27 июля в истории Латвии: последняя "Волна"



27 июля 2016 года на полигоне в Адажи состоялось торжественное наречение боевых машин британского производства латышскими названиями, выбранными в ходе конкурса Министерства обороны для школьников. Были наречены: санитарная машина Glābējs («Cпасатель», в оригинале - Samaritan ), бронетранспортёр Pērkons («Гром», он же Spartan), бронированная ремонтно-эвакуационная машина Vairogs («Щит», Samson), — бронированная командно-штабная машина Virsaitis ( «Вождь», Sultan), разведывательная машина Zobens («Меч», Scimitar). Там же 17 школьников, победителей конкурса, покатали на бронетранспортёре. 3 Эксклюзив | на полигоне в Адажи состоялось торжественное наречение боевых машин британского производства латышскими названиями, выбранными в ходе конкурса Министерства обороны для школьников. Были наречены: санитарная машина Glābējs («Cпасатель», в оригинале - Samaritan ), бронетранспортёр Pērkons («Гром», он же Spartan), бронированная ремонтно-эвакуационная машина Vairogs («Щит», Samson), — бронированная командно-штабная машина Virsaitis ( «Вождь», Sultan), разведывательная машина Zobens («Меч», Scimitar). Там же 17 школьников, победителей конкурса, покатали на бронетранспортёре. В тот же день Центр государственного языка оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова за общение самоуправления в социальных сетях на иностранном языке, рассказал агентству ЛЕТА представитель ЦГЯ Виестурс Разумовскис. Он отметил, что данное административное наказание носит воспитательный характер и ЦГЯ надеется, что впредь Рижская дума будет соблюдать закон.

В тот же день в Адажи начали обучение 60 новых солдат, которые прошли отбор для службы в вооруженных силах.

27 июля 2015 года министр внутренних дел Рихардc Козловскис на выездном заседании парламентской комиссии по европейским делам в центре размещения ищущих убежища "Муцениеки" сообщил, что Латвии предстоит принять 250 беженцев не сразу, а на протяжении двух лет. Скорее всего, они будут прибывать каждые три месяца, сказал министр.

27 июля 2014 года в Юрмале закончился 13-й и последний в этом городе эстрадный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Первое место заняла грузинская школьница Нуца Бузаладзе (на фото). Второе и третье место заняли конкурсанты с Украины — Виктория Петрик и Вячеслав Рыбиков. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева на закрытии конкурса вручила два специальных приза «Звезда Аллы» ценностью 20 000 евро каждый. Один приз достался Стасу Шуринсу из Латвии.



27 июля 2012 года комиссия Канцелярии президента, в составе 10 человек, приняла решение, что квартира для экс-президента Валдиса Затлерса будет куплена у предпринимателя Ирены Пулкинен за 484 934 лата.

В тот же день, комментируя заявления о конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс призвал не обострять этот вопрос и ни в коем случае не связывать с политикой.

27 июля 2011 года в Латвии были зафиксированы температурные рекорды этого дня. Жарче всего было в Гулбене и Зосены - +30,7 градуса, что выше, чем предыдущий рекорд 1959 и 1994 года - +29,5 градуса. Новые рекорды были также в Руиене и Скривери - +30,6 градуса, в Резекне - +30,3 градуса, Скулте - +28,7градуса и Алуксне - + 29,4 градуса.

В тот же день в Резекне сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы пришли на помощь двум влюбленным, которые сковали себя наручниками и не могли найти ключи. Как сообщалось, молодая пара встретила спасателей, завернувшись в простыни. Спасатели освободили влюбленных, перекусив наручники гидравлическими кусачками.

В тот же день стало известно, что партия реформ Затлерса достигла компромисса с Латвийским Красным крестом и изменит цвет логотипа, сменив красный цвет креста на другой.



27 июля 2010 года около 18 часов яхта российского миллиардера Романа Абрамовича Pelorus вошла в Рижский порт.

В тот же день Комиссия по стратегическому анализу при президенте Латвии предложила до 2020 года пригласить в Латвию 20 тысяч иностранных студентов, чтобы компенсировать сокращение местной студенческой молодежи.

Той же ночью полиция задержала в Риге на проспекте Остас мужчину 1953 года рождения, который деревянной палкой выбил стекло в автомобиле. Полиции задержанный объяснил, что ему негде жить и он хочет попасть в тюрьму.

27 июля 2009 года в 19.48 на западе Курземе расположенная неподалеку от Слитерского маяка сейсмическая станция зарегистрировала необычное явление – тектоническое землетрясение местного происхождения. Впервые в истории латвийской сейсмологии эпицентр землетрясения находился в Латвии. Аппаратура показала, что амплитуда землетрясения была 3,4 балла по шкале Рихтера.

В тот же день на счет Госкассы была перечислена вторая часть займа Европейской Комиссии в размере 1,2 миллиардов евро (840 миллионов латов).

В тот же день хоккеисты рижского «Динамо» путем голосования избрали капитаном команды Сандиса Озолиньша.

27 июля 2008 года руководитель комиссии по возведению памятника Мейеровицу Мирдза Стирна сообщила, что на осуществление планов постройки памятника первому министру иностранных дел Латвии потребуется около 100 тысяч латов.

27 июля 2007 года газета Dienas Bizness сообщила, что американская рок-группа Aerosmith за концерт в Риге, состоявшийся в начале июля на стадионе Skonto, получила миллион долларов США (509 тысяч латов). Впервые в истории Латвии официальный гонорар музыкантов составил такую сумму. Более высокий гонорар в Европе Aerosmith получили только за выступление в Москве.

В тот же день около мыса Колка в море упал член экипажа нидерландского судна Nord Land, которого извлекли из воды в бессознательном состоянии и передали медикам. Медики, доставленные на борт судна вертолётом Ми-17 ВВС Латвии, приняли решение об отправке пострадавшего в рижскую больницу «Гайльэзерс».



В тот же день гостью и члена жюри 6-й Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» Валерию ограбили в Юрмале. Воровка стащила сумочку, в которой лежали деньги, кредитные карты певицы и ее мужа Иосифа Пригожина и оригинал записей новых песен, всё примерно на 1 000 000 долларов. Только благодаря смелости директора певицы - Ларисы Кацовой - похищенное удалось вернуть. Храбрая женщина бросилась вдогонку за злодейкой и с боем отняла у нее драгоценный ридикюль, сообщила российская газета «Твой день».

27 июля 2006 года началась операция по пересчету птиц Балтийского моря. В ней участвовал латвийский патрульный корабль А90 Varonis, который обследовал прибрежную территорию Латвии вместе с эстонскими и латвийскими орнитологами.

В тот же день в Сейме его председатель Ингрида Удре встретилась с организаторами музыкального конкурса «Новая волна» - композитором Раймондоcм Паулсом и российским композитором Игорем Крутым. Председатель Сейма провела гостей в зал пленарных заседаний парламента.

27 июля 2005 года Государственная пожарно-спасательная служба из-за нехватки горючего решила в течение примерно одного квартала года воздержаться от выездов на малозначительные вызовы для оказания спасательной и технической помощи. Начальник ГПСС Айвар Страуме пояснил, что теперь спасатели будут тщательно оценивать поступившие вызовы и выезжать на помощь лишь в случае угрозы здоровью и жизни людей.

В тот же день стало известно, что согласно опросу фирмы TNS Latvia, весной этого года довольны жизнью были 61% жителей Латвии - на 6% больше, чем прошлой осенью. Очень довольны жизнью были 8% жителей, вполне довольны - 53%. 32% опрошенных сказали, что не совсем довольны жизнью, 6% - что совсем не довольны.

27 июля 2004 года Кабинет министров поддержал возобновление договора о строительстве административного здания Министерства внутренних дел в Риге, на ул. Гауяс 15. Строительство было остановлено бывшим премьером Репше.

27 июля 2002 года трое парней из Латвии тайком перешли эстонскую границу, чтобы сходить к соседям в эстонском поселке Вастсе-Рооста на дискотеку, но попались пограничникам. Эстонские пограничники предупредили молодых людей о недопустимости такого способа пересечения границы и передали задержанных своим латвийским коллегам.

27 июля 2001 года коллегия Конституционного суда возбудила дело о порядке и объемах выплаты компенсаций, предусмотренных для депутатов Сейма. Податель иска, бывший посол Латвии в Израиле Иварc Силарс как налогоплательщик считал, что депутатам Сейма необоснованно выплачиваются компенсации за квартиры, транспорт и другие, и деньги налогоплательщиков используются нецелесообразно.

В тот же день концерт Праздника песни в Межапарке посетила делегация Коммунистической партии Китая в составе шести человек во главе с заместителем руководителя международного отдела ЦК Компартии Китая Цай Ву. Китайские коммунисты пробыли в Латвии с 25 по 28 июля. На прием китайской делегации Сеймом Латвии было выделено 1 400 латов.



27 июля 2000 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга получила от участников заседания исполнительного комитета Всемирной ассоциации русской прессы архангельский русский народный костюм.

В тот же день на чрезвычайном заседании Юрмальской думы было отклонено предложение об изменении прежних решений, согласно котором президент Parekss banka Валерий Каргин смог бы начать строительство в прибрежной зоне.

27 июля 1999 года в полицейском управлении Латгальского предместья Риги на улице Гоголя, 7а произошел пожар. Огонь полностью уничтожил папки с 50 уголовными делами, которые хранились в трех кабинетах следователей на четвертом этаже. Многие из них не удалось восстановить в полном объеме. Официальная версия – короткое замыкание.



27 июля 1995 года бывший первый секретарь ЦК КПЛ Альфред Рубикс был осужден на восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

27 июля 1993 года президент Гунтис Улманис принял решение о передаче России бывшего заместителя командира Рижского ОМОН Сергея Парфенова. В декабре 1992 года он был признан виновным в превышении служебных полномочий и в деятельности, направленной на свержение конституционного правительства Латвийской Республики и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



27 июля 1990 года председатель Совета Министров Ивар Годманис и министр иностранных дел Янис Юрканс в Вашингтоне встретились с президентом США Джорджем Бушем.

27 июля 1989 года Верховный Совет Латвийской ССР принял закон о хозяйственной самостоятельности Латвии.

В тот же день председателем Верховного Совета ЛР был избран Анатолий Горбунов, оставшийся председателем Президиума Верховного Совета.

27 июля 1984 года в Даугавпилсе был открыт мемориал славы из черного мрамора с Вечным огнем.

27 июля 1982 года газета «Ригас Балсс» писала: «В рижской поликлинике N 1 приступил к работе компьютер-диагност. Он экономит время медиков и пациентов при массовых профилактических осмотрах, которые регулярно проводятся у нас в республике. Заключения ЭВМ „практически здоров“ достаточно, чтобы не требовать обязательного посещения человеком 10- 12 специалистов. А если в организме обнаружены отклонения, то последует направление лишь к врачу определенного профиля. В создании методики обследования принимали участие ученые Рижского медицинского института, ведущие кардиологи, психиатры, пульмонологи, окулисты, онкологи... Ими отобраны самые характерные признаки самых распространенных недугов, включенных в десять основных классов заболеваний».

27 июля 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта освободили Даугавпилс и Резекне. Кроме того, советскими войсками были заняты Аглона, Ницгале и еще более 400 населенных пунктов. Завершилась Режицко-Двинская операция Красной Армии. По этому поводу в Москве состоялся салют - 20 артиллерийских залпов из 224 орудий. Приказом Верховного Главнокомандующего были присвоены почетные наименования «Двинские» и «Режицкие» многим частям и соединениям, в том числе и 1-му ночному латышскому бомбардировочному авиационному полку. Командующий фронтом генерал армии Андрей Еременко был удостоен звания Героя Советского Союза.

В тот же день по 1-й программе Бессоюзного радио был исполнен латвийский национальный гимн Dievs, svēti Latviju. В честь того, что латышская гвардейская дивизия пересекла границу Латвии. Этот факт установил Народный поэт Янис Петерс.

27 июля 1941 года лиепайская газета Kurzemes Vārds писала: «Не соответствующие нынешнему времени таблички с названиями улиц сняты. Однако на табличках с номерами еще находятся такие названия как „улица Сарканармияс“, „улица Карла Маркса“ и т.д. Некоторые домовладельцы эти таблички уже сняли. Было бы желательно это сделать везде, где еще сохранились такие надписи».



27 июля 1933 года немецкий астроном Карл Вильгельм Рейнмут из обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль открыл в главном поясе астероид и назвал его «Латвия». Его номер 1284.

27 июля 1924 года рижская газета «Сегодня» под заголовком «Рысь на улицах Риги» писала: «Вчера утром, на углу Александровского бульвара и Елизаветинской улицы привлекала внимание любопытных клетка с живой рысью. Владелец её, поймавший это редкое для Латвии животное несколько недель тому назад , докидался трамвая, чтобы отвезти своего «питомца» на выставку. Рысь, очевидно, молодая, довольно добродушно сносила любопытство окружающих, просовывавших сквозь отверстия клетки карандаши, палки и даже трогавших ее пальцами. На рысь надето нечто вроде вязанного ошейника, какой надевают на маленьких собачек».

Фото - mixnews.lv, meting.lv, Википедия, Сейм ЛР, газеты "Час" и "Циня", книга А.П.Рубикса