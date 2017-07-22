22 июля 2016 года в крестьянском хозяйстве в Яунберзской волости Добельского края погибли четыре человека. Как сообщил пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин, во время ремонтных работ в крестьянском хозяйстве из чана начали выделяться ядовитые испарения. По первоначальной информации, утечка произошла в закрытом хозяйственном помещении. Возможно, при перекачке навоза из помещений фермы в резервуар произошла техническая ошибка, в результате - утечка газа. Четыре человека погибли, трое были доставлены в больницу.

В тот же день официальное издание "Латвияс вестнесис" сообщило, что Рижская радиотелебашня внесена в список охраняемых государством памятников культуры.

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в Юрмале мотоциклисты из организации "Диева суни" («Божьи псы»), которая не входит в состав Латвийской Ассоциации мотоклубов, провели флешмоб в знак протеста против участия поддерживающих агрессию России на Украине лиц в развлекательных мероприятиях на конкурсе «Новая волна». Собралось порядка 50 человек.

В тот же день правительство дополнило список животных, на которых разрешено охотиться, рядом не характерных для Латвии инвазивных видов, нарушающих экологический баланс. В список были включены золотистые шакалы, американские выдры, муфлоны, еноты, нутрии, бакланы, бекасы, байбаки и нутрии.

22 июля 2013 года британская пресса сообщила, что в Великобритании изъяты из продажи мороженные пирожки латвийского производства, в которых была обнаружена конина. Проверка показала, что содержание конины в начинке пирожков превышает 1%. Так начался известный «скандал с кониной».



В тот же день на Латвию обрушился ураган. В центре Риги, на ул. Лачплеша, на крышу одного из домов упало сломанное ветром дерево. В 19 местах поваленные ветром деревья перегородили проезжую часть дорог. В шести случаях ветер повалил деревья и электрические столбы на автомашины, а в трех случаях - на крыши зданий. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Риге скорость ветра достигала порывами 20 м/с.



В тот же вечер в Ригу зашли первые два корабля - участника международной регаты парусников и яхт The Tall Ships Races 2013: Adventure (Россия) и Det Gode Liv (Норвегия).

22 июля 2012 года ночью в Риге 26-летний нетрезвый мужчина решил забраться на Вантовый мост после ссоры с подругой. Он поднялся на самый верх пилона, ему не помешали заграждения, которые были установлены вокруг вант. По лестнице внутри пилона наверх поднялись спасатели и психолог спецподразделения "Омега" и начали с ним переговоры. Спуститься вниз его удалось уговорить лишь спустя несколько часов.

22 июля 2011 года экс-президент Валдис Затлерс в интервью Латвийскому радио сообщил, что желание вступить в новую партию, создаваемую им, выразили уже 1400 человек, но его супруга Лилита Затлере делать этого не собирается. «Сейчас заявления подали примерно 1400 интересующихся, желающих вступить в эту партию... 1400 — достаточно большое число людей, чтобы мы могли говорить об известном движении, об общественном движении, что это не просто прихоть части политиков — создать политическую силу», — подчеркнул Затлерс.

22 июля 2010 года в 15.00 в Павилосте температура воздуха достигла +32 градусов, а в Лиепае составила +31. Таким образом были побиты температурные рекорды этого дня, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

22 июля 2009 года начальник Бюро по защите Конституции Янис Кажоциньш указал, что иностранные спецслужбы интересуются в Латвии вопросами, касающимися экономики, но «в распоряжении БЗК нет такой специфической информации, которая позволяла бы думать, что спецслужбы какой-то страны особенно пытаются использовать кризис» - сказал он.

22 июля 2008 года в Риге житель Тукумса Гундарс Вецтирелис зашел в трамвай и дал водителю трамвая мелочь за билет, но водитель обозвал его свиньёй и негодяем. Так как при этом присутствовали третьи лица, Вецтирелис подал на водителя в суд. 28 августа суд Тукумского района Латвии приговорил водителя трамвая к 180 латам штрафа Рижское предприятие муниципального транспорта Rigas satiksme признало, что это был первый случай, когда пассажир подал частный иск к его работнику и самостоятельно выиграл тяжбу.

В тот же день правительство поддержало направление в Афганистан двух сотрудников госполиции для участия в миссии под командованием НАТО в провинции Фарьяб.

22 июля 2007 года ночью в Риге работники муниципальной полиции заметили на троллейбусной остановке на ул. Меркеля напротив Верманского парка лежащего на дороге мужчину. При осмотре мужчины полицейские обнаружили у него тяжелую травму ноги. После оказания медицинской помощи работники полиции узнали от стоявших на остановке людей, что мужчина пытался войти в троллейбус, но водитель, закрыв двери, его не впустил. Тогда мужчина попытался ударить транспортное средство ногой, но споткнулся и упал под него, после чего троллейбус переехал ноги пострадавшего. По показаниям свидетелей, после этого водитель вышел из троллейбуса, ударил юношу по лицу и уехал.



22 июля 2006 года после состоявшегося утром богослужения в рижской Англиканской церкви священника Мариса Сантса и других представителей организаций геев и лесбиянок противники гей-парада забросали помидорами, яйцами и дерьмом.

22 июля 2005 года Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом к России "распространить ясное и недвусмысленное заявление, признающее и осуждающее нелегальную оккупацию и аннексию Советским Союзом Балтийских государств".

22 июля 2004 года Лиепайская дума не приняла заявление Латвийской национал-демократической партии с требованием уволить с работы директоров всех русских школ города и назначить вместо них других, так как оно было написано на русском языке. В пикет у здания Лиепайской думы собралось около 10 молодых людей с плакатами против реформы образования в русских школах.



22 июля 2003 года в Риге был открыт памятник Карлису Улманису. Авторы бронзовой скульптуры и постамента, высота которых вместе составляет более трех метров, — скульптор Улдис Курземниекс и архитектор Арнис Лукашевич. Премьер-министр Эйнарс Репше в своей речи отметил, что идеи Улманиса как государственного мужа могут быть в полной мере использованы и сегодня, а имя Улманиса, несомненно, символизирует "восстановление и независимость нашего государства".

В тот же день премьер-министр Эйнарс Репше поручил Государственной канцелярии установить для премьера и вице-премьера лимит на разговоры по мобильному телефону в размере 200 латов в месяц.

22 июля 2001 года президент АО «Дзинтарс» Илья Герчиков сообщил, что этот производитель парфюмерии и косметики АО "Дзинтарс" начал экспорт своей продукции в Испанию.

22 июля 2000 года Индия освободила из тюрьмы и передала России приговоренных к пожизненному заключению за контрабанду оружия латвийских летчиков, которые провели в заключении более четырех лет.

В тот же день в Рижском зоологическом саду у зебр Чапмана (одного из подвидов равнинной зебры) Гиты и Плутона родился жеребенок.

22 июля 1999 года АО "Алдарис" провело акцию под девизом "Выпьем пива вместе с Виталием Гавриловым", во время которой специалисты-диетологи рассказали участникам мероприятия о роли пива в питании человека. Была организована также выставка "Пиво и здоровое общество", посвященная истории пивоварения и культуре употребления пива в Латвии.

В тот же день в Риге сотрудники полиции задержали Виктора В. 1968 г.рожд, признавшегося в авторстве звонков о заложенных бомбах в Кабинете министров, президентском замке и других учреждениях, а также об угрозах жизни министра сообщений. Когда злоумышленники сообщил о якобы заложенном в "Унибанке" взрывном устройстве, сотрудникам полиции удалось определить номер телефона, с которого он звонил.

В тот же день начальник Лиепайского управления государственной пограничной службы Дзинтарс Чабовскис сообщил, что латвийские "зеленые", организовавшие накануне акцию протеста против начала работы нефтетерминала в Бутинге, должны будут заплатить штраф в размере 10 латов каждый за нарушение режима пересечения государственной границы. Чабовскис выразил недоумение в связи с тем, что Латвийские морские силы, в распоряжении которых имеется современное радиолокационное оборудование, не сообщили своевременно о лодке, нелегально пересекавшей границу с Литвой. Он отметил также, что это первый подобный случай во время его службы.

22 июля 1994 года латвийский Сейм принял Закон о гражданстве, предусматривавший возрастные "окна" натурализации.

22 июля 1988 года секретарь Салдусского райкома КПЛ Аугустс Бригманис сообщил в ЦК КПЛ о выполнении плана жилищного строительства в Салдусском совхозе-техникуме и четырех колхозах на 112,87%.

22 июля 1944 года Советское Информбюро сообщило: «Войска 3-го Прибалтийского фронта, продолжая наступление, овладели уездным центром Латвийской ССР городом и железнодорожным узлом Яунлатгале… На Двинском направлении наши войска вели успешные наступательные бои, в ходе которых овладели городом Краслава, а также с боями заняли более 200 других населённых пунктов, в том числе крупные населённые пункты Рундени, Букмуйжа, Дагда, Артемовка, Щедрати, Лемешевка и железнодорожная станция Краслава».



22 июля 1940 года бывший президент Карлис Улманис написал заявление в Министерство благосостояния с просьбой присвоить ему полагающуюся по закону пенсию за 20 лет государственной службы. Пенсию ему начислили 399 латов 60 сантимов. В тот же день Улманис уехал на поезде в Москву. Навсегда.



22 июля 1937 года состоялось открытие новой купальни в центре Риги, совсем рядом с Ратушной площадью. Строительство муниципальной купальни обошлось городу в 220 тысяч латов, одновременно могла плавать тысяча посетителей.



22 июля 1934 года в Риге на Эспланаде состоялась премьера "Песни возрождения" — массовой постановки о судьбе латышского народа. В масштабной музыкально-драматической композиции приняли участие 600 солдат, 100 всадников, 400 айзсаргов, 100 ветеранов войны, 100 полицейских, 1800 хористов, 60 артистов балета, музыканты и актеры.

22 июля 1897 года в Риге была отмечена температура воздуха плюс 32,7 градуса.

Фото - mixnews.lv, газеты "Час" и "Яунакас Зиняс", журнал "Магазина".