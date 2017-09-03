3 сентября 2015 года госсекретарь Министерства внутренних дел Илзе Петерсоне-Годмане после очередного заседания рабочей группы по вопросам приема беженцев заявила: «Беженец, как и любой житель Латвии, должен сам искать возможности снять квартиру. Есть, конечно, экономичные места, например, хостелы или конкретные люди, сдающие в аренду жилье. Закон не предусматривает сейчас обязанности государства и самоуправления по обеспечению лица жильем. Я говорю об этом, чтобы не было спекуляций, когда самоуправления заявляют, что не могут обеспечить людей жильём».

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президент США Барак Обама, выступая в эстонской столице, заявил, что для НАТО защита Таллина, Риги и Вильнюса так же важна, как и защита Берлина, Парижа и Лондона. «Мы придем сюда из-за Эстонии, из-за Латвии, из-за Литвы. Однажды вы потеряли вашу независимость. С НАТО вы никогда ее больше не потеряете», сказал Обама. Тогда же он встретился с президентами Латвии, Литвы и Эстонии.

В тот же день комитет развития города Рижской думы утвердил присвоение официальных названий нескольким столичным путепроводам. В разговорной речи они называются мостами, что было сохранено и в официальных названиях. Путепроводу на ул. Бривибас, построенному в 1906 году, присвоено названи е«Воздушный мост» (Gaisa tilts), путепровод возле станции Браса будет называться «Брасский мост» (Brasas tilts), путепровод у станции Земитану — «Мост Йоргиса Земитанса», в честь полковника латвийской армии (1873-1928). Путепровод через железную дорогу на ул. Калнциема получил название «Калнциемсский мост» (Kalnciema tilts), путепровод на ул. Деглава — «Мост Аугуста Деглавса».



В тот же день организация "Альянс Балтийского и Черного моря" и Конгресс украинцев в Латвии провели у российского посольства пикет против военной агрессии России на Украине.

3 сентября 2012 года, в первый день учебного года, мэр Риги Нил Ушаков выступил на русском языке в 72-й Рижской средней школе, за что школьной администрации было сделано устное замечание об отсутствии перевода на госязык, сообщил начальник отдела контроля Центра госязыка Антонс Курситис. Руководство школы заверило центр, что другие выступавшие говорили на госязыке, к тому же ни Ушаков, ни его секретарь не предупредили школу о том, что мэр будет говорить по-русски.



В тот же день президент Андрис Берзиньш в первый учебный день отвел своего сына Кристапа Андриса в рижскую основную школу Валдиса Залитиса. Выходя из автомобиля возле школы и увидев журналистов, президент разозлился и сказал оператору TV3: "Парень, ты по голове хочешь? Давно не получал, да?". Впоследствии Берзиньш извинился и сослался на волнение, но интеллигенция осудила его поступок.



3 сентября 2010 года в Риге, в Верманском парке, впервые прошло мероприятие «У каждого ребенка есть имя». Начиная с полудня были зачитаны имена 16 000 еврейских детей, погибших во время Холокоста в Латвии. «Произнося их имена вслух, мы возвращаем их мир, чтобы он не исчез и не был забыт», указали организаторы мероприятия.

В тот же день в Риге при участии мэра столицы, экс-президента Гунтиса Улманиса, посла Израиля Шена Иври, латвийских парламентариев и представителей общественности торжественно открыли улицу имени раввина и общественного деятеля Натана Баркана. Небольшая улочка находится на пересечении с ул. Лачплеша и до того носила название Маза Лачплеша.

3 сентября 2009 года фракция «Центра Согласия» в Сейме подала поправку к Закону «Об обороте алкогольных напитков», предусматривавшую отмену запрета на торговлю спиртными напитками в ночное время.

В тот же день в Москве, отвечая на вопрос российских журналистов, мэр Риги Нил Ушаков заявил, что если Рижская дума получит заявку с соответствующим требованием от населения, ул. Джохара Дудаева будет переименована

3 сентября 2008 года газета Latvijas Avize сообщила, что депутаты Сейма от объединения «За права человека в единой Латвии» Яков Плинер и Валерий Бухвалов, обеспокоенные тем, что в результате смены поколений в Латвии может уменьшиться число людей, празднующих 9 мая, начали распространять в русских школах самодельный фильм «День Победы — наш праздник». Председатель комиссии по образованию, культуре и науке Cейма Янис Страздиньш сообщил, что хотя он не смотрел этот фильм, но уверен, что произошло очередное мероприятие искажения истории и пропаганды.

3 сентября 2007 года в надпись Riga, установленную на Юрмальском шоссе при въезде в столицу, врезался автомобиль VW Caravella, в результате чего буква i в названии столицы опрокинулась.



3 сентября 2005 года семеро беженцев из Сомали, которые в начале августа попали в Латвию, попросили у латвийских властей убежища.



3 сентября 2004 года участники забастовки русских школ совершили уличное шествие по Старой Риге, во время которого, одевшись шаманами, изгоняли "злого духа реформы" из здания министерства образования и науки.

3 сентября 2003 года ночью в Каугури воры проломили стену филиала Балтийского транзитного банка и вынесли 2000 латов в местной и зарубежной валюте. Пропажу обнаружили лишь наутро.

3 сентября 2002 года Латвия официально отказала во въездной визе вице-спикеру Государственной Думы России Владимиру Жириновскому. Жириновский был приглашен в Ригу на юбилей программы "Бальзам на душу".

В тот же день в Риге в ночном клубе La Rocca выступила Земфира c программой из своего нового альбома "14 недель тишины".

3 сентября 2001 года титул почетного доктора Академии Наук Латвии был присвоен Вальтеру Цаппу, изобретателю всемирно известного миниатюрного фотоаппарата Minox. 95-летний Цапп, латвийский инженер немецкого происхождения, жил в Швейцарии, умер через два года.

3 сентября 2000 года депутат Сейма Олег Денисов нарушил правила дорожного движения, двигаясь в автомобиле со скоростью 158 километров в час вместо максимально разрешенной скорости движения 100 километров в час.

В тот же день в Риге на ул Маскавас в помещении для молитв общины староверов произошла перестрелка. Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом "Омега" полиции безопасности задержали в связи с участием в перестрелке Андрея М. (1977 г. рожд). и Александра В. (1981 г. рожд.). У задержанных обнаружен пистолет Макарова, обойма с двумя патронами, кобура и 4 гильзы.

3 сентября 1998 года первый раз в Латвии выступила группа Depeche Mode, концерт посетили примерно 5000 тысяч человек.

В тот же день в Большой ауле Латвийского университета прошел концерт-акция в завершение голодовки против строительства Бутингского нефтяного терминала в Литве.

3 сентября 1997 года за нарушение Закона о языке были оштрафованы организаторы кинофестиваля Baltijas perle.

3 сентября 1996 года была создана Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР).

3 сентября 1991 года Латвия, Литва и Эстония были приняты в ООН.



В тот же день президентом Банка Латвии был утвержден депутат Верховного Совета Эйнарс Репше (на фото - справа).

В тот же день Латвийскую республику признала Турция, были установлены дипломатические отношения с Канадой.

3 сентября 1990 года на Домской площади в Риге прошел митинг Интерфронта. Выступал Виктор Алкснис.

3 cентября 1988 года газета «Падомью Яунатне» опубликовала статью члена ЦК КПЛ, председателя правления Союза писателей Латвийской ССР поэта Яниса Петерса «Я верю в здоровые силы». «Некоторое время назад, встретившись с членом Политбюро ЦК КПСС, секретарем ЦК Александром Яковлевым, академик Янис Страдыньш, среди прочего, рассказывал, что недавно видел одного тракториста, обрабатывающего землю трактором, на котором развивался красно-бело-красный флаг. Услышав это, я подумал: если флаг помогает этому человеку пахать, если флаг помогает чувствовать благословение земли Латвии, тогда пусть он развевается вечно над нашей униженной войнами и произволом землей, которая возвращает плодородие и гордость!» - писал поэт.

3 сентября 1957 года в Риге был основан Музей истории медицины имени Страдыня, но открыт для посетителей только в 1961 году.



3 сентября 1947 года в Риге прошли торжественные похороны Героя Советского Союза, командира соединения красных латышских партизан, депутата Верховного Совета СССР Отомара Ошкална.



3 сентября 1941 года в Ригу прибыл и приступил к обязанностям назначенный накануне генеральным комиссаром Латвии государственный советник доктор Отто-Генрих Дрехслер. В сопровождении городских властей он осмотрел Ригу и окрестности, посетил Центральный рынок и парк Аркадию, где возложил цветы к могилам немецких солдат. Кроме того, побывал в рижской 55-й школе на улице Маргриетас, где его приветствовал хор учеников в народных одеждах, исполнивший народные песни. От имени города генеральному комиссару в подарок была преподнесена картина Пурвитиса. В 18.00 в Рижской опере начался особый спектакль в честь генерального комиссара Латвии. Было представлено второе отделение оперы Верди «Аида» и второе и третье отделение балета Чайковского «Лебединое озеро».



3 сентября 1940 года в Риге в Государственном драматическом театре Латв.ССР состоялось собрание железнодорожников Рижского узла. Железнодорожники отправили приветствия машинисту локомотива великой революции товарищу Сталину и народному комиссару путей сообщения товарищу Кагановичу. После собрания железнодорожников песнями, танцами и декламацией порадовали солисты Государственного театра оперы и балета, Государственного драматического театра и Государственного театра русской драмы.

3 сентября 1939 года президент Карлис Улманис подписал Закон о создании запасов товаров и их контроле.



3 сентября 1937 года в Риге, в саду Виестура, открылись соревнования по теннису между спортсменами Латвии, Эстонии и Литвы.

3 сентября 1932 года рижская газета «Сегодня» писала: «Вчера одновременно в Риге и в некоторых провинциальных городах были организованы обыски в аптекарских и парфюмерных магазинах. В некоторых из них были обнаружены подделки. Вечером полиция задержала несколько фальсификаторов. Оказалось, что они скупали в аптекарских магазинах старые бутылки и флаконы из-под французских духов и лака для ногтей. Фальсификаторы наполняли емкости духами и лаком собственного производства и ставили искусно подделанные таможенные пломбы. И предпочитали продавать свой товар на окраинах и в провинции, где публика меньше разбирается в качестве товаров».

3 сентября 1925 года начало работу Хранилище латышского фольклора (Latviešu folkloras krātuve), ныне - часть Института фольклора, литературы и искусства при Латвийском университете.

3 сентября 1924 года в Риге, на пароходе, следовавшем в Гагенсберг (Агенскалнс) разыгрался следующий инцидент, сообщила газета «Сегодня»: «На кораблик никем не остановленным проник мальчик, в возрасте лет 5-ти, одетый в белую блузку и синие штанишки, с матросской шапочкой на голове. Во время рейса парохода обнаружилось, что ребенок здесь один, без старших. А когда стали его допрашивать, то выяснилось, что мальчик -— глухонемой. Среди пассажиров факт этот вызвал значительное беспокойство и после того, как пароход подошел к пристани, «загадочного пассажира» под конвоем целой толпы любопытных препроводили до ближайшего полицейского. В настоящее время, писала газета, мальчик находится в помещеніи XI полицейского участка, за Двиною, по Динамюндской (Даугавгривас) улице. По национальности он — еврей. На ленточке его матросской шляпы имеется надпись «Аргентина». Ребенка жители Задвинья не знают. Некоторые высказывают предположение, что он принадлежит какому-нибудь эмигрантскому семейству, следующему через Ригу за границу».



3 сентября 1917 года года немцы заняли Ригу. В тот же день в центре города был сооружен памятник - фигура германского солдата в полном обмундировании с винтовкой через плечо. На постаменте было написано «Немецкой армии. Фонд поддержки немецких солдат. 3 сентября 1918 года». Скульптура официально называлась «Железный воин», хотя памятник был из дерева, за что прозван в народе «деревянным Фрицем».

3 сентября 1914 года, между 4 и 5 часами дня, над Киш-озером рижане впервые наблюдали немецкий цеппелин. В городе стали раздаваться голоса о необходимости закрытия находящегося на Мариинской улице кинотеатра "Цеппелин", принадлежавшего немецкому владельцу.



3 сентября 1886 года в Риге вышел первый номер газеты Dienas Lapa. Выходила с перерывами до 1905 года, ее редакторами были Райнис и Петерис Стучка.

Фото — president.lv, mixnews.lv, sejas.tvnet.lv, Архив кинофотофонодокументов, энциклопедия «Рига», газеты «Час». «Тевия» и «Падомью Латвия».