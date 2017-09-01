1 сентября в истории Латвии: рекордный салат



1 сентября 2014 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби начало работу посольство Латвии — первое в регионе Персидского залива. Оно открылось в помещениях представительства Дании, его возглавил временный поверенный в делах Рудольфс Бреманис. 3 Эксклюзив | в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби начало работу посольство Латвии — первое в регионе Персидского залива. Оно открылось в помещениях представительства Дании, его возглавил временный поверенный в делах Рудольфс Бреманис. В тот же день Министерство культуры положительно оценило итоги опроса «Чувство принадлежности к Латвии», проведенного социологическим центром SKDS, показавшего, что половина латвийских русских не поддерживает политику России на Украине. 41% участников опроса заявили, что в российско-украинском конфликте не поддерживают ни одну из сторон, 36% поддерживают Россию, а 15% - Украину. 69% участников опроса были русскими по национальности. В тот же день вступили в силу поправки к закону об иммиграции, предусматривающие повышение до 250 тысяч евро стоимости недвижимости, за приобретение которой иностранные граждане могут получить вид на жительство в Латвии. 1 сентября 2012 года вступило в силу решение Рижской думы с о бесплатном проезде в общественном транспорте столицы учащихся всех общеобразовательных школ.

президент Андрис Берзиньш впервые в День знаний посетил три школы - Сигулдскую среднюю школу, Сигулдскую государственную гимназию и 40-ю Рижскую среднюю школу.

В тот же день фракция «Демократические патриоты» сообщила, что на Югле с дома администратора Музея оккупации, депутата Рижской думы Яниса Атиса Круминьша на прошлой неделе был сорван государственный флаг, а у автомобиля проколоты шины. По мнению депутатов, вандалы мстили депутату за его работу в Музее оккупации, а также за то, что в 11-й Сейм он баллотируется по списку Национального объединения.

1 сентября 2010 года в Ниграндской волости Салдусского района на поле было найдено 12 мертвых кабанов. Как выяснилось, животных на тракторе задавил один из местных жителей. Водитель сеялки не смог объяснить, зачем он переехал животных. Якобы он не успел затормозить, однако было неясно, зачем он продолжал преследовать кабанов на поле. Полиция начала уголовный процесс о жестоком обращении с животными.

В тот же день в силу вступили принятые правительством правила, согласно которым, по окончании детского сада семилетним и шестилетним детям надлежало не только знать буквы, но читать предложение, написанное прописными буквами.

В тот же день эксперт Банка Латвии Олег Красноперов выступил в газете Latvijas Avīze с прогнозом о том, что уже в следующем году в Латвии снова будет наблюдаться стабильный прирост зарплат, и поначалу он будет выражаться в том, что предприятия вернутся к системе премиальных.



1 сентября 2009 года в Риге у здания правительства собралось около 200 учителей, которые держали в руках черные воздушные шарики с лозунгом «Спасите образование!». Пикетчики протестовали против сокращения финансирования образования и принесли с собой также плакаты с надписями «Меня сегодня наконец уволили», «Музыкальные школы закрыть, пианино пустить на дрова», «Не латайте бюджет за счет наших зарплат».

В то же утро от обязанностей мэра Даугавпилса был освобожден представитель Латвийской социал-демократической рабочей партии Рихард Эйгимс, но в ходе второго внеочередного заседания городской думы, состоявшегося вечером, он вновь вернул себе кресло мэра.

В тот же день правительство поддержало подписание со Всемирным банком договора о займе в 200 миллионов евро, предусмотренного для удовлетворения нужд госбюджета.



1 сентября 2008 года президент Валдис Затлерс посетил Цесвайнскую и Вецпиебалгскую средние школы и вместе с их учениками и учителями сажал деревья, призывая молодёжь к активному участию в восстановлении латвийских лесов.

В тот же день 32 педагога Салдусской основной школы и члены их семей отравились, съев торт, приготовленный в домашних условиях. Многим отравившимся пришлось лечиться в больнице, а школа была закрыта на карантин. Салдусское управление Продовольственно-ветеринарной службы оштрафовала женщину, испекшую торт, на 135 латов. Она раскаялась и признала свою вину.

1 сентября 2007 года в Риге был зарегистрирован первый случай замерзания человека в том сезоне. Мужчина 1943 года рождения с двумя промилле алкоголя в организме был обнаружен на ул. Лиела Кална 13.

1 сентября 2006 года журнал Forbes опубликовал ежегодный список 100 наиболее влиятельных женщин мира, в котором президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга опустилась с 48-го на 63-е место.

В тот же день в Риге во время празднования Дня знаний полиция за различные нарушения оштрафовала 149 человек. В состоянии алкогольного опьянения в больницу был доставлен шестилетний мальчик.



1 сентября 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга призывала всех молодых жителей страны подумать о наследниках. Об этом президент заявила на торжественном открытии новой школы в Яунмарупе.

В тот же день Государственный художественный музей в честь своего 100-летия сменил название на Латвийский Национальный художественный музей.

1 сентября 2004 года с перевода 10-х классов на обучение в пропорции: 60% —на латышском языке и 40% — на языках нацменьшинств началась реформа образования.



В этот же день в Риге Штаб защиты русских школ провел массовый митинг протеста против реформы образования у памятника Освободителям Риги. Около 20 часов в знак протеста против дискриминационной политики латвийских властей в области русского образования восемь человек приковались цепями к дверям Кабинета министров.

В этот же день в Риге на Домской площади прошел организованный властями концерт в поддержку реформы, на котором выступила группа «Мумий Тролль». По сведениям латвийских СМИ, гонорар «Мумий Тролля» составил около 70 тысяч долларов.

В этот же день в Лиепае во время торжественной церемонии поднятия флага Европейского союза на несанкционированный митинг собралось около полутысячи противников реформы образования. Участники акции прошли шествием по улицам города, держа в руках огромный плакат с надписью «Русские идут!».

1 сентября 2003 года Бюро по борьбе с коррупцией возбудило уголовное дело о цифровом телевидении - об умышленных действиях государственных должностных лиц и о невыполнении ими служебных обязанностей, вызвавшем тяжелые последствия



1 сентября 2002 года в Риге кулинары предприятия Spilva изготовили самый большой в мире салат Rosols — 3 277 килограммов. При изготовлении были выполнены все требования для достижения рекорда: все ингредиенты 120 работников нарезали вручную. На салат ушло 940 кг картофеля, 560 кг колбасы, 6000 яиц, 310 кг маринованных огурцов, 340 кг моркови, 500 кг майонеза и пр. Салат был приготовлен в выставочном зале на Кипсале. Достижение отмечено в Книге рекордов Гиннеса в категории Largest potato salad, рекорд не побит до сих пор.

В тот же день в силу вступили правила, разработанные в соответствии с Законом «О лотереях и азартных играх», согласно которым все посетители латвийских казино (включая иностранцев) должны регистрироваться и при входе предъявлять паспорт или водительские права.

1 сентября 2001 года начали действовать поправки к закону об образовании, согласно которым дошкольная подготовка пяти- и шестилетних детей вновь стапа обязательной.

1 сентября 2000 годa вступил в силу Закон о государственном языке, согласно которому все языки, кроме латышского и ливского, считаются иностранными.

С этого же дня АО «Алдарис» получило право производства и распространения в Латвии напитка Pepsi Cola.

В тот же день газета «Диена» сообщила, что проживающая в Австралии латышка Татьяна Букс пожертвовала миллион долларов США Латвийскому онкологическому центру для приобретения лучевого аппарата для лечения больных раком.

1 сентября 1999 года в Риге прошла акция против аудиопиратства, в рамках которой Латвийское объединение музыкальных продюсеров проведела пикеты у Рижской думы, Кабинета министров и Сейма. В рамках акции десять радиостанций - Латвийское радио, SWH, SWH+, Easy FM, Mix FM, Skonto, Super FM, PIK, «Бизнесс&Балтия» и Курземское радио с 9.00 до 10.00 не передавали музыку. С 9.00 до 14.00 были закрыты магазины девяти работающих в Латвии легальных распространителей музыкальной продукции, а телекомпания ЛНТ, Латвийское телевидение и «TV3 Латвия» в этот день не демонстрировали видеоклипы.

В тот же день парламентская комиссия по национальной безопасности приняла решение, что на работе в Полиции безопасности Министерства внутренних дел смогут остаться пятеро из 16 ныне работающих в этой структуре бывших сотрудников КГБ.

1 сентября 1996 года окончился срок действия разрешения находиться в Латвии 76 бывшим советским военнослужащим, уволившимся из армии после 28 января 1992 года.

1 сентября 1993 года впервые после восстановлении независимости 24 нотариуса дали клятву верности в Верховном Суде.



1 сентября 1992 года Латвия установила дипломатические отношения с Молдавией.

1 сентября 1991 года в Малпилсе Рижского района, в учебном центре государственной службы департамента общественной безопасности, началось обучение первых добровольцев-сверхсрочников и военнослужащих Cил обороны.

В тот же день президент РСФСР Борис Ельцин неофициально посетил Юрмалу как гость председателя Верховного Совета ЛР Анатолийса Горбуновса.



1 сентября 1989 года в Риге открылась первая в СССР еврейская школа.



1 сентября 1979 года в Риге был открыт 18-й маршрут троллейбуса, в Межциемс.



1 сентября 1941 года управление всей территорией Латвии перешло от немецкого Военного командования к Гражданскому управлению во главе с генеральным комиссаром Отто-Генрихом Дрехслером. Окружным комиссаром Риги был назначен Хуго Витрок, бывший депутат Рижской думы. Были назначены комиссары других округов, с центрами в Валмиере и Даугавпилсе. После окончательной передачи дел (на фото) на здании генерального комиссара Латвии на улице Альфреда Розенберга (ныне бульвар Райниса) в Риге был поднят флаг государственной службы Германии.



1 сентября 1940 года в Риге торжественно отмечался 26-й международный день молодежи. Несмотря на дождь, по улицам города прошли манифестации.



1 сентября 1939 года президент Карлис Улманис подписал декларацию, объявившую о нейтралитете Латвии в начавшейся войне между Польшей и Германией.



1 сентября 1938 года в Риге на железнодорожном переезде в Шмерлисе пассажирский поезд из Сигулды столкнулся с автомобилем, два вагона сошли с рельсов, погибло шесть человек. Это была самая крупная железнодорожная катастрофа в довоенной Латвии.

1 сентября 1923 года в Латвии начался двухдневный референдум по законопроекту, предусматривавшему, что церкви и молельные дома одной конфессии нельзя передавать другой конфессии. Причиной референдума стало решение Сейма передать католикам церковь Екаба в Риге, по соглашению Латвии и Ватикана. Приняло участие 205 586 человек или 21,3% имеющих право голоса, большинство было против передачи церквей, но голосов для кворума не хватило. В связи с референдумом по всей стране была запрещена продажа крепких спиртных напитков, питейные заведения были закрыты.

В тот же день рижская газета «Сегодня» сообщила: «В Риге ныне зарегистрированы в бирже труда только 337 безработных (115 мужчин и 222 женщины). В начале месяца безработных было 352. Спрос на чернорабочих и строительных ремесленников все ещё очень большой, но их нет. Из числа безработных интеллигентов насчитывается 86 (78 конторщиц и 8 конторщиков). Так как полевые работы запоздали, то городские безработные в этом году вернутся в город лишь поздней осенью».



1 сентября 1922 года под Елгавой разбился аэроплан летчика Артурса Краулиса — на высоте 200 метров отказал мотор. Крауклис пытался спасти аэроплан и планировать, на машина перевернулась на крыло и упала на землю. Летчик погиб.

1 сентября 1918 года в Москве, в помещениях Вознесенского монастыря в Кремле открылась художественная выставка произведений 9-го полка красных латышских стрелков.

1 сентября 1910 года в Риге при огромном скоплении публики впервые выступил Федор Шаляпин, он пел в Ремесленном собрании (Малой гильдии).

1 сентября 1907 года газета «Новое время» сообщила: «В Риге изловлена банда молодых Евреев и Евреек, которая под командой Хаи Гинде, оперируя с револьверами, грабила магазины».

Фото - mixnews.lv, president.lv, apollo.lv,"Ригас Сатиксме", из газет "Час", "Падомью Яунатне", "Яунакас Зиняс", "Тевия", журналов "Неделя" и "Атпута".