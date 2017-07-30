30 июля 2016 года, и на следующий день, через Латвию в направлении из Эстонии в Литву передвигались колонны транспорта вооруженных сил Польши, возвращавшиеся домой после участия в учениях. Министерство обороны Латвии принесло извинения за доставленные неудобства и попросило с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям дорожного движения в связи с передвижением военной техники по автодорогам.

30 июля 2015 года мэр Риги Нил Ушаков в фейсбуке сообщил, что в настоящее время у Рижской думы нет возможностей выделить какие-либо помещения для размещения беженцев. Комментируя информацию о том, что как одно из мест для размещения беженцев столичное самоуправление может предложить здание бывшей школы на улице Скую в Вецмилгрависе, мэр заявил, что это здание в ближайшие годы планируется использовать как базу для размещения имущества на время ремонта Дворца культуры ВЭФ, а позже использовать для социальных функций. "Никаких возможностей или планов размещать там беженцев нет", - пояснил Ушаков.

30 июля 2014 года президент Андрис Берзиньш заявил, что экономические санкции ЕС против России - логичный и закономерный шаг. Об этом сообщила пресс-советник президента Лига Крапане. «К сожалению, ситуация в украинско-российских отношениях не проявляет никаких признаков улучшения, так что санкции логичны и закономерны», считал Берзиньш.

В тот же день журналист Игорь Ватолин в интервью «Латвияс Авизе» предупредил, что в ближайшие два года Латвия может столкнуться с первыми двумя фазами реализуемой Россией «гибридной войны»: сначала ведется пропагандистская обработка людей, а затем организуются группы для захвата административных зданий и провозглашения «республик».

30 июля 2013 года правительство постановило, что недостающие средства на зарплаты педагогов будут взяты из государственного бюджета. Премьер-министр Валдис Домбровскис поручил ясно указать, что средства на зарплаты педагогов будут найдены, так как было бы несправедливо заставлять их в течение месяца ждать и гадать, будут ли зарплаты.

30 июля 2012 года организация кибербезопасности CERT.LV сообщила, что на одно из латвийских министерств была совершена целенаправленная хакерская атака. И была организована так, что утечка информации шла в шифрованном виде через обычных пользователей. Управлялась она с сервера в Великобритании, что, однако, не дает оснований считать, что хакеры каким-то образом связаны с этой страной, заявили специалисты, но не конкретизировали, о каком министерстве шла речь.

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В тот же день представлявшая Латвию на конкурсе молодых исполнителей поп-музыки "Новая волна" группазаняла 4-е место в конкуренции 16-ти участников, а победительницей конкурса стала российская певица



30 июля 2011 года в Рижском зоопарке родился амурский тигренок Клифф Грант - сын амурских тигров Васи и Катюши.

30 июля 2010 года в Риге в торговом центре Rīga Plaza открылся третий в городе многозальный кинотеатр польской компании Multikino.

В тот жe день Латвийское радио сообщило, что на популярном интернет-портале объявлений ss.lv помещено объявление о продаже нильского крокодила. Продавец, с которым связались журналисты, рассказал, что он купил крокодила у одного человека в Латвии, а продает его по требованию жены. Как сообщило радио, торговля крокодилами запрещена, этот случай случай собиралась расследовать Продовольственно-ветеринарная служба.



30 июля 2009 года Алла Пугачева не пришла на встречу президента Латвии Валдиса Затлерса с организаторами конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». На встречу с президентом прибыли композитор и сопредседатель жюри конкурса Игорь Крутой, сопредседатель жюри, композитор и депутат Сейма Раймондc Паулс, артисты Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, Николай Басков, Максим Галкин, Игорь Николаев, а так же члены оргкомитета Александр Шенкман и Алексей Шейнин.

В тот же день прокуратура Рижского судебного округа начала в отношении 46-х человек уголовное преследование за активное участие в массовых беспорядках 13 января в Старой Риге.

В тот же день телеканал TV3 сообщил, что два рыбака из Вентспилса поймали в Даугаве гигантского сома весом в 72 килограмма и длиной 2,2 метра.

30 июля 2008 года руководитель коммунального хозяйства города Даугавпилса Айварс Пуданс сообщил, что ответственные службы самоуправления рассматривают вопрос о необходимости установить предупредительные знаки у пруда Пороховка, где несколько дней назад была поймана пиранья. Накануне жители Даугавпилса, отдыхая у пруда, выловили нехарактерную для латвийских водоемов рыбу, которую отнесли в Латгальский зоосад. Специалисты обнаружили, что это обитающая в водоемах Южной Америки Piranja Pygocentrus.

В тот же день председатель Сейма Латвии Гундарс Даудзе указал, что проведение в стране конкурса "Новая волна" увеличивает как её узнаваемость, так и доходы, но организаторам надо будет очень серьёзно продумать сценарий на следующий год.



30 июля 2007 года российский певец Николай Басков, член жюри конкурса "Новая волна", во время встречи с президентом Латвии Валдисом Затлерсом призвал его супругу Лилиту стать патронессой фестиваля. На встрече с Затлерсом присутствовали также Алла Пугачева, Игорь Крутой, Лайма Вайкуле, Раймонд Паулс и другие известные исполнители. Делегация «Новой волны» постетила Рижский замок впервые.

В тот же день экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга покинула резиденцию в Юрмале и на две недели переехала в санаторий "Яункемери". Её секретарь Карина Равиня-Вимба пояснила, что в рижской квартире на ул. Бривибас, 38, куда предстояло вселиться экс-президенту, заканчиваются последние ремонтные работы, а юрмальскую резиденцию экс-президента попросили покинуть.

В тот же день в Олайнской тюрьме открылась Латвийская тюремная больница, обошедшаяся в 6 миллионов латов, в которой одновременно могут лечиться примерно 450 заключенных.

30 июля 2006 года на территории валмиерского автовокзала полицейский патруль задержал мужчину, который был настолько пьян, что не стоял на ногах. Уже в изоляторе выяснилось, что это работник информационного центра МВД Латвии Михаил Кондрашов. Примерно в 17.45 задержанный вытащил спрятанный в одежде пистолет и совершил девять прицельных выстрелов в двоих работников полиции (два из них - контрольные в голову каждому полицейскому). В результате оба сержанта, Арнис Свитка 1980 г. р. и Николай Костюченко 1965 г. р., были убиты.

В тот же вечер Первый национальный канал Белоруссии показал в программе "В центре внимания" кадры гомосексуального полового акта. Сюжет якобы был снят скрытой камерой в квартире второго секретаря посольства Латвии Реймо Шмитcа. Лица и гениталии участвующих в половом акте мужчин были затемнены. МИД Латвии заявил, что это — очередная провокация против Латвийского государства и его дипломатов.

30 июля 2004 года в Брюсселе комиссар Европейского союза по сельскому хозяйству Франц Фишлер подписал план Латвии по развитию села. Латвия стала первой из новых государств-членов ЕС, для которой был утвержден этот план.В результате утверждения плана латвийские крестьяне получили доступ к финансированию в размере 410 млн. евро (270 млн. латов). 80% этого финансирования составили средства фондов ЕС.

30 июля 2003 года, спустя более чем два месяца, Уголовно-правовой департамент Генеральной прокуратуры возбудил уголовное дело об угоне 22 мая машины моряком с бельгийского корабля "Лобелия".

В тот же день в Майори произошел первый за последние два года случай гибели на воде на официально зарегистрированной юрмальском пляже. Утонул Константин Абакимов, ранее судимый за убийство и ограбление в составе преступной группы. Ему стало плохо и он упал в воду. Друзья Абакимова, рассердившись на тщетные старания врачей, выбили стекла в машине «скорой помощи».

30 июля 2002 года в Скулте, Павилосте и Лиепае были зарегистрированы новые рекорды температуры воздуха для этого дня. В Скулте температура воздуха поднялась до плюс 30,7 градуса, в Лиепае - до плюс 31 градуса, в Павилосте температура достигла 30,9 градуса. В Риге температура воздуха была плюс 31 градус, в Даугавпилсе - плюс 32 градуса

30 июля 1999 года президент Вайра Вике-Фрейберга в Литве попала в дорожное происшествие, при котором машина президента задела корову. Авария произошла в 23 час. 45 мин., когда президент Латвии возвращалась из Вильнюсского аэропорта в Ригу. Корова выскочила на дорогу на 34-ом километре пути Панявежис-Пасвалис. Выбежавшее на дорогу животное сначала задел автомобиль латвийской президентуры Volvo 850. Удар отбросил корову на автомобиль эскорта департамента полиции Литвы Volvo S70. Животное было смертельно ранено, люди не пострадали, а оба автомобиля сильно помяты. Автомобиль литовской полиции с места происшествия уехал в Вильнюс, а автомобиль президента Латвии продолжил путь по направлению к литовско-латвийской границе.

В тот же день премьер-министр Андрис Шкеле выразил надежду, что к 2002 году удастся ликвидировать дефицит государственного социального бюджета и создать бюджетные накопления как минимум в объеме ежемесячных пенсионных выплат.

30 июля 1997 года граждане Латвии начали ездить в Норвегию без виз.

30 июля 1990 года было ликвидировано Главное литературное управление, то есть отменена цензура.

30 июля 1984 года в Сигулде рухнул подвесной мост с туристами. 33 человека упали с высоты 15 метров. 6 погибли, 9 получили тяжелые и 16 - легкие увечья.

30 июля 1967 года вышло постановление Совета Министров Латвийской ССР, в котором указывалась необходимость строительства в Риге новой радиотелевизионной станции.

30 июля 1960 года на Памире, на территории Таджикистана, латвийские альпинисты во главе с Имантcом Эгбертcом первыми взошли на пик высотой 6218 метров и получили право дать ему имя. Пик был назван "Советская Латвия". Так он официально назывался до 2009 года.



В тот же день газета «Ригас балсс» сообщила, что в парке имени Кирова комбинат «Ригас экспресис» открыл прокатный пункт детских велосипедов, самокатов, также педальных автомобилей и коней

30 июля 1958 года вышло постановление Совета Министров Латвийской ССР «Об ограничении прописки граждан, прибывших в Ригу из других местностей».



30 июля 1950 года торжественным митингом было открыто движение электричек из Риги до станции Дубулты.

30 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлениях Алуксне и Гулбене и продвинулись на 10 — 15 километров. Войска 1-го Прибалтийского фронта развивали наступление в направлениях Субате, Скайсткалне, Елгава (Митава) и продвинулись вперед на 15 — 25 километров. 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус С. Д. Кремера продолжал штурм города Елгава, его 8-я гвардейская мотострелковая бригада, совершив с боями 100 километровый марш, к 12.00 ударом с юго-востока овладела городом Тукумс. Передовые отряды бригады вышли на побережье Рижского залива в районе Клапкалнциемса.

30 июля 1941 года в районе Огре с самолета на парашютах была высажена первая группа советских разведчиков (9 человек) во главе с Янисом Милтиньшем. Были арестованы и убиты фашистами в сентябре.



30 июля 1940 года в Риге на железнодорожном вокзале состоялись торжественные проводы в Москву делегации Сейма Латвии во главе с президентом страны профессором Августом Кирхенштейном.

В тот же в день в Риге концертом ансамбля красноармейцев открылся Дом Красной Армии, бывший дом Рижского Латышского общества. Присутствовал министр внутренних дел Вилис Лацис, политический руководитель латвийской армии Бруно Калныньш, советский посол Владимир Деревянский и другие официальные лица. Представитель Красной Армии товарищ Ваштейн сказал: «Это собрание является историческим, так как совпадает с просьбой Сейма Советской Латвии принять Латвию в семью народов Советского Союза», после чего прозвучали здравицы в честь Сталина, Красной Армии и коммунистической партии, сообщила газета «Латвияс Карейвис».

30 июля 1935 года газета «Ритс» писала: «Полиция составила протокол на Я.Мисиньша, на доме которого по улице Маза Нометню 60 в воскресенье вместо латвийского национального флага был вывешен бывший флаг царской России».

30 июля 1932 года рижская газета «Сегодня» писала: «Министерство внутренних дел обратилось в Рижский окружной суд с предложением закрыть пять рижских организаций, обвиняющихся главным образом в неразрешенной торговле алкогольными напитками. На основании этого предложения суд уже приостановил деятельность организаций: закрытых обществ «Пумпурс», «Стар», Рижского общества содействия благосостояния населения, Союза антимарксистов и Общества латышских патриотов. Эти общества, имевшие очень благие цели, в действительности были тайными ночными клубами, где можно было получить алкоголь и в компании веселых женщин провести время».

30 июля 1925 года, как писала газета «Сегодня», «в 8 часов утра вблизи товарного сарая станции Бильдерлингоф (ныне - Булдури) на Рижском проспекте стоял большой крытый автомобиль. Около того места проходила какая-то женщина с трехлетним ребенком. Вдруг автомобиль помчался по направлению к Риге, а женщина стала кричать. что похитили ребенка. Она побежала в полицейский участок, чтобы заявить о случившемся и после этого немедленно села в таксомотор, который погнался за первым автомобилем. Бильдерлингофской полицией немедленно было отдано распоряжение о задержании указанного автомобиля. На понтонном мосту в Рите был установлен полицейский пост, задержавший подъехавший автомобиль, в котором, однако, сидел только один шофер. Последний сообщил, что женщина с ребенком в двое мужчин высадились на Задвинье».



30 июля 1924 года вечером в Риге на набережной напротив Рижского замка прошла церемония передачи государству и президенту гидроплана «Айзсаргс-1», который подарило Общество обороны Латвии, собрав народные пожертвования на более чем миллион рублей.

В тот же день рижская газета «Сегодня» под заголовком «Для лучшего регулирования уличного движения» писала: «Постовые полицейские, согласно распоряжению префекта, будут снабжены белыми сигнальными дубинками. При поднятии этих дубинок по направлению к движению все обязаны остановиться. Опускание дубинки служит знаком, что путь свободен и что движение может продолжаться».

30 июля 1887 года в Риге была отмечена рекордная температура - плюс 34 градуса.

Фото - president.lv, rigazoo.lv, mixnews.lv,toy-museum.ru, Музей истории Риги и мореходства, газеты "Циня" и "Суббота", журнал "Неделя".