24 августа 2014 года премьер-министры стран Балтии во время встречи в Риге выразили политическую поддержку реализации проекта по прокладке железнодорожной магистрали Rail Baltica, символически сравнив его с Балтийским путем. Проект предусматривает прокладку железнодорожной магистрали европейского стандарта - шириной 1435 мм.

В тот же день представители Союза украинцев Латвии и Русского союза Латвии приняли участие в Божественной литургии в Христорождественском соборе Риги Представители общественной организации латвийских украинцев и русской партии совместно молились о даровании мира и понимания между братскими народами Украины, России и Латвии.

24 августа 2012 года опрос агентства ТNS и телепередачи "900 секунд" показал, что введение евро в стране поддерживают всего 27% экономически активных жителей Латвии.

В тот же день началась 600-километровая эстафета в честь 23-летия акции "Балтийский путь". Забег организовала Литовская ассоциация любителей бега, в нем приняли участие 13 представителей Латвии. В первый день эстафета прошла по территории Литвы, а около 10 часов утра второго дня ее участники пересекли границу Латвии.

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года началось золочение купола колокольни рижского Христорождественского кафедрального собора. Золочение провели специалисты из Санкт-Петербурга. В рамках торжественного мероприятия патрон акции «Свет» бизнесмен Гунтис Равис и мэр Риги Нил Ушаков в присутствии специалистов позолотили специальную памятную доску.

В тот же утро в Риге в дежурную часть полиции позвонила водитель троллейбуса, которая сообщила, что на ул. Саласпилс двое мужчин с помощью легкового автомобиля заблокировали движение, а затем затеяли драку с пассажиром. У одного из нападавших при себе было оружие. На место незамедлительно прибыл экипаж полиции. К этому времени пассажиры успели задержать нападавших и отобрать у них пистолет ТТ.

24 августа 2010 года Кабинет министров принял решение одобрить участие одного латвийского военнослужащего в международной антипиратской операции "Атланта" у берегов Сомали.

В тот же день в Риге на перекрестке Бривибас гатве и улицы Силциема на повороте из маршрутного такси выпала женщина 1949 г. рождения. Она была доставлена в больницу с тяжелой травмой головы и позже скончалась.



В тот же день президент Затлерс посетил мастерскую скульптора Иварcа Фелдбергcа и осмотрел памятник Карлису Улманису, который позже был установлен на родине диктатора — хуторе «Пикши».

24 августа 2009 года премьер Валдис Домбровскис сообщил, что правящая коалиция не станет продвигать дальше проект поправок к Закону о гражданстве, предусматривающий предоставлении латвийского гражданства тем детям, один из родителей которых не является гражданином.

В тот же день правящая коалиция решила обложить всю жилплощадь в стране налогом на недвижимость.



В тот же день Банк Латвии выпустил в обращение серебряную юбилейную монету "Латвийский университет".

24 августа 2007 года в Риге начались дни латгальских белорусов, во время которых состоялась дегустация блюд национальной кухни и презентация белорусской культуры.



В тот же день президент Затлерс посетил завод Liepājas Metalurgs.

В тот же день стало известно, что 22-м бывшим работникам канцелярии бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги были выплачены компенсации и премии на общую сумму почти 240 тысяч латов. Андрей Пилдегович, руководитель канцелярии бывшего президента , и его заместитель Юрис Рушко получили после завершения полномочий президента компенсации на суммы свыше 50 тысяч латов каждый. Самой экс-президенту за неиспользованный отпуск было выплачено 1728 латов.

24 августа 2006 года самолёту латвийской авиакомпании АirВaltic, вылетевшему в Копенгаген, пришлось вернуться назад в Ригу, так как вскоре после взлёта в кабине пилотов треснуло стекло.

В ту же ночь Центр ресурсов для женщин «Марта» в ночных клубах и барах в центре Риги начал распространять предназначенный для иностранных туристов справочник о рисках, связанных с торговлей людьми.

24 августа 2005 года в Лиепае собака откусила ухо 63-летнему мужчине, охранявшему частный дом в отсутствие хозяина. Медики Латвийского центра пластической и микрохирургии в Риге пришили лиепайчанину ухо.

24 августа 2004 года кабинет министров поддержал проект решения Сейма, предусматривающий продлить участие подразделений Национальных вооруженных сил Латвии в многонациональных силах в Ираке до 8 июля 2005 года.

В тот же день был подписан договор между Министерствами обороны Латвии и Нидерландов о покупке Латвией пяти подержанных минных тральщиков класса Alkmaar. Затраты на покупку одного корабля составили 8 миллионов латов. Однако договор о закупке не предусматривал предоставление документации на латышском или английском языках, т.е. товар был приобретен без инструкции по эксплуатации на понятном пользователю языке, а процедура закупки технической документации была поручена человеку без опыта международных закупок и соответствующих знаний английского языка. Военная полиция возбудила уголовный процесс по делу о приобретении кораблей, командир Морских сил Александрс Павловичс был освобожден от должности.

24 августа 2003 года во второй половине дня в Рижский замок по телефону позвонил мужчина и предупредил о якобы подложенной в здание взрывчатке. Из здания были эвакуированы все люди, спецслужбы обыскали здание, но взрывчатку не обнаружили. На другой день полиция задержала подозреваемого 60-летнего мужчину.

В тут же ночь в рижском гей-клубе XXL состоялся финал конкурса красоты «Мистер Гей Латвия 2003». В жюри были певец Борис Моисеев, историк моды Александр Васильев и местные представители. Звания «Мистер Гей Латвия 2003», при полном одобрении всей присутствующей публики, был удостоен участник по имени Марио, сообщила газета «Суббота»

24 августа 2001 года в Риге в парке Кронвальда впервые на открытом воздухе прошел урок компьютерных навыков для безработных. Присутствовал директор Государственной службы занятости Алвис Витолс.

24 августа 1999 года рижский окружной суд начал рассмотрение дела ветерана НКВД 83-летнего Михаила Фарбтуха, обвиненного в геноциде латышского народа.

В тот же день в Риге у магазина "Свайгс уденс", на перекрестке ул. Ханзас и Кр. Валдемара, прогремел взрыв. Пострадали три человека - две женщины и один мужчина.

24 августа 1995 года Сейм принял Закон о радио и телевидении, регулирующий порядок создания, регистрации, деятельности вещающих организаций и надзора за ней. в закон были включены также правила создания и трансляции передач и программ, в том числе, требования о языке вещания.

24 августа 1991 года в Лиепае демонтирован памятник Ленину. Вечером был начат слом памятника в Риге, который затянулся до утра.

В тот же день президент России Борис Ельцин подписал указ «О признании государственной независимости Латвийской Республики».

В тот же день постановлениями Верховного Cовета за подписями председателя Анатолийса Горбуновса и секретаря ВС Имантса Даудишса в Латвии была приостановлена деятельность коммунистической партии, а также ликвидирован КГБ.

В тот же Министерство народного образования известило, что запрещает во всех учебных заведениях ЛР агитацию и пропаганду ЛССР и СССР, а также хранение и использование символики этих государств. Во всех учебных заведениях должна быть прекращена деятельность групп октябрят, пионерских дружин и первичных организаций комсомола. Ответственность за выполнение этого приказа взял на себя министр образования Андрис Пиебалгс.

24 августа 1982 года газета «Ригас Балсс» писала: «Сорок пять минут на электропоезде Рига - Саулкрасты - и мы на станции Гауя. Совсем недалеко отсюда в сосновом бору на живописном берегу реки расположились 95 уютных домиков, столовая, библиотека, клуб, кафе, спортивная площадка, лодочная станция. Это вэфовская база отдыха «Гауя». Директор базы отдыха А. Мансурова рассказала, что база работает в четыре смены. Каждые 18 дней здесь отдыхают свыше 250 человек. По отзывам отдыхающих, здесь созданы прекрасные условия, и ежегодно многие сотрудники ВЭФа проводят здесь свои отпуска. Добавим, что путевка стоит всего 13 рублей 50 копеек».

24 августа 1940 года Кабинет министров Латвийской ССР принял постановление о ликвидации Департамента внешней торговли Министерства финансов, передав делопроизводство и архивы этого департамента уполномоченному Народного комиссариата внешней торговли Союза ССР при правительстве Латвийской ССР. Этим же постановлением Таможенный департамент Минфина со всей собственностью передавался в подчинение Главного таможенного управления НКВТ СССР.

24 августа 1932 года в рижской Благовещенской церкви итальянский писатель Джузеппе Томази ди Лампедуза герцог Пальма обвенчался с баронессой Александрой Алисой Фреттин фон Вольф.



24 августа 1925 года в рижском кинотеатре «Цирк» начался показ фильма «Большевики».



24 августа 1922 года состоялось торжественное открытие разводного железнодорожного Бильдерлингсгофского моста через реку Курляндская Аа (Лиелупе). На открытие прибыл специальный поезд с президентом Янисом Чаксте, премьер-министром Мейеровицем, членами правительства. В своей речи министр путей сообщения Паулюк подчеркнул, что все слухи о том, будто мост недостаточно тщательно построен, лишены всякого основания. А президент Чаксте указал, что Бильдерлингсгофский мост является первым из крупнейших мостов, построенных за время существования независимой Латвии. После чего перерезал шнур и все пошли до станции Буллен (Лиелупе), откуда поездом доехали до станции Бильдерлингсгоф (Булдури), где был сервирован обед, на котором тоже произносились речи. Потом экстренный поезд доставил гостей обратно в Ригу.

24 августа 1837 года в Ригу (точнее, в Болдераю) на корабле прибыл из Кёнигсберга новый музыкальный директор Рижского городского театра молодой композитор Рихард Вагнер.

Фото - president.lv, bank.lv, skontobuve.lv, журнал "Неделя".