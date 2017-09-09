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в Огре президент Раймондс Вейонис открыл предприятие по производству кондитерских изделий

В тот же день Комиссия экспертов латышского языка на своём заседании приняла решение о включении в латышский язык названия представителя молодежной субкультуры — слова hipsteris.

9 сентября 2013 года стали известны данные исследования компании Deloitte, согласно которым поступления в бюджет от реализации программы предоставления иностранцам видов на жительство (ВНЖ) за инвестиции составили 145 миллионов латов. По расчетам Deloitte, за пять лет общий вклад программы в народное хозяйство достигнет 1,24 миллиарда. латов, Исследование проводилось по заказу Латвийской ассоциации частных банков.

В тот же день дорожно-строительная компания Binders направила открытое письмо министру финансов Андрису Вилксу, в котором упрекала в отсутствии модели государственного финансирования строительства дорог и требовала публичных извинений. Из-за того, что министр оставил в своем "твиттере" ироничное замечание о том, что класть асфальт на ул. Бривибас гатве в пятницу вечером - исключительно продуманное решение, а также назвал происходящее издевательством над водителями. Затем министр добавил: «Чем быстрее у нас будут иностранные дорожные строители, тем лучше». Binders считало, что глава минфина таким образом публично унизил всю дорожно-строительную отрасль Латвии.

9 сентября 2012 года в Риге прошла международная конференция, на которой собрались европейские масоны. Oбсуждались дальнейшее развитие ЕС, планы государственной интеграции, а также место Латвии в этом процессе. Накануне конференции в Риге состоялась консекрация (обряд посвящения) масонской ложи Aurora Balticum и выход первого номера альманаха вольных каменщиков Acta Latomorum Rigensis, впервые в Латвии. Сообщалось, что в консекрации и конференции приняли участие влиятельные масоны из Ирландии, Германии, Франции, России и даже Республики Кот-д'Ивуар. И что Магистр ложи имеет фамилию Ивановс, а зовут его Эрнестс Амос.

9 сентября 2011 года Партии реформ Затлерса распространила заявление, в котором лидер партии экс-президент Валдис назвал объединение «Единство» интриганами. «Наблюдая за распределением постов при формировании правительства после выборов в 10-й Сейм, было хорошо заметно, что внутри «Единства» большую роль играют способности плести интриги, очернять и публично плохо отзываться о членах партии и коллегах» - заявил Затлерс.

9 сентября 2010 года восемью голосами "за" был снят с должности мэр Юрмалы Ромуальдас Ражукас, а ближе к полуночи на внеочередном заседании Юрмальской думы мэром города-курорта был назначен Гатис Трукснис.

9 сентября 2009 года премьер-министр Валдис Домбровскис заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT, что показатели внутреннего валового продукта (ВВП) за первый и второй кварталы свидетельствуют о стабилизации ситуации, и дальнейшего спада в экономике страны не предвидится. Данные за июль и август показывают, что экономика страны достигла нижней точки и дальнейшего замедления темпов падения не произойдет.

В тот же день в Риге примерно в 20 часов на площади вокруг памятника Свободы трое пьяных швейцарцев справляли нужду. Заметивший это муниципальный полицейский 1984 года рождения, в тот момент не находившийся при исполнении служебных обязанностей и бывший в гражданской одежде, сделал им замечание, указав, что здесь мочиться нельзя. В ответ на это гости латвийской столицы ударили его бутылкой по голове и набросились с кулаками. Вызванные полицейские задержали трёх граждан Швейцарии: одного - 1983 г.р. и двух - 1984 г.р. Пострадавший полицейский был госпитализирован.

9 сентября 2008 года правительство Латвии утвердило разработанный Антитеррористическим центром Полиции безопасности план действий на случай угрозы воздушным судам и объектам гражданской авиации. Помощник начальника ПБ Кристине Апсе-Круминя сообщила, что антитеррористический план "Самолет" устанавливает, какие меры должны предпринять ответственные структуры в случае захвата самолета, аэропорта, отдельных объектов управления воздушным сообщением или заложников на этих объектах.

В тот же день стало известно, что ряд футболистов из команд, выступающих в чемпионате Латвии по футболу - Высшей лиге LMT - направили открытое письмо президенту Латвийской федерации футбола Гунтису Индриксонсу, в котором заявляли о бесправии, которое царит в латвийском футболе при попустительстве федерации. Письмо подписали 43 спортсмена, в том числе Имант Блейделис, Андрей Рубин, Виталий Астафьев, Александр Колинько, Игорь Степанов, Юрис Лайзанс, Марис Верпаковскис и др.



9 сентября 2007 года президент Валдис Затлерс прибыл с рабочим визитом в Афганистан и стал первым балтийским президентом, который посетил этот регион и встретился с его политическими лидерами.

9 сентября 2006 года парламентская комиссия по этике, мандатам и заявлениям рассмотрела жалобу фракции партии "Новое время" на председателя сейма Латвии Ингриды Удре , "поддавшейся давлению коммунистического режима Китая", и решившей ликвидировать группы парламентской поддержки Тибета, демократических процессов в Белоруссии и латвийско-тайваньского межпарламентского сотрудничества.

9 сентября 2005 года министр по делам семьи и детей Айнарс Баштикс призвал установить в Латвии День отца и отметить этот праздник 11 сентября.

В тот же день мэр Вентспилса Айвар Лембергс пожертвовал 10 000 долларов США пострадавшим от урагана "Катрина" жителям Нью-Орлеана.

9 сентября 2004 года комиссия по мандатам и заявлениям Сейма сообщила, что бывший депутат Сейма, а тогда депутат Европарламента, Гирт Валдис Кристовскис из десяти пленарных заседаний весенней сессии Сейма отсутствовал на девяти.

В тот же день председатель Рижской думы Гундар Боярс заявил, что принятое в 1996 году столичной думой решение о переименовании ул. Космонаутикас гатве в ул. Джохара Дудаева было неправильным.



9 сентября 2003 года вечером в Риге на месте памятника Ленину, на пересечении улиц Бривибас и Элизабетес, был установлен деревянный макет памятника Константину Чаксте. Скульптор Оярс Фелдбергс, архитектора Юрис Гертманис и члены оргкомитета по установке памятника решили проверить насколько он вписывается в окружающий пейзаж. Памятник в виде бронзового солнца предполагалось установить 21 августа 2004 года - в годовщину восстановления государственной независимости Латвии, а макет на следующий вечер убрали.

В тот же день латвийское правительство решило, что в дальнейшем журналы эротического и порнографического содержания в местах торговли можно будет продавать только в непрозрачной упаковке, открывающей только название издания, или за непрозрачной заставкой, если они распространяются не в магазинах интимных товаров.

В тот же день были утверждены Кабинета министров "Общие требования к содержанию сельскохозяйственных животных", согласно которым, животным должно быть обеспечены хорошие условия содержания и использование в соответствии с их видом и физиологией и не допускалось их содержание и торговля ими в местах торговли продовольствием.

9 сентября 2002 года у посольства Латвии в Москве председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в своей продолжавшейся около часа речи призывал не выдавать российские визы гражданам Латвии и обещал "всеми международно признанными методами" добиваться улучшения положения русскоязычных жителей в Латвии.

В тот же день на телеканалах TV5 и LNT началось реалити-шоу "Фабрика", победитель которого должен был получить 15 тысяч евро. На участие в шоу подали заявки более 700 кандидатов, из которых было отобрано 12 игроков.

9 сентября 2001 года 69,75% проживавших в Латгалии граждан Белоруссии на выборах президента этой страны отдали свои голоса за нынешнего главу Белоруссии Александра Лукашенко. Правом участвовать в выборах воспользовались 119 из 177 граждан Белоруссии, проживавших в Латгалии.

9 сентября 2000 года Министерство охраны среды и регионального развития сообщило, что Латвия станет первой в мире страной, которая начнет зарабатывать, очищая атмосферу. Предусматривалось, что Всемирный фонд уменьшения углерода будет платить Латвии за вклад в очистку атмосферы.

9 сентября 1999 года депутат Сейма Оскарc Григс был исключен утром из парламентской фракции объединения ТБ/ДННЛ, а вечером - из числа членов этой партии. Григс был исключен единогласно на основании того, что нарушил дисциплину при принятии важных для ТБ/ДНЛЛ решений и своей неявкой на заседание комиссии по обороне и национальной безопасности косвенно способствовал тому, что бывшие сотрудники КГБ продолжат работать в структурах безопасности. Григс предупредил председателя ТБ/ДННЛ Мариса Гринблатса, что не сможет явиться на заседание комиссии, поскольку в это время у него будут "неотложные дела" - оформление документов на личную автомашину.

В тот же день в здании Рижского окружного суда освобожденный от исполнения обязанностей судьи Алексей Лепсе совершил самоубийство, застрелившись из личного оружия на бывшем рабочем месте. 2 сентября Сейм освободил Лепсе с должности «за неподобающее для судьи поведение, компрометирующее судебную власть». Просьбу освободить Лепсе с должности подала Сейму дисциплинарная Судейская коллегия. В ее заключении говорилось, что Лепсе не справляется со своими обязанностями, к тому же появляется на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Той же ночью неизвестный по телефону предупредил об ожидаемом взрыве в рижской гостинице «Латвия». Прибывшие специальные подразделения взрывчатых веществ в гостинице не обнаружили.

9 сентября 1999 года в совете Балвского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное выдаче новых паспортов натурализовавшимся гражданам. Жительница Балвского района Людмила Кузьмина стала 10 000-м претендентом, получившим гражданство в порядке натурализации.



9 сентября 1992 года начался первый визит в Латвию шведского короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.

9 сентября 1991 года Латвийскую Республику признали Бангладеш, Индия, Сирия и Вьетнам.

9 сентября 1955 года в Риге был отмечен температурный рекорд дня - 27,1 градусов тепла.

9 сентября 1944 года вышло постановление ЦК КП(б)Л и СНК ЛССР об осуществлении всеобщего обязательного семилетнего образования.



9 cентября 1940 года в латвийских газетах была опубликована статья о шикарной жизни бывшего президента. «Проверяя деятельность свергнутого реакционного режима, советские правительственные учреждения открыли трату народных средств в больших масштабах. Как в речах, так и в пропагандисткой печати и на специальных выставках призывали рабочих людей экономить, но государственные мужи в это же самое время не жалели миллионов для умножения своих удобств» - писала газета «Падомью Латвия» и рассказывала про дачу Улманиса, с рыбным прудом, фонтаном, кинозалом, ореховой мебелью (на фото), часами, вазами, каминами, редкими растениями и бродившими по территории оленями и косулями. На что было потрачено 1 129 346,32 латов.



9 сентября 1939 года утром жителей Елгавы разбудил страшный грохот — это обрушилось здание трехэтажного склада на улице Вирспавелниека, принадлежавшего Янису Шилиньшу. К счастью, люди не пострадали.



9 сентября 1926 года в Рижском заливе в 3 километрах от Вецаки затонул грузопассажирский пароход Neubad. Капитан корабля решил выйти рейс в Айнажи, несмотря на штормовое предупреждение. На корабле было 39 пассажиров, 11 членов экипажа и 45 тонн груза. Пройдя Даугавгривский маяк, судно попало в большую волну и начало стремительно тонуть. Согласно материалам полицейского расследования, в результате погибли 40 человек. Причины трагедии так и не установили. По первоначальной версии вода хлынула через два незадраенных иллюминатора. Но когда в 1938–м, когда водолазы подняли пароход, оказалось, что иллюминаторы закрыты.

9 сентября 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В рижский порт в первый раз прибыло большое датское моторное судно «Фиопия». Судно пришло к нам прямо из Явы. Его водоизмещение равняется 3000 тонн. Это самое большое моторное судно, когда-либо посетившее рижскую гавань, производит на наших моряков странное впечатление, благодаря тому, что не имеет ни одной трубы».



9 cентября 1923 года в Риге участники Антиалкогольного съезда приняли резолюцию, обращенную к президенту страны и совершили шествие к Рижскому замку, чтобы вручить текст резолюции президенту.

Фото - prezident.lv, libava.ru, Сейма ЛР, газеты "Час","Яунакас Зиняс", "Яунс балсс", "Брива Земе" и "Падомью Латвия".