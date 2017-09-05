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в Латвийской национальной библиотеке прошли антитеррористические учения. C целью проверить готовность государственных учреждений реагировать в случае нападения террористов на объект на суше.Это были одни из самых масштабных учений в истории Латвии – участвовали более 300 специалистов из разных ведомств. Сценарий учений - захват заложников - был разработан, основываясь на террористическом захвате супермаркета в Найроби (Кения) в 2013 году, сообщил заместитель начальника ПБ, глава Антитеррористического центра Латвии Юрис Лейтиетис.



5 сентября 2013 года на бывшем Звардском полигоне были посеяны семена, из которых через год, к 25-летию падения железного занавеса и берлинской стены, собирались испечь Хлеб Мира. Семена сеяли министр земледелия Лаймдота Страуюма (на фото) и посол Германии Андреа Викторина.

В тот же день депутаты Сейма отклонили предложение Союза "зеленых" и крестьян о хранении латов до 1 января 2019 года.



В тот же день в Риге, возле Национальной оперы, был открыт памятник выдающемуся артисту балета Марису Лиепе. Памятник вызвал весьма неоднозначные оценки и споры.



5 сентября 2012 года президент Берзиньш и мэр Риги Ушаков приняли участие в торжественном открытии нового родильного центра Рижского роддома.

В тот же день министр финансов Андрис Вилкс заявил в передаче «Доброе утро, Латвия!» на Латвийском телевидении, Латвия на фоне остальных европейских стран выделяется, так как редкая страна может гордиться положительными показателями в настоящее время, когда во многих странах они негативны. «Мы сравнительно уникальны», — указал министр.



5 сентября 2010 года в Риге после сильных ливней речка Марупите вышла из берегов и достигла уровня проезжей части на улице Ояра Вациетиса, затопив стадион, парк, жилые и нежилые дома. Ремонт затопленного стадиона возле парка Аркадии обойдется в более 10 тысяч латов, сообщила Рижская дума.

5 сентября 2009 года сотрудники дежурной части Центрального района полиции самоуправления получили информацию о мужчине у памятника Свободы, который странно себя ведет. Мужчина 1986 года рождения, в организме которого позже было обнаружено 2,16 промилле алкоголя, собрал в парке ветки и пытался подготовить место для костра.

В тот же день в Риге, на Большой эстраде в Межапарке, впервые выступил знаменитый оперный певец Андреа Бочелли.



В тот же день в Риге президент Валдис Затлерс вместе с военнослужащими Национальных вооруженных сил убирал территорию Братского кладбища в честь 90-летия латвийской армии.

5 сентября 2008 года съезд партии «Новый центр» поддержал объединение в общую партию с Парией Народного согласия и Социал-демократической партией, входящих в политическое объединение «Центр Согласия». Таким образом, внутри «Центра согласия» объединились три партии.

В тот же день болельщики, вдохновленные успешным стартом рижских динамовцев в Континентальной хоккейной лиге, на въезде в столицу по Даугавпилсскому шоссе добавили к большим буквам RĪGA название команды DINAMO. Рижское «Динамо» выиграло первый матч КХЛ у хабаровского «Амура» с результатом 4:2.

5 сентября 2007 года Государственная дума Российской Федерации ратифицировала договор между РФ и Латвийской Республикой о российско-латвийской государственной границе. Решение одобрили 350 депутатов, 57 высказались против, воздержавшихся не было.

В тот же день руководитель предприятия Valsts nekustamie īpašumi Марис Кайякс сообщил, что приобретение квартиры, предусмотренной для проживания нынешнего президента Латвии Валдиса Затлерса после истечения срока его полномочий, может обойтись примерно в миллион латов.

В тот же день Министерство охраны окружающей среды совместно Latvijas Pasts ограниченным тиражом выпустило почтовую марку с изображением язя, признанным рыбой года в Латвии. Марка с изображением рыбы, которой угрожает исчезновение, была выпущена в Латвии впервые. Тираж марки с изображением этого представителя семейства карповых составил всего 1 тысячу экземпляров.

5 сентября 2006 года партия «Новое время» выдвинула на пост президента бывшую еврокомиссара и министра иностранных дел Сандру Калниете.

В тот же день мэр Юрмалы Инесе Айзстраута через СМИ попросила дать о себе знать восьмерых депутатов самоуправления, которые с 1 сентября не отвечают на звонки, поэтому мэр не может с ними связаться.

5 сентября 2005 года в тестовом режиме начал вещать канал РЕН-ТВ Балтия.

В тот же день министр сообщения Айнарс Шлесерс обратился к президенту аэропорта «Рига» Дзинтарсу Померсу с просьбой убрать с территории аэропорта рекламу сексуальных услуг, которая, по его мнению, пропагандировала Латвию как страну секс-туризма.

В тот же день газета «Латвияс вестнесис» установила рекорд. Её выпуск состоял из 416 страниц и весил 1125 граммов. И содержал только один документ - международный договор о перевозке опасных грузов на латышском и английском языках. Этот рекорд продержался почти четыре года.

5 сентября 2004 года в Риге, в 8.25 сотрудники дежурной части Центрального района полиции самоуправления получили информацию о мужчине у памятника Свободы, который странно себя вел. Мужчина 1986 года рождения, в организме которого позже было обнаружено 2,16 промилле алкоголя, собрал в парке ветки и пытался подготовить место для костра.

5 сентября 2003 года в 12.30 со смотровой площадки церкви Св. Петра в Риге упал и разбился юноша 1982 года рождения. Один из иностранных туристов, находившийся в это время на смотровой площадке, рассказал полиции, что юноша сам перебросился через ограждение. Юноша умер на месте происшествия от полученных травм.

5 сентября 2002 года инженер по пожарной безопасности и контролю за охотой Балвского лесничества Юрис Пранцанс сообщил что в лесах Балвского района на данный момент был зарегистрирован 21 волк, в том числе шесть убито на охоте, один ликвидирован на прошлой неделе после нападения на людей.

5 сентября 2000 года Кабинет министров в заявлении, распространенном департаментом прессы Государственной канцелярии, призвал население не поддаваться безответственным и провокационным призывам к гражданскому неповиновению, цель которых - расколоть общество по языковому признаку и национальной принадлежности, вызвать взаимное недоверие и ненависть среди представителей различных национальностей. Кабинет министров напомнил, что каждый житель Латвии имеет право на употребление своего родного языка или любого другого в областях, не регулируемых законом о госязыке.

В тот же день в зале заседаний Рижской думы состоялось подписание договора о сотрудничества между Ригой и Флоренцией.

5 сентября 2001 года в Лиепае открылась школа водолазов стран Балтии.

В тот же день житель Лиепаи Анатолий Рыкунин (1951 г. р.), будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна третьего этажа свою собаку-овчарку. Собака переломал лапы и умерла в приюте, а ее хозяина суд приговорил к году условно с отсрочкой исполнения на год, приняв во внимание его искреннее раскаяние.

5 сентября 2000 года Верховный Суд ЛР лишил миллионера Юрия Журавлева звания гражданина Латвийской Республики. Основанием для такого решения послужило то, что Журавлев якобы предоставил для получения гражданства документы, содержавшие ложные сведения. В тот же день на процессе по делу Банка Балтия суд прервал последнее слово Александра Лавента, так как он не говорил о фактах и доказательствах, имеющих отношение к делу. После этого Лавенту стало плохо и он на машине скорой помощи был доставлен в больницу Центральной тюрьмы. Врачи констатировали у Лавента приступ стенокардии.

5 сентября 1999 года пресс-секретарь президента Римант Зиедонис сообщил, что на ремонт автомашины президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги в том году было затрачено 1 883 латов 57 сантимов. В тот же день президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что Латвийская национальная библиотека должна стать местом обобщения всей информации, когда-либо и где-либо опубликованной о Латвии.



5 сентября 1991 года Латвия восстановила дипломатические отношения с Соединённым Королевством. А независимость Латвии признала Мексика.

5 сентября 1974 года четыре бомбы с Звардского полигона (Салдуский район) упали недалеко от Вернавского хутора, что возле Стрикских болот и вызвали возгорание земли.

5 сентября 1969 года в Риге была отмечена рекордная температура - 29,3 градусов тепла.



5 сентября 1947 года в Риге состоялось республиканское совещание стахановцев. С речью выступил секретарь ЦК ЛКСМ Эдуардс Берклавс.

5 сентября 1941 года в Риге была отмечена рекордная температура 0,4 градуса ниже ноля.



5 сентября 1937 года в Елгаве, на Земгальском празднике косарей, президент Карлис Улманис выступил с, как сообщалось, исторической речью. От имени крестьян в честь 60-летия Вождя ему был преподнесён венок из 60 золотых колосьев. Со словами: «Как этот золотой венок всегда будет сиять нетронутый ржавчиной, так в веках будет сиять Ваш великий труд».



5 сентября 1932 года в Риге в полночь, после выхода своей первой книги, покончила жизнь самоубийством латышская поэтесса Аустра Скуиня. Она утопилась в Даугаве из-за несчастной любви, прыгнув с дамбы АБ.

5 сентября 1931 года в Латвии начался референдум по вопросу: кому отдать Домский собор в Риге — немецким или латышским лютеранам? Поскольку кворума не было, правительство отдало храм латышам.

5 сентября 1926 года квартет Латвийского радиофона расширился до 14 человек. Эта дата считается официальным днем рождения Латвийского Национального симфонического оркестра.

Фото - president.lv, mixnews.lv, hokejs.lv, Архив кинофотофонодокументов, журнал "Атпута", газета "Падомью Латвия" и "Латвияс Авизе".