26 августа в истории Латвии: день авиации



26 августа 2015 года в Лиелварде, на базе ВВС Латвии, впервые приземлись два американских одноместных штурмовика Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II, известные под прозвищем Warthog - «Бородавочник». Они прилетели из Эстонии. 3 Эксклюзив | в Лиелварде, на базе ВВС Латвии, впервые приземлись два американских одноместных штурмовика, известные под прозвищем- «Бородавочник». Они прилетели из Эстонии. 26 августа 2014 года было объявлено, что норвежская компания Orkla стала владельцем компании NP Foods и принадлежащих ей предприятий Laima, Gutta, Staburadze, Staburadzes konditoreja и Margiris.

президент Андрис Берзиньш открыл новый завод по производству шоколадных тюфелей фирмы

26 августа 2012 года в Риге поздним вечером охранники Вантового моста обратили внимание на мужчину, который перешел проезжую часть и устремился к вантам со стороны Пардаугавы. Охранникам удалось схватить нарушителя за одежду и стащить вниз. Им оказался 25-летний мужчина без признаков алкогольного опьянения. Он был передан полиции.

Той же ночью, примерно в два часа, мужчина спрыгнул с Вантового моста в Даугаву. Прибыв на место происшествия, сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы обнаружили, что мужчина сам доплыл до берега и в помощи не нуждается.

26 августа 2011 года портал Pietiek.com, ссылаясь на источники в авиакомпании и канцелярии Затлерса, сообщил, что в период своего президентства Валдис Затлерс покупал билеты эконом-класса на рейсы национальной авиакомпании airBaltic, однако в момент регистрации ему предоставляли места в бизнес-классе.

26 августа 2010 года депутаты комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы одобрили план по обеспечению общественного порядка на столичных кладбищах, который предусматривал установку систем видеонаблюдения и увеличение количества полицейских патрулей. Сообщалось, что из столичного бюджета на эти цели потребуется 113 тысяч латов, а еще около 23 тысяч латов будет израсходовано на установку систем видеонаблюдения.

26 августа 2009 года председатель правления Народной партии Кристиана Либане-Шкеле заявила, что латвийское государство стоит на пороге масштабного кризиса и кризис может оказаться настолько глубок, что государство прекратит выполнять некоторые функции.



В тот же день президент Валдис Затлерс выступил на церемонии открытия обновлённой Рижской синагоги. Общие расходы на продолжавшуюся с 2007 по 2009 годы реновацию синагоги превысили 1,4 миллионов латов. Наибольшая часть средств привлечена из фондов ЕС, реставрацию финансово поддержали также Латвийское государство и более 100 частных лиц - представители еврейской общины, суммы пожертвований которых колебались в пределах от 5 до 50 тысяч латов.

26 августа 2008 года специалист по общественным отношениям Valsts nekustamie īpašumi Дайга Лаукштейна сообщила, что затраты на благоустройство территории и обновление главного фасада юрмальской резиденции президента могут составить 567,26 тысячи латов с налогом на добавленную стоимость. Таким образом, общие затраты на ремонтные работы резиденции уже приближаются к 2 миллионам латов.

В тот же день в Лиепае был торжественно открыт воздушный маршрут Москва-Лиепая-Москва российской авиакомпании "Атлант-Союз". Самолеты прилетали в московский аэропорт Внуково.

26 августа 2007 года в Циемупе Огрского района при археологических раскопках были найдены куски кремня примерно 10-тысячелетнего возраста.

26 августа 2005 года эстонская газета Eesti Paevaleht сообщила, что на прошлой неделе около20 самолетов ВВС Российской Федерации отрабатывали возле границы с Эстонией и Латвией нанесение воздушных ударов. Самолеты на большой скорости следовали в западном направлении, сворачивая в сторону за два километра до границы. Эстонская сторона зафиксировала в общей сложности 15—20 военных самолетов, тип которых с помощью радара установить было невозможно.

В ту же ночь ночь неизвестные вандалы разгромили старообрядческое Ивановское кладбище в Латгальском предместье Риги. Пострадало в общей сложности 17 могил.

26 августа 2004 года министр по делам детей и семьи Айнарс Баштикс предложил ввести в Латвии День отца. Этот день нужен, чтобы подчеркнуть роль отца в контексте семьи, потому что в Латвии много ответственных отцов, разъяснил пресс-секретарь министерства. Предполагалось, что Днем отца станет второе воскресенье сентября.

26 августа 2002 года 19 немецких туристов,прибывших в Латвию из Литвы, почувствовали себя плохо. Шестеро человек в тяжелом состоянии были госпитализированы в одной из рижских больниц.

В тот же день Центральная избирательная комиссия приняла решение о создании избирательной комиссии в Бразилии, в Сан-Паулу.

26 августа 1999 года командиру Морских сил Гайдису Зейботсу указом президента было присвоено звание адмирала. Это был первый адмирал после восстановления независимости и третий среди латышей за всю историю.

В тот же день председатель Рижской думы Андрис Берзиньш заявил в интервью Латвийскому радио, что существование Центрального района как подразделения муниципальной территории утратило смысл, так как в собственности самоуправления на его территории осталось 10-20 зданий.Остальные жилые дома отданы домовладельцам и в настоящее время Рижская дума рассматривает вопрос о ликвидации Центрального района.

26 августа 1995 года на Рижском центральном рынке вспыхнул пожар, ущерб составил 36 тысяч латов.



В тот же день по Домской площади Риги промаршировал первый выпуск Национальной академии обороны.

В тот же день независимую Латвию признали Мальта, Молдова, Польша, Румыния, Сан-Марино, Украина и Канада. А с Исландией были установлены дипломатические отношения.

В тот же день прокуратурой ЛР было возбуждено уголовное дело против первого секретаря КПЛ Алфреда Рубикса. Он обвинялся в заговоре с целью захвата государственной власти. Начальник Управления по расследованию особо важных дел прокуратуры ЛР Рита Аксенока, которая возглавляла следственную группу по вопросу о попытке переворота в Латвии, прибыла в место заключения, чтобы предъявить обвинения и допросить Рубикса. Никаких показаний Рубикс не стал давать, мотивируя свои действия тем, что он по-прежнему является народным депутатом СССР и поэтому задержан необоснованно, с нарушением депутатской неприкосновенности.

26 августа 1989 года было опубликовано заявление Политбюро ЦК КПСС о положении в прибалтийских республиках.



26 августа 1967 года в Риге, во дворе Рижского замка, открылся сад скульптур, как утверждалось, - первая и единственная в СССР выставка скульптур под открытым небом. Сначала был открыт только летом, но с 1972 года — круглый год. В первый год в нем было 35 скульптур. C переселением в Рижский замок президента сад был закрыт.



26 августа 1946 года был издан приказ Главного управления автомобильного транспорта при Совете министров Латвийской ССР о создании 1-го Рижского автобусного парка. Предприятие получило 16 автобусов, использовавшихся только на междугородных маршрутах. До 1951 года автобусный парк находился на улице Калнциема, 40.

26 августа 1944 года в ходе Мадонской операции войска 2-го Прибалтийского фронта частью сил вели наступательные бои в районе северо-западнее Мадоны и с боями продвинулись на 5—7 километров. Войска 1-го Прибалтийского фронта отбили атаки пехоты и танков противника в районах северо-западнее Елгавы и восточнее Ауце.

26 августа 1940 года самолет «Аэрофлота» доставил из Москвы в Ригу 25 тысяч экземпляров книги «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс» на латышском языке, сообщила газета «Падомью Латвия».

26 августа 1939 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что Департамент церквей и конфессий Министерства внутренних дел завершил начатую в прошлом году работу по регистрации всех кладбищ страны. Всего в городах и сельской местности оказалось 3469 кладбищ. Больше всего их было в Курземе — 1841. А среди городов на первом месте была Рига — 52 кладбища разных конфессий, в том числе и самое большое кладбище в стране — Рижское Большое кладбище. Сотрудники департамента отметили беспорядок на многих кладбищах. Им довелось увидеть коров, пасущихся на небольших сельских погостах. Поэтому департамент разработал правила содержания кладбищ и разослал их всем церковным общинам и самоуправлениям, писала газета.



26 августа 1933 года президент министров Карлис Улманис месте с зарубежными дипломатами посетил Салацгриву и встретился там с местными крестьянами и ловцами миног.



26 августа 1928 года утром недалеко от Цесиса врезался в землю военный самолет Letov S-16 N10, чехословацкого производства, летевший по маршруту Рига-Цесис-Вецгулбене- Даугавпилс. Погибли сержант Арвидс Киберис и капитаны Эдуардс Метумс и Сергейс Бломс. Сообщалось, что полёт проходил недалеко от родных мест лётчиков, которые по пути решили сбросить приветственные послания своим семьям, поэтому летели на малой высоте.



26 августа 1926 года в Риге, в здании министерства внутренних дел, прошёл 1 съезд айзсаргов — военизированной организации. Присутствовали 100 делегатов, главы городов и округов, военные и полицейские начальники.

26 августа 1923 года был принят устав военизированной организации айзсаргов, который определил, что по методам действия организация подчиняется министерству внутренних дел, а в случае войны как ополчение — военному министерству.



26 августа 1922 года в рижском порту на первом корабле латвийского военно-морского флота «Вирсайтис» был поднят новый морской флаг Латвии. При церемонии присутствовал глава Конституционного собрания Янис Чаксте.

26 августа 1914 года в Либаве (Лиепае) были запрещены телефонные разговоры с 9 вечера до 8 утра.

26 августа 1780 года в местечко Альт–Пенау, недалеко от Митавы (Елгавы), приехал наследник прусского престола, будущий король Фридрих Вильгельм II. Прогуливаясь по парку бывшей резиденции курляндского герцога, он воскликнул: «Das ist ja eine Lust!» ( «Вот это наслаждение!»). После чего герцог пришел в восторг и повелел переименовать усадьбу во «Фридрихлуст», а в память об этом событии установили невысокий пирамидальный обелиск с металлическим шаром на вершине.

Фото - president.lv, sargs.lv, latvianaviation.com, журнал "Неделя", книга "90 лет ЛР", Государственный архив кинофотофонодокументов, "Ригас сатиксме".