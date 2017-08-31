31 августа 2014 года Полиция безопасности сообщила, что проверит возможное разжигание межнациональной розни в высказываниях писателя и педагога Антона Ранцанса по жалобе представителя «Конгресса неграждан» Елены Бачинской. В интервью газете «Неаткарига» писатель заявил, что в русском менталитете присутствует «ген разбойника». «Они в основном созданы не для труда, а для грабежа», - сказал писатель. Проанализировав заявления Ранцанса, ПБ 2 октября указала, что, хотя высказывания писателя можно расценить как односторонние и тенденциозные, в них нет состава преступления, предусмотренного ст. 78 Уголовного закона о разжигании этнической розни.

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во время прямого эфира передачи "Без цензуры" телеканала TV5 министр сообщений Каспар Герхардс отказался общаться с ведущим Андреем Мамыкиным на русском языке и покинул студию.



31 августа 2009 года в Бауске около 400 жителей, протестуя против реорганизации местной больницы, заблокировали оба городских моста — через реку Мемеле по направлению из Риги и через реку Муса по направлению в Рундале и Елгаву. И были разогнаны полицией.

В тот же день в Елгаве муниципальная полиция получила сообщение о том, что с балкона упал мужчина и есть подозрения, что он пытался ограбить одну из квартир. Во дворе дома полиция обнаружила человека, лежавшего в луже крови. Выяснилось, что вор, пытавшийся ограбить квартиру на ул. Пернавас, при попытке скрыться с места преступления упал с балкона. В квартире полиции удалось задержать сообщника - сына мужчины.

31 августа 2008 года проведенное министерством по делам семьи и детей исследование показало, что в Латвии 85% школьных учителей высмеивают своих учеников. Эмоциональное насилие - высмеивание и обзывание - применяют 56% опрошенных учителей, но 85% из них обосновывают свои действия желанием подшутить над учениками или постоять за себя. В ходе опроса были опрошены 697 учителей, из которых 65% работали в школе 16 и больше лет.

31 августа 2007 года ночью в Латвии начала в полном объеме действовать Шенгенская информационная система SIS one 4 All, которая открыла латвийским правоохранительным структурам доступ к единой базе данных стран-участниц Шенгенского договора,в которой содержатся сведения о разыскиваемых и исчезнувших лицах, украденных средствах транспорта, потерянных и недействительных документах и оружии.

В тот же день года береговая охрана ВМС Латвии прекратила поиски литовского гражданина, 30 августа свалившегося с парома Regina Baltica, направлявшегося из Риги в Стокгольм. Поисково-спасательная операция длилась 14 часов. Спасатели установили, что в среду, в 20 часов, литовец свалился с восьмой палубы,находящейся на высоте 19 метров от воды. В том конце судна, где он упал в воду, находится гребной винт.



В тот же день в Рижском замке прошла аккредитация чрезвычайного и полномочного посла Республики Гана Гранта Охеменга Кессе.

31 августа 2006 года закончили работу приватизационные комиссии государственного жилья и самоуправлений. И таким образом приватизация была завершена.



В тот же день возле Рижского замка президент Вайра Вике-Фрейберга посадила клён в честь 15-летия возобновления дипломатических отношений между Латвией и Канадой.



В тот же день в Риге после реконструкции открылся универмаг «Галерея Центрс».

31 августа 2005 года Сейм Латвии не поддержал внесенный на рассмотрение объединением ТБ/ДННЛ и независимым депутатом Александром Кирштейнсом проект поправок к закону о статусе участника национального движения сопротивления, уточняющих круг лиц, имеющих право претендовать на этот статус. Проект поправок предусматривал, что ветераны национального движения сопротивления периода с 17 июня 1940 года по 4 мая 1990 года должны будут доказать, что участвовали в вооруженной борьбе с оккупантами или были осуждены за неподчинение властям и реабилитированы.

В ту же ночь в Даугавпилсе неизвестный злоумышленник разбил стекло входной двери зоомагазина и украл клетку с попугаем редкой породы «серый жако», стоившим 350 латов.

31 августа 2004 года по Первому Балтийскому каналу была показана передача «Тайны века»,за которую 6 октября Национальный совет по радио и телевидению решил оштрафовать канал на 2000 латов, так как, по мнению НСРТ, в передаче отрицалась оккупация стран Балтии в 1940 году и была использована советская трактовка истории.

31 августа 2003 года из-за дождей в Сигулде у Турайдского замка произошел обвал шириной около пяти метров в нижней части горы,который частично перегородил проезжую часть дороги.

31 августа 2002 года правительство Андриса Берзиньша установило рекорд, став на тот момент самым долго находившимся у власти (с 5.05.2000) правительством Латвии с 1918 года, среди избранных Сеймом. Был побит рекорд правительства Маргерса Скуениекса (19.12.1926. – 23.01.1928.)

В тот же Вецтилжской волости бешеный волк напал на мальчика, ученика 4-го класса, который получил раны живота, спины и рук. Ребенка спасла домашняя собака, которая тоже пострадала в схватке с волком. В тот же день волк забрел на один из хуторов Ругайской волости, примерно в 10 км от места предыдущего происшествия. Во дворе он напал на собаку, а затем на хозяйку, но она успела забежать в дом. Волка выгнал со двора родственник хозяйки.

31 августа 2001 года завершилась ликвидация Рижского вагоностроительного завода. РВЗ был признан неплатежеспособным из-за большой задолженности по уплате налогов в марте 1998 года.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга выступая в Южной Африке, на дискуссии, подчеркнула, что различного рода нетерпимость является глобальным явлением и сказала, что не только люди разных рас и религий проявляют нетерпимость друг к другу, но это делают также представители одной расы и религии. Президент Латвии обратилась с призывом осудить такую нетерпимость, лишающую возможности свободного выражения взглядов и рассказала о восстановлении независимости Латвии, о том, как наша страна освободилась от тоталитарного режима.

31 августа 2000 года Рижский окружной суд приговорил обвиняемого в педерастии бывшего руководителя бюро "Миссис Латвия" Айнара Эйсакса к пяти годам лишения свободы, сократив в соответствии с законом об амнистии срок заключения до 2 лет и 6 месяцев.

31 августа 1998 года на территории Латвии прекратил свою работу последний военный объект России — радиолокационная станция противоракетной обороны в Скрунде, действовавшая с 1969 года. «Скрундский локатор был символом оккупации», - говорилось в заявлении президента Г.Улманиса.

В тот же день в в Риге, в пункте содержания нелегальных иммигрантов на ул. Гайзиня, 36, нелегальные иммигранты начали голодовку, требуя улучшения условий жизни – прогулок на свежем воздухе, а не в закрытом помещении, улучшения вентиляции в камерах, разрешения пользоваться телефоном. Заключенные потребовали также не вести обысков в камерах и сократить время пребывания на ул.Гайзиня, в течение которого должна решаться их дальнейшая судьба.

31 августа 1995 года вступил в силу запрет для жителей Латвии на посещение Литвы и Эстонии с паспортом СССР.

31 августа 1994 года командование Северо-Западной группы войск Российской Федерации официально объявило президенту Латвии Гунтису Улманису об окончании вывода Российской армии из Латвии.

31 августа 1992 года было принято постановление Комитета по денежной реформе «О гарантиях при переходе на националь­ную денежную единицу — лат».

31 августа 1991 годa рижские омоновцы улетели в Тюмень.

В тот же день независимость Латвии признал Кыргызстан.

31 августа 1988 года Бюро ЦК ЛКСМ Латвии рассмотрело вопрос о национальной символике и её одобрило.

31 августа 1970 года в Рижском Дворце спорта прошел первый хоккейный матч. Рижское «Динамо» встречалось с челябинским «Трактором». Первую встречу рижане выиграли 5:4, вторую уступили с тем же счетом.

31 августа 1968 года в Вецбирзниеках Кокнесского района, месте рождения руководителя первого правительства Советской Латвии Петериса Стучки, ему был открыт памятник в виде большого валуна с высеченными строчками стихотворения Райниса «День Страшного суда» : «Сотни сотен умрут — это ещё не конец. Сотни тысяч новых позовёт голос». Жители Кокнесе возлагали цветы, обещали с честью оправдать имя своего прославленного земляка и прослушали концерт мастеров искусств Государственной филармонии и духового оркестра Алуксне, сообщила газета «Литература ун Максла».

31 августа 1941 года Рижская торговая дирекция и Департамент продовольственного обеспечения утвердили Правила торговли маслом в Риге.

31 августа 1940 года военный министр генерал Р.Дамбитис и командир Народной армии генерал К. Клявиньш подписали приказ о ликвидации Военного министерства, согласно Конституции и в связи с включением Народной армии Латвии в состав Красной Армии. Всё имущество, вооружение, боеприпасы, квартирный, земельный и прочие фонды передавались Прибалтийскому особому военному округу.

31 августа 1936 года в Риге в присутствии президента Улманиса, министров, армейского руководства и 10 тысяч зрителей состоялся футбольный матч между сборными Латвии и Эстонии. Со счетом 2:1 победила латвийская команда. Матч проходил в рамках футбольного турнира Балтийских стран.

31 августа 1932 года в Ригу поездом вернулись оба латвийских спортсмена, выступавшие на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе — десятиборец Янис Димза и мастер спортивной ходьбы Янис Далиньш, который завоевал серебряную медаль, первую олимпийскую награду в истории Латвии. На вокзале была устроена торжественная встреча.

31 августа 1923 года рижская газета «Сегодня» писала: «На испытании по латышскому языку в университете были предложены аспирантам на выбор одна из следующих двух тем: «Что я унаследовал от своих воспитателей?» и «Хорошие и дурные стороны культуры». Невыдержавших сравнительно мало, хотя еще неизвестны результаты по некоторым факультетам».



31 августа 1920 года был назначен первый полномочный и торговый представитель РСФСР в Латвии — Яков Ганецкий (настоящее имя Яков Станиславович Фюрстенберг). Был аккредитован 1 октября.

31 августа 1909 года закончился автомобильный пробег Петербург - Рига - Петербург. Газета «Русское слово» сообщала: «Первым к финишу пришел в 2 ч. 07 м. дня автомобиль Мерседес с гонщиком Донье и с контрольным судьей Нотонбомом. Автомобиль этот вышел утром из Пскова девятым, и, обогнав своих соперником, прошел 240 верст в 4 ч. 02 мин Мерседес прошел весь пробег без повреждений и имел всего три остановки для починки лопнувших шин».

31 августа 1559 года в Вильно был заключен союз между Ливонским орденом, Литвой и Польшей, чей король Сигизмунд II Август обещал поддерживать Ливонию в войне с русскими.

Фото - youtube.com, b1v.lv, president.lv и газеты "Час"