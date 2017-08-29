29 августа в истории Латвии: библиотечный день

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в Риге состоялось официальное открытие нового здания Национальной библиотеки, известного как Замок света.



В тот же день центр Центр государственного языка заявил, что сердечко, которое использовано в скульптурной надписи "Рига" на латышском языке у границ города, не может считаться знаком долготы (гарумзиме). В связи с нарушением правописания названия латвийской столицы центр начал делопроизводство.



29 августа 2013 года из Риги в Дубулты отправилась первая в Латвии электричка, вагоны которой были оснащены беспроводным интернетом. Руководитель Pasažieru vilciens Артис Брикманис охарактеризовал это событие как новую страницу в истории предприятия. Общие затраты на оборудование поездов беспроводным интернетом составили 35 тысяч латов.

29 августа 2012 года вечером в Марупе министр охраны среды и регионального развития Эдмундc Спруджс попал в тяжелую автоаварию. Он ехал в магазин, когда его автомашина Audi на большой скорости столкнулась с автомашиной BMW, в которой ехали четыре молодых человека. По словам Спруджса, ему очень посчастливилось не пострадать, однако автомобиль ремонту не подлежит.

В тот же день премьер Валдис Домбровскис подписал документ с заданием Министерству юстиции в сотрудничестве с МВД, МИД, Министерством обороны и Госканцелярией, организовать рабочую группу, которая должна была представить предложения по нормативному регулированию, то есть, по ужесточению ответственности за разжигание национальной розни, за призывы ликвидировать государственную независимость или подорвать территориальную целостность и за глумление над символами государства. Предложения нужно было подать до 1-го декабря.



29 августа 2011 года ревизия Государственного контроля обнаружила, что мебель, купленная для резиденции уже бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса, была в свое время классифицирована как «инвентарь для пункта боевого управления». При приобретении этой мебели соблюдались все необходимые меры по засекречиванию, в частности, поставщик имеет сертификат индустриальной безопасности. Стоимость этой мебели составляла около 47 тысячи латов.

29 августа 2010 года председатель Мазсалацкой думы Гунарc Зунда сообщил, что оператор мобильной связи Tele2 компенсировал Мазсалацкому краю ущерб от так называемой метеоритной акции в размере 3000 латов.

29 августа 2009 года в Лиепае во время ралли Kurzeme 2009 , мужчина 1982 г. рожд. около 11.00 часов несколько раз позвонил по оперативному телефону 112 и высказал угрозы взорвать президентский замок, государственных должностных лиц и учреждения. По этому факту был возбужден уголовный процесс, а мужчина арестован.

29 августа 2008 года инициативе министра внутренних дел Марекcа Сеглиньша в двух полицейских участках были проведены рейды с целью выяснить, сколько работников в рабочее время находятся на своих рабочих местах. Результаты проверки в Зиемельском и Брасском полицейских участках города Риги министра шокировали: в одном из них на рабочем месте находились четверо из 130 работников, на втором - трое из 140.

В тот же день мэр Риги Янис Биркс и председатель комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Андрейc Пожарновc открыли новый двухуровневый перекресток на углу улиц Бривибас гатве и Юглас.

29 августа 2007 года агентство ЛЕТА сообщило, что большую часть расходов на ремонт квартиры экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги - около 145 тысяч латов без НДС - составили затраты на деревянные панели и встроенную мебель, свидетельствует смета строительных работ. Например, встроенные фанерованные шкафы для книг из красного дерева обошлись в 47,7 тысяч латов, книжные полки из белого дуба - в 10,2 тысяч латов, а гардероб из того же материала - в 15 тысяч латов. 31 тысячу латов составили расходы на окна и двери. В квартире были демонтированы пластмассовые окна и установлены деревянные. Стеклянные раздвижные двери с дубовой фанеровкой обошлись в 2792 лата, а 14 комплектов стилизованных под старину дверных ручек - в 1315 латов. Квартиры бывших президентов являются государственной собственностью.

В тот же день Рижской окружной суд оставил в силе прежнюю меру пресечения в отношении обвиняемого в тяжких преступлениях мэра Вентспилса Айварcа Лембергса - домашний арест, дополнив его новыми ограничениями, расширившими круг людей, с которыми ему было запрещено общаться.

29 августа 2006 года премьер-министр Айгарc Калвитис заявил журналистам, что из-за нехватки ресурсов Латвия не будет отправлять солдат с миссией в Ливан, однако окажет помощь другого рода. В случае необходимости Латвия могла бы отправить в Ливан, к примеру, медиков, сказал глава правительства. В то же время Калвитис подтвердил, что Латвия продолжит оказание помощи Ираку. "Мы взяли на себя международные обязательства, которые будут выполняться", подчеркнул он.

В тот же день Даугавпилсский суд приговорил 60-летнюю Зинаиду Синицу, внучка которой, оставленная без присмотра, умерла от переохлаждения, к тюремному заключению сроком на три года. Женщина была арестована в зале суда.

29 августа 2005 года в Риге в квартире дома по ул. Спилвес 33 взорвалось около полукилограмма тротила, после чего двух человек пришлось госпитализировать, но затем один из них — мужчина был отпущен домой, однако, спустя два часа он был задержан полицией за преднамеренное уничтожение чужого имущества.

В тот же день Лиепайский суд приговорил 20-летнего юношу к трем годам и двум месяцам тюремного заключения за то, что он почти уморил голодом собаку.

29 августа 2004 года в Рижском зоологическом саду прошло празднование дня рождения зебры Гайты. Посетители в полосатых костюмах могли купить билеты в зоосад со скидкой.

29 августа 2003 года из Даугавпилсской тюрьмы пытался совершить побег арестованный за кражу Олег Л. 1981 г. рожд. Арестованному удалось во время прогулки забраться на крышу расположенной на территории тюрьмы постройки. Когда арестованный прыгал с крыши, чтобы попасть за пределы территории тюрьмы, беглеца увидели охранники и произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Беглец был задержан всего в нескольких метрах от тюремной ограды, так как во время прыжка с крыши он сломал ногу. Попыток побега из латвийских тюрем до этого не было пять лет.

В тот же день в Сейме была учреждена фракция под названием ПЧЕЛ, состоявшая из пяти депутатов. Председатель фракции Яков Плинер накануне вышел из Партии народного согласия и ее фракции и сразу же после этого принял участие в учреждении новой партии. Заместителем председателя фракции был избран Юрий Соколовский. В новую фракцию вошли бывший депутат фракции Социалистической партии Латвии Николай Кабанов, а также два члена "Равноправия" - Владимир Бузаев и Андрис Толмачев.

29 августа 2002 года из данных Центрального статистического управления стало известно, что по численному преобладанию женщин над мужчинами Латвия стабильно занимает первое место в мире. Женщины составляли 54% населения страны.

29 августа 2001 года на стадионе Skonto в Риге выступила группа Depeche Mode и собрала 20000 человек.

29 августа 2000 года в Риге председатель парламентской фракции "Латвияс цельш" Кристиана Либане около 9.30 на пл. Пилс попала в аварию. Автомобиль Audi A4, в котором ехала Либане, столкнулся с автомобилем Ford Scorpio, за рулем которого тоже находилась женщина. Ни та, ни другая пострадавшая не получили тяжелых травм, у них были них констатированы ушибы и шок. Несмотря на небольшую скорость, оба автомобиля были разбиты.

В тот же день юридическая комиссия Сейма отклонила просьбу генерального прокурора Латвии Яниса Майзитиса выдать для уголовного преследования депутата Яниса Адамсонса.

В тот же день председатель хозяйственной комиссии Сейма Юрис Добелис сообщил членам комиссии, что в соответствии с проектом ремонтных работ в здании Сейма на ул. Торню 3/5 планируется построить сауну. А в подвальном этаже здания предусмотрено оборудовать тренажерный зал.

29 августа 1996 года в телеэфир вышел канал LNT. Новое телевидение было образовано в результате объединения телеканала "Пицца ТВ" и "НТВ" и стало первым частным телеканалом, охватывающим всю территорию Латвии. Ранее на этой частоте вещал телеканал "Останкино" из Москвы.



29 августа 1993 года в рижском Домском соборе состоялась консекрация нового архиепископа Латвийской евангельско-лютеранской церкви Яниса Ванагса.

В тот же день было создано Министерство земледелия.

29 августа 1991 года было заключено соглашение между Верховным Советом Латвийской Республики и КГБ СССР об обеспечении правовой защиты бывших работников КГБ и содействии в их трудоустройстве.

В тот же день решением Верховного Совета Уголовный кодекс ЛССР был переименован в Уголовный кодекс Латвии. Этим решением также было постановлено, что будет иметь силу до принятия нового Уголовного кодекса.

29 августа 1962 года газета «Ригас Балсс» писала: «В связи с переходом на обязательное восьмилетнее всеобщее образование большие перемены произойдут и в системе профессионально-технического обучения. В будущем году все ремесленные училища будут преобразованы в профессионально-технические училища. В Риге имеется 16 ремесленных училищ. В них приняты учащиеся с 8-классным образованием, и только по одной группе в каждом училище предусмотрено для окончивших 7 классов. В 1963 году в профессионально-технические училища будут приниматься мальчики и девочки только с 8-классным образованием. Во всех ремесленных училищах нашей республики занятия будут проходить по новым программам».

29 августа 1936 года газета «Яунакас Зиняс» в передовой статье «Вождь и народ» писала:«Муж великого роста с доброй, благосклонной улыбкой. Вокруг него люди, на лицах которых сияет светлая радость. Раскрасневшаяся девочка, мальчуган с босыми ногами спешат из своего сада к автомобилю большого человека и застенчиво преподносят ему букеты осенних цветов. Везде, где только он появляется, ликующие люди ожидают и провожают его. Просто и по-дружески он пожимает мозолистую руку землепашца и рабочего. Таковы картины недавней поездки президента доктора Улманиса по Верхней Земгале, которые мы все эти дни видели в газетах. Всмотритесь внимательно в эти картины: они истинное свидетельство того, что несокрушимый мост сердечности переброшен между вождем и народом»

29 августа 1928 года в Межилдзере Дундагской волости Вентспилсского уезда родилась Дзидра Ритенберга, в будущем — знаменитая латышская актриса и кинорежиссер.

29 августа 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Городская управа освободила всех проституток Риги от платы за медицинский осмотр с тем, чтобы успешнее бороться с венерическими болезнями. Префектура же заявила протест, заявив, что на эти деньги держали двух лиц для наблюдения, чтобы проститутки нe уклонялись от медицинского осмотра. За нeпоступлением впредь означенных денег, нельзя будeт держать и контролёров. Городская управа признала нужным остаться при прежнем постановлении».



29 августа 1863 года в Риге пьесой Фридриха Шиллера «Лагерь Валленштейна» был открыт новый Немецкий театр, теперь — Латвийская Национальная опера.

Фото - president.lv, pv.lv, mixnews.lv.