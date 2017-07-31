31 июля 2013 года на Государственном монетном дворе Баден-Вюртемберга в Штутгарте состоялся торжественный запуск оборудования для чеканки латвийских евромонет.

31 июля 2012 года были опубликованы данные опроса SKDS, свидетельствовавшие, что Рижская дума достигла самого высокого рейтинга начиная с 1997 года. Её работу позитивно оценивали 71% рижан. 12% рижан не имели мнения о работе Рижской думы, а 17% оценили ее негативно.

В тот же день в Сигулде открылись Международные соревнования банщиков. Участовали банщики со всей Латвии, из России, Украины, Белоруссии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Германии и Израиля. Такие соревнования проводились четвёртый раз, но в Латвии прошли впервые.

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на заключительном мероприятии конкурса молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале экс-президент Валдис Затлерс оказался за одним столиком с лидером ЛПП/ЛЦ Айнаром Шлесерсом. Этот случай вызвал большой общественный резонанс, так как в это время Затлерс выступал с яростными нападками на так называемых олигархов, одним из которых считался Шлесерс. По рассказам очевидцев, оба политика сидели рядом и позже на заключительном банкете. Общались между собой они "прохладно".

31 июля 2010 года утром в Риге на улице Калнциема из пневматического ружья был обстрелян автобус 22-го маршрута. В него стреляли из черного автомобиля Mercedes- Benz, в результате чего от осколков разбитых стекол пострадали два пассажира и еще три человека в такси, в которое также попали резиновые пули. 10 августа в полицию добровольно явился 28-летний мужчина, который заявил, что это он стрелял по автобусу. Мотива своего поступка он объяснить не смог — сказал лишь, что был пьян, а оружие позже выкинул.

В тот же день «Гражданский союз» принял решение о реорганизации и присоединении к партии «Единство».



31 июля 2009 года стало известно, что исследователи института систематической биологии Даугавпилсского университета обнаружили считавшееся до сих пор исчезнувшим растение — дубровник обыкновенный, который занесен в Красную книгу Латвии и был обнаружен только однажды — в 1846 году.

31 мая 2008 года ночью полиция задержала очередного пьяного иностранца, справлявшего малую нужду в Риге около памятника Свободы, и на этот раз им оказался молодой итальянец. В его организме было констатировано содержание алкоголя в полтора промилле. Проанализировав обстоятельства, полиция решила не начинать уголовный процесс, ограничившись административным штрафом в 200 латов за мелкое хулиганство. Это был первый гражданин Италии задержанный за осквернение памятника.

31 июля 2007 года председатель правления Лиепайской русской общины, член Европейского русского альянса Валерий Кравцов отправился в автопробег по городам Швеции, Норвегии, Дании, Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции. Акция называлась «Автопробегом — по безгражданству!».



В тот же день Риге открылась выставка «Дети Латвии рисуют и пишут про Холокост и дискриминацию». Выставку посетил президент Затлерс.

В тот же день композитор Раймонд Паулс сказал, что взвешивает возможность в следующем году не участвовать в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна».



31 июля 2005 года на международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» главный приз — «Хрустальная волна» — был вручен певцу из Латвии Интарсу Бусулису. Он также получил 35 тысяч долларов США.

В тот же день вступил в силу запрет на рекламу табачных изделий в прессе и других печатных изданиях.

31 июля 2004 года в Энгурской волости Тукумского района начались спортивные игры Министерства юстиции, в рамках которых прошли уже ставшие традиционными соревнования по метанию кодекса. В тот же день на Огрской эстраде большие и маленькие почитатели литературного героя Гарри Поттера отметили его день рождения.

31 июля 2003 года в рижском Верманском саду собрались несколько десятков детей, чтобы отметить день рождения Гарри Поттера. Многие из пришедших на праздник детей были одеты в костюмы героев любимых книг.

В тот же день газета «Диена» сообщила, что студент юридического факультета Латвийского университета Кристапс Саутиньш намерен судебным путем добиться от вуза возмещения убытков за слишком частую неявку преподавателей на лекции. Саутиньш, окончивший в том году 3-ий курс, требовал от университета 31 лат. Сумму ущерба он рассчитал на основании того, что одна единица учета учебного времени - кредитный пункт, соответствующий 40 академическим часам - стоит 15 латов. Это был первый случай, когда студент подал в суд на университет.



31 июля 2002 года во время проходившего в Юрмале первого международного конкурса молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна» национал-большевик Андрей Дуплинский перед выходом на сцену одного из организаторов фестиваля, члена жюри Раймондса Паулса за кулисами бросил ему в лицо торт, выразив таким образом протест против вступления Паулса в Народную партию.

В тот же день в Риге воздух прогрелся до +34,1 градусов, превысив зафиксированный 106 лет назад рекорд 31,9 градуса. Температура почти приблизилась к абсолютному максимуму за все время метеорологических наблюдений в Латвии - +34,5 градуса в 1885 году.

31 июля 2001 года Кабинет министров утвердил концепцию мобилизации, которая должна была обеспечить привлечение государственных и общественных ресурсов, а также быстрое, точное и адекватное реагирование Национальных вооруженных сил в случае угрозы безопасности и стабильности государства. Латвия выбрала в качестве модели государственной безопасности систему тотальной обороны, которая предусматривает совместное одновременное использование гражданского и военного персонала и материально-технических ресурсов, сообщил заместитель госсекретаря минобороны по вопросам планирования, возглавлявший рабочую группу по разработке концепции Янис Сартс.

В тот же день правительство утвердило правила, запрещающие держать, разводить и ввозить в страну собак пород питбультерьер, аргентинский дог, бразильский фил и американский стафордширский терьер.

31 июля 2000 года из-за отсутствия состава преступления прокуратура закрыла уголовное дело против депутата Сейма, бывшего министра юстиции Валдиса Биркавса о его возможной причастности к делу о педофилии.

31 июля 1990 года Верховный Совет ЛР принял решение о создании Банка Латвии.

В тот же день в институте математики и информатики Латвийского университета впервые в Латвии была произведена отправка письма по электронной почте. Письмо было отправлено в Цюрих с адреса aspek@lumii.lat.su.

31 июля 1998 года центром изучения рынка и общественного мнения «Системы социально-корелятивных данных» было проведено исследование, показавшее, что 50,5% жителей Латвии самым надежным банком в системе коммерческих банков Латвии признавали Parekss bankа. Вторым по надежности банком 43,3% опрошенных жителей Латвии признали Latvijas Unibankа, третьим по надежности, по мнению 38,8% опрошенных, являлся Latvijas Krajbanka, и четвертым считали Rigas Komercbanka.

31 июля 1993 года утром на псковском участке российско-латвийской границы состоялась передача латвийской полицией сотрудникам Псковского областного УВД бывшего заместителя командира рижского ОМОН Сергея Парфенова. Вместе с Парфеновым латвийская сторона передала российским властям еще пятерых граждан России, осужденных судом Латвии. Это было сделано в соответствии с договором «О передаче осужденных и отбытии ими наказаний», который вступил в силу в июне 1993 года. Передача происходила в стороне от автострады Москва--Рига на лесной дороге, где съехались два спецавтомобиля, предназначенных для перевозки арестованных. После выполнения необходимых формальностей заключенных отправили в следственный изолятор города Великие Луки Псковской области.

31 июля 1962 года в Риге была отмечена рекордно низкая температура воздуха + 6,2 градуса.

31 июля 1952 года газета «Советская Латвия» писала: «В Институт фольклора и этнографии Латвийской ССР поступают народные песни и стихи, сложенные рабочими и колхозниками, о великих стройках коммунизма. Конечно, не обошел в своем творчестве народ и важнейшую из них — первенца этих строек, только что торжественно открытый уникальный Волго-Донский судоходный канал им. В. И. Ленина, протяженностью 101 километр и с 13 шлюзами, построенный всего за 4,5 года. Из Салдусского района прислана песня, в которой высказывается благодарность мудрому Сталину за то, что „научил, как в мире жить, как природу покорить“. Песни о великих стройках коммунизма записаны в Риге, Лиепае, Огрском и других районах республики».

31 июля 1944 года войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлениях Виесите, Елгава, Расейняй. 51-я армия, во взаимодействии с частями 3-го гвардейского механизированного корпуса, штурмом овладела городом Елгава и к исходу дня заканчивала очищать город от мелких групп противника. На правом крыле и в центре войска армии, уничтожая отдельные группы противника, к исходу дня вышли на западный берег реки Лиелупе.

31 июля 1941 года газета «Тевия» сообщила: «Сегодня утром на улице Гоголя в очередь у магазина между латышами встала жидовка Блума Вородова. Она была без опознавательного знака — звезды Давида. Латышка Анна Калме призвала жидовку покинуть очередь, но та, нарушая правила, отказалась послушаться. Озлобленная жидовка угрожала латышам: „Подожлите только пару дней, тогда увидите!“. На повторный призыв Анны Калме покинуть очередь, жидовка напала на латышку с молочной бутылкой. Удар был настолько сильным, что бутылка разбилась, поранив К. Это подлое нападение и вызывающее поведение жидовки еще раз показывает, что меры против жидов никогда не могут быть слишком суровыми».

31 июля 1937 года в стране был объявлен День пропаганды торфа.

В тот же день газета «Яунакас зиняс» сообщила, что Рижский зоологический сад продаст павлинов и сиамских котов. «Из 18 павлинов продается девять, также продается большинство медвежат, три волчонка и три сиамских кота. Взрослые павлины стоят 125-150 латов, а птенцы от 50 до 100 латов...»



31 июля 1927 года на Эспланаде в Риге прошел спектакль «Вайделоте», по пьесе Аспазии, устроенный Латвийским обществом инвалидов войны. Сообщалось, что его посмотрели 18 тысяч зрителей.

31 июля 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «В новом киоске на Бульваре Свободы, как известно, весною было открыто новое кафе, оборудование которого владельцу обошлось в насколько миллионов рублей. Но вследствие неприятного запаха из подвального помещения кафе, публика перестала посещать его и владелец ликвидирует свое дело».



31 июля 1921 года в Риге президент Янис Чаксте торжественно открыл международную сельскохозяйственную и промышленную выставку. В ней участвовали 17 стран, большинство павильонов представляли Германию. Советская Россия представлена не была. В течении первого дня было продано 25 тысяч билетов на выставку, сообщила газета «Сегодня»

31 июля 1905 года в саду Хорна на Рижском взморье, между станциями Майоренгоф и Дуббельн, состоялся первый в истории концерт латышской симфонической музыки. Произведения только латышских композиторов исполнили гастролеры из Германии - оркестр Бременской филармонии. По просьбе публики Dievs, svētī Latviju было исполнено дважды.

31 июля 1656 года утром войска русского царя Алексея Михайловича штурмом взяли Динабург (Даугавпилс). Царь тут же повелел построить в городе православную церковь Бориса и Глеба.

Фото - mixnews.lv, president.lv, kasjauns.lv, tribunal/times.lv, журналs "Илюстретс журналс" и "Лачплесис", газетв "Вести-сегодня".