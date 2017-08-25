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в Риге с Домского собора для проведения реставрационных работ был снят петушок. В нем была обнаружена капсула, в которой находилась рублёвая монета, 1985 года выпуска и четыре листа с описанием истории реставрации, датированные 23 декабря того же года, когда петушок последний раз ремонтировался.

В тот же день сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы принимали звонки от многих рижан, которые сообщали о запахе дыма. Это у границы Риги, недалеко от ТЭЦ-2, возник лесной пожар, который вызывал заметное задымление в столице. Запах гари был особенно выражен в Кенгарагсе, но ощущался и в центре.



25 августа 2014 года газета «Неаткаригa» сообщила, что при расчистке завалов перед строительными работами под остатками складских зданий 15-го века на участке между домами 13/15/17 по ул. Миесниеку и Англиканской церковью в Риге был найден фрагмент стены 14-го века, а еще ниже — выгребная яма 13-го века, которой, возможно, пользовался основатель Риги епископ Альберт.

В тот же день в рижской Ратуше сработала пожарная сигнализация. Мэр Риги Нил Ушаков написал в твиттере, что «дума горит». Как сообщила Государственная пожарно-спасательная служба, задымление констатировано в кафе думы, возникло из-за короткого замыкания.



В тот же день Латвийская торгово-промышленная палата в сотрудничестве с рекламным агентством DDB Latvia и отраслевыми ассоциациями начала долгосрочную кампанию «Лучшее из Латвии» (Latvijas labums), цель которой — побудить население покупать местные товары.

25 августа 2011 года воздух местами прогрелся до +27 градусов, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Такая температура была зарегистрирована в Добеле, Елгаве, Бауске и Зиланы, а в Риге было +25.



25 августа 2010 года в Риге мэр Москвы Юрий Лужков на встрече с российскими соотечественниками выразил уверенность, что придет время, когда русский язык станет в Латвии вторым государственным. "Я думаю, что закончится время неразумного национального приоритета, все войдет в свою норму. Нужно вести дело к тому, чтобы Латвия стала двуязычной страной", — заявил Лужков.



25 августа 2009 года президент Валдис Затлерс в Рижском замке принял ветеранов 130-го стрелкового корпуса и латвийской партизанской бригады. Во время встречи представители ветеранов призвали президента консолидироваться с обществом и защищать интересы Латвии. Они также поведали главе государства о бытовых условиях, в которых живут советские ветераны. Как сообщили в пресс-службе, Затлерс выслушал ветеранов и принял их слова к сведению.

В тот же день правительство утвердило подготовленный Госканцелярией порядок участия общества в процессе планирования развития. Его цель - способствовать более широкому и активному участию общества в процессе принятия решений правительства, тем самым повышая их качество и соответствие нуждам и интересам общества. В документе описывались виды участия общества - рабочие группы, публичные обсуждения и общественные совещания, был установлен порядок их организации и информирования о них.

25 августа 2008 года правительство постановило, что длина топонима впредь может состоять из 40 знаков вместо 30. Это было сделано для того, чтобы присвоить бульвару Бастея в Риге имя первого министра иностранных дел Латвии Зигфрида Анны Мейровица, после чего фамилия и имя политика поместились на табличке с названием улицы.

В тот же день министерство иностранных дел Латвии призвало президента России не утверждать принятый Госдумой РФ призыв признать независимость Южной Осетии и Абхазии.



25 августа 2007 года на объединительном съезде Латвийской первой партии (ЛПП), партии "Латвийский путь" (ЛП) и двух региональных партий сопредседателями новой партии выбраны лидер ЛПП Айнар Шлесерс и ЛП - Ивар Годманис.

25 августа 2006 года прокуратура начала уголовное преследование двух мужчин, которые, выкрикивая расистские лозунги, 12 июня избили в Риге члена организации AfroLat — ударили его бутылкой по голове и повалили на землю. Затем они попытались убежать, но пострадавший и случайный прохожий помогли полицейским задержать нападавших

В тот же день в интервью, опубликованном в газете Neatkariga, посетивший Латвию бывший президент России Борис Ельцин сказал: "Вы обвиняете Россию в оккупации Латвии. У вас вообще мозги есть? ".



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Сент-Винсентом и Гренадинами — государством в Карибском море.

25 августа 2005 года премьер-министр Латвии Айгар Калвитис, министр культуры Хелена Демакова и руководство профсоюза работников культуры в четверг в торжественной обстановке подписали меморандум, предусматривающий в течение пяти лет повышение не менее чем в три раза зарплаты работников культуры. Согласно меморандуму, к 2010 году она должна быть повышена до 600 латов.

В тот же день депутат Сейма Николай Кабанов на внеочередном заседании Сейма извинился перед несколькими депутатами ТБ/ДННЛ и публично признал, что "они все-таки не фашисты".

25 августа 2003 года поступила информация о взрывчатке, якобы находящейся в президентском Рижском замке. Из замка были эвакуированы все сотрудники, после тщательной проверки здания взрывчатка не была обнаружена. На следующий день сотрудники полиции задержали мужчину, позвонившего в Рижский замок из телефонного автомата неподалеку от своего места жительства. Задержанный объяснил, что в общественном транспорте "слышал, как двое людей говорят о том, что в замке размещена бомба, которая скоро взорвется", и он решил предупредить находящихся в здании людей.

В тот же день комиссия Сейма по мандатам и заявлениям пригласила на свое заседание депутата Сейма Николая Кабанова для получения объяснений о недостойном поведении депутата на балу в честь инаугурации президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги.

25 августа 2002 года в Риге во время поездки по Даугаве у прогулочного корабля «Миссисипи» заглох двигатель и какое то время корабль несло течением. Затем к месту аварии прибыло судно «Муссон» и отбуксировало «Миссисипи» к причалу недалеко от Рижского пассажирского порта. По словам экипажа,такое случилось в первый раз.

25 августа 2001 года в Елгаве в реку Лиелупе с моста упал подъемный кран, который использовался для ремонтных работ. Пострадавших в результате аварии не было, хотя в момент происшествия в кабине крана находился крановщик.

25 августа 2000 года стало известно, что предварительным диагнозом заболевания кадетов Латвийской национальной академии обороны является острый тонзиллит и фарингит. 23-24 августа на лечении в Латвийский центр инфектологии был помещен 41 кадет. В результат курса интенсивной терапии состояние больных улучшилось.

В тот же день стало известно, что Федеральное бюро расследования (ФБР) США приступило к расследованию взрывов в универмаге "Центрс" в Риге.

25 августа 1999 года президент Вайра Вике-Фрейберга, комментируя недавно принятые Сеймом поправки к закону о пенсиях, заявила, что в большинстве стран пенсионный возраст гораздо выше, чем в Латвии, следовательно, в нашей стране пенсионный возраст ненормально низкий.

В тот же день в Риге, в Казармах Екаба на ул. Торня был открыт первый в Латвии индийский ресторан Bollywood Chutney.

25 августа 1998 года в Ригу приехал знаменитый французский актер Ален Делон, который согласился быть почетным президентом 5-го фестиваля «Балтийская жемчужина».

В тот же день Кабинет министров поддержал предложение МИД Латвии о выделении средств в размере 25 800 латов из Государственного приватизационного фонда для публикации в германской газете Frankfurter Algemeine Zeitung информационного материала о Латвии.

В тот же день был заключен договор о покупке санатория "Кемери" компанией Ominasis Italia SRL, единственный владелец которой - гражданин Саудовской Аравии Омар Салех Аль-Хамди. Цена санатория была установлена в размере 900 000 латов, в том числе 20% нужно было уплатить латами, а остальное - приватизационными сертификатами. По условиям договора приватизатор должен был инвестировать в объект 10 миллионов латов в течение пяти лет.

25 августа 1995 года, около 17.30. раздался взрыв на улице Дзирциема в Риге. Пакет со взрывчаткой находился в лифте, когда в него вошел вице-президент фирмы «Лат-Вест-Ист» Сергей Генералов, бывший сотрудник КГБ. Взрыв произошел, когда лифт находился между вторым и третьим этажами. По дороге в больницу Генералов скончался от травм и ожогов.



25 августа 1993 года Латвия стала первой из стран Балтии, с которой Индонезия установила дипломатические отношения.



25 августа 1991 года в 6.50 утра памятник Ленину в Риге был с большим трудом снят с постамента и увезен. В тот же день были демонтированы памятники Ленину в Вентспилсе и Балвы.

В тот же день Латвия восстановила дипломатические отношения с Финляндией, Норвегией и Аргентиной.

В тот же день генерал-полковник Фёдор Кузьмин был освобожден с должности командующего Прибалтийского военного округа. На его место был назначен генерал-полковник Валерий Миронов.

25 августа 1944 года в Риге в доме на улице Пелду 15 немецкие оккупационные власти арестовали хозяйку дома Анну-Альму Поле, её дочь Маргариту Кестере и семерых евреев, которых хозяйка прятала в подвале своего дома. Шестеро евреев сразу были убиты. Анна-Альма Поле погибла в тюрьме.

25 августа 1943 года в 4 часа утра полиция начала акцию массового вывоза гражданского населения Латгалии - "политически неблагонадежных элементов" - в концлагерь Саласпилс.

25 августа 1941 года командующий группой армии "Север" генерал-фельдмаршал фон Лееб издал приказ об организации сорока одного латвийского полицейского батальона по 300 человек в каждом. Полицейские носили форму бывшей латвийской армии и были вооружены трофейным советским оружием.



25 августа 1940 года вторая внеочередная сессия Народного Сейма Латвийской ССР утвердила Конституцию Латвийской ССР и объявила Сейм временным Верховным Советом Латвийской ССР. В статье 117 Конституции был описан флаг Латвийской ССР: "...состоит из красного полотнища с изображением на его верхнем левом углу у древка золотых серпа и молота и над ними – золотых букв..." - LPSR. До этого государственным флагом Латвийской ССР оставался красно-бело-красный.



В тот же день стал известен состав правительства Латвийской ССР. Председателем Совета Народных Комиссаров был назначен писатель Вилис Лацис (в первом ряду посередине). Оставался в этой, а с августа 1946 года в должности председателя Совета Министров Латвийской ССР, до 27 ноября 1959 года.



25 августа 1925 года в Риге в Домском соборе прошло прощание c министром иностранных дел Зигфридом Анной Мейеровицем, погибшим в автокатастрофе.

25 августа 1922 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В музей государственных школ поступило письмо некоего Н., в котором он предлагает музею свой труп для анатомических целей, при условии, что скелет его будет выставлен в музее. Н. заявляет, что труп его можно будет получить 21 октября сего года, о чем он распорядится в своем завещании. В случае отклонения этого предложения Н. намерен предложить свой труп берлинскому музею».

25 августа 1918 года в в Москве, в Большом театре, состоялось выступление оркестра 9-го полка латышских стрелков (дирижер Я. Рейнхолдс).



25 августа 1864 года в Старой Риге открыли памятник Иоганну Готфриду Гердеру, немецкому философу и просветителю. В 1764—1769 годах он был пастором в Домском соборе.

25 августа 1702 года русскими войсками под командованием фельдмаршала Шереметева была взята шведская крепость Мариенбург, на территории нынешнего города Алуксне.

Фото - mixnews.lv, president.lv, Википедии, журнала "Атпута" и из газет "Диена", "Циня", "Неаткарига" и "Латвияс Яунатне".