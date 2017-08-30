30 августа 2015 года ранним утром спасатели получили вызов от людей, которые застряли в лифте в одном из домов на ул. Хипократу в Риге. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, в лифте около 7 часов утра застряли девять человек. Аварийная служба прибыла на место происшествия в течение 20 минут. Спасатели сообщили, что люди были пьяны.

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в Вашингтоне президент Андрис Берзиньш, а также президенты Литвы и Эстонии, в Белом доме встретились с президентом США Бараком Обамой и сфотографировались с ним.

В тот же день исполнилось 1633 дня пребывания Валдиса Домбровскиса на должности премьер-министра, что стало самым долгим сроком после восстановления независимости Латвии, а также за всю историю избранных демократическим путем глав правительств, сообщила пресс-секретарь правительства Сигне Знота-Знотиня.



30 августа 2011 года в здании Кабинета министров была открыта выставкa карикатур, посвященная работе правительства Валдиса Домбровскиса.

30 августа 2010 года в шестом часу вечера на шоссе Даугавпилс — Рига, у Нереты, косуля совершила прыжок через автомашину «Ягуар», в которой ехал бывший мэр Даугавпилса, кандидат в депутаты Сейма от Союза зеленых и крестьян Рихард Эйгимс. В результате у машины было разбито лобовое стекло и основательно помята крыша, а Эйгимс опоздал на политическую дискуссию прямом эфире телеканала ТВ-5. Косуля скрылась в лесу.



В тот же день стало известно, что Центр государственного языка оштрафовал Rietumu banka за размещение в Юрмале плакатов, которые не соответствуют требованиям Закона о языке. Банк призывал потенциальных российских инвесторов вкладывать средства в Латвию и получать вид на жительство в ЕС. Именно поэтому плакаты и были на русском языке. Жалобу в ЦГЯ подал Айварс Гарда, глава Латвийского Национального фронта.

В тот же день со шлюзов Кегумской ГЭС с 7-метровой высоты упал мужчина, в результате падения получил травмы. Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, поднять пострадавшего наверх удалось еще до прибытия спасателей.

30 августа 2009 года Элита Гавеле, возглавлявшая рабочую группу по гуманитарному сотрудничеству в латвийско-российской межправительственной комиссии, сообщила, что идут переговоры о 35 кинофильмах, которые были сняты в Латвии в период с 1919 по 1940 годы и наличие которых в своих архивов российская сторона подтвердила. Их оригиналы не сохранились, так как были сняты на легковоспламеняющейся киноленте, но были перекопированы на более долговечные и негорючие носители. «Поняв, что оригиналов нет, мы призвали российскую сторону безвозмездно передать эти фильмы в распоряжение Латвии», - рассказала Гавеле. Однако Россия предложила изготовить копии, что является платной услугой. Руководительница Латвийского национального киноцентра Илзе Холмберга-Гайлите объяснила, что возвращение кинолент общей длиной в 10 000 метров обошлось бы в 32 тысячи латов.

30 августа 2008 года экс-президент Вайра Вике-Фрейберга в интервью, опубликованном в газете Diena выразила опасения по поводу возможности новой холодной войны и сообщила, что ее тревожат последние заявления российского премьера Владимира Путина.

В ту же ночь житель Смилтене Зигмарс Думиньш забрался на здание Смилтенской городской думы, вытащил красно–бело–красный флаг вместе с флагштоком из держателя, оторвал от древка и стал разрывать его на части. Видземский окружной суд приговорил Думиньша к лишению свободы сроком на полгода. Сам он признал свою вину, заявив, что в ту ночь был пьян.

30 августа 2007 года председатель Сейма Индулис Эмсис дал показания в прокуратуре по делу пропажи из его портфеля, оставленного в здании Кабинета министров, 10 тысяч долларов США наличными. То, что в портфеле председателя парламента находилась столь крупная сумма наличными, вызвало подозрения KNAB, которое и начало расследование.

30 августа 2006 года депутат Рижской думы Игорь Пименов ("Центр согласия") подал заявки на приватизацию всей свободной собственности самоуправления - около 24 тысяч объектов. Свой поступок Пименов объяснил желанием добиться прозрачности приватизации, чтобы в ней могут принимать участие любой житель Латвии.

В ту же ночь в Кулдиге злоумышленники заехали на автомашине в супермаркет Rimi и попытались украсть банкомат банка Nord LB.

В тот же день в районе Мерсрагса с борта парома Regina Baltica, по свидетельству очевидцев, спрыгнул 26-летний житель Латвии, его так не нашли.

30 августа 2005 года министр внутренних дел Эрик Екабсонс издал приказ о прекращении выплаты премий руководителям структурных подразделений Госполиции и их заместителям.

В тот же день в Дунте Лимбажского района была открыта тропа Мюнхгаузена — самая длинная тропа в Европе, выложенная из осиновых дощечек. Общая длина тропы —5,3 километра.

30 августа 2004 года в эфире телеканала LTV7 появилась передача на русском языке "Утро-7", просуществовавшая до 28 января 2005 года.

В тот же день министерство образования и науки сообщило, что число людей, для которых латышский язык является родным,из-за низкого уровня рождаемости ежегодно сокращается на 5000 человек.

30 августа 2002 года в гараже лодочного гаражного кооператива на улице Краста в Риге сотрудники Бюро по борьбе с наркотиками обнаружили 250 граммов героина, 170 граммов амфетамина, пистолет TT, охотничий обрез, две гранаты, взрыватели, противопехотную мину, обоймы с патронами, боеприпасы разного калибра и не установленное взрывчатое вещество,которое вместе с оружием было передано на экспертизу.

30 августа 2001 года из Буртниекской волости Валмиерского района выехала на свою этническую родину в Россию (в Вологодскую область) семья Калининых, которым материальную помощь на покрытие дорожных расходов оказал депутат Сейма, социал-демократ Янис Лея. Это был уже второй случай, когда социал-демократ Лея помог семье выехать из Латвии на этническую родину.

В тот же день в Полицию безопасности добровольно явился участковый инспектор Юрмальского управления полиции Раймонд Ш., который два дня назад скрылся после получения взятки в размере 450 латов за отказ от возбуждения уголовного дела. Потерпевший сообщил о требовании взятки Полиции безопасности, которая приняла соответствующие меры. В момент, когда полицейский получил от потерпевшего часть суммы и договаривался о получении остальной части, он внезапно скрылся. Работники Полиции безопасности организовали погоню, но взяточник ехал со скоростью около 150 километров в час, а движение на дороге было очень интенсивным, поэтому ему удалось скрыться.

30 августа 2000 года Бюро по защите Сатверсме передало Генеральной прокуратуре уголовное дело об опубликованной в журнале «Капиталс» статье «Жиды правят миром» для рассмотрения вопроса о начале уголовного преследования. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 78 Уголовного закона -- о действиях, сознательно направленных на разжигание национальной или расовой розни, а также об умышленном прямом или косвенном ущемлении экономических, политических и социальных прав личности или созданию прямых или косвенных преимуществ лица в зависимости от его расовой или национальной принадлежности. За эти действия полагается лишение свободы на срок до трех лет или же денежный штраф в размере до 60 минимальных зарплат.

В тот же день в Болдерае сотрудники Бюро по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, проверяя оперативную информацию, обнаружили в кооперативном гараже для лодок большое количество взрывчатки, оружия и боеприпасов.

30 августа 1999 года опрошенные агентством ЛЕТА депутаты Сейма были едины во мнении, что премьер-министру Шкеле следует воздержаться от резких публичных высказываний, задевающих российское правительство. 29 августа в передаче ЛНТ "Неделя" Шкеле заявил, что отношения Латвии с Россией вряд ли особо улучшатся, учитывая, что главой правительства назначен бывший чекист.

30 августа 1991 года был опубликован приказ министра обороны СССР о демобилизации военнослужащих, призванных из республик Прибалтики.

В тот же день Латвийскую Республику признал Азейрбайджан, были установлены дипломатические отношения с Францией, Италией, Польшей, Словенией.

В тот же день постановлением правительства были введены новые розничные цены на алкогольные напитки. По новому прейскуранту бутылка водки «Столичная» и «Пшеничная» стоили 21 рубль (без стоимости посуды), «Русская» и «Сибирская» в экспортном варианте — 21 и 24, ликеры «Тминный» — 22, «Южный» — 21, «Мятный» и «Мокко» — 19, «Рижский черный бальзам» 0,5 л — 40 рублей.

30 августа 1989 года на пленуме ЦК КПЛ (отколовшейся от КПСС) была утверждена программа действий «По пути суверенитета (Советской) Латвии».

30 августа 1945 года, согласно Директиве Главного морского штаба, было начато формирование Рижского нахимовского военно-морского училища.

30 августа 1941 года Рижская торговая дирекция и Департамент продовольственного обеспечения утвердили Правила торговли мясом и мясными изделиями в Риге. Мясо продавалось по карточкам. Розового цвета — детям до десяти лет включительно, песочного цвета — взрослым, желтого — евреям всех возрастов.

30 августа 1940 года газета «Падомью Латвия» писала: «В доме Красной армии сегодня в 19 часов доклад для начальников и их семей на тему «Легендарный пролетарский полководец Щорс». В 21 час — фильм «Чапаев».



В тот же день приказом №001072 народного комиссара внутренних дел CССР Берии был организован Народный комиссариат внутренних дел Латвийской ССР, с дислоцированием в городе Рига. Ему были подчинены органы НКВД, перечисленные в прилагаемом перечне.

30 августа 1938 года в Риге была зафиксирована температура воздуха плюс 31 градус.

30 августа 1934 года был парафирован договор о взаимопонимании и сотрудничестве Латвии, Эстонии и Литвы. Он состоял из девяти пунктов, предусматривавших периодические конференции министров иностранных дел, чьей задачей должно было быть согласование всех вопросов внешней политики.

30 августа 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «Всех безработных в Риге ныне только 300 человек. Из них половина работниц . Из деревни ежедневно поступают в рижскую городскую биржу труда многочисленные требования рабочих рук . В виду начала учения в школах особенно велик спрос на пастухов . Много требуют также строительных рабочих, но так как и в Риге на них большой спрос , то бирже труда приходится давать отрицательные ответы: Предполагается, что в виду хорошей погоды работы в деревне окончатся поздно. Число безработных начнет в Риге увеличиваться нe раньше конца октября. Безработные женщины ныне заняты собиранием ягод и грибов».

30 августа 1918 года, в Москве, после покушения на В. И. Ленина представители латышских стрелковых полков и частей опубликовали в печати обращение к Ленину, в котором писали: «Пусть наша беспредельная вера в Вас и готовность умереть за социалистическую республику придаст Вам силы победить болезнь, как Вы победили умы всего трудового мира».

30 августа (по новому стилю) 1914 года утром германский крейсер бомбардировал маяк Акменесрагc в нескольких верстах от Либавы (Лиепаи).

30 августа 1912 года в Либаве (Лиепае) состоялась торжественная закладка огромного собора Александра Невского, который одновременно был бы памятником Александру III. Но из-за Первой мировой войны храм так и не достроили.

30 августа 1909 года в Ригу прибыли участники автогонки Петербург – Рига – Петербург. Газета «Руль» сообщала: «Пробег совершили: автомобиль завода Опель фирмы «Победа» в 6 час. 52 минуты, Мерседес - Треугольника в 6 час. 33 мин., Берлие - Полякова в 7 час. 33 мин., Адлер –Адлера в 8 час. 33 мин., Бенц – Эрле в 9 час. 27 мин., Пип – графа Мордвинова - 8 час. 40 мин.».

30 августа 1804 года в небо над Ригой на воздушном шаре поднялся бельгийский аэронавт профессор Гаспар Этьен Робертсон. Его шар долетел до Роденпойса (Ропажи). Это был первый задокументированный полет такого рода в Латвии.

30 августа 1721 года в городе Ништадт (ныне Уусикаупунки, Финляндия) был заключён Ништа́дтский мир — подписан мирный договор между Русским царством и Швецией, завершивший Северную войну 1700—1721 годов. По договору Россия закрепила выход к Балтийскому морю: к ней отошли часть Карелии к северу от Ладожского озера, Ингерманландия от Ладоги до Нарвы, часть Эстляндии с Ревелем, часть Лифляндии с Ригой, острова Эзель и Даго. За эти земли Россия выплатила Швеции компенсацию в 2 миллиона ефимков (1,3 милиона рублей).

Фото - president.lv, Госканцелярия.