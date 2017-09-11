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в Иле Зебренской волости Добельского края был открыт памятник национальным партизанам их и сторонникам. В открытии памятника возле партизанского бнукера приняла участие председатель Сейма Инара Мурниеце.

В тот же день из рижской гостиницы были похищены двое бизнесменов — граждане Швеции и Ирландии. Переодетые полицейскими участники преступной группы имитировали задержание возле одной из рижских гостиниц — надели на иностранных бизнесменов наручники и угрожая оружием усадили в автомашины. Полицией было задержано семеро мужчин в возрасте 26-56 лет, в том числе и известных в преступных кругах. Некоторые из них ранее уже были судимы за подобные преступления. У задержанных была обнаружена полицейская униформа, бронежилет, травматическое оружие и фальшивое удостоверение полицейского.

В тот же день было принято решение о переквалификации уголовного процесса проникших в июне на Адажскую военную базу россиян Андрея Попко и Александра Куркина со шпионажа и попытки террористической деятельности в хулиганство. В результате анализа материалов уголовного дела Полиция безопасности пришла к выводу, что в ходе досудебного расследования не получено достаточно доказательств того, что россияне совершили преступные действия, в которых они подозревались изначально.

11 сентября 2014 года президент Андрис Берзиньш вручил аккредитационные грамоты первом послу Латвии в Пакистане Игорю Апокину и первому послу в Сингапуре Петерису Вайварсу. В тот день Сейм отклонил предложение Национального объединения прекратить выдачу видов на жительство гражданам России с целью предотвращения угрозы национальной безопасности. Передачу предложения нацблока на рассмотрение комиссиям поддержали 20 депутатов коалиционных партий, а 25 парламентариев воздержались. 34 депутата оппозиции и Партии реформ голосовали против.

11 сентября 2013 года директор Латвийской Национальной оперы Андрей Жагарс был уволен с работы в связи с утратой доверия, на основании ст. 63 закона«О долях капитала государства и самоуправлений и обществах капитала», сообщили в министерстве культуры.



11 сентября 2012 года в Латвию с двухдневным официальным визитом прибыл президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Он подарил президенту Берзиньшу ковер ручной работы. Со своей стороны Берзиньш вручил президенту Туркменистана акварельное изображение Вецриги работы Яниса Бректе. Во время пресс-конференции Андрис Берзиньш заявил:«Я высоко ценю визит в Латвию турецкого президента и турецкой делегации».

В тот же день на всей территории страны, кроме Алуксне, температура воздуха была выше +20 градусов, а в Мерсрагсе - +25,4 градуса, сообщило Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии.



11 сентября 2010 года президент Латвии Валдис Затлерс посетил Даугавпилс вместе с президентом Польши Брониславом Комoровским.

В тот же день Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что прошедший август был четвертым самым теплым за последние 87 лет – среднемесячная температура составила 8,8 градуса, что на 2,8 градуса выше нормы.

11 сентября 2008 года бульвар Бастея в Риге стал называться бульваром Зигфрида Анны Мейеровица. Министр иностранных дел Марис Риекстиньш выразил сожаление в связи со скептическим отношением рижан к новому названию бульвара, так как до этого многие молодые люди вообще не знали имени первого министра иностранных дел Латвии. Затраты на смену табличек с новым названием бульвара составили для Рижского самоуправления 422 лата. Всего для переименования домов на бульваре было изготовлено 12 новых табличек.



В тот же день в Пскове торжественно открыли памятную доску в честь Яниса Райниса. Её установили на доме номер 38 по улице Некрасова. Настоящее здание, в котором жил Янис Райнис, было снесено, потому что пришло в негодность. Воссоздала дом, максимально приблизив его облик к старому, фирма «КапиталЪ ИнвестСтрой». Она же изготовила доску. Инициаторами установки доски стали председатель клуба псковских краеведов Михаил Медников и заместитель главы города Пскова Иван Цецерский. Консул Латвии в Пскове Янис Легздиньш поблагодарил авторов идеи и создателей мемориальной доски.

В тот же день стало известно, что согласно данным исследования, проведённого по заказу Госагентства регионального развития, латвийцы больше всего не хотят жить по соседству с секс-меньшинствами и цыганами. А жители Латгалии не хотели бы иметь соседями также мусульман и гастарбайтеров.

11 сентября 2007 года в знак протеста против стиля руководства мэра Риги Яниса Биркса депутаты партии «Новое время» демонстративно покинули заседание Рижской думы.

В тот же день министр здравоохранения Винетс Велдре призвал медиков не проводить пикет около здания правительства, а добиваться выполнения своих требований путём диалога и оценки отношения к себе.

11 сентября 2006 года во втором латвийском чемпионате грибников в Томе Огрского района приняли участие 88 человек, собравшие вместе более 62 кг грибов, В соревнованиях принимали участие команды со всей Латвии. В командном зачете победила команда "Беку альни", члены которой Альгиртс Болштейн, Мара Болштейна и Арне Лусе за два часа собрали 5,25 кг грибов.

11 сентября 2005 года Первой партии Латвии (ППЛ) удалось внести в повестку дня заседания парламента 15 октября вопрос о внесении в Конституцию поправок, предусматривающих запрещение однополых браков.

В этот же день в Бикерниекском лесу в Риге неизвестные злоумышленники осквернили мемориал жертвам нацизма.

11 сентября 2003 года в Лестенской волости Тукумского района полиция обнаружила очередное незаконное подключение к трубопроводу Полоцк-Вентспилс. К нефтепроводу вела труба длиной 8 километров, которая использовалась для того, чтобы перекачивать дизельное топливо.

11 сентября 2002 года Сенат Верховного суда признал обоснованным ранее принятое Рижским окружным судом решение о выселении бывшего командующего Национальными вооруженными силами Юриса Эйхманиса и его семьи из квартиры на ул. Гертрудес. Квартира, необходимая главе НВС для «представительских целей», была отремонтирована из бюджета армии.

В тот же день газета «Ригас балсс» сообщила, что в дальнейшем уровень шумов в Риге будет замерять специально созданная акустическая служба, на создание которой самоуправление выделило 45 000 латов.

11 сентября 2001 года после террористических актов в США в Латвии была усилена охрана президента страны, Сейма и объектов Национальных вооруженных сил, в подразделении специального назначения была объявлена повышенная готовность.Т акой приказ был отдан командующим НВС Раймондом Граубе по распоряжению министра обороны Гирта Валдиса Кристовскиса.

11 сентября 2000 года, во второй половине дня, полиция в Риге, на ул.Дзирциема, обнаружила под автомашиной Mercedes Benz 300 взрывное устройство — 400 граммов тротила с дистанционным взрывателем. Частное лицо, которому принадлежит автомобиль,не знало, кто хотел его взорвать.

11 сентября 1998 года депутат Сейма от партии «Латвийский путь» врач-анестезиолог Петерис Апинис презентовал написанную им менее чем за год медицинскую энциклопедию, в которой содержатся сведения об анатомии и физиологии человека. В книгу вошли также заметки о различных заболеваниях. Апинис сказал журналистам, что ставил перед собой цель написать книгу, не имеющую подобных в мире. Книга вышла тиражом в 10 000 экземпляров, весом 3,5 килограммов и продавалась по цене 18 латов.

В тот же день все обитатели Пункта содержания нелегальных иммигрантов Главного управления полиции Риги прекратили продолжавшуюся 11 дней голодовку. 52 задержанных нелегальных иммигранта требовали улучшения условий жизни -- прогулок на свежем воздухе, лучшей вентиляции камер, возможности пользоваться телефоном и прекращения обысков в камерах. Ни одно из требований иммигрантов не было выполнено, поскольку руководство ГУПР сочло их необоснованными.

11 сентября 1996 года австралийские Daugavas vanagi (организация бывших эсэсовцев и их потомков) подарили земессаргам 1100 пар сапог примерной стоимостью в 16 тысяч латов.

11 сентября 1991 года Латвия была принята в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



11 сентября 1965 года к 100-летию со дня рождения Райниса в Риге был открыт памятник поэту.

11 сентября 1959 года в Риге начались первые Дни Райниса, с 1963 года — Дни поэзии.

11 сентября 1952 года газета «Советская Латвия» писала: «Сегодня общественность Риги отмечает 87-летие со дня рождения великого латышского поэта Яна Райниса... В эти дни много экскурсантов в Музее им. Я. Райниса на Рижском взморье. Здесь побывали отдыхающие санаториев и домов отдыха, школьники, рабочие рижских предприятий. Сейчас в музее впервые экспонируются подлинники писем Райниса, переданные сюда недавно Институтом мировой литературы им. М. Горького».

11 сентября 1941 года обер-бургомистр Риги Хуго Витрок подписал правила о содержании собак в городе. Все собаки должны быть зарегистрированы до 20 сентября. Регистрационный номер должен быть на ошейнике, на прогулках собаки должны быть в наморднике и на поводке. За нарушение — ответственность по закону.



11 сентября 1940 года Президиум Верховного Совета Латвийской ССР издал декрет о присвоении Янису Райнису звания Народного Поэта и объявил его литературное наследие народным достоянием. Все рукописи Райниса и материалы, относившиеся к его жизни и творчеству объявлялись национальной культурной ценностью, учреждалась комиссия для их изучения и публикации.

11 сентября 1939 года товарищ министра внутренних дел Я.Легздыньш подписал распоряжение всем гражданам Латвии, у которых были иностранные паспорта, до 10 октября сдать их для проверки. В паспортах ставили отметки, без которых за границу не выпускали.

В тот же день на пляже под Лиепаей совершил вынужденную посадку немецкий бомбардировщик, четверо летчиков были интернированы



11 сентября 1927 года во время первых скоростных гонок Латвийского автомобильного клуба перевернулась машина Lassal (на фото), водитель Вульф сломал ноги. Зато Якобсон на Alfa Romeo не смотря на погоду и неблагоприятные дорожные условия установил два новых рекорда Латвии, сообщала пресса.

11 сентября 1925 года в Риге в Доме латышского общества открылся первый латвийский съезд врачей и зубных техников. Приветственную речь произнес президент Янис Чаксте.

11 сентября 1914 года в 9 часов вечера два германских аэроплана пролетели над Спилвскими лугами и Усть-Двинском, освещая местность сбрасываемыми яркими ракетами.



11 сентября 1901 года в Москве был торжественно открыт Виндавский вокзал, ныне Рижский. Праздник начался во временном зале, потому что внутренняя отделка не была закончена. По случаю открытия движения поездов был совершен специальный молебен. Первый поезд отправился до Виндавы (Вентспилса) в 18 часов 5 минут.

11 сентября 1865 года на хуторе Варславаны, Дунавской волсти Илукстского уезда Курляндской губернии, родился Янис Плиекшанс, впоследствии ставший знаменитым поэтом Райнисом.

11 сентября 1817 года в Митаве (Елгаве) было объявлено об отмене крепостного права в Курляндской губернии.

Фото - president.lv, Сейм ЛР, журналы "Атпута" и "Неделя", Википедия.