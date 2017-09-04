4 сентября в истории Латвии: день рождения вождя



4 сентября 2015 года директор Латвийского Национального театра оперы и балета Зигмарс Лиепиньш собщил, что на новом логотипе театра будет изображена люстра. Люстра, которая находится в Большом зале оперы, запомнилась многим и ассоциируется именно со зданием театра, рассказал директор ЛНТОБ. Также люстра символизирует свет, добавил он. Новый логотип разработал художник Гунарс Лусис. Люстру создал архитектор Рейнхольд Шмерлинг. Она украшает Большой зал с 1887 года. 4 Эксклюзив | директор Латвийского Национального театра оперы и балета Зигмарс Лиепиньш собщил, что на новом логотипе театра будет изображена люстра. Люстра, которая находится в Большом зале оперы, запомнилась многим и ассоциируется именно со зданием театра, рассказал директор ЛНТОБ. Также люстра символизирует свет, добавил он. Новый логотип разработал художник Гунарс Лусис. Люстру создал архитектор Рейнхольд Шмерлинг. Она украшает Большой зал с 1887 года. В тот же день газета «Неаткарига» сообщила, что в Латвии существует еще один канал распространения российской пропаганды - фильмы в формате DVD, которые можно купить как в продовольственных, так и специализированных магазинах. В качестве примера приводились фильмы «Молодая гвардия», «Дорога на Берлин», «Снег и пепел», которые «прославляют Советский Союз» и в которых используются факты, которые «латвийские историки на протяжении многих лет пытаются опровергнуть»: Красная армия — это «наши», «наши» идут вперед, чтобы всех освободить, а не оккупировать". Выбор фильмов на военную тематику, которые поддерживаются Кремлем, возвышают и героизируют советскую армию, огромен, и законы не ограничивают их распространение, отмечало издание.

в 8.30 у Дома Черноголовых в Риге был торжественно поднят президентский штандарт, в связи с переездом сюда президентской канцелярии.

В тот же день президент Андрис Берзиньш встретился с с руководством Рижской думы и договорился, что президентская елка на Рождество будет украшать Ратушную площадь. Президент поблагодарил руководство столицы и предприятия "Ригас нами" за предоставленные помещения на время капитального ремонта Рижского замка. Мэр Риги Нил Ушаков первым подписался в книге гостей президентской резиденции, пожелав Берзиньшу и работникам канцелярии успешной работы на новом месте.

В тот же день посол США Марк Пекала вручил президенту Латвии Андрису Берзиньшу верительные грамоты и официально вступил в должность. Посол прибыл на прием к президенту с супругой Марией и дочерьми Норой и Джулией. Пекала передал Берзиньшу личное приветствие от президента США Барака Обамы на латышском языке. Посол США стал первым дипломатом, который был аккредитован в новой временной резиденции президента - Доме Черноголовых.



4 сентября 2010 года в мемориальном музее "Пикшас" Берзской волости Добельского района был открыт памятник Карлису Улманису. В торжественной церемонии приняли участие президент Валдис Затлерс с супругой Лилитой, экс-президент Гунтис Улманис, председатель Союза "зеленых" и крестьян Аугуст Бригманис, председатель самоуправления Добельского края Андрей Спридзанс и представители политических партий. Вел мероприятие актер Марцис Маняковс, исполнитель роли Улманиса в спектакле Национального театра "Вождь".

В тот же день в Риге, на Кипсале, открылся первый пивной фестиваль Riga 2010.



4 сентября 2009 года в Москве председатель Рижской думы Нил Ушаков и мэр Москвы Юрий Лужков подписали программу сотрудничества латвийской и российской столиц на 2009-2011 годы.

В тот же день бывший главный редактор газеты "Диена" Сармите Элерте заявила в интервью газете "Латвияс Авизе", что латыши должны бояться не русских, а вместе с русскими бояться или по крайней мере опасаться путинской России и промосковских сил.

4 сентября 2008 года в Кекаве прошел второй чемпионат сантехников Латвии. Сантехники не только улучшили, но и установили ряд новых рекордов Латвии. Сантехник из Саласпилса Андрей Кауфелдс всего за 2 минуты 55 секунд одной рукой закрутил две гайки на болт длиной 50 сантиметров и стал «Самым ловким сантехником года». В состязаниях по толканию умывльника Эдгарс Блумс из Слоки установив новый рекорд Латвии – 8 метров. На соревнованиях по метанию крышек унитаза лучшим стал Игорь Липатов, который был точнее всех и набрал наибольшее количество очков, получив звание «Самого точного сантехника». Так же был установлен новый рекорд Латвии по установке унитаза на время. Рижанину Вадиму Степанову на качественную сборку унитаза понадобилось всего 10 минут 50 секунд. Однако по поднятию унитаза рекорд прошлого года побить не удалось.

В тот же день полицейские, пограничники и спасатели спустя 16 с половиной часов нашли на территории Кемерского национального парка двух голландок, отправившихся накануне по грибы. После проведения масштабных поисковых работ женщины были обнаружены в лесу. Как рассказала начальник 1-ого отделения бюро криминальной полиции управления Тукумсской полиции Сигне Дектере, телефонов и других личных вещей у женщин не было. Ночью они спали под деревом. Женщины замерзли, но от медицинской помощи отказались.

4 сентября 2007 года Кабинет министров утвердил новую карту округов - административно-территориальное деление, предусматривающее создание в Латвии 93-х округов и девяти городов республиканского значения.

4 сентября 2006 года выступая на Всемирной конференции латышской молодежи, глава латвийского МИДа Артис Пабрикс призвал сохранять свою национальную идентичность, а также сравнил нацию с костром, огонь в котором должны поддерживать молодые люди.

В тот же день в Риге около 18.30 на улице Элизабетес гражданин Канады, проходя мимо группы молодых людей, услышал в свой адрес несколько враждебных высказываний на английском языке. Иностранец вошел в помещения кинотеатра "Рига" и вызвал полицию, которая немедленно задержала пятерых молодых людей. Гражданин Канады заявил в интервью Латвийскому радио, что полиция на его вызов реагировала неохотно. Ему показалось, что полиция не хотела заводить дело и пыталась отговорить гостя столицы от этого шага.

В тот же день около восьми часов утра в течение примерно получаса жители Раматской волости Валмиерского района могли наблюдать, как по центру поселка прогуливался бурый медведь. Медведь вышел из леса примерно в 100 метрах от здания волостного совета, прогулялся возле многоквартирного дома, затем направился к местной к эстраде, после чего вновь повернул в лес.

4 сентября 2005 года советник премьер-министра Латвии Айгара Калвитиса Юргис Лиепниекс сообщил, что Латвия готова отправить в разрушенный ураганом "Катрина" Нью-Орлеан команду из 25 человек, в которую вошли бы профессиональные спасатели, медики и полицейские.



4 сентября 2004 года на стадионе «Сконто» в Риге на 54-й минуте матча сборных Латвии и Португалии на поле выбежала полуобнаженная девушка Лиене Булдуре по прозвищу Земене (Клубника). Она обняла португальского футболиста Рикарду Карвалью и побежала дальше. Ее появление вызвало замешательство среди охранников, и только через какое-то полицейским удалось увести ее с поля. После этого футбольный матч продолжался и закончился победой португальцев со счетом 2:0.

4 cентября 2003 года после реконструкции был открыт рижский железнодорожный вокзал и новая башня с часами.



В тот же день в Риге на Эспланаде прошла многотысячная манифестация противников реформы образования.

В тот же день в Доме конгрессов бургомистр Берлина Клаус Воверайт подарил Риге символ немецкой столицы - двухметровую статую медведя.

4 сентября 2002 года около 10.00 автомашина депутата Сейма Вента Балодиса Mitsubishi Pajero, передвигаясь задним ходом, задела машину дорожной полиции Volvo S40. Балодис вместе с членом президиума Сейма Силвией Дреймане ехал на заседание бюджетно-финансовой комиссии. Дреймане объяснила, что Балодис взял ее с собой, потому что они живут по соседству.

В тот же день комитет развития города Рижской думы одобрил замысел строительства Южного моста через Даугаву,

4 сентября 2001 года в рамках ежегодной акции против пиратства латвийская полиция вместе с объединением музыкальных продюсеров провела на на Рижской ТЭЦ акцию по сожжению нелегальных дисков.

В тот же день стало известно, что президент Банка Латвии Эйнарс Репше к этому дню получил 29 пожертвований, 12 336 латов пожертвованы на оплату труда руководителя партии и 3801 лат - на обеспечение деятельности будущей партии. Некоторые жертвователи добавляли пожелания. Например, Линардс Либертс пожертвовал 1 лат с примечанием "Авансовый платеж за содействие развитию Латвийского государства. Надеюсь, что вы сделаете то, что обещаете", сообщило агенство ЛЕТА. В распространенном заявлении Репше сердечно поблагодарил всех жертвователей.

4 сентября 2000 года инспектор Вентспилсского отделения Управления морской среды Эрикс Кукайнис сообщил, что на прошлой неделе житель Вентспилса Гатис Каспарсонс неподалеку от города поймал 60-сантиметрового русского осетра, являющегося большой редкостью в этих местах. По словам Кукайниса, это был второй случай с 1968 года, когда рыбакам в сеть для ловли лососей попалась такая рыба.

В тот же день председатель Сейма Янис Страуме принес извинения президенту Латвии, коллегам в парламенте и гражданам Латвийской Республики за допущенную ошибку - подписание неправильных поправок к закону об энергетике. Дело в том, что Страуме подписал и от имени президента Вайры Вике-Фрейберги провозгласил не предложенные избирателями и принятые Сеймом поправки к закону об энергетике, а одобренный правительством альтернативный вариант.

4 сентября 1997 года за злоупотребление алкоголем от должности заместителя спикера латвийского парламента отстранён депутат от ТБ/ДННЛ Айгарс Йиргенс.

4 сентября 1991 года V Съезд народных депутатов СССР на двух голосованиях отклонил предложение дать независимость прибалтийским республикам.

4 сентября 1983 года один из основателей организации «Хельсинки-86» Раймондс Битениекс вместе с дочерью Евой и еще двумя единомышленниками пытался на самодельной лодке нелегально переплыть из Лиепаи в Швецию. Был задержан пограничниками и осужден на два года.



4 сентября 1977 года в честь 100-летия со дня рождения Карлиса Улманиса зарубежными латышами были установлены памятные доски на кладбище Катскилл в штате Нью-Йорк и в здании сельскохозяйственного колледжа в городе Линкольн, штат Небраска, США, а также памятник на кладбище Йорк в Торонто, Канада.



4 сентября 1950 года в Риге в здании Верховного Совета прошло торжественное награждение орденами и медалями в честь 50-летия Латвийской ССР.



4 сентября 1944 года в Риге на Домской площади генеральный инспектор латышского добровольческого легиона СС группенфюрер СС Рудольф Бангерскис принял парад легионеров.

4 сентября 1941 года полковник–лейтенант Мануглис сформировал первую латышскую фронтовую часть вермахта — 16–й Земгальский полицейский батальон. C октября он участвовал в блокаде Ленинграда.

4 сентября 1940 года волостным старостой Янисом Берзиньшем из Валмиерского уезда был составлен акт о ущербе, нанесенном Красной армией школе Коциньской волости. В этой школе размещались военные, а после того как они ее покинули, обнаружилось, что пропало 50 наименований инвентаря. В том числе: четыре школьные парты (8 Ls), стеклянная бутыль (3 Ls), две половые щетки (6 Ls),портрет министра образования Тентелиса (1 Ls), наглядное пособие «Пчеловодство в Латвии» (20 сантимов), деревянный циркуль (5 сантимов), восемь квадратных метров линолеума (129 Ls), тачка (5 Ls), мусорники деревянные — 10 штук (20 Ls) и три унитаза общей стоимостью 195 латов.



4 сентября 1939 года с аэродрома Спилве в первый полет отправился легкий двухмоторный самолет JDA-10M - единственный самолет, сконструированный в Латвии и построенный на рижском заводе ВЭФ. Машину пилотировал летчик гражданской авиации Карлис Алкснис. В полете возникли проблемы с двигателями из-за несбалансированной тяги. До июня 1940 года инженеры пытались довести JDA-10M до требуемого уровня, но с приходом советской власти работы были прекращены и самолёт спустя некоторое время был разобран.



4 сентября 1937 года в день 60-летия президента Карлиса Улманиса поздравляли представители всего народа. Пожелания президенту передали руководители всех палат и руководители сельской жизни — старшины округов и волостей. Приём во дворце продолжался до 17.30, всего там побывали примерно 1000 поздравляющих. Большое количество поздравляющих расписались в книге гостей и оставили для президента розы, сообщила газета «Яунакас Зиняс».



4 сентября 1924 года в Риге в 15 часов 45 минут на аэродроме Спилве в присутствии военных и дипломатов при совершении показательных полетов насмерть разбился один из лучших итальянских военных летчиков капитан Луиджи Майнарди. Он прибыл в Ригу, чтобы сдать заказанные латвийским правительством аэропланы-истребители. Мейнарди должен был показать выносливость и легкую управляемость итальянских аппаратов, на своем биплане он совершил 8 круговых мертвых петель и 5 боковых, но внезапно на вираже врезался в землю. Летчику было 33 года.

4 сентября 1917 года Совет рабочих, солдатских и безземельных депутатов Смилтене потребовал перехода все власти в руки Советов.

4 сентября 1914 года около 8 часов вечера был замечен немецкий аэроплан, летевший от Болдераи в сторону Елгавы.

4 сентября 1882 года (по новому стилю) в Риге были открыты три первых линии конного трамвая.

4 сентября 1877 года (по новому стилю) на хуторе Пикши нынешнего Добельского края родился Карлис Улманис, будущий первый премьер-министр Латвийской Республики и Вождь латышского народа.

Фото - lno.lv, president.lv, vipi.lv, Исторического музея, Архива кинофотофонодокументов, газета "Час", журналы "Атпута" и "Неделя", Википедия.