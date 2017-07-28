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президент Раймондс Вейонис во время встречи с председателем Консультативного совета по вопросам национальных меньшинств Романом Алиевым призвал неграждан и людей без гражданства использовать возможность, оговоренную в законе "О гражданстве", и до 1 октября 2015 года получить гражданство Латвии, не сдавая экзамен. "Латвия - это в первую очередь люди", - подчеркнул президент во время встречи с Алиевым и призвал всех, кто еще не успел зарегистрировать гражданство Латвии, сделать это и присоединиться к людям, которые уже называют Латвию своим домом и участвуют в развитии государства. Имелись в виду люди, которые зарегистрировались в порядке, установленном законом и прошли полный курс обучения латышскому языку в общеобразовательной школе или на латышском потоке двухпоточной общеобразовательной школы, получив в таком учебном заведении начальное или общее среднее образование до 1 октября 2013 года.

В тот же день правительство поддержало поправки, подготовленные Министерством внутренних дел к правилам по ограничению проституции. Изменения предусматривали, что занимающимся проституцией лицам не нужно будет иметь медицинскую карту в обязательном порядке. Изначально в проекте правил лицам, занимающимся проституцией, вменялось в обязанность раз в год или чаще, если есть необходимость, проверять здоровье у семейного врача. Однако, принимая во внимание мнения представителей Министерства здравоохранения и негосударственных организаций, это требование также было вычеркнуто.



28 июля 2013 года в Дзинтари на ул. Турайдас, 11 был заложен храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Закладку камня в основание храма совершили митрополит Рижский и всея Латвии Александр и епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр. Перед положением камня в основание храма, Митрополитом Александром была зачитана памятная грамота на русском и латышском языке, которая была положена в капсулу и замурована рядом с камнем в основании храма. Исторически на этом месте был православный храм, снесенный в 1962 году.

В тот же день на портале общественных инициатив Manabalss.lv был начат сбор за изменение статуса архивов КГБ в Латвии и обнародования их содержания.



В тот же день, для того чтобы полюбоваться заключительным этапом регаты The Tall Ships Races 2013, когда парусники выходили из Рижского порта в море, на Мангальсалу отправились огромные массы людей, что привело к крупным транспортным заторам в Саркандаугаве. Общественный транспорт был переполнены, люди из-за давки и духоты падали в обморок.

28 июля 2012 года в 13 регионах Латвии были превышены предыдущие температурные рекорды, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Самая высокая температура была зарегистрирована на Даугавгривской станции метеонаблюдений в Риге - +33,1 градуса, самая низкая на Колке - +24 градуса. В Вентспилсе температура воздуха составила +32,4 градуса, и был побит температурный рекорд 28 июля 1941 года - +29,4 градуса. Рекорд 1964 года, составивший +30 градусов, побит в Мерсрагсе, где воздух прогрелся до +31,2 градуса, а в Лиепае побит рекорд 1971 года - +30 градусов В этом городе температура достигла +32,5 градуса. Прежние температурные рекорды вчера были превышены также в Павилосте, Бауске, Скулте, Гулбене, Зосены, Скривери, Зиланы, Резекне и Даугавпилсе.



28 июля 2011 года президент Андрис Берзиньш сначала встретился с организаторами конкурса молодых исполнителей «Новая волна», а потом — с митрополитом Рижским и Латвийским Александром. Который призвал государство и самоуправления оказать финансовую поддержку для содержания пустующих церквей. Президент заявил, что помощь государства церкви возможна только после возобновления экономического роста.

В тот же вечер в Юрмале, в особняке владельца банка Rietumu Леонида Эстеркина прошла первая легендарная закрытия вечеринка миллиардеров журнала Forbes, о которой много потом писала российская пресса.

28 июля 2010 года в Агенскалнсе около 15 часов двое не установленных мужчин потребовали у ребенка велосипед и оставили ему другой, более дешевый. Об этом сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь Рижского регионального управления полиции Томс Садовскис,

28 июля 2009 года исследование DNB Nord Latvijas barometrs показало, что прирост оптимизма жителей Латвии закончился, и мышление людей вернулось на прежний, крайне пессимистический уровень.



В тот же день в Юрмале перед началом церемонии открытия конкурса "Новая волна" на улице Турайдас возле концертного зала "Дзинтари" была установлена бронзовая плита c автографами участников конкурса.

28 июля 2008 года президент Валдис Затлерс назвал весьма некорректной шутку о гимне Латвии, прозвучавшую во время концерта фестиваля "Новая волна". «Конечно же, это стало черным пятном на сущности «Новой волны» и ходе концерта» - заявил президент в интервью телекомпании LNT.

В тот же день лидер партии «Гражданский союз» Сандра Калниете в своем блоге на портале газеты «Диена» выразила уверенность, что конкурс "Новая волна" является своего рода издевательством над латышским населением.

28 июля 2007 года в Риге прошел первый совместный слет легионеров СС и национальных партизан, ранее они собирались отдельно. Легионеры и партизаны собрались утром возле памятника Свободы, чтобы возложить цветы. После чего участники слета отправились в Этнографический музей. Президент Затлерс накануне обратился к ним с приветственным письмом. «Деятельность партизан сегодня необходима не только ради сохранения истории, но и для формирования национального самосознания», — писал президент.

28 июля 2006 года Лиепайский городской суд приговорил к году и четырём месяцам тюремного заключения мужчину, обвиненного в безжалостном убийстве собаки.

28 июля 2005 года группа журналистов французской телекомпании Optimis PROD без разрешения въехала на территорию национального парка Гауя и самовольно зашла в загон, снимая косуль, в том числе и малышей. Работники парка были возмущены беспардонностью французских тележурналистов и направили письмо протеста посольству Франции. Французские тележурналисты отказались покупать входные билеты, сославшись на то, что являются представителями средств массовой информации. Инспектор парка Марис Митревицс сообщил , что на другой день одна из косуль все еще так и не подошла к двум своим малышам, бегая по загону после испытанного шока.

28 июля 2004 года премьер-министр Индулис Эмсис во время встречи с представителями региональных газет предсказал, что Латвии предстоит стремительный расцвет и что народное хозяйство будет стремительно развиваться и в последующие годы. «Нет оснований считать, что что-либо может ухудшиться», подчеркнул Эмсис.

28 июля 2003 года в Риге был побит державшийся более 100 лет температурный рекорд - температура воздуха в столице превысила +33 градуса. В Латвийском гидрометеорологическом агентстве сообщили, что прежний рекорд жары был поставлен в 1887 году, когда воздух прогрелся до 31,5 градуса.



В тот же день на здании Рижского хореографического училища, на улице Калнциема, 10/12, Илзе и Андрис Лиепа открыли мемориальную доску памяти своего отца - выдающегося балетного танцовщика Мариса Лиепы. Хотя когда Марис Лиепа учился в Риге, это училище располагалось в другом здании. Сначала планировали установить доску на Сколас, 18, - на доме, где до 1989-го жили Лиепы, но новый хозяин дома воспротивился.

28 июля 2000 года начальник Гражданского управления Государственной пожарно-спасательной службы Айварс Меднис сообщил, что если бы сегодня в Латвии произошла ядерная или химическая авария, специальные убежища, или бункеры, могли бы принять лишь 20-ую часть жителей Латвии - 5%.



В тот же день впервые в воздух поднялся воздушный шар «Рига». Изготовили его в Англии на самой большой в мире фабрике по выпуску воздушных шаров. Обошелся он в 20000 фунтов стерлингов. Его объем - 1549 кубических метров, высота - 25 метров, вес без топлива - 250 килограммов, грузоподъемность - 816 килограммов.

28 июля 1999 года после ремонта (начат 6 апреля) был торжественно открыт Каменный мост в Риге. На ремонт моста было израсходовано в целом примерно 3,3 миллионов латов

28 июля 1998 года в поселке Лауву, Салацской волости Лимбажского района, в нежилом хуторе был задержан находившийся в розыске идеолог организации «Перконкрустс» Вилис Лининьш. Он обвинялся в попытках взорвать памятник Освободителям в Риге, теплотрассу «Ригас силтумс», в помещении взрывного устройства в здание «Латвэнерго» и в других.

28 июля 1997 года 26 латышских и эстонских альпинистов покорили Эльбрус.

В тот же день ушло в отставку второе правительство Андриса Шкеле.

28 июля 1995 года в Управлении натурализации первые претенденты на гражданство подписали обещание верности Латвийской Республики.

В тот же день была начата выдача удостоверений личности коричневого цвета бывшим гражданам СССР, не имевшим латвийского или иного гражданства. Выдача этих документов была прекращена 9 апреля 1997 года, им на смену пришел паспорт негражданина.

28 июля 1994 года из Парлиелупской тюрьмы в Елгаве совершили побег 89 заключенных. Это был самый массовый побег в истории латвийской тюрьмы.

28 июля 1989 года Верховный Совет Латвийской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете Латвии и создал комиссии по расследованию событий 1939-40 годов под руководством Анатолийса Горбуновса.

28 июля 1988 года Бюро ЦК КПЛ приняло постановление «О некоторых дополнительных мерах правового регулирования проведения собраний митингов, уличных шествий, демонстраций и защите личного состава милиции и внутренних войск при выполнении задач по охране общественного порядка».

В тот же день в Верховном Совете Латвийской ССР начала свою деятельность рабочая группа по национальной символике.



28 июля 1946 года в Риге впервые торжественно отметили день Военно-Морского флота. Открывая военно-морской парад, по Даугаве проплыл большой портрет Сталина.

28 июля 1944 года началась Мадонская наступательная операция войск 2-го Прибалтийского фронта. Войска левого крыла 3-го Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлении Гулбене. Части 9-й гвардейской мотострелковой бригады 1-го Прибалтийского фронта вышли на южную окраину Елгавы, где встретили сильное сопротивление пехоты и танков противника. Советскими войсками был занят город Прейли.

В тот же день латышские легионеры СС из Бауского отдельного батальона начали оборону Бауски от наступающих советских войск. За что в 2012 году в городе эсэсовцам был поставлен памятник.

28 июля 1942 года в Валмиере в доме на ул.Капу латышские комсомольцы П.Балиньш и Я.Крутайнис четыре часа отстреливались от отряда немецкой полиции.

28 июля 1938 года в Москве согласно приговору ВКВС СССР от 29.07.1938 по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации был расстрелян Ян Карлович Берзин (он же Павел Иванович, настоящее имя - Петерис Кюзис), начальник Разведывательного управления Красной Армии, армейский комиссар 2-го ранга, проживал в Москве по адресу: ул. Серафимовича, д.2, кв.177.

28 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Установлено, что от привозимых из Сов. России семечек и у нас и в Эстонии распространились различные заболевания. Но это не мешает публике, особенно дачникам нашего Взморья, облизывать советскую пыль с грязных семечек. Как это ни странно, но щёлканьем семечек занимается также интеллигенция. На одном из концертов в Эдинбургском кургаузе несколько юнцов не нашли ничейного лучшего как щелкать семечки во время исполнения симфонии. Отвратительно это «завоевание революции», и крайне опасно для здоровья всего Взморья. Семечки — рассадники заразы. Господа мэры! Жесточайшим штрафом обложите всех этих безобразников-грызунов».



28 июля 1924 года около часу дня состоялась первая в Латвии поездка парового автомобиля — по территории 4-й Рижской выставки и улицам Риги. Это был автомобиль Super Sentinel фирмы Thos J. Gara, сообщила газета «Сегодня». «Это громадных размеров сооружение, напоминающее большой грузовой автомобиль. Это паровой автомобиль выдерживает нагрузку в 12 тонн, причем к нему может быть перекреплен второй подобный же вагон, но уже без двигателя», писала газета, указывая, что «в Латвии подобных автомобилей пока еще нет».



28 июля 1922 года государственный секретарь США Чарльз Эванс Хьюз подписал в Вашингтоне консульскую ноту, тем самым установив дипломатические отношения между Соединенными Штатами Америки и Латвийской Республикой. По этому поводу в Риге состоялись радостные митинги — у посольства США и министерства иностранных дел (на фото).

28 июля 1713 года по указу Петра I из части упразднённой Смоленской губернии и занятых русской армией северо-западных земель была образована Рижская губерния. Потом она была преобразована в Рижское наместничество, а потом — в Лифляндскую губернию.

Фото: mixnews.lv,president.lv, pravoslavie.lv, riga2014.lv, газета "Час", журнал "Неделя". Архив кинофотофонодокументов, Википедия.