2 сентября 2015 года Центральное статистическое управление начало в Риге и других населенных пунктах микроперепись населения, цель которой - установить, насколько точно официальная статистика отражает численность населения в республиканских городах и краях. Для микропереписи было выбрано 15 тыс яч единиц жилья в 41 крае и девяти городах, в том числе 4380 в Риге. Закончилась 15 декабря.

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В тот же день стало известно, что созданная Министерством образования и науки комиссия по расследованию обмороков детей на репетиции заключительного концерта Праздника песни и танца школьной молодежи пришла к заключению, что обмороки детей на репетиции не были вызваны одной конкретной причиной. Как заявила журналистам руководитель комиссии Эвия Папуле, к потере сознания у детей привела совокупность обстоятельств.

В ту же ночь полицейские на Видземском шоссе заметили двигавшийся навстречу автомобиль, который ехал с включенными фарами дальнего света, поэтому полицейские решили его остановить. Однако водитель Mercedes-Benz не остановился, а, резко набрав скорость, попытался скрыться. Преследование автомобиля длилось неполный час, были задействованы и другие экипажи, в том числе экипаж региональной муниципальной полиции. После многократных призывов к водителю машины остановиться, на которые он не реагировал, полицейские сделали два предупредительных выстрела, но и они не помогли, поэтому чуть позже стражи порядка открыли прицельную стрельбу по задним колесам автомобиля. Как выяснилось позже, шофер 1986 года рождения сел за руль автомобиля без прав и очень пьяным - в его организме было 2,6 промилле алкоголя.



2 сентября 2012 года из Рижского замка в Дом Черноголовых была перевезена часть мебели из Рижского замка, а именно - из кабинета президента Латвии. Переезд начался около 9 часов утра.

2 сентября 2011 года началась последняя сессия 10-го Сейма, который 23 июля был распущен избирателями, поддержавшими инициативу президента Валдиса Затлерса.

В тот же день в ходе объявленного производителем сладостей АО «Laima» голосования лучшим рецептом национального мороженого признан пломбир с черным бальзамом в шоколадной глазури, сообщили порталу «Nozare.lv» на предприятии.

2 сентября 2010 года Сейм отклонил предложение объединения "За лучшую Латвию" об изменениях в законах об образовании и о религиозных организациях, которые предусматривали введение в школах изучения Библии.

В тот же день от экипажа знаменитого латвийского катамарана «Каупо» пришло последнее сообщение с координатами местоположения (38,30ЮШ; 22,10ВД). После чего связь пропала. Катамаран шел из Кейптауна Индийским океаном в направлении Новой Зеландии. Его судьба осталась неизвестной.

2 сентября 2009 года парламентская комиссия по интеграции и общественным делам не поддержала идею присвоения Православному Рождеству статуса праздничного дня, но включила в список отмечаемых — День отца и День пожилого человека.

В тот же день Рижский окружной суд оправдал лидера латвийских национал-большевиков Владимира Линдермана, который обвинялся в незаконном хранении взрывчатки.

В тот же день в 19.30 возле Ливаны потерпел аварию пассажирский поезд Даугавпилс-Рига - в один из его вагонов врезался экскаватор Volvo. Он зацепил поезд ковшом, в результате чего строительная машина, закрутившись вокруг своей оси, четыре раза ударила по вагону. Экскаваторный ковш проломил стену вагона, погибла пассажирка поезда, сидевшая у окна в первом вагоне. От следующих ударов пострадали второй и третий вагоны, где травмы получили еще две женщины. Они были доставлены в больницу. Дознание показало, что 48-летний экскаваторщик в момент аварии был пьян.

2 сентября 2008 года газета Latvijas Avize сообщила, что согласно опроса, проведенного в августе центром социальных исследований SKDS, 35% латвийских жителей считают Россию угрозой для независимости Латвии, противоположного мнения придерживаются 52% жителей. Исследование показало, что в течение года значительно выросла доля жителей Латвии, считающих Россию угрозой для независимости Латвии - в августе 2007 года она равнялась 25%.

2 сентября 2007 года министр образования и науки Латвии Байба Ривжа сказала, что поддерживает возвращение к школьной форме, которую могли бы частично оплачивать государство и местные самоуправления.

2 cентября 2005 года в Риге активисты Штаба защиты русских школ возложили к зданию министерства образования и науки и траурный венок, в память о годовщине реформы образования.

В тот же день предупредило население о грабительнице, которая, выдавая себя за работницу предприятия, предлагает прохожим конфеты с клофелином, чтобы затем их ограбить.

В этот же день суд Зиемельского района Риги применил денежный штраф в размере 100 латов к лидеру объединения "Все для Латвии!" Райвису Дзинтарсу за публичное сожжение флага СССР.

2 сентября 2004 года 98 учителей из 50 школ национальных меньшинств подписали призыв к Рижской думе с просьбой не давать разрешения на акции, которые проходят во время уроков и с участием детей. Это предложение было рассмотрено на конференции руководителей учебных заведений Риги, и его поддержали директора школ.

В тот же день Сейм отклонил подготовленные фракцией Партии народного согласия поправки к закону "О подоходном налоге с населения", предусматривавшие не взимать этот налог с пенсий.

В тот же день президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Виктора Калюжного послом России в Латвии. Другим указом президент России освободил от обязанностей ранее занимавшего пост посла Латвии Игоря Студенникова.

2 сентября 2003 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга вручила офицерские сабли бригадным генералам — полковнику Национальных вооруженных сил Карлису Креслиньшу и полковнику Валдису Матису.

2 сентября 2002 года, в первый учебный день, в одной из рижских школ первоклассника не допустили к праздничной линейке, поскольку педагоги узнали, что школьник ВИЧ-инфицирован. Этот случай послужил причной разбирательств в Бюро по защите прав человека, Государственном центра защиты прав детей и прокуратуре.

2 сентября 2000 года в Лиепае во дворе дома на лу. Круму 34 в некая женщина примерно 30 лет выстрелила из газового пистолета в ухо 15-летней девушке. Пострадавшая была доставлена в Лиепайскую центральную больницу с ожогом первой степени и контузией. Полиции не удалось задержать виновную в происшествии женщину.

2 сентября 1999 года в 23 часа в Вентспилсе на улице Миесниеку полицейские обнаружили пьяного парня 1972 года рождения. В его крови было обнаружено 6,6 промилле алкоголя, что почти в два раза превышает смертельную дозу. В тот же день в Риге начал обваливаться частный дом на ул. Бруниниеку, 12, так как при перестройке одной из квартир на первом этаже были затронуты несущие стены. Остальные стены сдвинулись на 7-9 сантиметров, Рижской думой было принято решение о незамедлительной эвакуации жильцов и их временном размещении в гостинице "Турист".

2 сентября 1998 года в Латвии застряли сто вагонов с 1,5 тысячью тонн подержанных шин, которые транспортировались транзитом из Норвегии в Россию. Россия не приняла этот груз, потому что не были оформлены соответствующие документа, а экспортёр - норвежская фирма Viking Energiselkaps - после отправки груза была признана неплатёжеспособной. Только в апреле 2000-го года Латвии удалось договориться с Норвегией о вывозе этих шин.

В тот же день министр сообщений подписал приказ за номером 99 — об учреждении государственного предприятия Latvijas dzelzceļš, который вступил в силу 1 января 1992 года.



В тот же день в Риге торжественно открылась Полицейская академия. Её первым ректором был генерал Зенон Индриков. Прекратила свою деятельность с 1 января 2010 года.

2 сентября 1994 года прошла первая вселатвийская забастовка учителей - самая большая забастовка после восстановления независимости.



2 сентября 1991 года Латвийскую Республику признали США, это произошло в 17 часов по латвийскому времени, сообщила газета "Диена". Президент Джордж Буш позвонил председателю Верховного Совета ЛР Анатолийсу Горбуновсу и обрадовал его. А также в этот день Латвию признали Эквадор, Никарагуа, Венесуэла и Тунис, были установлены дипломатические отношения с Грецией и Венгрией.

2 сентября 1945 года «с раннего утра улицы латвийской столицы заполнились трудящимися. На центральную площадь массами стекались рабочие, служащие, красноармейцы, школьники. Десятки тысяч рижан пришли отпраздновать окончание второй мировой войны. Общегородской митинг трудящихся в ознаменование победы над Японией открыл председатель исполкома Рижского городского Совета тов, Деглав. Председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР тов. Кирхенштейн поздравил трудящихся Латвии с победоносным окончанием войны против Японии и выразил горячую благодарность победоносной Красной Армии, под водительством великого Сталина освободившей мир от немецких и японских поработителей. Под бурные аплодисменты участники общегородского митинга послали приветственное письмо Генералиссимусу И. В. Сталину», писала газета «Известия».

В тот же день в Рижский морской порт впервые после войны пришел корабль - финское судно "Вели Рагнар".

2 сентября 1942 года в Рижской Центральной тюрьме было расстреляно 232 человека.



2 сентября 1941 года германский военно-полевой комендант Нахтигаль издал приказ: «Идущим по улицам Риги военнопленным жители часто продают или отдают хлеб. Жителям указывается, что продажа и передача военнопленным хлеба и других предметов и вообще любое общение с ними запрещено. Нарушители этого приказа будут наказаны».



2 сентября 1940 года в рижском Доме спорта начался съезд учителей Латвийской ССР.

2 сентября 1936 года акционерное общество «Лиепаяс банка» известило министра общественных дел А.Берзиньша, что , в честь 60-летия со дня рождения президента Улманиса, решило из своих средств пожертвовать 2000 латов авторского вознаграждения тому, кто в течение года напишет лучшую монографию на тему «Доктор Улманис, как создатель экономической жизни Латвии».

2 сентября 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Городская управа постановила повысить налоги на собак, велосипеды, мотоциклеты, легковые и грузовые автомобили и автобусы, яхты и лодки. До сих пор за каждую моську, таксу и др. платили 2 лата, впредь 6 лат, за велосипед теперь 2 лата, впредь — 4. Налог на мотоциклеты определяется с числа лошадиных сил, за 1,5 лошадиной силы придется платить 30 лат, (ныне 2 лата), за автомобиль впредь 40—50 лат, с лошадиной силы, за каждый грузовик впредь придется платить 50—150 лат; яхты будут платить до 50 лат».



2 сентября 1922 года в Риге на Эспланаде прошло торжественное построение первых 150 кадетов военно-морского флота в новых мундирах, тоже надетых впервые. Кадетам было присвоено звание лейтенантов, с чем их поздравили президент Янис Чаксте и премьер-министр Зигфрид Анна Мейеровиц. Присутствовали также командир британского флота и британские моряки.

Фото - mixnews.lv, журнал "Атпута" и "Неделя", газеты "Диена" и "Тевия".