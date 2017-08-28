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президент Раймондс Вейонис посетил с региональным визитом Гробиню и Лиепаю. В первом городе он посадил дерево, а во втором — катался на велосипеде и карте.



В тот же день в Риге, на улице Аудею 14, открылся новый ресторан быстрого обслуживания KFC (Kentucky Fried Chicken) - первый, как сообщалось, ресторан KFC в Латвии. В Риге на открытие ресторана выстроилась огромная очередь. Первым 500 посетителям, которые придут на открытие в черных бабочках, были обещаны бесплатные порции, что и вызвало ажиотаж.



28 августа 2013 года премьер-министр Валдис Домбровскис встретился с баскетбольной сборной и благодарил их за второе место на чемпионате Европы, а баскетболисты подарили премьеру майку.

28 августа 2012 года стали известны результаты исследования «Латвийский барометр DNB», согласно которым, наблюдавшаяся в течение пяти предыдущих месяцев тенденция улучшения настроений общества прекратилась.

В тот же день правительство одобрило предложение предусмотреть в поправках к бюджету этого года выделение 485 тысяч латов на покупку предприятием по управлению государственной недвижимостью Valsts nekustamie ipasumi квартиры в Риге, на ул. Элизабетес для экс-президента Валдиса Затлерса.

28 августа 2011 года в южнокорейском городе Тэгу чемпионка Европы по прыжкам в длину Инета Радевича с последней попытки завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, первую в истории независимой Латвии. В шестой попытке Радевича прыгнула на 6,76 метра.

28 августа 2009 года депутат Сейма Дзинтарс Абикис из Народной партии выразил возмущение надписями на майках хоккеистов рижского «Динамо». «Я шокирован тем, что через 20 лет после восстановления независимости государства на хоккейном матче в Риге на майках спортсменов фамилии написаны на русском языке», заявил он. Из-за того, что фамилии хоккеистов были написаны по-русски, Абикис не смог досмотреть матч.

28 августа 2008 года суд Тукумского района приговорил к 180 латам штрафа водителя рижского трамвая, ущемившего честь и достоинство пассажира, обозвав его свиньёй и негодяем. Рижское предприятие муниципального транспорта Rigas satiksme признало, что это был первый случай, когда пассажир подал частный иск к его работнику и самостоятельно выиграл тяжбу.

28 августа 2007 года на восстановленные пастбища на берегах Лиелупе в Елгаве были выпущены доставленные из Нидерландов 16 диких лошадей — они паслись в центре города.



28 августа 2006 года активисты ЗаПЧЕЛ и члены Ассоциации жильцов денационализированных и муниципальных домов начали пикет перед зданием Кабинета министров против решения правительства об отмене потолков аренды в 2007 году. Пикетчики круглосуточно дежурили в палатке, собирая подписи у горожан под письмом к премьер-министру Айгарсу Калвитису с просьбой выделить из государственного бюджета компенсации всем нанимателям денационализированных домов. Пикет закончился 1-го сентября. В полдень последнего дня число подписей дошло до 3 тысяч.

В тот же день в Цесисе полиция при проверке оперативной информации накануне саммита НАТО в Риге провела обыск, в ходе которого изъяли литературу об изготовлении взрывчатки, 60 самодельных детонаторов, 100 заготовок для них, 300—400 граммов взрывчатого вещества и другие компоненты

28 августа 2005 года ночью в Лиепае из окна второго этажа дома на ул. Циетокшня выпал и насмерть разбился 45-летний мужчина. Выяснилось, что Василий В. перед этим распивал спиртное и, попытавшись справить малую нужду из окна, выпал и скончался на месте.



28 августа 2004 года на Олимпийских играх в Афинах латвийский копьеметатель Вадим Василевскис завоевал серебряную медаль. Это была четвертая серебряная медаль команды Латвии на Олимпийских играх в столице Греции. В 2012 году спортсмен объявил о продаже этой медали.

28 августа 2003 года на заброшенной нефтебазе в городе Валмиера, около полудня, взорвалась емкость для нефтепродуктов вместимостью около пяти тонн. На месте происшествия полиция обнаружила трупы двух подростков.



В тот же день в Риге на башне железнодорожного вокзала был установлен циферблат новых часов. Часы изготовила немецкая компания Perrot, они начали работать 4 сентября.

Тем же вечером в Риге, в доме культуры "Драудзиба", учреждена новая партия "Свободный выбор народов в Европе" (СВНЕ). На латышском языке аббревиатура названия партии - BITE (пчела). Председателем правления новой партии был избран депутат Сёйма Яков Плинер. На учредительном съезде были избраны также дума партии в составе 15 человек и правление.

28 августа 2002 года в Риге был задержан лиепайский водитель, который перевозил детей на автобусе находясь в состоянии опьянения, содержание алкоголя в его крови составляло 2,27 промилле.

Во второй половине на полигоне Адажского учебного центра мобильных стрелков дня возник лесной пожар. Пламя охватило обширную территорию около 100 гектаров.

28 августа 2001 года газета «Яуна Авизе» сообщила, что предприятие по производству алкогольных напитков АО "Латвияс балзамс" намерено обратиться в суд Санкт-Петербурга по поводу подделки и распространения "Рижского черного бальзама". Как сообщила газета, подделка была обнаружена в розничной торговле Санкт-Петербурга. Как свидетельствовала надпись на бутылке, этот напиток производил ООО "Опытный завод Нива" в Санкт-Петербурге. Он был разлит в такие же керамические бутылки, этикетка российского напитка также прямо подражала оформлению латвийского продукта, только ее украшала не панорама Риги, а вид Санкт-Петербурга.

28 августа 2000 года латвийское рыболовецкое судно Agnese из Вентспилса наскочило на каменистую мель в Карлскрунском порту Швеции, его капитан был задержан за судовождение в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день комитет кредиторов АО «Рижский вагоностроительный завод»(РВЗ) принял решение о продаже основного производственного комплекса завода за 2 миллиона долларов США. Производственный комплекс РВЗ приобрели ООО «Вайрогс-М» и АО «Северстальлат».

28 августа 1999 года в 23.00 на ул. Майзниеку 11 в Вентспилсе сотрудники муниципальной полиции обнаружили алкоголика, которого позже назвали рекордсменом года по количеству выпитого алкоголя - в крови спавшего на лавочке мужчины 1972 г. рождения было обнаружено 6,6 промилле алкоголя. Рекордсмен был передан врачам и учинил в больнице беспорядки.

28 августа 1997 года Сейм большинством голосов повторно избрал Эйнара Репше президентом Банка Латвии на следующие шесть лет.

28 августа 1996 года российский телеканал ОРТ был отключен от 3-ей латвийской телесети и переведен в дециметровый диапазон.

28 августа 1991 года депутаты фракции «Равноправие» Верховного Совета ЛССР, заявили, что признают конституционный закон от 21 августа, с условием принятия «нулевого варианта» предоставления гражданства.

В тот же день в Ригу прибыла полномочная комиссия КГБ СССР в составе 15 человек, которая начала переговоры по выполнению решения Верховного Совета ЛР, на основании которого была остановлена деятельность КГБ в Латвии.

28 августа 1987 года в рамках акции "Один день в Латвии" 70 профессиональных советских фотографов и их иностранных коллег снимали Латвию в один день в разных местах.

28 августа 1952 года газета «Советская Латвия» писала: «На днях в Даугаву в районе Кегумской ГЭС была выпущена тысяча штук одной из наиболее ценных пород рыбы - стерляди. Это уже третья крупная партия стерляди, выпущенная в реку за последние четыре года. В 1948 году в Даугаву впервые было выпущено две тысячи рыб по 150- 200 граммов и длиной 25 сантиметров каждая. Стерлядь успешно акклиматизировалась. Сейчас некоторые экземпляры достигли 75 сантиметров в длину и 2,5 кг в весе».

28 августа 1944 года советские войска овладели городом и железнодорожным узлом Гулбене, а также заняли более 40 других населенных пунктов, в том числе - Вира, Лызескрогс, Зелтыни, Яунрутели, Белява, Стамериена, Вецгулбене.

28 августа 1943 года в Даугавпилсе была отмечена рекордная температура воздуха плюс 36,4 градуса.



28 августа 1941 года рижской Торговой дирекцией были приняты правила пользования карточками на продовольственные товары. Карточки были мясные, хлебные и продовольственные, их могли получить постоянные жители бывшей Латвийской Республики, у которых имелись специальные книжки обслуживания. У детей и взрослых, а также жителей города или сельской местности карточки были разного цвета.



28 августа 1933 года Герберт Цукурс на самодельном самолете Ц-3 полетел из Риги в Гамбию.

28 августа 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «В рижскую Городскую Управу поступило своего рода «сенсационное» предложение от какого-то финского механика, обещающего исправить и привести в порядок старинные часы на башне дома Черноголовых. Эти часы показывают минуты , часы, дни, месяцы, годы и т. д. Прошло уже свыше 200 лет, как часы остановились и до сих пор рижская Гор. Управа не могла найти ни одного часовщика, который бы взялся их починить. Будем надеяться, что финскому механику удастся «разбудить» так долго «спавшие» старинные часы».

28 августа 1918 года, ночью, в Москве в здании ВЧК на Лубянке был расстрелян полковник Фридрих Бриедис, бывший командир 1-го Усть-Двинского латышского стрелкового полка. Первым был награжден орденом Лачплесиса 1-й степени, посмертно.

28 августа 1818 года император Александр I открыл в Риге триумфальную арку в память о победе над Наполеоном. Назвали эту арку в честь самого императора - Александровские ворота.

28 августа 1760 года в Риге был освящен храм старообрядческой Гребенщиковской общины.

Фото - president.lv, Госканцелярии, газеты "Час" и журнала "Атпута".