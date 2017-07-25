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в Смарде латвийский и финляндский министры обороны открыли памятник финским сапёрам, которые в этот день в 1916 году, здесь, вступили в бой с русской армией на стороне Германии. В этом бою погиб один финский сапёр, девять были ранены, а ещё один пропал без вести. Поэтому в Финляндии в этот день отмечается День военных инженеров.

В тот же день на телеканале LNT бывший посол Латвии в Великобритании Андрис Тейкманис напомнил, что в этой стране в первые недели после Brexit было отмечено шесть случаев нетерпимости - враждебные комментарии на улицах, ухудшение отношений с соседями, выпады против детей в школе.



В тот же день в Таурене Вецпиебалгского края был открыт новый мост через Гаую.



25 июля 2013 года в Рига принимала международную регату The Tall Ships Races 2013, во время которой в латвийскую столицу прибыло почти 100 парусников и яхт из 15 стран мира.

25 июля 2012 года Центр государственного языка начал делопроизводство о несоблюдении закона о госязыке на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», Сообщил руководитель отдела контроля ЦГЯ Антон Курситис. ЦГЯ объявил, что выяснит, кто ответственен за то, что вся информация о конкурсе оформлена в Юрмале только на русском языке.

В тот же день Рижский совет по памятникам отклонил предложение переименовать ул. Джохара Дудаева в ул. Махмуда Эсамбаева. Письмо председателю Рижского городского совета по памятникам Ояру Спаритису с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании улицы направил мэр Риги Нил Ушаков. Одновременно совет не исключил, что вернется к дискуссии по этому вопросу с анализом исторических фактов и социологических опросов, а решение передаст на общественное обсуждение.

В тот же день министерство иностранных дел России заявило, что считает кощунственными слова президента Латвии Андриса Берзиньша о том, что во Второй мировой войне не было победителей. «Это в корне противоречит исторической реальности и является кощунством в отношении народов Советского Союза и его союзников по антигитлеровской коалиции, освободивших мир от фашизма», - указал официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

25 июля 2011 года мэр Риги Нил Ушаков направил письмо председателю Рижского городского совета по памятникам Ояру Спаритису, призвав его рассмотреть вопрос о переименовании ул. Джохара Дудаева. И предложил переименовать ее в честь знаменитого танцовщика Махмуда Эсамбаева, который внес большой вклад в развитие танцевального искусства и был министром культуры Чеченской Республики.

25 июля 2009 года конкурсанты "Новой волны" опоздали на встречу с мэром Риги Нилом Ушаковым и не застали его.

В тот же день в Афганистане во время патрулирования подразделение латвийского контингента наткнулось на боевиков, и произошла перестрелка. В это время капралу Давису Баптаболсу стало плохо, и он был эвакуирован в военный госпиталь. На следующий день он был доставлен в Германию. 5 августа Балтаболс скончался в военном госпитале Кобленца в Германии.



25 июля 2008 года президент Валдис Затлерс принял в своей рабочей резиденции - Рижском замке - организаторов конкурса молодых исполнителей «Новая волна» и обсудил с ними ход его организации и их планы на будущее. Затлерса интересовало также мнение жюри о конкурсантах. На приеме у президента присутствовали Лайма Вайкуле, Игорь Крутой, Раймонд Паулс, Александр Шенкман, Елена Образцова, Алексей Шейнин и Федор Бондарчук. Алла Пугачева на прием не пришла, так как в это время отдыхала.



В тот же день в Екабпилс привезли святыню, которая была утрачена более 90 лет назад в вихре революции и гражданской войны, - Якобштадтскую икону Пресвятой Богородицы. Икона была доставлена из Риги в единственный в Латвии Свято-Духов мужской монастырь.



В тот же жень в здании Национальной оперы состоялось торжественное празднование 120-летнего юбилея Рижского машиностроительного завода (РЭЗ).

25 июля 2007 года бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга начала перевозить вещи на новую квартиру, хотя ремонт там еще не был закончен.

В тот же день после 18 часов в центре Риги примерно на 20 минут прекратилась подача электричества, что вызвало хаос в дорожном движении. Подача электричества была прекращена в районе вокзала, ул. Марияс, Калниня, Тербатас, Меркеля и др. Не работало несколько светофоров, в том числе на одном из самых оживленных перекрестков Риги, где пересекаются встречаются ул. Марияс, Меркеля, Сатеклс, Гоголя, 13 января и бульв. Райниса. На этом участке возникли транспортные заторы.

25 июля 2006 года партия "Земля Мары" подала в Центральную избирательную комиссию список кандидатов в депутаты Сейма, в котором значился только один человек - председатель партии Ирена Сапровска.



В ту же ночь в Минске представители властей Белоруссии провели обыск в квартире второго секретаря посольства Латвии в Белоруссии Реймо Шмитса (на фото) и изъяли видеокассеты. В отношении него было возбуждено уголовное дело о распространении порнографических материалов.

25 июля 2005 года Инспекция по госязыку составила протокол и наложила на Латвийский молодежный клуб штраф в размере 100 латов за неправильное использование госязыка в публичной информации. В середине июля Латвийский молодежный клуб расклеил в Риге объявления на русском и латышском языках, приглашая молодежь к участию в занятиях борьбой, стрельбой и самообороной. В латышском тексте объявления были допущены грамматические ошибки, обнаруженные Институтом латышского языка Латвийского университета.

В тот же день в Лудзенском районе были задержаны четыре молодых человека, укравшие с колокольни католической церкви колокол, отлитый 243 года назад. В Пасиене Зилупского округа четыре пьяных молодых человека решили ради развлечения забраться наверх на леса, установленные для ремонта вокруг колокольни местной церкви. Наверху их посетила новая идея - "шутки ради снять колокол и забрать его с собой". На следующее утро молодые люди поняли, что натворили и что за это грозит, поэтому решили вернуть колокол на место. Однако к этому времени кража была уже замечена.

25 июля 2004 года вице-премьер, и.о. министра сообщения Айнарc Шлесерс в разговоре с журналистами пообещал довести латвийские дороги до «европейского уровня» в течение ближайших пяти, шести, максимум восьми лет.

25 июля 2003 года Латвийская трансатлантическая организация (ЛАТО) и Национальные вооруженные силы (НВС) начали акцию под названием «Передвижной джип НАТО». Джип посетил Лимбажи, Алою, Мазсалацу, Руиену, Лугажи и Валку. Цель акции - содействовать дискуссии об интеграции в НАТО в регионах Латвии.

В тот же день в Риге, в торговом комплексе «Берга базарс», была открыта новая четырехзвездочная гостиница Hotel Bergs.Автором идеи создания гостиницы является Юст Карлсон, потомок прежних владельцев этой территории, семьи Бергов. В строительство гостиницы было вложено примерно 6 миллионов латов.

25 июля 2000 года самоуправление Кокнесе выполнило требования объявившего голодовку Виталия Руранса и приняло решение, что в дальнейшем жители города за холодную воду будут рассчитываться по общему тарифу. После этого Руранс прекратил голодовку.

25 июля 1995 года состоялась первая сессия по торговле ценными бумагами на Рижской фондовой бирже.

25 июля 1993 года международная организация стандартов ISO присвоил латвийскому лату международный код LVL и порядковый номер 428.

25 июля 1992 года сборная Латвии после 55-летнего перерыва приняла участие в Олимпийских играх — в Барселоне. И завоевала две серебряных и одну бронзовую медаль.

25 июля 1990 года Совет Министров ЛР разрешил иностранцам свободно передвигаться по территории Латвии.

25 июля 1968 года в Риге была отмечена температура воздуха плюс четыре градуса.



25 июля 1964 года в Риге на углу улиц Револуцияс (ныне Матиса) и Кришьяниса Баронса был открыт универмаг "Детский мир" — крупнейшее предприятие Латвийской ССР по продаже детских товаров. Общая торговая площадь 3,6 тысяч кв.метров, строительство здания обошлось в 1 миллион 300 тысяч рублей.

25 июля 1962 года газета «Ригас Балсс» писала: «Изумительно красива Рига в пору цветения лип, ярких летних цветов. И только что в нем «распустился» самый красивый голубой «цветок» - в столицу республики по стальным и чугунным артериям по маршруту Дашава-Киев Минск-Вильнюс-Рига устремился дашавский газ. Строители очень торопились успеть с подарком рижанам к 22-й годовщине Советской Латвии. И вот в Бикерниеки собрались инженеры газового хозяйства. Наступила торжественная минута: на газораспределительной станции начался пуск дашавского газа во вновь построенную газосеть среднего давления. Дашавский газ пришел в Ригу! В честь этого знаменательного события на стадионе «Даугава» состоялся митинг, посвященный открытию газопровода. Тысячи празднично одетых рижан пришли сюда, чтобы поприветствовать строителей газопровода и принять участие в большом спортивном празднике».

25 июля 1950 года Латвийское телеграфное агентство сообщило, что в Латвийском государственном издательстве вышел первый дом избранных сочинений Маркса и Энгельса, а всего будет два тома. Большая часть трудов основоположников научного социализма на латышском языке была опубликована впервые.

25 июля 1944 года Советское Информбюро сообщило: «На Двинском направлении наши войска, отражая контратаки противника, продолжали вести наступательные бои, в ходе которых заняли более 20 населённых пунктов… Наши войска перерезали железную дорогу Двинск— Рига».

25 июля 1941 года немецкое военное командование запретило в Риге ношение красно-бело-красных нарукавных повязок и велело к этому дню сдать всё имевшееся у населения оружие и боеприпасы.

В тот же день на заседании медицинского факультета Латвийского университета все евреи были вычеркнуты из состава преподавателей.

25 июля 1940 года Кабинет министров ЛССР принял закон о национализации банков, страховых обществ, кредитных учреждений, ломбардов и сейфов частных лиц. А также крупных промышленных предприятий.



25 июля 1937 года в Риге, Этнографическом музее, прошел 3-й объединенный Праздник труда. Перед собравшимися у памятника Свободы манифестантами выступил с речью Карлис Улманис. Он сказал: «Мы безостановочно шли вперед все это время. Народ и государство ныне сильны как никогда!». Министр общественных дел Альфредс Берзиньш наградил 4596 многолетних рабочих. После официальной части прошло представление «Слава единению труда» с изображением жизни рабочих больших предприятий — Кегумской силовой станции, завода «Вайрогс» и т. д. И юмористическая постановка «У веселого хозяина». Была устроена выставка продукции различных предприятий. Вечером был салют.



В тот же день в Риге у памятника Свободы рабочие принесли торжественную клятву неустанно изо всех сил трудиться на благо государства и народа.



25 июля 1935 года президент министров Карлис Улманис посетил фабрику «Ригас аудумс», выступил с речью перед рабочими и оставил запись в книге почетных гостей.



25 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» на первой странице поместила карикатуру «Новый штат министра юстиции». Газета писала: «Министр юстиции г. Юрашевский решил разговаривать с посетителями только по-латышски. Для переговоров с посетителями. не изъясняющимися по-латышски, будут привлечены переводчики».



25 июля 1924 года в доме Рижского латышского общества открылся первый съезд латышско-литовского единения.

25 июля 1912 года работниками КВЖД в Китае было основано Латышское Харбинское общество.

25 июля 1909 года газета «Голос Москвы» сообщила из Риги: «Сыскной полицией задержаны 5 анархистов-коммунистов из 12, прибывших недавно в Ригу из Лондона, с целью совершать экспроприации террористические акты. Найдены бомбы, маузеры и 800 патронов. Задержанные - бывшие здешние революционеры, скрывшиеся от преследования заграницу. Оружием, бомбами и деньгами они снабжены лондонской организацией анархистов-коммунистов».

25 июля 1211 года в Риге на торжественной церемонии под руководством епископа Альберта в основание Домского собора был заложен первый камень. Прежде на этом месте стояла другая церковь, которая сгорела.

Фото - president.lv, pravoslavie.lv, Архив кинофотофонодокументов, Белорусское телевидение, газеты "Час", "Яунакас Зиняс" и "Сегодня".