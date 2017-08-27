27 августа 2015 года Регистр предприятий отказался регистрировать в Латвии представительство российского информационного агентства «Россия сегодня». Как пояснили в РП, решение отказать в регистрации представительства российского Федерального государственного унитарного предприятия «Международное информационное агентство «Россия сегодня» принял государственный нотариус РП.

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на здании городской библиотеки в Саласпилсе был вывешен оформленный в цветах украинского флага транспарант «Щiро вiтаемо українських друзiв на латвiйськiй землi!», в связи с приездом в город делегации из Украины. Центр госязыка в тот же день получил жалобу о возможном нарушении закона о госязыке и возбудил дело. Тем, кто вывесил растяжку, было вынесено устное предупреждение.



В тот же день вышел последний номер ежедневной деловой газеты на русском языке "Бизнес&Балтия", выходившей c 1991 года.

27 августа 2013 года стали известны результаты опроса учащихся 5-х классов, проведенного торговой сетью Maxima и обществом Latvijas Mazpulki. Выяснилось, что 30% столичных школьников имеют весьма поверхностные представления о том, как выращиваются овощи и корнеплоды. 23% опрошенных школьников полагали, что картофель растет над землей, при этом многие думают, что он растет на кустах, а другие считали его вьющимся растением. Также опрос показал, что столичные школьники плохо ориентируются в домашних животных. Многие не знают, что жеребята, ягнята и козлята - это детеныши лошадей, овец и коз.

В тот же день около десяти часов вечера возник обширный пожар на территории бывшего завода "Радиотехника" на проспекте Курземес в Риге. В тушении пожара участвовали 10 пожарных машин. Как сообщила Государственная пожарно-спасательная служба, сгорели два ангара со строительным мусором площадью 500 и 800 кв. м.

27 августа 2012 года стали известны результаты опроса, проведенного банком Nordea и центром исследования общественного мнения SKDS. Большинство жителей Латвии хотели бы благополучной жизни до глубокой старости - 82%, а о должности президента страны мечтaли всего 4%. В опросе участвовали 1 тысяча человек.



27 августа 2011 года бывший премьер-министр, депутат Европарламента Иварс Годманис женился на госсекретаре МВД Илзе Петерсоне.

В тот же день экс-президент Вайра Вике-Фрейберга была доставлена в больницу Страдиньша на машине скорой помощи с нарушениями неврологического характера. Была выписана через два дня.

27 августа 2010 года премьер-министр Валдис Домбровскис заявил, что Латвия должна выдвинуть перед собой в экономике амбициозные цели и достичь равных с Эстонией показателей конкурентоспособности. «Давайте перестанем сетовать и удивляться успехам эстонцев и начнем делать все, чтобы обогнать их», сказал глава правительства.

В тот же день министр внутренних дел Линда Мурниеце сообщила в передаче "900 секунд" , что принятый Латвией в июле бывший узник тюрьмы на американской военной базе "Гуантанамо" начал учить латышский язык и понемногу интегрироваться в общество, но по-прежнему не желает, чтобы его имя было раскрыто. «Мы по-прежнему присматриваем за ним, чтобы убедиться, что никаких угроз для безопасности наших людей не может возникнуть», - рассказала министр.

В тот же день после дождя очевидцы наблюдали над Верманским садом явление природы, похожее на смерч, сообщило агентство ЛЕТА. Как сообщили агентству в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии, такое явление нельзя назвать смерчем, так как смерчи намного более сильны и разрушительны. Это был небольшой вихрь, не способный причинить никакого ущерба.

27 августа 2009 года правление Международного валютного фонда решило предоставить Латвии следующий транш международного займа в размере 200 миллионов евро (140,6 миллионов латов).

В тот же день Ригу прибыло жюри для оценки шансов на присвоение городу в 2014 году титула культурной столицы Европы.

27 августа 2008 года житель Бауского района Иварc Грантиньш перерезал горло своей 12-летней дочери Дайне и сбежал. Вскоре выяснилось, что с начала лета находящийся под надзором полиции судимый за изнасилования мужчина убивал по меньшей мере трижды. Его жертвами стали бывшая сожительница и 18-летняя девушка.

27 августа 2007 года министр образования и науки Латвии Байба Ривжа заявила, что в целом реформа русских школ удалась. Министр отметила, что наблюдатели за централизованными экзаменами в этом году не сообщали о том, что молодые люди не понимали заданий, а вопросы экзаменов в этом году впервые были на латышском языке.

В тот же день депутаты комитета окружающей среды Рижской думы поддержали планы ООО "Дарзи ун парки" установить фонтан в сквере у здания Латвийского университета (бульв. Райня, 19), затраты на который составят около полумиллиона латов. Сообщалось, что фонтан будет иметь форму раковины, на которой будет располагаться десятитонный каменный шар.

В тот же день газета Diena сообщила, что Гейдар Хусейн, первым из иракцев получивший в Латвии убежище, обратился с просьбой предоставить убежище также его жене и сыну.

27 августа 2006 года исполнительный директор Видземского предместья Риги Юрис Винькелис сообщил о планах открыть первый в столице официальный пляж для собак. Проект собачьего пляжа был вынесен на общественное обсуждение, и население предместья поддержало идею создания купальной зоны, где хозяева могли бы отдыхать вместе со своими питомцами. Оборудовать и содержать пляж планировалось на пожертвования спонсоров и организаций по защите животных.

27 августа 2005 года отслеживаемые со спутников два черных аиста из Латвии, названные Варис и Майя и отправившиеся к местам своей зимовки в середине августа, долетели до Польши и Румынии. Передатчики на Майю и Вариса были навешены в конце июня в Добельском районе. Свои имена они получили от героев пьесы Анны Бригадере «Майя и Пайя», поскольку писательница жила в Тервете, неподалеку от места поимки аистов.

В тот же день в местечке Дзелзамурс Иецавской волости Баускского района прошел первый чемпионат Латвии по сбору грибов.В чемпионате участвовали 28 команд и шесть индивидуальных грибников - всего 90 человек. Победителем чемпионата стала команда, собравшая 2,615 кг грибов.

27 августа 2004 года стало известно, что в Латвии зарегистрировано общество «Молодежная группа поддержки геев и лесбиянок», объединяющее около 70 человек, полных решимости проводить в стране публичные мероприятия в защиту человеческих прав гомосексуалистов и добиваться признания однополых браков.

В тот же день заместитель премьер-министра Айнарс Шлесерс в интервью газете «Вести Сегодня» выразил мнение, что предприниматель и филантроп Джордж Сорос, возможно, хочет создать свою партию и контролировать власть в Латвии.

27 августа 2003 года заместитель руководителя Государственной инспекции по охране памятников культуры Янис Лейниекс сообщил, что инспекция не согласовала поданные проектировщиками универмага Stockmann изменения в проекте и предложила поискать другие решения расположения инженерных коммуникаций. Ранее инспекция пришла к выводу, что при реализации проекта Stockmann высота объекта над городским каналом была увеличена без согласования с инспекцией.

27 августа 2002 года национал-большевик Артур Петров послал главе Латвийского национального фронта Айварcу Гарде заказное письмо с вызовом на дуэль. Если же Гарда уклонится от дуэли, Петров предложил ему принести извинения и «отказаться от своих грязных слов о русских». Гарда вызов не принял, но и извинений не принес.

В тот же день Рижская дума приняла решение выделить в помощь Праге в ликвидации последствий стихийного бедствия 50 000 евро.

27 августа 2001 года Кабинет министров, возглавляемый премьер-министром Андрисом Берзиньшем установил рекорд. Став правительством, на тот момент просуществовавшим дольше всех остальных в истории обновленной Латвии. Кабинет был сформирован 5 мая 2000 года.

27 августа 2000 года в здании Кабинета Министров, со стороны МИДа, между двумя полицейскими охранниками произошла перестрелка, в результате которой один из них было ранен в шею, а второй застрелился.

27 августа 1999 года состоялась церемония открытия Рижской высшей юридической школы, которая прошла по-английски, без перевода на государственный язык. Что было расценено как нарушение Закона о языке. Министр юстиции Валдис Биркавс сказал, что перевода на латышский язык не было в соответствии с международным договором, согласно которому учебный процесс в вузе должен вестиcь на английском языке.

В тот же день Ригу из США был доставлен выданный американскими властями Вячеслав Гойло. Это была вторая попытка - в ноябре 1998 года, едва поднявшись на борт самолета, Гойло оказал яростное сопротивление, кричал, брыкался и плевался, летчики отказались его везти. В Латвии он обвинялся в мошенничестве на крупную сумму.



27 августа 1998 года на пресс-конференции, посвященной книге Вилиса Селецкиса "Андрис Шкеле - легенды и истина", Селецкис высказал мысль, что Шкеле опасен для латвийской демократии. По его мнению, о дальнейших намерениях партии Шкеле нужно судить не по партийным программам и декларациям, а по прежней деятельности самого Шкеле. Автор собрал огромное количество газетных публикаций, изучил речи Шкеле и в своей книге создал отталкивающий образ бывшего премьер-министра, часто поступающего нечестно во имя корыстных интересов.

В тот же день шесть депутатов Сейма передали на рассмотрение парламентским комиссиям поправки к Сатверсме, касающиеся статуса ливского и латгальского языков. Депутаты предлагали внести в Сатверсме статью, которая гарантировала государственную защиту латгальского языка как исторически сложившейся второй литературной формы латышского языка и ливского языка как единственного языка коренного населения Латвии, а также способствовать их сохранению и развитию.

27 августа 1997 года в Риге была зафиксирована сама высокая температура воздуха этого дня с 1939 года — плюс 29,7 градусов Цельсия. Но рекорд 1885 года + 35 градусов удержался.



27 августа 1996 года Латвия установила дипломатические отношения с Андоррой.

27 августа 1991 года Президиум Верховного Совета принял решение о создании комиссии для переговоров с КГБ во исполнение постановления от 24 августа «Об окончании деятельности КГБ СССР на территории Латвии».

В тот же день в Латвии был аккредитован первый зарубежный посол — Отто Борх из Дании.



В тот же день был демонтированы памятники Ленину в Резекне (на фото), в Венспилсе и Гулбене.

В тот же день министр культуры Раймондс Паулс сообщил, что на окраине Риги предполагается открыть парк памятников Ленину: «Чтобы будущим поколениям было на что посмотреть, давайте не будем варварами, пусть памятники останутся будущим поколениям как свидетельство времени».

27 августа 1989 года правление Думы Народного фронта, депутаты ВС Латвийской СССР и народные депутаты СССР от Латвии приняли призыв к латвийскому народу в связи с заявлением ЦК КПСС о положении в республиках Прибалтики. «Для наших слов и заверений нашей решимости пришел момент проверки. Неотъемлемые права народов Балтии на самоопределение подвергнуты опасности!» - говорилось в призыве.

27 августа 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта частью сил вели наступательные бои в районе северо-западнее Мадоны и с боями продвинулись на 3—5 километров.

27 августа 1941 года приказом Торговой дирекции в Риге была запрещена торговля сахаром.

27 августа 1940 года Указом Совета Народных комиссаров Латвийской ССР латвийская армия была преобразована в 24-й стрелковый корпус Красной Армии.



27 августа 1939 года у шоссе Лубана-Цесвайне был торжественно открыт памятный камень в честь чудесного спасения Карлиса Улманиса от покушения, устроенного неизвестными злоумышленниками 15 апреля 1920 года, когда первый президент министров ехал на народное собрание в Лубану. На гранитном камне были выбиты слова Kam tautu vadīt Dievs un Laima vēlējuši, tam ļauna vara nespēj ceļā stāt («Кому вести народ велели Бог и Лайма, у того злая власть не посмеет на пути стать»). И пояснение: «Только храбрость и хладнокровие Президента и его спутников предотвратили злое намерение и президент Карлис Улманис смог продолжить свой святой труд на благо народа и отечества». Сам президент в мероприятии не участвовал. Камень был восстановлен в 1988 году.

27 августа 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что на стройплощадке Армейского экономического магазина (ныне — галерея «Центрс») в Старой Риге на глубине шести метров обнаружено дно реки Ридзене и древний корабль.



27 августа 1935 года Рижская городская управа утвердила решение жюри конкурса на лучший проект здания Рижского городского дома, то есть рижского самоуправления. Первый приз - 5 тысяч латов — получил проект архитектора Александра Клинклава. Четырехэтажное здание с шестидесятиметровой башней — самой высокой в городе - предполагалось построить на новой улице, специально проложенной от Пороховой башни мимо Бастионной горки до Бульвара Райниса, вход с улицы Валдемара. Предполагались также зал для съездов на 1000 человек, зал регистрации бракосочетаний, зал кассовых операций и ресторан в полуподвале. Строить собирались в две очереди, называлась общая сумма 4,5 — 5 миллионов латов.

27 августа 1932 года рижская газета «Сегодня» писала: «В Риге состоялся созванный Рижским латышским обществом конгресс, основной задачей которого было обсуждение проекта изменения Конституции.... Красной нитью через речи всех многочисленных выступающих на конгрессе делегатов прошла неудовлетворенность существующим порядком в стране, острое недовольство народными представителями, ставящими интересы своей партии выше интересов государства... Конгресс принял резолюцию, главными пунктами которой были: 1) прежде всего, должен быть понижен кворум, требуемый для действительного народного голосования; 2) президент государства должен быть избираем путем всеобщего народного голосования».



27 августа 1925 года на похоронах министра иностранных дел Мейеровица на рижском Лесном кладбище впервые в Латвии был использован микрофон, соединённый с громкоговорителями.

Фото - mixnews.lv, ibook.lv, delfi.lv, книга "90 лет ЛР", журнал "Атпута", газета "Ритс".