рекорд дня — 32 градуса жары.

Фото - valdisdombrovskis.lv,shtab.lv,ru-lenin.livejournal.com, railways.id.ru, Министерства обороны ЛР, Госархива кинофотофонодокументов, Лиепайского музея, из газет "Час", "Суббота", "Циня" и фотоальбома "Падомью Латвия".