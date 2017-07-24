24 июля 2015 года Полиция безопасности обратилась в Рижскую районную прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование 11 нынешних и бывших должностных лиц и работников международного аэропорта "Рига" по делу о несанкционированном прослушивании телефонных разговоров в аэропорту. Уголовный процесс был начат в декабре 2013 года.

24 июля 2013 года Госполиция начала проверку угроз в адрес члена совета АО «Лиепаяс металургс», президента Латвийской федерации хоккея Кирова Липмана.С соответствующим заявлением он обратился к начальнику Госполиции Интсу Кюзису. В заявлении Липман информировал о том, что высказывались угрозы не только ему, но и членам его семьи. Информацию об угрозах Липман получил еще в мае из надежного источника.

24 июля 2012 года министр культуры Жанета Яунземе-Гренде заявила, что в Риге, на набережной 11 ноября должны проходить только мероприятия государственного значения, которые латвийское общество считает важными, гордится ими, и которые укрепляют национальную идентичность.«Речь идет не только о „пробках“ в городе. Речь идет о наших ценностях, о том, какие события латвийская общественность считает государственно важными настолько, что готова смириться с временными неудобствами», - заявила министр в связи с планами провести на набережной ночную дискотеку конкурса популярной музыки "Новая волна", которая ранее всегда проходила в Юрмале.

В тот же день года официально была зарегистрирована партия «За родной язык!» («ЗаРЯ!»). Своей целью она провозгласила борьбу за равноправие - предоставление латвийского гражданства всем негражданам, присвоение русскому языку в Латвии статуса официального, сохранение школ нацменьшинств.

В тот же день президент Андрис Берзиньш заявил, что не видит препятствий, чтобы во время его полномочий состоялся визит президента России Владимира Путина в Латвию.

24 июля 2011 года Центральная избирательная комиссия сообщила, что на всенародном референдуме избиратели проголосовали за роспуск Сейма.

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В тот же день вентспилсская целицельница Анита Пукалева, именующая себя Старшей матерью (Virsmāte), учредила партию под названием «Свобода. Свободны от страха, ненависти и злобы». Учредительное собрание состоялось на лугу около дома целительницы.



24 июля 2010 года, ночью, полиция ликвидировала палаточный городок возле здания Кабинета министров, который стоял там более полугода. Во время ликвидации в городке находился последний его обитатель – безработный инвалид Юрис Лапшинскис.



В тот же день в честь 720 годовщины Вентспилса на улице Остас был создан самый длинный непрерывный ковер из цветов, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса, шириной в 1 метр и длиной в 1665,93 метра Его создали 700 участников, разделившись на 45 команд. В общей сложности было использовано около 78 тысяч горшочков с цветами.

24 июля 2009 года начались праздничные мероприятия в честь 400-летия города трех рек Бауски. Точкой отсчета истории Бауски считается 1609 год, когда герцог Фридрих пожаловал Бауске права города, вручив герб и печать с изображением льва.

В тот же день председатель партии Jaunais laiks Солвита Аболтиня в интервью газете NRA указала, что«у латышских партии и латышской политики последний шанс осознать, что мы можем потерять, повторяя события 1990 года. Мы можем потерять свою страну в экономическом плане, но еще большая опасность таится в том, что мы можем потерять Латвию и в идеологическом плане».

24 июля 2008 года Европейский суд по правам человека удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны, гражданина России Василия Кононова к Латвии, за вынесение в 2000 году незаконного приговора, и предписал выплатить ему компенсацию в 30 тысяч евро. Латвия подала на это решение апелляционную жалобу и выиграла.

В ту же ночь был задержан очередной гражданин Великобритании, справлявший нужду в центре Риги недалеко от памятника Свободы. Британец был задержан около 2.30, в его организме было констатировано 1,71 промилле алкоголя. Англичанина оштрафовали на 200 латов.

В тот же день в автофургоне, который пересекал границу Латвии в Гребнево в контрабандном грузе 10,2 миллионов сигарет, сотрудники Службы государственных доходов обнаружили детали для производства российских военных самолетов МиГ-29. Согласно сопроводительным документам, в автофургоне должны были находиться стройматериалы. Таможенники нашли в грузе детали оборудования, которые, как вначале предполагалось, были предназначены для производства сигарет, однако экспертиза показала, что они могут использоваться для производства МиГов. Детали стратегического назначения - блоки управления, микросхемы и радиолокационные устройства - были спрятаны в трех фанерных ящиках среди сигарет.

24 июля 2007 года президент Валдис Затлерс впервые воспользовался правом помилования осужденных и частично освободил от отбывания наказания Александра Онищенко 1961 г. рожд., осужденного за попытку имущественного преступления.



В тот же день 19-летняя рижанка Наталья Тумшевиц стала первой представительницей Латвии в российском телешоу "Фабрика звезд", выдержав конкуренцию с 15 000 претендентами.

В тот же день правительство постановило, что участие двух латвийских полицейских в миротворческой миссии в Афганистане обойдется в сумму 140,3 тысяч латов, Все расходы, связанные с участием в возглавляемом НАТО подразделении по восстановлению провинций, были покрыты из бюджета Государственной полиции.

24 июля 2006 года у Вентспилсской мэрии в знак поддержки Айварcа Лембергса, которому несколько дней назад были предъявлены обвинения во взяточничестве, легализации незаконно нажитых средств и превышении полномочий должностного лица, собралось около 40 жителей города, большинство из которых -- вентспилсские спортсмены. В акции приняли участие бывший копьеметатель Дайнис Кула, саночник Мартиньш Рубенис, копьеметатель Вадим Василевский, гиревик Василий Гинько, представители баскетбольного клуба "Вентспилс" и другие. Участники акции держали в руках плакаты с надписью "Айварc Лембергс был, есть и будет мэром Вентспилса".

24 июля 2005 года пресс-секретарь МИД Атис Лотс сообщил, что для открытия посольства Латвии в Японии МИДу из госбюджета необходимы дополнительно около 800 000 латов.

23 июля 2004 года Штаб защиты русских школ организовал автопробег по маршруту Рига-Екабпилс-Даугавпилс-Резекне-Лудза в знак протеста против реформы образования.

24 июля 2003 года пресс-секретарь приюта для животных Dzivnieku draugs Сармите Вуцане направила ряду средств массовой информации открытое письмо о безжалостном отношении двух сестер-подростков к кошкам и другим животным. Так началось нашумевшее "дело девочек-садисток". В последствии факты не подтвердились, а Вуцане признала, что опубликовала непроверенную информацию, основанную на словах пенсионерки Евгении Тимошкиной.

В тот же день в Рижском зоопарке удалось получить потомство песчаных жаб - находящегося в Латвии под угрозой вида.

24 июля 2002 года первым председателем Союза "зеленых" и крестьян была избрана депутат Сейма Ингрида Удре.

В тот же день в очередном обзоре развития народонаселения ООН Латвия впервые была помещена среди развитых стран мира, на 53-м месте. Эстония заняла 42-е место, Литва - 49-е.



24 июля 2001 года в Риге в торжественной обстановке после реставрации открылся памятник Свободы. Gредседатель фонда восстановления памятника Раймонд Булте вручил президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге выполненное из серебра изображение памятника, тем самым символически передав его народу. У памятника Свободы была торжественно восстановлена Почетная охрана.

В тот же день в Риге 60-летний инвалид Феликс Клаузе начал месячный сидячий пикет у Эспланады. По его словам, с помощью своей акции хотел бы привлечь внимание жителей Латвии и иностранцев к дискриминации инвалидов в Латвии.



24 июля 2000 года по дороге на Латвийское радио в пятый раз сломался автомобиль президента Латвии Mersedez Benz 500. У машины были обнаружены повреждения электросистемы.

В тот же день Кипр в одностороннем порядке установил безвизовый режим для граждан Латвии.



24 июля 1999 года вышел последний — 13 944-й — номер газеты «Советская молодёжь», выходившей тогда под названием «СМ».

24 июля 1998 года в Риге на улице Твайка три человека погибли в результате взрыва на предприятии Woodison, на нефтяном терминале.

В тот же день министр юстиции Дзинтарс Расначс принял решение зарегистрировать новую политическую организацию - Социал-демократическую женскую организацию.

24 июля 1978 года в Лимбажи рухнул надстраивающийся четвертый этаж 2-ой средней школы. Погибло 7 школьников

24 июля 1969 года в Екабпилсе ночью был демонтирован памятник Ленину, что вызвало недоумение жителей. Оказалось, памятник сняли для реставрации.



24 июля 1957 года в Талсы состоялось первое выступление Рижского эстрадного оркестра, знаменитого коллектива, в котором начинал Раймондс Паулс.

24 июля 1949 года в Риге на площади Коммунаров (Эспланаде) открылся рижский праздник песни.

24 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлениях Алуксне и Балви и продвинулись вперед до 8 километров. Войска 2-го Прибалтийского фронта наступали в направлениях Резекне и Даугавпилса и на отдельных участках продвинулись за день на 3—15 километров.

24 июля 1943 года Юрис Кирштейнс, курсант немецкой летной школы в Риге, на своем самолете перелетел в тыл советских войск и сообщил ценные сведения о военных объектах немцев в Латвии.

24 июля 1941 года немецкое командование запретило жителям покидать дома с 22 до 6 часов, а евреям — с 20 часов.

24 июля 1940 года Ленинградский музей истории артиллерии на основании распоряжения народного комиссара обороны СССР потребовал от латвийского Военного музея передать ему знамена Латвийской армии. Военный музей ответил, что в его фондах знамен нет.

24 июля 1934 года был принят новый закон о Культурном фонде. В пользу фонда отчислялось 3 процента от продажи алкогольных напитков.

24 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Специальная комиссия под председательством министра финансов Я. Блумберга, осмотревшая силовую станцию города Вендена на реке Амате, нашла, что строители станции и техническое наблюдение государственных учреждений не были знакомы с делом водяных построек, вследствие чего допущены ошибки». На ремонт плотины требовалось 12-14 миллионов рублей.

24 июля 1921 года в Ригу из Советской России прибыл новый архиепископ Рижский и всея Латвии Иоанн (Поммер) и был встречен крестным ходом у вокзала. Поскольку по распоряжению правительства накануне дом православного архиерея передали католическому архиепископу, о. Иоанн отказался от проживания в другой квартире, а, к всеобщему удивлению, спустился в сырой подвал православного собора, заявив: «Предложенные мне комнаты находятся в частной квартире, я никого стеснять не желаю и предпочитаю остановится в собственном подвале, пока правительство не найдёт нужным вернуть мне законное мое достояние, архиерейский дом и Александровский монастырь».

Фото - virsmate.lv, maminclub.lv, vaira.narod.ru, vsefz.ru, mixnews.lv и газетa "Час".