10 сентября 2015 года стали известны результаты опроса, проведенного в августе центром социологических исследований SKDS. Если бы в Латвии возникли спровоцированные извне конфликты и у людей была возможность покинуть страну, так поступили бы 40,5% жителей. Каждый второй, или 49,8% латвийцев не были бы готовы покинуть страну, а у 9,7% жителей Латвии не было конкретного плана, как действовать в сложной ситуации.

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президент Андрис Берзиньш обсудил с премьер-министром Лаймдотой Страуюмой продажу "Лиепаяс металургс" украинской "КВВ групп" за 107 миллионов евро. И одобрил.

В тот же день латвийские историки из латвийско-российской комиссии историков, созданной по договорённости президентов Затлерса и Медведева 20 декабря 2010 года, решили прекратить работу комиссии. Как сообщил её сопредседатель Антонийс Зунда, в нынешней политической ситуации, в связи с событиями на Украине, латвийские историки считают сотрудничество с Россией невозможным по моральным соображениям.

В тот же день Государственная полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать Центральный железнодорожный вокзал Риги, торговый центр Stockmann и другие здания. Мужчина звонил с мобильного телефона без SIM-карты, но полиции удалось быстро установить его личность и задержать. Прежде мужчина 1985 г. рожд. уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за различные преступления. Свою вину в подложных звонках он признал частично.



10 сентября 2012 года в Риге началась кампания "За жизнь". Цель кампании - дать семьям информацию об абортах, их последствиях и возможностях. Одним из первых мероприятий стала инсталляция в Старой Риге. Автор Ева Риекстиня представила 27 скульптур нерожденных детей, у которых были таблички с причинами, по которым их мамы сделали аборт. Она отметила, что именно такое количество абортов делают каждый день в Латвии.

10 сентября 2010 года организация молодых предпринимателей JCI Latvijа провела в Риге состязания, в ходе которых пяти участникам разными способами - на велосипедах, на автомобилях и на общественном транспорте - предстояло наперегонки добраться из одного конца города в другой. Старт заезда был у торгового центра Alfa в 16:00, финиша - у торгового центра Spice. В результате первые два призовых места взяли велосипедисты, а третьим к финишу приехало такси. Еще один автомобиль и участник, который передвигался на общественном транспорте, безнадежно отстали от своих соперников. Таким образом, велосипед оказался самым быстрым видом транспорта для перемещения по Риге в часы пик.

Тем же утром работники городских служб ловили енота, который забрел на Ратушную площадь Риги. Трое мужчин, один из которых был вооружен специальной палкой с петлей, попытались изловить енота, но тот ловко от них уклонился и побежал вглубь Вецриги. Безуспешная погоня за животным продолжалась в пивном саду возле здания Рижской думы, но и там поймать енота не удалось, сообщило агентство ЛЕТА.

10 сентября 2009 года Сейм Латвии, рассматривая в окончательном чтении поправки к закону о праздничных, памятных и отмечаемых датах, решил не включать в их перечень Рождество, празднуемое православными и старообрядцами.

В тот же день премьер-министр Валдис Домбровскис сформировал рабочую группу, которая должна была подготовить проект инструкции о действиях на случай, когда на латвийские суда или частные лица в международных или территориальных водах других стран будет совершено нападение пиратов или террористов.

10 сентября 2008 года официальный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Россия не намерена применять силу в случае возникновения проблем со странами Балтии, в частности, по защите интересов находящихся там российских граждан. "Что касается русскоязычного населения, у которого ущемлены права в Балтийских странах, то вы, надеюсь, знаете нашу позицию - мы выступаем за реализацию этих прав, доводим нашу точку зрения до руководства прибалтийских государств. Но мы делаем это так, как установлено в международной практике - спокойно, аргументированно не только на двустороннем уровне, но и в различных международных организациях", - подчеркнул Нестеренко.

В тот же день в Огре открылась первая в Балтии детская площадка с компьютерным управлением, сообщил агентству ЛЕТА директор департамента общественных отношений Министерства по делам детей и семьи Тайво Трамс. В открытии площадки приняли участие министр по делам детей и семьи Айнарс Баштикс и госсекретарь министерства Ивета Залпетере. Затраты на проект составили 64,86 тысяч латов, в том числе финансирование Министерства по делам детей и семьи - 37 тысяч латов.

10 сентября 2007 года в Добеле было обнаружено тело 10-летней Дианы Козловски, пропавшей 14-го августа. Тело девочки было найдено неподалёку от её дома в месте, которое осматривалось уже неоднократно.



В тот же день президент Затлерс в Афганистане встретился с латвийскими военнослужащими.

10 сентября 2006 года в здании бывшей железнодорожной станции в Деменской волости Даугавпилсского района была открыта и освящена новая католическая церковь.

10 сентября 2005 года правительство Латвии рассмотрело поправки к Уголовному закону, предусматривающие расширение понятия терроризма и его проявлений.

В тот же день Рижский окружной суд рассмотрел иск актрисы Вии Артмане к издателям ее книги Ziemciesi ("Зимостойкие") о взыскании 1800 латов. В 2003 году Артмане заключила с ООО Petergailis договор об издании и распространении книги Ziemciesi. Спустя год она узнала, что рабочий перевод книги на русский язык напечатан в нескольких продолжениях в газете "Телеграф". Эта публикация не была согласована с Артмане, и разрешение на такое использование своей работы она не давала. Артмане просила суд взыскать с издателей "Телеграфа" авторское вознаграждение в размере 1000 латов и 800 латов за моральный ущерб.

10 сентября 2004 года более 800 жителей Лиепаи выразили протест против строительства в центре города мормонского храма. Протестующие против строительства храма указывали, что его архитектура не будет соответствовать характеру культурно-истoрической среды Лиепаи, так как это здание будет напоминать скорее промышленный объект 70-х годов прошлого века. Кроме того, недопустимо строительство в историческом центре города чужого культового здания - выбранное для него место находится неподалеку от ряда школ, а это является "самой прямой угрозой для детей и молодежи со стороны ошибочного учения". Протестующие также выражали мнение, что мормонское учение является чуждым движением для традиционных христианских общин и конфессий.

В тот же день несколько сотен человек приняли участие в седьмом трансграничном забеге "Валка - Валга". Дистанция длиной 3,7 километра поровну проложена по улицам обоих городов.

10 сентября 2003 года начальник Уголовной полиции Янис Вонда сообщил, что разработан план оперативного реагирования на случай провокаций во время проведения референдума о вступлении Латвии в ЕС.

10 сентября 2002 года Правительство Латвии утвердило план действий по вступлению страны в НАТО на 2003 год.



В тот же день в Риге состоялись сразу четыре пикета в один день. Возле Кабинета министров в разное время собрались члены Фонда развития Кемери, требовавших спасти санаторий, и велосипедисты, выступавшие против закрытия велоклуба «Марс». Около Рижской думы огородники с улицы Сканстес протестовали против строительства на этой улице, а напротив американского посольства выстроились около десятка пикетчиков с плакатами на русском и английском: «Долой НАТО!», «Руки прочь от Ирака!», «Позор Америке!».

В тот же день несколько латвийских общественных организаций обратились к мэру Риги с просьбой переименовать улицу, носящую имя бывшего президента Чечни Джохара Дудаева, в рижском микрорайоне Пурвциемс. В письме рижскому мэру Гундарсу Боярсу Русское общество в Латвии и другие общественные организации просили накануне годовщины трагических событий 11 сентября в США переименовать улицу, носящую имя "основоположника чеченского терроризма Джохара Дудаева".

10 сентября 2001 года архиепископ Янис Ванагс освятил отремонтированные часы рижского Домского собора, восстановление которых стоило 11,5 тысяч латов.

10 сентября 2000 года председатель Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Ли Пен с делегацией совершили экскурсию по Старой Риге и послушали небольшой концерт в Домском соборе. Перед концертом Ли Пен в сопровождении председателя Рижской думы Андриса Аргалиса и исполнительного директора города Риги Андриса Гринбергса на пароходике Liepaja совершил часовую прогулку по Даугаве.

10 сентября 1999 года в Риге, в Латвийской национальной опере прошел конкурс Mrs. Globe`99. Участницы конкурса предстали перед компетентным жюри в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Жюри решило, что корона, 5000 долларов, колье от Сваровски и титул супержены мира должны достаться албанке Валбоне Селимлари.

В тот же день Президент Российской Федерации Борис Ельцин направил в Государственную Думу Федерального Собрания России заключение на проекты федеральных законов "О мерах Российской Федерации по предотвращению нарушения основных прав и свобод граждан Российской Федерации и российских соотечественников в Латвийской Республике" и "О мерах по оказанию гуманитарной помощи гражданам Российской Федерации и российским соотечественникам, постоянно проживающим в Латвии, в связи с массовыми нарушениями прав человека и прав русского народа", принятые Государственной Думой в первом чтении 20 мая 1999 г. Как подчеркнул Борис Ельцин, "реализация предусмотренных в проекте федерального закона мер не только приведет к негативным последствиям для российской экономики, но и отрицательно скажется на положении лиц, защита прав которых по замыслу авторов законопроекта должна быть обеспечена".

10 сентября 1998 года Сейм принял Закон об ипотечных закладных, который ввёл в действие систему ипотеки в Латвии.

В тот же день Юрмальский суд, основываясь на недостатке доказательств, признал, что бывший премьер Ивар Годманис несознательно либо тайно сотрудничал с КГБ СССР.

В тот же день министр экономики Лаймонис Струевич сказал, что в ходе встречи с представителями миссии МВФ в Латвии они признали, что Латвия в отношении развития народного хозяйства занимает одно из первых мест среди стран Восточной Европы.

10 сентября 1997 года Генпрокуратура Латвии сообщила, что 18 депутатов Сейма нарушили антикоррупционный закон.

В тот же день в здании Сейма от сердечного приступа скоропостижно скончался депутат и кинорежиссер Ольгертс Дункерс.

10 сентября 1991 года Верховный Совет ЛР принял закон "Об обязательной государственной службе".

В тот же день решением Верховного Совета ЛР был закрыт Интернациональный фронт трудящихся Латвийской ССР (Интерфронт), общественная организация, созданная в 1989 году в ответ на создание Народного фронта Латвии. Формальная причина закрытия - поддержка ГКЧП.

В тот же день состоялось специальное заседание Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) на уровне министров иностранных дел, которым руководил министр иностранных дел ФРГ Ганс Дитрих Геншер. На нем единогласно было принято решение о признании Латвии, Литвы и Эстонии полноправными членами СБСЕ. Латвийскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс.

10 сентября 1988 года в Риге, в Межапарке, был основан Неформальный Народный фронт, объединивший разные движения и организации. В первом пункте его устава говорилось: «Неформальный Народный фронт Латвии — это созданное на основе гражданской инициативы политическое движение для борьбы за демократический народный социализм».

10 сентября 1944 года гестаповцы на пароходе Celebes перевезли сына первого президента Латвии Константина Чаксте из лагеря в Саласпилсе в лагерь "Штутгоф", под Гданьском, где он и скончался от воспаления лёгких.



10 сентября 1941 года недавно назначенный комиссар Рижского округа Фуст совершил первую поездку в Сигулду для ознакомления с жизнью латышских крестьян. Местные жители приветствовали комиссара цветами и песнями.

10 сентября 1940 года латвийские газеты сообщали о снижении платы за наём квартир. Запрещалось взимать плату за квартиру выше той, что была 1 декабря 1937 года.



10 сентября 1939 года в Лиелварде с помощью двух барж и четырех понтонов был поднят так называемый камень Лачплесиса — гранитная глыба весом в 75 тонн, лежавшая на берегу Даугавы. Из-за строительства Кегумской ГЭС исторический камень оказался под водой и его было решено установить выше.



10 сентября 1928 года на лётном поле Спилве произошло крушение самолета DFW C.V N 3, германского производства. Летчики остались живы - инструктор Булманис сломал верхнюю челюсть и нос, пилот Граверис - ногу. Самолет был списан, как не подлежащий восстановлению.

10 сентября 1925 года на заседании Рижской городской думы было решено закрыть 10 ресторанов, нарушавших антиалкогольный закон. После чего в Риге всего осталось 46 ресторанов.

В тот же день рижская газета «Сегодня» под заголовком «Американская предвыборная реклама в Риге» сообщила: «Курсирующие по рижским улицам автобусы привлекают внимание прохожих надписью «Голосуйте за список номер 1». К этому новому ещё для Риги способу рекламы прибегли немцы».



10 сентября 1921 года Латвийскую Республику признала Куба. Об этом кубинский посол в Лондоне сообщил латвийскому коллеге.

10 сентября 1819 года Ригу посетил российский император Александр I. Был поражен ужасными условиями, в которых содержались местные душевнобольные и повелел основать рижскую психиатрическую больницу.

10 сентября 1721 года (по новому стилю) в соответствии с Ништадтским мирным договором Швеция отдала России Ливонию.

Фото - mixnews.lv, president.lv, latvianaviation.com.,газеты «Час», «Тевия» и «Яунакас Зиняс».