2 августа 2016 года президент Латвийской ассоциация торговцев Хенрик Данусевич сообщил, что ЛАТ и Латвийский профсоюз работников торговли разрабатывают предложения для законодателей о том, чтобы магазины по праздничным дням были закрыты. Как отметил Данусевич, социальная польза от введения таких ограничений будет заключаться в том, что работники торговли смогут проводить праздники с семьей и детьми. В свою очередь работодатели выиграют от того, что отдохнувшие люди будут работать с большей отдачей.

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рано утром в Риге, в Иманте, в трехэтажном здании загорелся цех по производству мебели. Пожару был присвоен статус повышенной опасности, его тушили трое суток.

В тот же день министерство юстиции предложило ввести административные штрафы за отправление или выдачу физическим и юридическим лицам проспектов, бюллетеней, каталогов и других материалов, если в них без запроса получателей наряду с государственным языком используется и иностранный язык. За такое нарушение предлагалось ввести штраф для физических лиц - 140 евро, для юридических лиц - от 140 до 7100 евро.



2 августа 2013 года в Риге в подвале 32-м корпуса больницы Страдыньша начался пожар, из-за которого временно пришлось объявить чрезвычайную ситуацию. В подвале взорвались 23 баллона с кислородом. В результате пожара два технических работника больницы получили ожоги, семь человек были спасены и 170 пришлось эвакуировать.

В тот же день муниципальная полиция Риги задержала пьяного гражданина Бразилии, который явился полуголым в здание Министерства образования и науки на ул. Вальню. Бразилец был без рубашки и вел себя агрессивно. Полиция доставила его в гостиницу и оформила протокол о пребывании в общественном месте в нетрезвом состоянии.



2 августа 2012 года в поселке Ильзескалнс Резекненский края был открыт восстановленный Кульневский православный храм. К 200-летию со дня смерти генерал-майора русской армии, героя Отечественной войны 1812 года Якова Кульнева. В торжественных мероприятиях приняли участие посол России в Латвии Александр Вешняков и митрополит Рижский и всея Латвии Александр. В тот же день в Лудзе открыли памятник Якову Кульневу.

2 августа 2011 года на интернет-портале manabalss.lv началась акция по сбору подписей за признание латгальского диалекта языком, сообщил председатель правления Latgolys saeima Юрис Вилюмс.

В тот же день автор экономической программы Партии реформ Затлерса Вячеслав Домбровский в интервью «Латвияс Авизе» заявил, что английскому языку в Латвии должен быть предоставлен статус второго государственного.«Это бы узаконило то, что происходит уже сейчас. Вскоре английский язык и так станет вторым государственным языком де-факто. Скорее всего, нет в Латвии семей, где бы не старались, чтобы ребенок изучал английский язык», сказал экономист.

В тот же день находившийся с визитом в Латвии руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин вручил певице Лайме Вайкуле орден Дружбы. «Это моя первая непрофессиональная награда. Я очень благодарна за то, что мое стремление к любви и дружбе нашло такую высокую оценку», - сказала Вайкуле.



2 августа 2009 года определились победители международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2009" в Юрмале - ими, набрав равное количество очков, стали украинка Джамала (на фото) и индонезиец Санди Сондоро.

2 августа 2008 года прошел референдум по поправкам к Конституции, предоставляющим избирателям право инициировать роспуск Сейма. Референдум стал третьим самым посещаемым за всю историю независимости Латвии — в нем приняли участие более 610 тысяч граждан. Но этого количества не хватило для того, чтобы признать референдум состоявшимся.

2 августа 2007 года полицейские доставили из рижского Верманского парка в вытрезвитель трех мужчин, отмечавших там День воздушно-десантных войск и задержали мужчину, выбившего кирпичом витрину цветочного магазина и пытавшегося убежать.

В этот же день президент Затлерс призвал историков к разработке нового школьного учебника по истории страны.

В тот же день находившийся под домашним арестом мэр Вентспилса Айварс Лембергс обратился в Вентспилсскую полицию с просьбой разрешить ему 3 августа во время праздника города прогулку по Ратушной площади Вентспилса с возможностью публичного выступления.

2 августа 2006 года суд Видземского предместья Риги приговорил к году лишения свободы Каспарса Рибенса, который 12 мая 2006 года по телефону 112 сообщил о якобы подложенном у одного из мест проведения хоккейных матчей Чемпионата мира взрывном устройстве. Подсудимый свою вину признал и сказал, что хотел просто пошутить.

В этот же день за действия, несовместимые со статусом дипломата, латвийский МИД объявил первого секретаря посольства Белоруссии в Латвии Дмитрия Краюшкина персоной нон грата.

2 августа 2005 года Кабинет министров принял решение сформировать рабочую группу, которая будет заниматься оценкой ущерба, нанесенного Латвии и ее населению советским режимом. В состав комиссии вошли 17 специалистов. Своих представителей для работы в комиссии делегировали министерства здравоохранения, иностранных дел, внутренних дел, благосостояния, окружающей среды, регионального развития и самоуправлений, образования и науки, экономики, сообщения и юстиции, а также Генеральная прокуратура, полиция безопасности, Латвийский военный музей, Бюро по защите Сатверсме и Музей оккупации.

В тот же день суд Зиемельского района Риги применил денежный штраф в размере 100 латов к лидеру объединения "Все для Латвии!" Райвису Дзинтарсу за публичное сожжение флага СССР с использованием при этом запрещенной советской символики.

В тот же день в Даугавпилсе был сделан первый звонок в телефонной сети BITE.

2 августа 2004 года в Риге около девяти часов вечера трое мужчин взяли на аэродроме Спилве в аренду самолет Cessna с пилотом, чтобы совершить прыжок с парашютом. Двое выпрыгнули из летательного аппарата вблизи аэродрома, но их ветром отнесло в сторону Даугавы. Один из них погиб, а второй пропал без вести. Третий мужчина, который не прыгал с парашютом, скрылся с места происшествия после посадки самолета. Потом он связался с работниками полиции и обещал в течение дня явиться в правоохранительные органы для дачи показаний.

В тот же день депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Алексей Митрофанов призвал парламентский комитет по культуре выступить с инициативой о бойкотe предстоящих в Юрмале музыкальных конкурсов.



2 августа 2003 года в Риге на Островном мосту около 21.00 у джипа Mercedes Benz лопнула покрышка, в остановившийся автомобиль врезались Ford Scorpio и бензовоз, который от удара слетел с моста на улицу Mукусалас, сбив стоявшего на краю моста человека. Бензовоз упал на проходящие под мостом троллейбусные провода и взорвался. Его водитель получил небольшие травмы, а труп сбитого человека остался лежать под бензовозом.



В этот же день сын президента Латвии Карлис Фрейбергс женился на студентке Академии художеств Линде Грейшкане. Венчание прошло в Риге, в церкви Св.Франциска.



В тот же день во время фестиваля «Новая волна» в Юрмале известный московский продюсер Юрий Айзеншпис подрался с журналистом крупнейшей ежедневной русскоязычной газеты Латвии «Вести Сегодня» Дмитрием Мартом (на фото). Журналист обратился в травмпункт Государственного зубоврачебного центра, который зафиксировал следы «жестоких побоев» на лице и шее. Врач констатировал гематомы, подозрение на сотрясение головного мозга и другие симптомы. Пострадавшему журналисту было рекомендовано в срочном порядке обратиться к невропатологу, сообщила газета «Вести Сегодня».

2 августа 2002 года газета Diena сообщила, что взгляд проходящих мимо Рижского замка радует действительно дорогая эксклюзивная автомашина Jaguar XK8 советника президента. Автомобиль был подарен советнику президента по вопросам законодательства Сандре Кукуле мужем - начальником пресс-службы Рижской думы Гунтаром Кукулсом , занимавшимся раньше рекламным бизнесом. Газета сообщила, что новый Jaguar XK8 стоит 48-49 тысяч латов, а в Латвии автомашин этой модели только три.

В тот же день на презентации исследования Латвийского центра семьи о тенденциях развития репродуктивного здоровья жителей Латвии, директор центра Анита Плуме отметила, что в связи с уменьшением рождаемости и снижением численности женщин в репродуктивном возрасте спустя 60 лет число жителей Латвии может уменьшиться наполовину.

2 августа 2000 года в Ригу московским поездом вернулись пятеро приговоренных в Индии к пожизненному заключению и помилованных индийским президентом латвийских летчиков.

В тот же день около 17.00 из-за удара молнии, который вызвал повреждение кабеля, было прервано электроснабжение в Вецриге и в некоторых зданиях в центре Риги, в том числе в Кабинете министров.

В тот же день стало известно, что Генеральная прокуратура Латвии закрыла уголовное дело о возможной причастности бывшего премьер-министра Андриса Шкеле к делу о педофилии за отсутствием состава преступления.

2 августа 1999 года комитет Кабинета министров одобрил правила "О загрязнении продуктов питания", устанавливающие допустимые нормы содержания диоксина в пищевых продуктах. Правила определили, что в мясе и пищевых мясных субпродуктах содержание диоксина не должно превышать 1,8 пикограмма в одном грамме жиров. В молоке допустимая норма диоксина -- 2,5 пикограмма на 1 грамм жиров, в рыбе -- 5 пикограммов на 1 грамм жира.

2 августа 1998 года года недалеко от Папе, Лиепайского района, в море видели дельфина. Это был второй случай появления дельфина у берегов Латвии, в Балтийском море они не живут.

В этот же день взорвалась трансформаторная подстанция Плявиньской ГЭС, которая находится в 1,5 километрах от главной станции, однако уже на следующий день она возобновила работу.

2 августа 1997 года президент Гунтис Улманис, выступая в США перед членами Ассоциации американских юристов, обозвал их лжецами, перепутав английские слова lawyers и liars - «юристы» и»лжецы».

2 августа 1991 года в Риге несколько десятков бывших воинов-десантников отмечали день ВДВ. Собравшиеся около 16.00 в парке им. Кирова бывшие военнослужащие ВДВ в форме возложили цветы к памятнику Ленину, а затем около 19.00 уехали в Юрмалу, где учинили дебош. На ул. Йомас они приставали к прохожим, врывались в кафе, объектами их нападений стали автомобили, такси и рейсовый автобус. На усмирение разбушевавшихся были направлены силы Рижской, Тукумсской и Юрмальской милиции, а также полиции МВД ЛР. Была использована противопожарная техника и служебные собаки. Сотрудники охраны порядка были вынуждены открыть стрельбу в воздух. Несколько человек были задержаны.



2 августа 1990 года фирма Interlatvijа подписала договор с американским архитектором Гунаром Биркертсом о проектировании здания новой библиотеки.

2 августа 1988 года первый секретарь ЦК Компартии Латвии Борис Пуго отправил в Москву, в ЦК КПСС, под грифом «Секретно» письмо «О государственной и национальной символике Латвийской ССР». В котором рассказал о предложениях «об установлении в качестве национальной символики красно–бело–красных цветов» и краткую историю латышских флага и гимна. «Красно–бело–красное знамя было государственным флагом Латвии и в период восстановления советской власти, до 25 августа 1940 года, и использовалось вместе с красным флагом», - писал Пуго, - В июле сего года юридическим отделом Президиума Верховного Совета ЛССР были даны разъяснения, что соединение красно–бело–красных цветов законом не запрещено». И обещал «продолжить общественную дискуссию по данным вопросам и завершить ее обсуждением в Верховном Совете Латвийской ССР».

2 августа 1944 года советские войска овладели городом Варакляны. В освобождении города участвовала 7-я гвардейская стрелковая дивизия (командир - генерал-майор М. Э. Москалик) 7-го гвардейского стрелкового корпуса.



2 августа 1940 года латвийская делегация в Москве возложила венок из красных роз к мавзолею Ленина, украшенный лентой с надписью «От Советской Латвии — Ленину». Торжественное шествие с венком члены делегации начали из гостиницы «Москва».

В тот же день в Латвии были повышены цены на пиво.



2 августа 1937 года газета «Яунакас Зиняс» на первой странице публиковала речь президента Улманиса, произнесенную в лагере мазпулков в Межотне «Латвийская миссия нашего народа». А на второй странице продолжение той же речи публиковалось под заголовком «Путь к добродетелям древних отцов».

2 августа 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Латвийское акционерное общество воздушного сообщения обратилось к главному управлению почт и телеграфа с просьбой разрешить устройство почтовых ящиков в аэропланах, отходящих из Риги по направлению в Кенигсберг и Ревель — Гельсингфорс. Главное управление почт и телеграфа снеслось по этому вопросу с заинтересованными почтовыми учреждениями Германии, Эстонии и Финляндии и вчера латвийское общество воздушного сообщения было уведомлено, что со стороны главного управления препятствий к установке почтовых ящиков на регулярных аэропланах общества не имеется. Таким образом в ближайшие дни будут устроены почтовые ящики на аэропланах и публике дана будет возможность сдавать письма в эти ящики до момента отлета аэропланов, т. е. до 14.40 дня».

2 августа 1923 года был принят первый закон «О Государственном контроле». Восстановлен в 1993 году, действовал до 2002 года.

2 августа 1914 года германские крейсеры «Аугсбург» и «Магдебург» произвели обстрел Либавы (Лиепаи).

2 августа 1589 года на Ратушной площади в Риге были казнены участники "календарных беспорядков" Мартин Гизе и Ганс фон Бринкен.

Фото - посольствo РФ, газеты "Час", "Вести-Сегодня", "Яунакас Зиняс", журнал "Атпута", mixnews.lv, vipi.lv