26 июля 2016 года министр иностранных дел Эдгарc Ринкевичc в ответном письме координатору британской группы организации Kam pieder valsts? Миксу Визбулису сообщил, что представителями ответственных министерств Великобритании передана информация о нетерпимом отношении британцев к живущим в их стране жителям Латвии. Ринкевичc считал, что посольство Латвии оперативно отреагировало на прозвучавшую в британских СМИ информацию о случаях словесных оскорблений в адрес граждан ЕС после состоявшегося в Великобритании референдума. Посольство передало информацию МИД и МВД Великобритании.

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В тот же день в Рижском зоопарке состоялось ставшее уже традиционным ежегодное взвешивание галапагосских черепах. 16-й год подряд на весы черепах поднимал бывший тяжелоатлет Раймондc Бергманис, ставший министром обороны, а результаты взвешивания и замеров записывал мэр Риги Нил Ушаков. Было установлено, что обе обитающие в Рижском зоопарке галапагосские черепахи с прошлого года прибавили в весе.



26 июля 2013 года в Риге на Кипсале была торжественно открыта улица, названная в честь выдающегося латышского ученого и бывшего ректора Рижского технического университета Паулса Валденса. Валденс был одним из величайших ученых-химиков латышского происхождения. Он семь раз выдвигался на Нобелевскую премию, является основоположником динамической стереохимии и электрохимии неводных растворов.

В тот же день в розыгрыше лотереи Eurojackpot житель Латвии выиграл 101 657 евро (71 445 латов). Это был крупнейший выигрыш этой лотереи в Латвии.

В тот же день сопредседатели Национального объединения Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш направили заявление генпрокурору Эрику Калнмейерсу, в котором просили начать уголовный процесс против депутата "Центра согласия" Николая Кабанова за его высказывания о Празднике песни и танца в статье "Максла вместо масла", опубликованной в газете "Вести Сегодня".



26 июля 2012 года перед матчем латвийского футбольного клуба Skonto и хорватского Hajduk болельщики этой команды устроили беспорядки и в центре Риги, и возле стадиона Skonto. В столкновениях с фанатами один сотрудник муниципальной полиции Риги получил телесные повреждения, и по этому факту начат уголовный процесс.

В тот же день министр культуры Жанета Яунземе-Гренде после встречи с организатором конкурса молодых исполнителей «Новая волна» Игорем Крутым и композитором Раймондом Паулсом сообщила, что будущем один день на конкурсе может быть посвящен только латвийской музыке и исполнителям. Крутой не исключил возможности, что один из дней "Новой волны" может быть посвящен латвийской музыке, но подчеркнул, что на сцене должны выступать популярные латвийские группы, чтобы концерт был интересен российским телезрителям.

В тот же день у Сейма состоялся пикет в знак протеста против поправок к закону о референдумах, которые значительно ограничили возможности их инициирования. По призыву лидера движения антиглобалистов Андриса Оролса нанести символический контрудар по депутатам Сейма, которые "мочатся на общество", около 30 пикетчиков сымитировали этот же акт, облив из бутылок с водой мостовую возле парламента.

26 июля 2011 года опрос, проведенный социологическим центром SKDS показал, что самыми распространенными среди жителей Латвии фобиями были страх перед змеями, возможностью заболеть раком и боязнь высоты. Больше всего респондентов боялись змей - 41%. 21% - крыс, 16% - пауков, 11% - грозы, 10% - собак, а 8% - темноты. 39% жителей Латвии боялись высоты, 30% - глубины.

26 июля 2010 года впервые после восстановления независимости Латвии внеочередное заседание Сейма из-за отсутствия кворума было признано несостоявшимся. На заседании должны были рассматриваться поправки к закону «Об акцизном налоге».

26 июля 2009 года Совет по сотрудничеству партий правящей коалиции концептуально поддержал письмо о намерениях Латвии и Международного валютного фонда, сообщил премьер Валдис Домбровскис.

26 июля 2008 года в Лиепае на фестивале Baltic Beach Party во время акции «Фестиваль — против наркотиков!» за неразрешенное хранение наркотиков полиция задержала пятерых человек, 14 посетителей фестиваля были отправлены на экспертизу на наличие в организме наркотиков.



26 июля 2007 года в Риге на заключительном мероприятии социальной кампании «Стоп секс-терроризму!» на Эспланаде около 10-ти молодых людей открыли символический «памятник Падшей девушке» из рисунков-граффити. Художники пожелали остаться анонимными, некоторые из них даже закрывали лица платками и солнечными очками.



В тот же день Валдис Затлерс впервые посетил Музей оккупации в качестве президента Латвии. Глава государства признался, бывал там уже не раз, но раньше у него не было времени для тщательного изучения экспозиции.

26 июля 2006 года начальник пресс-службы Управления по делам гражданства и миграции Диана Богданова сообщила, что за первую половину этого года в Латвию переселилось 78 репатриантов, что на 35 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из России в Латвию переселились 33 человека, с Украины - 11, из США - 10.



26 июля 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга и ее супруг подарили трех коров, девять телок и одного теленка крестьянским хозяйствам, пострадавшим от нашествия мошки. На фото - Зента Скабе из Прейльского района радуется подарку президента.

В тот же день стало известно, что председатель партии «Новое время», министр обороны Эйнарc Репше подарил своей невесте Руте Рагинской моторную яхту стоимостью примерно полмиллиона евро (351 400 латов).

В этот же день Министр юстиции Солвита Аболтиня заявила, что не поддерживает предложение рабочей группы Европейского женского лобби в целях сокращения проституции привлекать к ответственности покупателей сексуальных услуг.

26 июля 2004 года помощник начальника Полиции безопасности Кристине Апсе-Круминя сообщила, что продолжая расследовать дело о печатании фальшивых денег в типографии ООО RZM, работники полиции безопасности нашли в тайнике еще 80 тысяч фальшивых долларов США. Найденные фальшивые доллары были в банкнотах достоинством 100 долларов. Тем самым полиция безопасности нашла и изъяла в типографии в общей сложности примерно 700 тысяч долларов США и 26 тысяч евро.

26 июля 2003 года примерно в 30 км от Даугавпилса, на Рижском шоссе, в автоаварии погибли ударник группы Livi Дайнис Вирга и звукорежиссер Юрис Яковлевс. Следствие установило, что в тот вечер музыканты возвращались с фестиваля Oldies Rock. В салоне автомобиля произошла дружеская потасовка между сидевшими на заднем сиденье Д.Виргой и Яковлевсом и кто-то нанес удар в шею сидевшему за рулем Андрису Вирге, тот потерял управление, автомобиль вынесло на встречную полосу, он перевернулся.

В тот же день во многих местах Латвии были грозы, во время которых порывистый ветер валил деревья, и вода затопила ряд зданий. Сломанные деревья перекрыли дороги в Каугури, Юрмале, Плиенциемсе, Тукумсском районе и в Гулбене. ГПСС получила вызов в замок Ливонского ордена в Вентспилсе, который был затоплен в результате сильного дождя. Работникам ГПСС пришлось откачивать воду из подвалов замка. Сильный ливень затопил и причинил ущерб крупнейшему в Курземе супермаркету - торговому центру «Тобаго» в Вентспилсе. В супермаркете были затоплены и первый, и второй этажи.

26 июля 2002 года Регистр предприятий Латвии зарегистрировал Союз зеленых и крестьян, в который объединились Партия зеленых Латвии и центристская партия Латвийский крестьянский союз. Союз зеленых и крестьян стал 59-ой зарегистрированной в Латвии политической организацией.

В тот же день в Риге в Даугаву у Каменного моста упала машина Mercedes Benz. По рассказам свидетелей, машину около 17.00 под наклоном установила на набережной неустановленная женщина примерно 35 лет. Некоторое время спустя, когда от берега отошел кораблик "Миссисипи", машина соскользнула в реку и скрылась под водой. Людей в машине не было.



26 июля 2000 года в Риге бизнесмен Юлийс Круминьш и Айна Вавере-Вермане открыли в Верманском саду памятник основательнице парка Анне Верман, на том самом месте, где он когда-то стоял.

26 июля 1999 года вышел первый номер газеты «Вести Сегодня».

В тот же день в Риге на улице Бирзниека-Упиша деревянный дом обрушился на проезжавший троллейбус 22-го маршрута. Пострадало шестеро прохожих.

26 июля 1995 года первый председатель Народного фронта Латвии Дайнис Иванс был награжден орденом Трех звезд.



26 июля 1994 года Латвия установила дипломатические отношения с Демократической Республикой Сан-Томе и Принсипи - островным государством в Гвинейском заливе у берегов Африки. Это страна с самым высоким естественным приростом населения в мире.

26 июля 1990 года в Юрмале председатель Верховного Совета ЛР Анатолийс Горбуновс встретился с председателем Верховного Совета РСФСР Борисом Ельциным. И подписал договор об отсутствии у Латвии и России территориальных и имущественных претензий к друг другу.

В тот же день Верховный Совет ЛР решил отказаться от участия в разработке нового союзного договора.

26 июля 1989 года на Площади 17 июня в Риге прошел организованный Народным фронтом митинг за суверенитет Латвии.Приняли участие 60 тысяч человек. На этом митинге появился популярный впоследствии лозунг «Хоть в пасталах, но в свободной Латвии».

26 июля 1988 года Народный поэт Латвийской ССР Янис Петерс в статье «За народный социализм, за правовое государство!», опубликованной в газете «Падомью Яунатне», призвал к созвать учредительный съезд Латвийского Демократического Движения. С целью борьбы за демократизацию, гласность, высокую культуру национальных отношений, справедливое двуязычие... И обязательно принимать в новую организацию коммунистов.



26 июля 1974 года в Елгаве был открыт памятник Ленину. Автор — Отто Калейс.



26 июля 1969 года в Даугавпилсе был открыт сквер Славы. В нем был установлен стальной обелиск в честь освободителей города и памятник в виде головы советского солдата. Позже памятник был перенесен в крепость, а потом — на Братское кладбище.

26 июля 1950 года газета «Циня» сообщила, что Исполнительный комитет советов депутатов трудящихся города Риги принял решение о переименовании гостиниц. Гостиницу Bellevue (ныне «Опера») переименовали в «Сталинград», гостиницу Komērc — в «Советскую» (ныне часть «Метрополя»), гостиницу ExceIsior (на ул. Гоголя) — в «Спорт», а гостиницу «Савой» - в «Аврору» (на ул. Марияс).

26 июня 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта наступали в направлении Алуксне и за день боев продвинулись вперед на 2—8 километров. Войска 1-го Прибалтийского фронта на Двинском направлении, встретив ожесточенное сопротивление противника, имели незначительное продвижение.

26 июля 1941 года все евреи Даугавпилса были переселены в гетто. Туда же попали оставшиеся в живых после массового уничтожения евреев всей Латгалии — из Краславы, Резекне, Илуксте, Лудзы и других городов. Гетто было закрыто 1 мая 1942 года. Менее чем за год в нем погибли примерно 14 000 человек.

26 июля 1940 года министр внутренних дел Вилис Лацис и начальник Главлита Янис Ниедре издали распоряжение изъять из обращения в магазинах, антиквариатах, библиотеках и киосках все книги, журналы, открытки, листовки и другую полиграфическую продукцию, содержание которой направлено против советского строя или прославляет бывший плутократический режим. Также подлежат изъятию все издания порнографического содержания, говорилось в распоряжении.

В тот же день на заседании правительства во главе с Августом Кирхенштейном было решено приказать всем судовладельцам и капитанам торгового флота Латвии вернуться на родину. «Капитаны судов, которые нарушат приказ правительства будут рассматриваться как предатели народа и будут объявлены вне закона» - говорилось в распоряжении правительства.

26 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщала: «Канализация Риги будeт закончена в 1935 году... А в нынешнем, 1925 году, обязательному включению подлежит район главных улиц в центре города и все пересекающиеся между собой улицы, начиная от городского канала и до Елизаветинской улицы».

26 июля 1914 года(по старому стилю) депутат Янис Голдманис заявил с трибуны IV Госдумы: «Среди латышей и эстонцев нет ни единого человека, который бы не сознавал, что все то, что ими достигнуто в смысле благосостояния, достигнуто под защитой Русского Орла, и что все то, что латыши и эстонцы должны еще достигнуть, возможно только тогда, когда Прибалтийский край и в будущем будет нераздельной частью Великой России...».

26 июля 1908 года, как сообщила из Риги газета «Русское слово», на Русско-балтийском заводе был произведен обыск. В одной из уборных был найден склад боевых припасов.

26 июля 1906 года III съезд ЛСДРП принял решение об объединении с РСДРП и переименовании в СДЛК — «Социал-демократия Латышского края».

Фото - president.lv, ru-lenin.livejournal.com, viss.lv, pilseta.rtu.lv, газетa "Час", книга "90 лет ЛР".