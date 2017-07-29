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был найден пропавший в Саулкрасты двухлетний мальчик Рудольф. Об этом сообщили очевидцы происшествия и подтвердили представители Bezvests.lv и Госполиция. Мальчик был найден в 1,5 км от места пропажи. Как радио Baltkom рассказал представитель Госполиции Дайрис Анучинс, мальчика нашел солдат Национальных вооруженных сил. «Поиски длились 18 часов. Мальчик сидел под деревом и плакал, когда мимо проходил солдат». Ребенка всю ночь искали сотрудники Госполиции, полиции самоуправления, земессарги, сотрудники НВС и добровольцы, всего около 500 человек, в поисках также был задействован вертолет НВС.



29 июля 2015 года в Латвийской Национальной библиотеке был открыт ресторан Klīversala. Первоначальное название ресторана Kleever вызвало большой ажиотаж общественности, Центра государственного языка назвал его нелатышским и непатриотичным, а 11 писателей и редакторов написали письмо директору библиотеки и министру культуры с требованием изменить название ресторана.

В тот же день Латвия начала официальные переговоры с США о размещении тяжелой военной техники на Адажской базе.



29 июля 2014 года в Риге состоялся флешмоб против празднования в Латвийской национальной опере юбилея организатора «Новой волны», российского композитора Игоря Крутого. В акции протеста приняли участие менее 10 человек. Они наклеили на здание листовки «Латвийская Национальная опера — не гостевой дом Кремля». Организатор акции Иева Бранте (на фото) связала низкую явку с тем, что флешмоб проходит в середине рабочего дня.

В тот же вечер в Риге, в пятиэтажном жилом доме на ул. Друвиенас, в одном из подъездов обрушилась крыша . Были эвакуированы 20 человек.



29 июля 2013 года президент Латвии Андрис Берзиньш после встречи с президентом Израиля Шимоном Пересом обратил внимание на возможности брать пример с Израиля в экономике, а также говорил о суровых исторических испытаниях. Он указал, что Латвия, как и Израиль, должна уделить особое внимание комплексному развитию науки и образования, чтобы создавать новые, пусть даже небольшие предприятия. Хорошим примером он считает развитие сельского хозяйства в Израиле. Президенты открыли мемориал спасителя евреев Жаниса Липке, на Кипсале.

В тот же день в Лиепае прошел митинг профсоюза работников испытывающего финансовые сложности АО "Лиепаяс металургс" в котором приняли участие около 200 рабочих. Во время митинга прозвучали несколько эмоциональных выступлений. Рабочие говорили, что чувствуют себя заложниками, не уволенными, но и не работающими, и неведение продолжается уже три месяца. Из руководства завода к ним никто не вышел.

29 июля 2012 года Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что ночь с 28 на 29 июля оказалась самой теплой за историю метеонаблюдений в Латвии. Как отметили синоптики, в 3 часа ночи на большей части республики была зафиксирована температура +21…+25 градусов, в центре Риги в это время аппаратура зафиксировала +26 градусов. Тем же днём столбики термометров поднялись до +33 градусов. Cамая высокая температура воздуха, +33,7 градуса Цельсия, , была зарегистрирована в Даугавгриве,

29 июля 2011 года члены партии «Новое время» на съезде одобрили присоединение к партии «Единство». За реорганизацию партии проголосовали 129 делегатов, против были четверо, воздержались двое.

В тот же день депутат Сейма Айнар Шлесерс на пресс-конференции заявил, что организатору конкурса «Новая волна», композитору Игорю Крутому нужно дать латвийское гражданство за особые заслуги. «Думаю, его может привлечь возможность платить налоги в Латвии, к тому же в ближайшее время при содействии Крутого в Латвии будут реализованы крупные инвестиционные проекты по строительству гостиниц и концертных залов», - сказал депутат.



29 июля 2010 года Юрмальская дума впервые присвоила статус Почетного юрмалчанина. За внесение яркости в культурную жизнь города и популяризацию Юрмалы в мире титулы получили организаторы конкурса молодых исполнителей "Новая волна" - композиторы Раймонд Паулс и Игорь Крутой, гендиректор фестиваля "Новая волна" Александр Румянцев, главный режиссер Александр Ревзин и предприниматель Александр Шенкман. Обладатели титула получили почетные дипломы и стеклянные статуэтки чайки — символа Юрмалы - из рук мэра Ромуалда Ражукаса. При этом официально почетными гражданами Юрмалы обладатели титула Почетного юрмалчанина не стали - этот статус еще только разрабатывается, сообщила представитель Юрмальской думы Инесе Ауниня.

В тот же день в Добеле сотрудники полиции задержали мужчину, который не расплатился с водителем за поездку на такси от Варшавы до Плявиняс и скрылся, оставшись должен 450 латов. Задержанный житель Латвии находился в розыске за мошенничество.

29 июля 2009 года глава миссии МВФ Марк Гриффитс сказал в интервью порталу, издаваемому журналом IMF Survey, что оздоровление затронутой спадом латвийской экономики будет медленным, и стабилизация ситуации ожидается в 2010 году, вместе с оздоровлением народного хозяйства в Европе.

В тот же день житель Олайне Виктор Есик поймал в Даугаве рекордного сома весом 65 килограммов.

29 июля 2008 года правительство приняло поправки к правилам Кабинета министров об объёме владения государственным языком, необходимом для выполнения профессиональных и должностных обязанностей, расширив перечень профессий, для работы по которым требуется владение латышским языком. Проект поправок был подготовлен специалистами Центра госязыка, согласно ему горничные и кастелянши должны владеть латышским языком на уровне 1 степени А, транспортные механики, электрики электросетей, флористы и фотографы - на уровне 1 степени В; старшие бухгалтеры и почтальоны - на уровне 2 степени А, а главные бухгалтера - на уровне 2 степени В. «Принятие таких правил станет шагом навстречу улучшению положения госязыка в крупнейших городах», - сказал министр юстиции Гайдис Берзиньш.



29 июля 2007 года прошел первый конкурс красоты среди пенсионеров Огрского района. Победила 85-летняя жительница города Огре Зелма Мелдере (на фото - справа). Она стала обладательницей титула «Мисс Огрский район», главного приза - телевизора и других подарков. В конкурсе участвовали 14 женщин и двое мужчин - в качестве сопровождающих . Заявки на участие в конкурсе могли подавать только пенсионеры старше 70 лет. Жюри оценивало прически и наряды конкурсанток, каждая из которых должна была продемонстрировать также свои таланты - спеть, станцевать или продекламировать стихи.

В тот же день года латвийский певец Андрис Эрглис занял на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» 2-е место вместе с украинским дуэтом «Барселона».

29 июля 2006 года в "Арене "Рига" прошел концерт Стинга. Концерт посетили около 13 тысяч зрителей.

29 июля 2005 года в Риге улице Спилвес автомобиль Hyndai Sonata на большой скорости врезался в дерево. Погибло пять человек.

29 июля 2004 года Департамент информации и печати МИД РФ распространил комментарий в связи с подготовленным латвийскими историками И. Фелдманисом и К.Кангерисом материалом «О латышском добровольческом легионе СС». «Отрицание преступного характера нацистских организаций, в данном случае — латышского добровольческого легиона СС, является противоправным, как и попытки пересмотра приговора Нюрнбергского трибунала, который является окончательным и не предусматривает какого-либо механизма апелляции». — указывал МИД РФ.

29 июля 2003 года в Риге, на ул. Квелес (Югла), психически неуравновешенный мужчина с мечом во напал на троих полицейских . Один из полицейских, получивший колотые раны, скончался в больнице. Другой полицейский с колотыми и рублеными ранами был доставлен в больницу Gailezers, третий, получивший самую легкую травму - удар по голове глиняным цветочным горшком - добрался до больницы самостоятельно.

В тот же день был зарегистрирован крупнейший в истории латвийского лото выигрыш - сумма выигрыша в числовой лотерее Keno ГАО Latvijas loto составила 120 тысяч латов, Её выиграл рижанин Петерис Джериньш.

29 июля 2002 года ООО BrainStorm Records Company, представляющее известную латвийскую группу BrainStorm («Прата ветра») подало иск в Рижский окружной суд против организатора конкурса «Новая волна» ООО «Дзинтара Дискс» в связи с распространением вводящей в заблуждение рекламы, незаконным использованием торгового знака, оскорблением чести и достоинства и нечестной конкуренцией. Группа потребовала отозвать вводящую в заблуждение посетителей фестиваля рекламу и выплатить материальную компенсацию по усмотрению суда.

В тот же день во время прощального визита к премьер-министру Андрису Берзиньшу заявил постоянный представитель Программы развития ООН в Латвии Ян Санд Соренсенсообщил, что стабильное развитие Латвии дает основания для ее включения в Программу развития ООН в качестве государства-донора, оказывающего помощь другим странам.

29 июля 2001 года в 13.30, задев линию электропередачи, на Псковском шоссе в Риге у магазина "Берги" упал вертолет. Во время катастрофы в вертолете находились два человека, один из них - владелец вертолета предприниматель Матис Клявиньш - погиб, другой получил тяжелые травмы.



В тот же день на заключительном концерте Праздника песни президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, обращаясь к собравшимся, сказала: «Мы - маленький народ выживающих, но мы - сильный народ. Мы - умный народ, дающий себе умные советы».

29 июля 2000 года мэр Вентспилса Айварс Лембергс отправился в Москву, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в связи с возможным введением Россией санкций против Латвии. Как мэр Вентспилса сообщил журналистам, санкции могут быть введены с последнего квартала 2000 года. Лембергс заявил, что санкции могут воздействовать так, что «Латвия перестанет существовать на карте Европы».

В тот же день в Лиепае продавщица магазина «Далия» на ул. Ганибу, 91, вместо бутылки произведенной в Германии минеральной воды Fuldataler емкостью 0,33 литра продала уксусную эссенцию в идентичной упаковке с похожей этикеткой. Пострадавшая покупательница была помещена в реанимационное отделение. Это случай послужил причиной запрета продажи уксусной эссенции в Латвии.

29 июля 1999 года Сейм поддержал в первом чтении поправки к закону "О государственных пенсиях", предусматривавшие увеличение пенсионного возраста как мужчинам, так и женщинам до 62 лет,поправки к закону "Об акцизном налоге на табачные изделия", предусматривавшие повышение ставки акцизного налога на сигареты и курительный табак и поправки к закону "Об акцизном налоге на алкогольные напитки", предусматривавшие повышение ставки акцизного налога на крепкие алкогольные напитки.

В тот же день некий житель Латгальского предместья позвонил в отделение полиции и попросил о помощи, так как во дворе его дома на ул. Таллинас собрались подозрительные люди, "странно себя ведущие и похожие на наркоманов".Выехав на место происшествия, сотрудники полиции задержали шестерых так называемых национал-большевиков или "лимоновцев" - четверых юношей и двух девушек.

29 июля 1998 года министр иностранных дел Валдис Биркавс сообщил, что Латвия в одностороннем порядке начала демаркацию границы с Россией.



В тот же день представители рекламного агентства Balta Comunication сообщили, что на стене здания у Центрального вокзала в Риге будет установлена крупнейшая по размерам в Латвии наружная реклама - плакат 18Х12 квадратных метров, на котором крупным планом будет изображен Андрис Шкеле. На плакате будет надпись: «Я вернулся, чтобы работать». По словам представитея рекламного агентства, плакат создавался таким, «чтобы каждый прохожий мог посмотреть Шкеле в глаза, глаза, которые не лгут».

29 июля 1991 года бывшие студенты Латвийской сельскохозяйственной академии основали фирму по торговле недвижимостью Latio.

29 июля 1989 года Верховный Совет Латвийской ССР внес поправки в Конституцию, указывавшие, что депутатом местного совета может быть избран гражданин, который пять лет постоянно живет на территории Латвии, а Верховного Совета — 10 лет.

В тот же день Верховный Совет Латвийской ССР принял решение о неудовлетворительной экологической ситуации в республике и мерах по ее оздоровлению.

29 июля 1958 года в Ригу из Гавра пришел туристический лайнер «Грузия», на борту которого находились более двухсот пятидесяти туристов из Франции, Англии, США, Турции и других стран, сообщила газета «Циня». Туристы познакомились с Ригой, посетили Братское кладбище и Юрмалу. На другой день часть туристов отравилась в колхоз «Марупе» Рижского района, а остальные побывали в детской клинической больнице и на заводе «ВЭФ». После чего специальным поездом иностранные туристы отбыли в Москву.

29 июля 1957 года газета «Ригас Балсс» сообщила, что 1-й Рижский городской трест столовых открыл для рижан новое кафе по ул. Ленина, 25. В нем установлены десятки автоматов, которые выдают посетителям бутерброды, кондитерские изделия, различные соки, пиво и вино. Кроме того, там можно получить горячие блюда.



29 июля 1956 года в поселке Инта Коми АССР был открыт памятник погибшим в лагерях латышам. Бетонный монумент высотою 3,2 метра был создан скульптором Эдвардсом Сидрабсом. На нём из отдельных пластинок составлен рельеф - изображение женщины в латышском народном костюме. В руках у нее дубовая ветвь, справа у ног погребальная урна, над которой три аусеклитисa. На постаменте надпись: Dzimtenei... («Родине...»). По преданию, памятник в присутствии двухсот человек освятил лютеранский священник из заключенных, собравшиеся спели «Диевс, свети Латвию...».



29 июля 1953 года в Большом зале Латвийского государственного университета прошла научная сессия, посвященная 50-летию КПСС.

29 июля 1948 года в порт Ков на севере Ирландии прибыло рыболовецкое судно Volo с 37-ю латышскими беженцами. Они приплыли из Швеции после того, как шведское правительство выдало Советскому Союзу латышских легионеров СС. Это были первые латышские переселенцы в Ирландии. Первоначально они плыли в Канаду.

29 июля 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта развивали наступление в направлениях Субатe, Бауска, Елгава (Митава) и продвинулись вперед на 20—40 километров. Войска левого крыла 2-го Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлении Крустпилс и продвинулись на 6—16 километров. Войска левого крыла 3-го Прибалтийского фронта вели наступательные бои в направлении Алуксне. Были освобождены города Илуксте и Варакляны.



29 июля 1941 года газета «Тевия» опубликовала распоряжение немецкого полевого коменданта: «С объявлением этого распоряжения все жиды обязаны носить определенный опознавательный знак (звезду Давида жёлтого цвета). Ослушавшихся жестоко накажут».

В тот же день народный писатель Латвии Андрей Упит выступил по радио из Москвы с обращением к латышскому народу.

29 июля 1940 года Народный Сейм Латвии принял закон о земле, по которому земельный участок крестьянина не должен был превышать 30 гектаров, остальная земля переходит в государственный земельный фонд.

29 июля 1934 года состоялось чествование Карлиса Улманиса в лагере скаутов в Асари. Скауты вручили вождю орден Большого Серого волка.

29 июля 1918 года в Риге была торжественно освящена как евангелическо-лютеранская и передана Рижской эстонской общине бывшая православная Петропавловская церковь, позже — концертный зал Ave Sol.

29 июля 1917 года началось первое заседание Совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии.

29 июля 1529 года архиепископ Томас и секретарь Рижского самоуправления Иоганн Ломиллер заключили договор, регулирующий взаимные претензии сторон. Со стороны церкви выражалась готовность разрешить в Риге лютеранство, а со стороны города - отказаться от отнятого имущества архиепископа.

Фото - mixnews.lv, president.lv, ogrenet.lv, intahotel.ru, Архива кинофотодокументов и из газет "Час" и "Тевия".