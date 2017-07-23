23 июля 2015 года Полиция безопасности арестовала в Лиепае 67–летнего основателя группы Helsinki–86, кавалера ордена Трех звезд Линарда Грантиньша. Он обвинялся по 2–й части 78–й статьи Уголовного закона: разжигание национальной, этической, расовой или религиозной вражды с использованием систем автоматической обработки данных. Кроме того, ему вменяли 81–ю статью УЗ: призыв против Латвийской Республики. За призывы, направленные против независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти или порядка. На своем сайте www.tautastribunals.eu в 2007 году Грантыньш приговорил к высшей мере наказания президента Латвии Вайру Вике–Фрейбергу, премьера Айгара Калвитиса, министра иностранных дел Артиса Пабрикса и других. Как утверждал адвокат Грантыньша, при задержании тому сломали руку и наручниками пристегнули за нее к ручке на потолке машины.

23 июля 2014 года Национальное объединение призывало официальных лиц Латвии не участвовать в мероприятиях конкурса «Новая волна». Как говорилось в заявлении ВЛ-ТБ/ДННЛ, «Новая волна» стала пропагандистским российским мероприятием и участие в нем государственных должностных лиц недопустимо, особенно «в то время, когда российские боевики находятся на территории соседней страны и каждый день убивают невинных людей».

23 июля 2012 года пресс-секретарь мэра Риги Нила Ушакова Анна Кононова сообщила, что утром были две попытки забраться по вантам Вантового моста. Одну из них предотвратила только что введенная охрана, а во втором случае мужчине удалось осуществить свое намерение. Как заявил в телефонном интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT мэр Риги Нил Ушаков, охране удалось предотвратить действия пьяного юноши 19 лет. В отношении второго случая мэр сообщил, что это был 24-летний мужчина, который состоит на психиатрическом учете и своими действиями пытался что-то доказать подруге.

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В тот же день, около 11 часов, произошел пожар в одном из самых известных гостевых домов-ресторанов прибрежного города Павилоста - "Акягалс". Огонь уничтожил деревянное здание очень быстро, а его распространению способствовал ветер. В здании находились ресторан, гостиница, баня и конференц-зал.



23 июля 2011 года в Риге была учреждена созданная экс-президентом Валдисом Затлерсом Партия реформ Затлерса (ПРЗ). За создание партии проголосовали все 293 собравшихся учредителя. Было объявлено, что цель партии - «основанное на демократических ценностях и честности, правовых принципах и ответственности государственное управление», а также долгосрочное развитие народного хозяйства.

В тот же день делегаты съезда национального объединения «Все для Латвии» - ТБ/ДННЛ единогласно проголосовали за объединение двух партий. Было решено, что у новой партии будет два сопредседателя правления – Райвис Дзинтарс и Роберт Зиле.



В тот же день прошел референдум за роспуск 10-го Сейма, в котором приняли участие 683 619 граждан, что составило 44,32% всех обладавших правом голоса. Сейм был распущен.

23 июля 2010 года во многих местах Латвии были зафиксированы температурные рекорды. В Даугавпилсе, Резекне, Мадоне столбики термометров показали 32 градуса тепла, а в Скривери, Зосени, Гулбене, Алуксне, воздух прогрелся до +31 градуса. Температурные рекорды были также побиты в Прейли и Бауске - температура воздуха в этих городах достигла +30 градусов, а в Руйене новый температурный рекорд составил +29 градусов.

В тот же день премьер-министры стран Балтии в совместном обращении поблагодарили президента США Барака Обаму за начатую 70 лет назад политику непризнания инкорпорации Советским Союзом Эстонии, Латвии и Литвы.

В тот же день министр внутренних дел Линда Мурниеце подтвердила, что бывший узник американской тюрьмы Гуантанамо доставлен в Латвию. Она подчеркнула, что никаких сведений об этом человеке предоставляться не будет - ни то, где он будет жить, ни то, чем будет заниматься.

23 июля 2009 года ночью в Рижском порту в одной из емкостей с опасным веществом - циангидридом ацетона - резко поднялось давление, сработал предохранительный клапан и произошёл выброс небольшого количества этого вещества в газообразной форме. В этой связи пришлось эвакуировать более ста жителей Кундзиньсалы. Угроза взрыва была ликвидирована в течение нескольких часов. Согласно анализам, проведенным Госслужбой среды, существенного вреда природе в результате аварии нанесено не было.



В тот же день Латвийская православная церковь отметила 20-летие архиерейской хиротонии (посвящения в сан епископа) митрополита Рижского и всея Латвии высокопреосвященнейшего Александра. Юбиляра пришёл поздравить премьер-министр Валдис Домбровскис.

В тот же день официальное издание «Латвияс Вестнесис» сообщило, что Комиссия терминологии Латвийской академии наук признала слово «бордель» наиболее подходящим для обозначения в нормативных актах мест, где занимаются проституцией. Комиссия посчитала, что данный термин более полно передает смысловую функцию, чем, например «публичный дом». К тому же, как отметили академики, значение слова «публичный» в наше время расширилось и стало более нейтральным. Также комиссия при вынесении решения учла, что слово «бордель» широко применяется в практике и включено в Латышский энциклопедический словарь.



Рисунок из газеты "Латвияс Авизе"

23 июля 2008 года президент Валдис Затлерс посетил церемонию открытия музыкального конкурса «Новая волна» в Юрмале. За что подвергся критике в латышской прессе.

23 июля 2007 года неизвестные хакеры, взломав сайт Государственной полиции www.vp.gov.lv, оставили на нём своё приветствие "Lai jums jauka diena!" («Пусть у вас будет хороший день!»).

В тот же день в Моцкаве (Литва) состоялась церемония открытия памятной доски, отмечавшей точку пересечения польско-литовской границы железной дорогой европейской колеи и символизировавшей начало дороги Rail Baltica. Согласно проекту, новая железная дорога европейской колеи должна была соединить Варшаву с Таллином к 2013 году.



23 июля 2006 года ночью на пшеничном поле в местечке Гренчи Земитской волости Тукумского района была обнаружена пиктограмма из 28 геометрических элементов, занимающая около двух гектаров. Это была самая крупная из обнаруженных в Латвии пиктограмм.





23 июля 2005 года в Риге прошел первый гей-парад. Колонна представителей секс-меньшинств прошла по старому городу от Англиканской церкви и обратно. В церкви состоялась «голубая месса», проведенная священником Марисом Сантсом. Шествие сопровождалось нападками со стороны противников гей-парада. У входа в церковь всех закидали яйцами. А увезли под прикрытием полиции на двух автобусах.

В тот же день в рижском кафедральном соборе Св.Екаба в ответ на активность секс-меньшинств состоялось экуменическое богослужение о духовном и моральном оздоровлении. Богослужение провел кардинал римской католической церкви Латвии Янис Пуятс при участии заместителя архиепископа Латвийской евангелически-лютеранской церкви Павилса Бруверса и представителей Православной и Баптистской церквей Латвии.

В тот же день в Огре двое вооруженных мужчин, взломав потолок в филиале АО Hansabanka, унесли 4200 латов. Грабители пытались скрыться с места преступления на мотоцикле, но после перестрелки были задержаны полицией.

23 июля 2004 года в интервью "Неаткарига Рита Авизе", премьер-министр Индулис Эмсис предложил пенсионерам переселяться из Риги в другие районы Латвии.

23 июля 2003 года за превышение скорости дорожной полицией был задержан депутат Сейма от партии "Новое время" Эдгарс Яунупс . Выяснилось, что он ехал на служебной автомашине своего отца - депутата Рижской думы. Но полицейским Яунупс сказал, что едет на автомашине своего отца - депутата Сейма . 15 сентября Эдгар Яунупс с парламентской трибуны заявил, что принимает на себя ответственность за свои действия при нарушении правил дорожного движения, и складывает депутатский мандат

В тот же день на международном слете военно-воздушных судов в британском городе Файрфорде латвийский вертолет Ми-8 МТВ1 был признан самым красивым, сообщили в ВВС Латвии.

23 июля 2002 года в латвийских территориальных водах около побережья северной Курземе потерпела аварию датская яхта, на борту которой находились четыре человека. Один из членов экипажа скончался.

В тот же день сайт Рижской думы www.riga.lv стал доступен и на русском языке.

23 июля 2001 года Латгальский окружной суд признал Резекненский комбинат молочных консервов неплатежеспособным.

23 июля 2000 года на втором этаже юрмальской резиденции президента Латвии протекла крыша. В этот же день в резиденции прорвало водопроводные трубы.

В тот же день газета «Диена» сообщила, что бизнесмен Евгений Гомберг, уже профинансировавший возрождение нескольких памятников, выразил готовность восстановить также некогда украшавшую фасад здания Сейма скульптуру Вальтера фон Плеттенберга или позднее заменившую ее в 1922 году скульптуру Лачплесиса. Предприниматель сказал, что какую из этих двух скульптур восстанавливать - пусть решает Совет по памятникам Рижской думы

23 июля 1999 года утром в Риге в управлении полиции Латгальского предместья в одном из угловых кабинетов на 4-ом этаже возник пожар, а затем перекинулся на 5-й, чердачный этаж, где находятся рабочие помещения управления полиции. Для тушения пожара прибыло восемь пожарных машин и две машины с лестницами. Во время ликвидации пожара было перекрыто транспортное движение по ул. Гоголя на участке от ул. Тургенева до ул. 13 января.

23 июля 1998 года в Риге после реконструкции открылись пятый и шестой этажи Центрального универмага, на которых находились спортивный клуб «Центр», специальный бар для болельщиков, а на месте бывшего ресторана «Астория» открылся первый в Риге мексиканский ресторан «Ла кукарача». Таким образом завершилась начатая в августе 1997 г. Реконструкция торгового корпуса универмага «Центрс», в которую было вложено 23 миллиона долларов США.



23 июля 1996 года Латвия установила дипломатические отношения с Перу, государством в Южной Америке.

23 июля 1995 года буря сорвала крышу с Рундальского дворца.



23 июля 1990 года на заседании Верховного Совета Латвии присутствовал председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. Представители фракции "Равноправие" пытались передать ему письмо, в котором обращали его внимание на то, что принятие Декларации о независимости, восстанавливающей довоенную республику, может привести к бесправию и большим проблемам для русскоязычных жителей страны. Но Ельцин сделал вид, что их не заметил.

23 июля 1989 года в Богоявленском патриаршем кафедральном соборе Москвы за Божественной литургией, служение которой возглавил Высокопреосвященнейший Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, члены Священного Синода и прибывшие на праздник архиереи совершили архиерейскую хиротонию епископа Александра (Кудряшова). Он был наречен епископом Даугавпилсским, викарием Рижской епархии.

23 июля 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта овладели городами Карсава и Лудза.

23 июля 1940 года заместитель госсекретаря США Самнер Уэллс огласил заявление, в котором декларировалось: «В ходе процессов, имевших место в течение этих прошлых нескольких дней, политическая независимость и территориальная целостность трех маленьких балтийских республик — Эстонии, Латвии и Литвы были преднамеренно уничтожены одним из их более сильных соседей...». СССР в заявлении не упоминался.

В тот же день на заседании Рижской городской управы было решено переименовать площадь 15 мая в площадь 17 июня, улицу Айзсаргу - в улицу Сарканармияс, а улицу Латгалес - в улицу Маскaвас.



23 июля 1936 года газета «Яунакас Зиняс» опубликовала репортаж о проводе латвийских спортсменов на Олимпийские игры в Берлин: «В одинаковых нарядах: синих пиджаках, светло-серых брюках и рубашках с галстуками народной завязки, они выглядят очень эффектно...».

23 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Министр юстиции Юрашевский при приеме публики ввел новый порядок. С лицами, не владеющими латышским языком, министр не пускается ни в какие переговорый В таких случаях роль переводчика принимает на себя один из чиновников министерства.... До сих пор представители власти, особенно представители высшей власти, не отказывались пользоваться меньшинственными языками...».

23 июля 1918 года в Москве чекисты про обвинению в подрывной деятельности арестовали латышского стрелка, полковника Фридриха Бриедиса В августе он был расстрелян. Посмертно был первым награжден орденом Лачплесиса.

23 июля 1786 года было открыто почтовое сообщение между Ригой и Болдераей.

23 июля 1211 года епископ Альберт благословил строительство Домского собора в Риге.

Фото - apollo.lv, ufolats.lv, Госканцелярии, газет "Час", "Латвияс Авизе" и "Яунaкас Зиняс", а также mixnews.lv