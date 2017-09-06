6 сентября 2015 года президент Латвии Раймонд Вейонис в интервью агентству ЛЕТА,заявил, что люди в Латвии живут неплохо, но можно еще лучше.«Страны Балтии находятся все же на самой высокой ступени развития, потому что ни Грузия, ни Таджикистан, ни Узбекистан не могут гордиться высоким уровнем жизни, хотя исходные позиции были более или менее одинаковыми, — сказал Вейонис. — Мы живем хорошо, но нам много нужно сделать, чтобы мы жили еще лучше».

6 сентября 2014 года около 18 часов на линии единственного в Латвии фуникулера Сигулда-Кримулда, движущегося на высоте 40 метров, произошло ЧП: после того, как в вагон зашли все пассажиры — 10 человек, двери закрылись, а мотор заработал, фуникулер наклонился на 45 градусов. Оператор фуникулера посоветовала людям не двигаться, но пассажиры были так сильно напуганы, что сами пытались выбить окна и раздвинуть двери. Это им удалось, и часть пассажиров выбралась через окно, часть через двери. Об этом сообщил телеканал LNT.

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в Риге на здании Балтийской международной академии был открыт барельеф поэту и актеру Владимиру Высоцкому, к 75 летию со дня его рождения. В этом здании, где ранее располагался клуб Рижского института инженеров гражданской авиации, Высоцкий выступал дважды, в 1974 и 1975 году. В барельеф вкраплены частицы метеоритов, которые подарили летчик-космонавт, бывший рижанин Анатолий Соловьев и сын поэта Никита Высоцкий.

Той же ночью на ул. Ростокас в Риге (в Золитуде) в первый раз был подожжён киоск, торговавший растительными смесями, или т.н. легальными наркотиками, после чего его владельцы установили на крыше бутафорскую видеокамеру, но это не помогло. Киоск поджигали еще раз 21 сентября, а 4 октября он сгорел совсем.



6 сентября 2012 года прошла торжественная церемония спуска флага Латвии и президентского штандарта с башни Рижского замка, в связи с переездом президента на время капитального ремонта. Впоследствии организация бывших легионеров СС «Даугавас ванаги» обратилась к президенту с просьбой не оставлять замок без флага, и флаг снова подняли.



6 сентября 2010 года в Латвию с двухдневным официальным визитом прибыла канцлер Германии Ангела Меркель. В интервью газете Neatkarīgā пресс-секретарь президента Затлерса Илзе Расса сообщила, что, хотя Ангела Меркель хорошо знает русский язык, говорить она на нем не будет.

В тот же день около 22.40 в Екабпилсе, в автобусе, который ехал по маршруту Рига-Смоленск, пьяный пассажир 1972 г. рожд. грозился взорвать автобус, когда водитель попытался высадить его из машины. Мужчина заявил, что в автобусе заложена бомба. Об угрозах водитель сообщил полиции. Работники оперативных служб высадили из автобуса всех пассажиров и обыскали его, но взрывоопасных предметов не нашли.



6 сентября 2009 года в Сигулде в 19-ом «Велопробеге Единства» в народном классе на дистанции 37,5 км приняли участие президент Валдис Затлерс и экс-президент Гунтис Улманис.

6 сентября 2008 года в Риге, в Музее истории железной дороги, прошел съезд организации «Общество за другую политику», на котором было принято решение о создании партии.

6 сентября 2006 года АО Laima и ГАО Latvijas Pasts провели презентацию первой в Латвии шоколадной почтовой открытки. Открытка представляла собой упакованную в картонную коробочку шоколадку Laima. На упаковке оставлено место для адресов получателя и отправителя, а также указана стоимость необходимой почтовой марки. Cообщалось, что шоколадную открытку можно отправить в любую страну мира и что в будущем её можно будет купить в почтовых отделениях и других торговых точках.



В тот же день правление партии «Новое время» единогласно выдвинуло кандидатом на пост президента Латвии Сандру Калниете.

В тот же день на хуторе «Лейниеки» Раматской волости Валмиерского района побывал медведь, рассказала хозяйка дома Алда Менце. Он сел хлеб и перевернул кастрюлю с супом, которые нашел у дома, взобрался на дерево и стряхнул на землю спелые яблоки, а потом пытался проникнуть в дом - карабкался по стене и оцарапал двери.



6 сентября 2005 года в Риге примерно две тысячи учителей, собравшись напротив здания правительства Латвии на пикет, скандировали «Калвитис, выходи!», вызывая премьер-министра Айгара Калвитиса. Пикет продлился более часа. Вскоре после начала пикета учителя улюлюканьем встретили вышедших из здания премьера Айгара Калвитиса и министра образования науки Ину Друвиете.

6 сентября 2004 года границу Латвии пересек двухмиллионный турист, посетивший страну в том году. Дата была вычислена совместными усилиями Государственного агентство развития туризма и Центральным статистическим управлением. Юбилейным туристом оказалась жительница Мичигана Беверли Эйткен, заехавшая в Латвию на три дня в рамках балтийского турне группы американцев из 40 человек. Поездка была устроена организацией Elderhostel, специализирующейся на обслуживании туристов преклонного возраста. Госпоже Эйткен в Этнографическом музее вручили почетную грамоту, книгу о Латвии и бутылку шампанского внушительного размера. Важность события подчеркивалась присутствием на территории Курземского подворья директора Института Латвии Ояра Калниньша, главы ЦСУ Айи Жигуре, руководителя Госагентства развития туризма Улдиса Витолиньша, а также министра экономики Юриса Луянса.

В тот же день строительная фирма "Меркс" приступила к забивке свай на стройплощадке ледовой арены чемпионата мира по хоккею 2006 года.

В тот же день ЦСУ сообщило, что в Латвии самая низкая средняя зарплата в странах Балтии — 316 евро в месяц. В том время как в Литве 354 евро, а в Эстонии — 474.

6 сентября 2002 года известный латышский национал-радикал Айвар Гарда не воспринял всерьез вызов на дуэль, посланный ему национал-большевиком Артуром Петровым из латвийского города Даугавпилса за оскорбительные высказывания в адрес русских, и не ответил на него.

6 сентября 2001 года на заседании Кабинета министров были рассмотрены поправки к правилам № 21 «Порядок прибытия, пребывания иностранных военных судов в территориальных водах, внутренних водах и портах Латвийской Республики и отбытия из них». Согласно поправкам, министр обороны по согласованию с министром иностранных дел издает разрешение войти в порты Латвийской Республики иностранным военным судам с атомными двигателями или атомным оружием.

В тот же день Эйнарс Репше, высказавший готовность взять на себя создание новой партии, заявил, что откажется от должности президента Банка Латвии, но пока не может сказать, когда именно это произойдет. «Сейчас я почти точно могу сказать, что откажусь от должности президента Банка Латвии, потому что поддержка вновь создаваемой партии значительна, и я не имею права обманывать людей, связывающих с моим приходом в политику надежды на развитие государства», сказал Репше.

6 сентября 2000 года депутат парламентской фракции объединения ТБ/ДННЛ Юрис Видиньш подал в президиум Сейма поправки к Уголовному закону, предусматривавшие за повторное сексуальное использование малолетних и несовершеннолетних подвергать виновных химической кастрации.

6 сентября 1999 года Айварс Лембергс сообщил, что Полиция безопасности и Генеральная прокуратура установили личность человека, который выдумал существование угрозы применения насилия в отношении председателя Вентспилсской думы Айвара Лембергса и организации террористического акта на предприятии "Вентамоньякс". ПБ установила, что подозреваемый Гунар Рейтс изготовил поддельные аудиозаписи телефонных разговоров, которые должны были создать впечатление, что к покушению на Лембергса причастен лидер Народной партии Андрис Шкеле.

6 сентября 1991 года в 10.30 утра новосозданный Государственный Совет при президенте СССР Михаиле Горбачеве принял в Москве на первом своем заседании «Постановление о юридическом признании государственной независимости стран Балтии». От Латвии присутствовали двое — народный депутат СССР Янис Петерс и депутат Верховного Совета ЛР Янис Диневич.



В тот же день Латвийскую Республику признала Арабская Республика Египет.

В тот же день в Риге начался первый бал двойников. Закончился на следующий день.

В тот же день завод микроавтобусов "РАФ" реорганизовался в акционерное общество.

6 сентября 1941 года Департамент леса сообщил жителям Риги о возобновлении торговли дровами. Дрова продавались только живущим в границах определенного полицейского участка, только в определенном месте на территории этого участка. Евреям дров не продавали.



6 сентября 1940 года председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР Аугустом Кирхенштейном был подписан указ о праздничных днях. Их устанавливалось семь: 1 января — Новый год, 22 января — день памяти Ленина, 1-2 мая, 24 июня — Лиго, 21 июля — день основания Советской Латвии, 7-8 ноября, 5 декабря — день Сталинской Конституции. Другим указом были утверждены изображения герба и флага Латвийской ССР.



В тот же день газета «Падомью Латвия» сообщила о празднике стропил на строительстве рижского крематория. «Пестрым был процесс строительства рижского крематория. Предложение рабочих организаций о строительстве крематория встречало протесты правящей клики и священников. Пару лет назад начали строить крематорий в Межакапи, но священники добились сноса наполовину готового здания. Сегодняшнему строительству, отмечающему праздник стропил, выделено место на кладбище Райниса» - писала газета.

6 сентября 1931 года в Латвии завершился референдум с вопросом «Кому отдать Домский собор в Риге - немецким или латышским лютеранам?». Кворум не был собран и правительство отдало храм латышам.

6 сентября 1925 года рижская газета «Сегодня» писала о том, что с целью проверить, насколько быстро снаряжаются и прибывают на место несчастья наши пожарные колонны. брандмайор города Риги Кеснер произвел после 10 часов вечера неожиданную тревогу, с вызовом на большой пожар, который был объявлен на Дунтенгофской улице возле психиатрической лечебницы Ротенбурга (ныне травматологическая больница на улице Дунтес). Газета писала: «При вызове 4-ая городская пожарная колонна проявила блестящую, можно сказать — рекордную, скорость. Она успела снарядиться и на трех машинах поспеть к месту заявления, расположенному от пожарного депо на расстоянии свыше 5 километров, в течение 6,7 минут» Были сделаны и другие проверочные вызовы и на все рижские городские пожарные прибыли за время от 2 до 5 с половиной минут.



6 сентября 1923 года в Москве на Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в присутствии представителей советского правительства, балтийских государств и московской латышской колонии состоялось торжественное открытие латвийского павильона. (Сама выставка открылась 19 августа). Латвийский дипломатический представитель А. Бирзниекс в своей речи указал, что участием в выставке Латвия хочет доказать, что она согласна вступить в совместную деятельность с СССР. Председатель Иностранного отдела выставки Осипов, приветствуя открытие павильона, заявил: «Слава народу, который в столь краткий срок сумел восстановить экономическую жизнь разрушенной войной страны».

В тот же день Александровский бульвар в Риге был переименован в Бривибас булварис.

6 сентября 1921 года была основана Латвийская академия спортивной педагогики.

6 сентября 1917 года Баусский Стрелковый латышский полк принял резолюцию о необходимости перехода всей власти в руки Советов.

6 сентября 1914 года около часа ночи неизвестный аэроплан был зафиксирован над Московским форштадтом Риги.



6 сентября 1905 года в Адеркаши Таурупской волости в собственном доме за ужином в кругу семьи выстрелом через окно был убит пожилой священник церкви Св. Магдалены Янис Лицис, автор знаменитой книги «Записки православного латыша». Через год был арестован и застрелен при попытке к бегству главарь банды, убивавшей русских офицеров и православных священников. Всего стало известно о семи убийствах, совершенных бандой, включая убийство Лициса.

6 сентября 1863 года российский император Александр II объявил закон, по которому курляндские крестьяне могли приобретать землю в собственность.

Фото - president.lv, eleison.lv, газеты «Час» и «Падомью Латвия», журнал "Илустретс журналс".