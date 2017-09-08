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была аккредитована чрезвычайный и полночный посол Соединых Штатов Америки Нэнси Бикофф Петтит.

8 сентября 2014 года в Вентспилсе был побит температурный рекорд для этого дня - воздух в городе прогрелся до +24,2 градуса, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Прежний рекорд был зарегистрирован 8 сентября 1949 года, когда температура в городе составляла 23,2 градуса.

В тот же день Госполиция возбудила уголовный процесс в связи со снятым и распространенным в интернете видеоматериалом, на котором видно, как покупательницы примеряют нижнее белье в примерочных кабинах магазина Maxima. Как сообщил представитель Рижского регионального управления полиции Эдгарс Дудко, уголовный процесс начат по разделу 14 Уголовного закона - нарушение основных прав и свобод человека. В полицию с заявлением о случившемся обратилось само предприятие Maxima.



8 сентября 2012 года в Риге прошел день жирафа. Посетители Рижского зоопарка узнали, сколько весят самые высокие его обитатели - жирафы Пик, Перископ, Усми и Кими. Потому что зоопарк совместно с телеканалом документальных фильмов Viasat Nature купил весы для взвешивания крупных животных. Самым тяжелым оказался жираф Пик, весивший 1609 килограммов. Вес Усми и Кими составил 790 и 825 килограммов. А Перископа не удалось поставить на весы всеми четырьмя ногами.



8 сентября 2011 года президент Андрис Берзиньш возложением цветом почтил память трагически погибшего хоккеиста Карлиса Скрастыньша.

8 сентября 2010 года министр финансов Эйнарc Репше, комментируя новейшие экономические показатели, заявил, что спад экономики Латвии остановился.



В тот же день в Риге, в гостинице Hotel Ridzene, состялась презентация книги Лато Лапсы и Ирены Саатчян «Сын шофера Мюнхаузен», которая посвящена политику Айнарсу Шлесерсу. Как отмечали авторы, это книга «о мальчике, который решил стать совершенно другим человеком, чем его отец-шофер — неверный муж, неудачник по жизни и душевнобольной убийца, связь с которым главный герой книги пытался отрицать всю свою жизнь и от фамилии которого открещивался, как только мог».

8 сентября 2009 года 60 представителей латышской интеллигенции и студенческих организаций написали президенту Валдису Затлерсу открытое письмо, в котором осудили установку в Риге памятника Пушкину.



В тот же день президент Валдис Затлерс впервые показал журналистам своего кота Чарли.



В тот же день в рижской Детской клинической университетской больнице был открыт первый Baby Box - специальное помещение, где матери могут анонимно оставить своих новорожденных детей.

8 сентября 2008 года президент Валдис Затлерс в интервью телеканалу LNT заявил, что в Латвии от экономического кризиса пострадают все слои населения. «Примечательно то, что правительство, по крайней мере, пообещало пенсионерам прибавки к пенсиям. Им нужен этот правительственный зонт», — сказал Затлерс. По прогнозам Затлерса, следующий должен был быть еще более сложным.

8 сентября 2007 года примерно 100 человек собрались у памятника Барклаю де Толли в центре Риги с требованием к государственной власти соблюдать права и интересы русскоязычных жителей Латвии.



В ту же ночь футбольные фанаты из Северной Ирландии устроили беспорядки в Старой Риге на площади Ливу, где разбушевалась толпа из примерно 500 иностранцев и местных жителей. Хулиганы били бокалы, толкали скамейки, бросали в полицейских стулья, а брошенный в полицейскую машину кирпич разбил лобовое стекло.



8 сентября 2006 года в 11 часов у Дома конгрессов в Риге стартовал организованный партией «Новое время» эстафетный забег «Ударим демократией по цинизму» по маршруту Рига – Вентспилс. В забег отправились Эйнарс Репше, Линда Мурниеце, Ингрида Цирцене и другие, а в Юрмале к ним присоединился Валдис Домбровскис.



8 сентября 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга,поздравляя стотысячного натурализовавшегося латвийского гражданина — 17-летнего Дениса Ростровского — призвала всех натурализовавшихся граждан ощутить свою принадлежность Латвии и стать активными членами общества.

В тот же день на базе Воздушных сил Национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде открылся тренажерный класс ракетных систем RBS-70, где командиры ракетных отделений и операторы пусковых установок на практике отрабатывают навыки стрельбы.

8 сентября 2004 года госсекретарь министерства обороны Латвии Эдгар Ринкевичс передал руководству грузинского оборонительного ведомства дар латвийских военных — 188 пехотных раций с принадлежностями.

В тот же день Департамент защиты прав личности и государства Генпрокуратуры возбудил уголовное дело по факту заболевания сальмонеллезом 38 участников 8-го Латвийского праздника песни и танца школьников.

В тот же день США Джордж Буш назначил Кэтрин Тодд Бейли на пост посла в Латвии.

8 сентября 2003 года Хозяйственная комиссия Сейма направила на оценку президиуму проект решения о запрете на курение в здании парламента, за исключением специально отведенных для этого мест. Такое решение депутаты комиссии приняли по предложению ее председателя Альберта Круминьша.

В тот же день в Елгаве премьер-министр Эйнарс Репше на встрече с представителями самоуправления и Латвийского сельскохозяйственного университета, подчеркнул, что вступление в ЕС принесет Латвии большую пользу, а против членства в Евросоюзе нет ни одного серьезного аргумента. «В мирных условиях, если люди работают, рост благосостояния измеряется не годами, а месяцами», сказал Репше.

8 сентября 2002 года на большой эстраде Межапарка выступила знаменитая норвежская группа A-ha.

В тот же день стало известно, что для исследования возможностей выживания в дикой природе рожденных в неволе филинов в заповеднике Энгуре на свободу были выпущены два птенца филина, родившихся в Рижском зоопарке - Реснайс и Сикайс, которые в исследовательских целях были оснащены специальными передатчиками.

8 сентября 2001 года министр внутренних дел Марек Сеглиньш поручил начальнику полиции безопасности Янису Рейниксу и начальнику Главного управления криминальной полиции Государственной полиции Валдису Пумпурсу в течение этой недели предоставить заключение о целесообразности возможного въезда в Латвию одного из лидеров криминальных кругов России Сергея Михайлова по кличке "Михась".

8 сентября 2000 года прошла торжественная церемония закладки камня в фундамент объединенного комплекса Голышевского отделения Лудзенского района и Айзгаршского пункта пересечения границы. Во время мероприятия состоялся символический ритуал укрепления Восточной границы — в фундамент главного здания была забетонирована капсула с пожеланиями будущим поколениям.

В тот же день сотрудники транспортной полиции задержали в вагонном парке Латвийской железной дороги двух граждан Германии, которые, распыляя краску из аэрозольных баллончиков, раскрасили дизельный локомотив пассажирского поезда Рига-Валмиера.

В тот же день парламентская фракция объединения ТБ/ДННЛ подготовила законопроект о компенсации убытков, нанесенных оккупацией СССР и готовится передать его на рассмотрение Сейма. Об этом заявил председатель партии Марис Гринблатс. ТБ/ДННЛ считало, что при более успешном сотрудничестве стран Балтии они могут надеяться на благоприятный исход.

8 сентября 1999 года президент Банка Латвии Эйнарс Репше заявил, что долговременной стабильности лата ничто не угрожает, и она не будет зависеть от результатов бюджета ни этого, ни будущего, ни последующих лет. «Скорее падет правительство, нежели лат» - сказал Репше.

В тот же день в Риге около 13.00 с 18-го этажа Дома печати выбросилась Даце А., 1967 года рождения. Как рассказали работники газеты «Панорама Латвии», женщина вышла из лифта на 18-м этаже, и не заходя ни в один из кабинетов, прямиком направилась на балкон и прыгнула с него. В Доме печати она не работала. В ее паспорте была обнаружена предсмертная записка – «Прошу похоронить меня вместе с моей детской игрушкой - белым котенком».

8 сентября 1997 года в помещении Рижского Латышского общества проходила организованная Всемирным объединением свободных латышей конференция «Латыши и национальное самосознание» Среди приглашённых докладчиков была и канадский профессор Вайра Вике-Фрейберга. Она, в частности, сказала: «В эпоху Атмоды, как впрочем и в любую другую, многие одарённые и работящие латыши были карьеристами, не всегда отождествлявшими себя со своим народом, чуждыми лояльности или какого-либо чувства долга по отношению к соплеменникам. Единственной сознательной целью таких людей было улучшение их общественного и материального положения. Для достижения этой цели они были готовы жертвовать чем угодно, в том числе и своей латышскостью, интересами своего народа».



8 сентября 1993 года Латвию посетил Папа Римский Иоанн Павел II.

8 сентября 1970 года в Лиелварде открылся музей Андрея Пумпурса, автора латышского народного эпоса "Лачплесис".

8 сентября 1944 года в Риге на последнем заседании Латвийского Центрального Совета была принята декларация «О восстановлении независимости Латвии», подписанная председателем разогнанного Сейма Паулсом Калныньшем. Возглавить правительство поручалось сенатору Минтаутсу Чаксте, сыну первого президента Латвии. Документ был обнаружен в шведском архиве.



8 сентября 1941 года генеральный комиссар Латвии Отто-Генрих Дрехслер посетил Цесис и Валмиеру. В обоих городах его радостно приветствовали местные жители в народных одеждах.



8 сентября 1940 года вечером в Риге, на Дзегужкалнсе был разожжен первый пионерский костёр в Латвии. Пионеры исполняли песни и физкультурные упражнения, торжественно обещали хорошо учиться, благодарили лучшего учителя в мире - Сталина и т .п.



8 сентября 1939 года в Резекне был открыт памятник освободителям Латгалии, известный как «Латгальская Мара». Был снесен в 1940 году, восстановлен в 1943-м, снесен в 1950-м, восстановлен в 1992-м.

8 сентября 1925 года проездом из Берлина в Москву в Ригу прибыл видный советский деятель и дипломат Л.Б.Красин. Как сообщала рижская газета «Сегодня», громадный багаж прибывшего со свитой Красина приняли 20 носильщиков.



8 сентября 1923 года в Москву поездом из Риги прибыл новый посол Латвии Карлис Озолс. Аккредитован 14 сентября.

В тот же день в Риге началась забастовка трамвайных служащих на всех линиях. Требовали повышения жалования. Администрация отказала, объяснив тем, что Городская управа не разрешает повысить плату за проезд. Движение трамваев было возобновлено 15 сентября. Рабочим повысили жалование на 10 процентов, проездную плату не увеличили.

8 сентября 1841 года в Яунбебри (сейчас Айзкраукльский уезд) вспыхнул так называемый «картофельный бунт», поднятый местными крестьянами. Был подавлен войсками.

8 сентября 1443 года был заключен мирный договор на десять лет между Ливонским орденом и Псковским княжеством. Оставался в силе до 1447 года.

8 сентября 1282 года Рига присоединилась к Ганзейскому союзу торговых немецких городов.

Фото - president.lv, ir.lv, Госканцелярии, газет «Час» и «Тевия», журнала «Атпута» и "Илюстретс журналс".