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Банк России выпустил в обращение монеты номиналом 5 рублей из серии «Города-столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков». На «рижской монете» изображен памятник освободителям города и дата 15 октября 1944 года, хотя освобождение Риги советскими войсками всегда отмечалось 13 октября. В Министерстве иностранных дел Латвии указали, что «такой шаг России свидетельствует об ее отчаянной решимости продолжать тиражирование своего одностороннего видения — даже несмотря на то, что это оказывает неблагоприятное влияние на ее образ в соседних странах».

В тот же день Управление по делам гражданства и миграции приняло решение присвоить статус беженца и альтернативный статус 17 гражданам Ирака, Сирии и Эритреи, которые были перемещены в Латвию из государств юга Европы. Статус беженца получили пять человек из Ирака, а 12 лицам из Сирии и Эритреи присвоен альтернативный статус. Перемещенные иракцы и сирийцы прибыли в Латвию из Греции, а эритрейцы - из Италии.



Той же ночью в Риге на Андрейсале сгорел ресторан Ticket to Heaven на улице Экспорта 1а. Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит двухэтажный автобус, в который был встроен ресторан, а также терраса площадью 80 кв. метров и мастерская площадью 100 кв. метров. Работу пожарных осложняло то, что в здании находились баллоны с газом, которые необходимо было найти и вынести в первую очередь.Пожар был локализован в 3:50 минут.



1 августа 2015 года президент Раймондс Вейонис и директор Военного музея Айя Флейя открыли мемориальную доску на доме по улицеТербатас 1/3 в Риге, где в 1915 году находился организационный комитет латышских стрелковых батальонов.

На этот день, по данным Центрального статистического управления, численность населения Латвии составляла 1,978 млн человек - на 88,5 тыс. жителей меньше, чем в 2011 году.

1 августа 2014 года мэр Юрмалы Гатис Трукснис заявил на телеканале LNT: «В настоящее время нет оснований думать, что российский конкурс исполнителей популярной музыки "Новая волна" в будущем году в Юрмале не состоится». По его словам, у самоуправления был договор с организаторами конкурса и на 2015 год.



1 августа 2013 года в Риге после реновации открылась территория квартала Спикери и променад вдоль Даугавы между Железнодорожным и Островным мостами. В проект ревитализации квартала ул. Маскавас, Краста и Тургенева было вложено 5,37 миллионов латов, в том числе из фондов ЕС привлечено 2,55 миллиона. В ходе реконструкции территории снесено три здания, 43 гаража, заменено 6,5 километров электрокабелей, установлено 94 фонаря. Оборудована детская площадка, установлено 75 скамеек и 52 цветочных горшка. Вдоль берега реки параллельно ул. Краста проложена велодорожка протяженностью 1,2 километра.

Тем же вечером в Риге, в районе ул. Краста, в Даугаву упал дельтаплан, в котором находились два человека. После аварии пассажир был отправлен на осмотр к врачам, а пилоту медицинская помощь не потребовалась.

1 августа 2012 года Рижская дума ввела запрет на попрошайничество в историческом центре Риги. Нищенствовать в других районах было разрешено при предъявлении удостоверяющего личность документа. Запрещено было также навязчивое попрошайничество, использование нищими домашних животных, попрошайничество в общественном транспорте, на проезжей части, на тротуарах, лестницах, эстакадах, площадях и в других местах, предназначенных для пешеходов.

В тот же день в Риге, неподалеку от Вантового моста, несовершеннолетний в спасательном жилете переплыл Даугаву. Около 2 часов дня полицейские, патрулируя по мосту, заметили пловца. Они встретили 17-летнего юношу на берегу и получили от него объяснения.



1 августа 2011 года президент Латвии Андрис Берзиньш посетил концертный зал "Дзинтари" для того, чтобы самому ознакомиться с его состоянием.

В тот же день компания по производству яиц АО Balticovo, сообщила, что в эксплуатацию сдан новый цех, производящий 25 тысяч вареных яиц в час. Раньше ничего подобного на латвийском рынке не было.

В тот же день на Бермудах был задержан латвийский яхтсмен Янис Зегелис. На его яхте полиция обнаружила 165 килограммов кокаина на сумму 48 миллионов долларов, пистолет Beretta и 192 патрона. Этот груз наркотиков стал вторым по величине в истории Бермудских островов. Во время суда Зегелис заявил, что наркотики были спрятаны на его яхте Arturs без его ведома неким русским, который угрожал убить его семью, если Зегелис не доставит их в Латвию

1 августа 2010 года ночью в Болдерае у клуба произошла массовая драка. Пострадали шесть человек в возрасте от 24 до 38 лет, они были доставлены в Университетскую больницу Страдыня с различными травмами: двое были избиты бейсбольными битами, четверо имели пулевое ранение.

1 августа 2009 года была распущена правительственная Комиссия по подсчету ущерба, нанесенного латвийскому государству и его жителям советским тоталитарным коммунистическими режимом, созданная в 2005 году.

C этого же дня на 20% были снижены зарплаты военнослужащим Национальных вооруженных сил. Офицер отдела прессы личного штаба командующего Национальными вооруженными силами Нормунд Стафецкий пояснил, что ефрейтор, который служит третий год и ранее до оплаты налогов получал 379 латов, будет получать 303 лата, капитан - 430 латов вместо 537, а генерал-майору, прослужившему от 8 до 11 лет, зарплата будет снижена с 1138 до 911 латов.

1 августа 2008 года Газета Diena сообщила, что у посольства США в Латвии есть «черный список» рижских клубов - потенциально опасных мест, куда не советуют заглядывать американским гражданам. В число неблагоприятных для посещения туристов мест попали клубы Foxy Lounge, Roxy, Groks и Pink Panther, писала газета.

В тот же день на всей территории Латвии наблюдалось частичное затмение Солнца.

1 августа 2007 года стало известно, что три офицера латвийских Национальных вооруженных сил будут осваивать приемы боевых действий в горных условиях в специальном учебном центре в Грузии.

В тот же день августа в одном из нотариальных бюро в Старой Риге во время оформления сделки гражданин Великобритании 1967 г. рожд. украл сумку, в которой находились 10 тыс. латов и ценные документы. Пострадавший гражданин Латвии 1981 г. рожд. незамедлительно сообщил о краже в полицию. Спустя некоторое время полиция задержала в одной из столичных гостиниц подозреваемого в свершении преступления. В его гостиничном номере были обнаружены украденные документы и часть денег.

1 августа 2006 года двое латвийских мотоциклистов вечером отправились в путь, с целью в январе следующего года достичь австралийского города Мельбурна.

C этого же дня были повышены оклады высших офицеров Национальных вооруженных сил. Генерал-лейтенанты и вице-адмиралы стали получать 996 латов в месяц, вместо 746. У генерал-майоров и контр-адмиралов оклад стал 850 латов, а был 672. Месячный основной оклад у бригадного генерала и адмиралов флотилий стал 755 латов, был 605. Все оклады повышались при увеличении выслуги лет.

1 августа 2005 года четверо латвийских альпинистов из команды "Траверс" - Валдис Пуриньш, Олег Силин, Виестур Силениекс и Андрей Козаков - поднялись на вершину Памира «Советская Латвия» высотой в 6218 метров и установили на ней новую табличку - с надписью Latvija. Но официально название вершины было изменено в 2009 году.

В ту же ночь в Старой Риге обокрали палатку, разбитую в сквере напротив Рижской 3-ей средней школы туристами из Кореи. Воры побывали в палатке путешественников в то время, как хозяева направились знакомиться с Ригой, оставив свои вещи в палатке. Из нее исчезли портативный компьютер, MP3-проигрыватель, видеокамера и спальный мешок.



1 августа 2004 года на конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» победила латвийская вокальная группа Сosmos.

В тот же день в Риге был закрыт маршрут 6-го троллейбуса.

1 августа 2003 года, как сообщила газета Lietuvos rytas, на КПП Айнажи латвийские таможенники якобы начали придираться к проезжающим литовцам, вячески издевались и обзывались. Однако латвийские таможенники отвергли обвинения, настаивая, что издевались сами литовцы, отказываясь заполнять декларации. И даже специально задержались на таможне четыре часа, изводя таможенников и придумывая причины, чтобы декларации не заполнять.

В тот же день в счетах рижан появился новый платёж - «циркуляция горячей воды в полотенцесушителе».



1 августа 2002 года в Риге в Домском соборе все кандидаты в депутаты от «Нового времени» во главе с Эйнарсом Репше поклялись «служить народу и государству». После чего расписались под этой клятвой и поклонились перед алтарем.

В тот же день в рижской тюрьме Браса заключенные 215, 216 и 217-я камер объявили голодовку в знак протеста против назначения поваром тюремной кухни гомосексуалиста. На другой день к голодовке присоединился весь 2-й корпус тюрьмы.

В тот же день в Риге была отмечена рекордная температура воздуха – плюс 33,5 градуса

В тот же вечер в Тарту десять спортсменов из Латвии после соревнований фестиваля экстремального спорта Simpel Session направлялись в гостиницу, когда заметили, что за ними следует группа местной молодежи. Как сообщила газета Postimees, раздались призывы "Бьем латышей!" и на латвийских велосипедистов напало около 20 эстонцев, а еще примерно десять человек наблюдали со стороны. Одного юношу из Латвии, который от удара упал на землю, начали пинать ногами четверо или пятеро эстонцев. В избиении участвовали и девушки. Избиение прекратил владелец расположенного поблизости трактира, тогда как работники охранной фирмы, сидевшие неподалеку в двух машинах, за всеми происходящим только наблюдали.

1 августа 2001 года незрячий инвалид Армандс Скудра и еще десять латвийских альпинистов начали восхождение на гору Монблан.

1 августа 2000 года Генеральная прокуратура Латвии по отсутствию состава преступления закрыла дела возможной причастности бывшего министра юстиции Валдиса Биркавса, генерального директора Государственной службы доходов Андрея Сончика и бывшего премьер-министра Андриса Шкеле к "делу о педофилии".

В тот же день общественная организация "Русское общество в Латвии" и Русская община Латвии сообщили, что приступят к выполнению плана ненасильственного сопротивления, если правительство примет новые правила об исполнении закона о государственном языке.

1 августа 1999 года вечером председатель Валмиерского районного совета Янис Миглавс, в соостянии алгокольного опьянения, на служебной машине сбил на дороге 18-летнюю Саниту и скрылся с места происшествия, не оказав ей помощи. 2 августа в 5.45 девушка была найдена мертвой на обочине дороги Стренчи-Валмиера. Cначала суд Валкского района приговорил Миглавса к условному сроку, но позже Видземский окружной суд приговорил его к лишению свободы на три года.

1 августа 1993 года в Риге в ДК ВЭФ состоялся концерт в честь пятилетнего юбилея концерна «Пардаугава». Собрался весь цвет Риги, выступали Михаил Задорнов, Михаил Жванецкий, Лайма Вайкуле, Вика Цыганова и группа «Любэ».



1 августа 1990 года президент РСФСР Борис Ельцин выступил в Верховном Совете ЛР и заявил, что отношения России и Латвии будут строиться на договоре, который будет заключен без каких-то либо предварительных условий и независимо от того, подпишет ли Латвия союзный договор.

1 августа 1984 года Ригу посетила делегация Революционной партии Танзании во главе с Государственным секретарем канцелярии, премьер-министром Гертрудой Монгеллой.

1 августа 1944 года советские войска заняли города Ливаны и Тукумс.

1 августа 1941 года в Елгаве вышло распоряжение начальника вспомогательной полиции Мартыньша Вагуланса: «Приказываю всем жидам, проживающим в Елгаве и Елгавском уезде, до 12 часов дня 2 августа оставить территорию горда и уезда. Виновные в неисполнении этого требования будут наказаны по законам военного времени».



1 августа 1940 года нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, выступая на сессии Верховного Совета СССР, сказал, что «трудящиеся Латвии, Литвы и Эстонии с радостью восприняли известие о вхождении этих республик в состав Советского Союза»

1 августа 1936 года министр финансов Лудвигс Экис подписал с шведскими фирмами Svenska Entrepenad A.B. и A.B. Elektro-Invert договор о строительстве Кегумской ГЭС. Предусматривалось, что ее строительство обойдется в 30,6 миллионов латов.

1 августа 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Число нелегально перешедших границу из Советской России за последнее время значительно увеличилось, ежедневно задерживается в среднем 10 лиц. От перехода на латвийскую территорию их не удерживает даже строгое наказание за нелегальный переход. Раньше наказание отбывали в тюрьме, а в настоящее время почти во всех случаях взимается крупных денежный штраф. Полиция усилила контроль документов в пассажирских поездах, что иногда дает неожиданные результаты».

1 августа 1924 года, согласно предписанию министра образования, из школ были уволены все преподаватели - иностранные подданые. Это объяснялось тем, что что большинство таких учителей не имели тесной связи с Латвией. Согласно данным министерства, учителей-иностранцев насчитывалось 225 человек, из них русских — 102, евреев — 62, немцев -28, поляков — 17, белорусов — 14.

1 августа 1917 года пленум Валмиерского совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов утвердил решение исполкома о создании Революционного трибунала.

1 августа 1915 года (по новому стилю) командующий Северо-Западным фронтом генерал Алексеев приказал сформировать из латышских добровольцев 1-й Усть-Двинский, и 2-й Рижский стрелковые батальоны.

1 августа 1896 года в Риге была отмечена рекордная температура воздуха – плюс 33 градуса. Рекорд этого дня продержался до 2002 года.

Фото - pesident.lv, mixnews.lv и из газет "Час" и "Брива Яунатне".