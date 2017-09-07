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руководитель Государственной инспекции по защите памятников культуры Юрис Дамбис собщил, что на заседании комиссии ГИОПК по учету памятников культуры было принято решение присвоить статус памятника культуры скульптурной надписи "Рига" на границах латвийской столицы, а это означает, что её нельзя подвергать никаким изменениям. Дамбис рассказал, что решение было принято практически единогласно, дискуссии вызвал лишь вопрос о защитной зоне вокруг объекта - она составит 50 метров. Члены комиссии заявили, что надпись "Рига" должна обрести свой прежний облик, так как это произведение Валдиса Целмса является важным образцом дизайна того времени.

В тот же день депутат Сейма Ромуалдс Ражукс из Партии реформ сообщил, что вместе с обществом участников баррикад 1991 года разработал законопроект, который предусматривает доплату в размере 70 евро к пенсиям участников баррикад. Автор законопроекта считаел, что участники баррикад 1991 года должны быть приравнены к участникам движения национального сопротивления и получать такие же социальные гарантии и доплаты к пенсиям. По первоначальным подсчетам, в год на доплаты потребуется около 8 миллионов евро.

7 сентября 2012 года вечером в Лудзенском крае возле российской границы во время задержания возвращающихся из России контрабандистов при странных обстоятельствах был убит младший инспектор Оскарс Вилциньш. Сообщалось, что во время преследования неизвестные лица произвели в направлении бежавших контрабандистов несколько выстрелов, и один из них оказался для Вилциньша смертельным. У пограничника не было бронежилета, так как, по плану, он не должен был преследовать задержанных, а лишь охранять их. Вероятно, Вилциньша нечаянно застрелили коллеги, заявил начальник Государственной пограничной охраны генерал Нормунд Гарбарс.



7 сентября 2011 года в четырех километрах от аэропорта Туношно через несколько минут после взлета разбился самолет "Як-42", на борту которого находилась команда Континентальной хоккейной лиги ярославский "Локомотив", в том числе игрок сборной Латвии Карлис Скрастиньш. Самолет летел из Ярославля в Минск, где команда должна была играть с местным "Динамо".



7 сентября 2010 года кандидат в премьер-министры от политического объединения "За лучшую Латвию" Айнарс Шлесерс заплакал на пресс-конференции, вспоминая своё детство. И признался, что ранее всегда избегал рассказов о нём. Будущему политику было только два года, когда в семье произошла трагедия - отец совершил преступление и был направлен на принудительное психиатрическое лечение. Шлесерс вспоминал также, что атмосфера в семье была тяжелой - отец, перестав принимать лекарства, стал агрессивен, поднимал руку на сына. Мальчика воспитывали мать, бабушка и тетя. Именно пережитое в детстве, по словам Шлесерса, побуждает его жестко выступать за семейные ценности.

В то же утро в Риге спасатели ГПСС оказали помощь енотовидной собаке, которая заблудилась во дворах многоквартирных домов Кенгарагса, что у реки, и забрело в подъезд дома на улице Маскавас, 268/3. Жильцы вызвали спасателей, которые забрали енотовидную собаку и отвезли ее в румбульский лес.

7 сентября 2009 года вице-мэр Огре Эгилс Хелманис, депутат от национал-радикальной партии Visu Latvijai!, добился решения городской думы о том, что там впредь будут принимать только те заявления, которые составлены на латышском языке.

7 сентября 2008 года в Даугавпилсе был установлен температурный рекорд дня - 30,1 градуса тепла.

В тот же день в Риге, на ул. Плявниеку, пожарные сняли с дерева игуану. Как рассказала начальник отдела прессы и общественных отношений Государственной пожарно-спасательной службы Инга Ветере, вызов на спасение необычного животного пожарные получили около 17 часов. Спасатели сняли рептилию с дерева, однако не смогли связаться с ее хозяином. В квартире, где, по словам соседей, обитает экзотическое животное, никого не было дома, поэтому игуана доставлена в зоопарк.

7 сентября 2007 года в Риге на лестничной клетке дома на улице Валдекю был найден труп женщины 1962 года рождения, погибшей от удара ножом. Она была связана с предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости, а в момент убийства направлялась к деловому партнеру.

В тот же день в результате завершения реорганизации "Ригас ауструму слимница" (Рижской восточной больницы), центров диагностики и патологии создано единое учреждение - государственное ООО "Ригас Ауструму клиниска университатес слимница",

7 сентября 2006 года Сейм отклонил подготовленные Латвийской первой партией поправки к закону о рекламе, закону "О печати и других СМИ" и к закону о радио и телевидении, предусматривающие введение запрета на пропаганду однополых отношений.



В тот же день в Адажи президент Вике-Фрейберга вручила освящённое знамя 2-му батальону Сухопутных войск.

В этот же день произошло лунное затмение, но в Латвии его нельзя было видеть из-за плохой погоды.

7 сентября 2005 года стало известно, что в подготовленном Программой развития ООН отчете о народном развитии в 2004 году Латвия занимала 48-е место и уже четвертый год входит в число развитых стран мира. Однако по индексу народного развития занимала последнее место среди трех стран Балтии.

В этот же день первая леди США Лора Буш поблагодарила латвийских текстильщиков за подаренный ей в Риге специально сотканный для нее льняной шарф.



7 сентября 2004 года министр общественной интеграции Нил Муйжниекс встретился с защитниками русских школ, объявившими голодовку протеста против реформы образования. Участники голодовки назвали Муйжниекса "фашистом из Канады".

В тот же день терминологическая комиссия Академии наук утвердила для называния общеевропейской валюты в Латвии склоняемое слово женского рода eira. Председатель комиссии Валентина Скуиня сказала, что этот термин нужен в основном для официальных документов, а в обычной речи люди могут по-прежнему употреблять несклоняемое слово eiro.

7 сентября 2003 года Госсекретарь МВД Юрис Рекшня сказал, что в Латвии действуют четыре крупные преступные группировки, поделившие между собой сферы влияния. Это группировки Харитонова, Аду, Пардаугавская и группировка представителей кавказской национальности.

7 сентября 2002 года в одном из яхт-клубов Болдераи была обнаружена морская яхта Fia Lopan, которая месяц назад была угнана из Стокгольма. Яхта была оценена в 3 миллиона шведских крон (примерно 192 000 латов).

7 сентября 2001 года ночью с потолка зрительного зала Латвийского национального театра обрушилась штукатурка, и из-за аварийного состояния он был закрыт до 24 сентября.

В тот же день Государственный центр защиты прав детей заявил, что установка камер видеонаблюдения в школьных туалетах, коридорах и классных помещениях открыто нарушает права ребенка на личную жизнь, к тому же такое наблюдение за детьми нарушает и общие права человека.

7 сентября 2000 года Сейм отклонил просьбу генерального прокурора Яниса Майзитиса о выдаче депутата Яниса Адамсонса для уголовного преследования. Адамсон подозревался в злоупотреблении служебным положением в связи с тем, что публично назвал с трибуны Сейма имена должностных лиц, якобы причастных к делу о педофилии. За выдачу Адамсонса проголосовал 41 депутат, против было 47, воздержались пять. Премьер-министр Андрис Берзиньш назвал результаты голосования пощечиной Латвийскому государству.

В тот же день АО "Алдарис" официально открыло линию по производству в Латвии напитка Pepsi.

7 сентября 1999 года правительство Латвии установило максимальный лимит использования транспортных средств — один автомобиль на 50 работников министерства.

В тот же день за ложное сообщение о якобы заложенном в помещениях агентства новостей BNS — Latvija взрывном устройстве полиция задержала подростка Алексея Никандрова. Подросток был задержан в школе, а звонил в агентство из квартиры и благодаря определителю номера эта квартира была зафиксирована.

7 сентября 1998 года, около 23.00, у главного входа в здание Сейма, через который обычно в здание парламента входят лишь высшие должностные лица государства, работники службы безопасности обнаружили 30-дюймовый артиллерийский снаряд. Служба безопасности Сейма обратилась за помощью и к Национальным вооруженным силам, и к Земессардзе, но помощь оказала только Полиция безопасности. Там определили, что артиллерийский снаряд сохранился со времен Второй мировой войны.

7 сентября 1995 года Сейм принял Закон о религиозных организациях.

7 сентября 1991 года Латвийскую Республику признали Афганистан, Албания, Китай и Северная Корея.

7 сентября 1990 года газеты «Латвияс Яунатне» и «Советская молодежь» стали первыми ежедневными газетами Латвии, перешедшими на компьютерную вёрстку.

7 сентября 1979 года православный епископ Леонид (в миру Лев Львович Поляков) стал митрополитом Рижским и Латвийским.

7 сентября 1960 года в административные границы Риги вошли Вецдаугава, Звейникциемс и Мангальсала.

7 сентября 1958 года в Риге, в Каталакaлнсе, на кольце 10 трамвая, постовой милиционер Дроздов сделал замечание двоим выпивавшим. Те кинулись в драку. Милиционер применил оружие и убил одного из нападавших. Это послужило началом массовых беспорядков с поджогом, переворачиванием пожарной машины и избиением милиционеров. Навести порядок удалось только к полуночи. После этого специальным заседанием бюро ЦК компартии Латвии была принята 40–километровая зона вокруг Риги, в которой было запрещено прописывать ранее судимых за тяжкие уголовные преступления.

7 сентября 1940 года вышел Указ Верховного Совета СССР о порядке получения подданства СССР гражданами Литовской, Латвийской и Эстонской Советских Социалистических Республик. Все граждане этих республик, находившиеся з пределами СССР обязаны были не позднее 1-го ноября зарегистрироваться советских полпредствах и консульствах . Те, кто этого не сделал, могли быть приняты в гражданство СССР на общих основаниях, говорилось в Указе.



7 сентября 1935 года премьер-министр Карлис Улманис посетил курорт в Балдоне. В ходе визита произнес речь на пригорке возле дуба, который растёт до сих пор. В честь этого события был установлен памятный камень в парке санатория.



7 сентября 1932 года в Турайде возле местной церкви была установлена мраморная доска в честь легендарной Турайдской Розы. Так называли девушку Майю, по преданию погибшую в 1620 году, не желая принадлежать нелюбимому человеку.

7 сентября 1926 года Латвийскую Республику признало Королевство сербов, хорватов и словенцев — будущая Югославия.

7 сентября 1924 года в Риге душевнобольной Эдгар Озолинь вскочил у Коммерческой гостиницы (ныне - «Метрополь») в вагон трамвая, оттолкнул машиниста и хотел пустить вагон в ход. Но был задержан.

В тот же день, в 10 часов вечера в Верманском парке послышались 2 выстрела, похожие на взрыв бомбы. Оказалось, что 15-летний мальчик Ермолай Ефистеев произвел выстрелы из револьвера — пугача. Е. задержан. Об этих случаях сообщила газета «Сегодня».



7 сентября 1923 года в Риге открылся Латвийский антиалкогольный конгресс.

7 сентября 1922 года был учрежден государственный Банк Латвии, капитал которого насчитывал на тот момент всего 10 миллионов латов.

В тот же день в Рижской думе была создана комиссия по переименованию улиц города.

В тот же день Краславе был присвоен статус города.

7 сентября 1905 года, ночью, группа боевиков Латвийской социал-демократической рабочей партии напала на Рижскую центральную тюрьму и освободила двух своих товарищей, приговоренных к смертной казни.

7 сентября 1899 года в Либаве (Лиепае) в первый проверочный рейс вышел первый трамвай.

Фото - news.sky.com, apollo.lv, irlaiks.lv, president.lv, газета "Час", журнал "Илустретс журналс".