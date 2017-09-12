12 сентября 2014 года, в 11 часов в Министерстве юстиции возобновила работу правительственная комиссия по подсчёту ущерба от советской оккупации. Как сообщила агентству ЛЕТА член комиссии Рута Паздере, комиссия будет обобщать данные о числе жертв коммунистического оккупационного режима и местах массовых захоронений, о репрессиях и массовых депортациях, о материальном ущербе. Комиссия прекратила работать в 2009 году из-за кризиса.

В ту же ночь в Руйиенской волости неизвестные украли два переносных светофора. «Материальный ущерб небольшой — менее 200 евро. Однако сотрудники правоохранительных органов недоумевают: кому вообще понадобились светофоры?», сообщила газета «Вести Сегодня».

12 сентября 2013 года на конференции о введении евро министр финансов Андрис Вилкс заявил, что Латвия в еврозоне будет активным партнёром. Об этом сообщило агентство ЛЕТА.

В тот же день Доме Рижского латышского общества открылась выставка «Евро — наша валюта».

В тот же день депутаты Сейма не стали передавать юридической комиссии Сейма коллективное заявление об отсрочке введения евро в Латвии. В коллективном заявлении говорилось, что в Латвии ведется кампания по введению евро, однако не проведено качественного экономического обоснования необходимости этого шага. Также обращалось внимание на то, что поддержка евро в обществе низка, и после перехода на общеевропейскую валюту страну ждут дополнительные расходы. Инициативу на портале www.manabalss.lv подписали 10 384 гражданина Латвии. Это была четвертая гражданская инициатива, поданная в парламент после того, как была принята норма о коллективных заявлениях.

12 сентября 2012 года в Даугавпилсе, Резекне, Гулбене и Зиланы температура составила +24,+25 градусов, превысив прежний рекорд этого дня.

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В тот же день по 6-му трамвайному маршруту в Риге начали курсировать четыре новых, удлиненных четырехсекционных трамвая с низким полом. Как сообщил председатель комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Вадим Баранник, новые трамваи прослужат примерно 30 лет.

12 сентября 2011 года латвийская национальная авиакомпания airBaltic без указания причин отменила четыре рейса из Риги - в Брюссель, Берлин, Вильнюс и Таллин. Из-за отмены рейса министр иностранных дел Гирт Валдис Кристовскис не смог своевременно вернуться из Бельгии и провел ночь в брюссельской гостинице. Министерство сообщения заявила, что действия правления авиакомпании, не разъяснившей причины отмены рейсов, можно квалифицировать как сознательное вредительство, поскольку они наносят вред репутации авиакомпании, создают убытки и снижают ценность предприятия.

В тот же день в интервью Латвийскому радио председатель парламентской фракции Центра Согласия, кандидат в премьер-министры Янис Урбанович заявил, что «Центр согласия» не поддерживает сбор подписей за русский язык как второй государственный, Он подчеркнул, что к этой акции не причастен ни один член ЦС или имеющий к нему отношение человек.



12 сентября 2010 года в Папе Руцавской волости была замечена новая порода птиц - пищуха короткопалая (Certhia brachydactyla), которая стала 344-й породой обитающих в стране птиц.

В тот же день в Риге на территории заброшенной свалки на ул. Лиелвардес были обнаружены двое малолетних детей, которые жили там в палатке вместе с родителями. Как сообщили в столичной полиции, так как условия для жизни детей были неподходящими и опасными для жизни и здоровья, они были отправлены в социальный центр.



12 сентября 2009 года в Риге у здания Кабинета Министров на месте бывшего памятника Ленину в рамках фестиваля искусств «Белая ночь» был установлен резиновый памятник Ленину работы художника Айварса Бикше. Надувался и сдувался каждые две минуты.



12 сентября 2008 года в Риге генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что североатлантический альянс не планирует никаких дополнительных мероприятий по поддержке Латвии, Эстонии и Литвы. И что НАТО по-прежнему в состоянии защитить все страны-участницы. «Нет никакой необходимости в том, чтобы страны Балтии выражали особенную солидарность после событий в Грузии», — сказал генсек. «НАТО — очень эластичная организация, у которой есть план для неожиданных ситуаций», — добавил он.

В тот же день парламентская фракция объединения ТБ/ДННЛ обратилась в Полицию безопасности с просьбой дать оценку содержанию снятого депутатами объединения «За права человека в единой Латвии» Яковом Плинером и Валерием Бухваловым фильма «День Победы — наш праздник».

12 сентября 2007 года легендарная баскетболистка Ульяна Семенова была официально принята в Зал славы Международной баскетбольной федерации FIBA. Торжественное мероприятие прошло в Алькобендасе (пригород Мадрида), где и находится Зал славы FIBA.

В тот же день Управление по обеспечению Национальных вооруженных сил Латвии объявило конкурс на закупку солнцезащитных очков, которые необходимы для несения службы в жарких странах.

В тот же день в Лиепае заработала система оплаты проезда в трамвае с помощью SMS.

В тот же день комитет Рижской думы по финансовым и административным делам решил выделить 7000 латов из резервного фонда на проведение выставки латышского народного костюма в Вашингтоне.

12 сентября 2006 года правительство исключило из состава комиссии по подсчету ущерба, нанесенного Латвии оккупационным тоталитарным коммунистическим режимом СССР, сотрудника информационного центра МВД Михаила Кондрашова, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления — убийстве двух полицейских в Валмиерском управлении полиции.

В тот же день руководитель оперативной медицинской службы Центра медицины катастроф Ренате Пупеле сообщил, что в Талсинском районе пациент нечаянно прокусил эндоскоп стоимостью 10 тысяч латов. По словам Пупеле, возможно, такая реакция стала следствием гипоксии мозга и не является умышленной. Поставщики эндоскопа заявили, что его ремонт обойдется в сумму 4 тысяч латов, так как повреждена оптика.

12 сентября 2005 года министр внутренних дел Латвии Эрикc Екабсонс поручил провести служебную проверку, чтобы выяснить, кто из должностных лиц МВД и Госполиции несет ответственность за выплату щедрых пенсий.



12 сентября 2004 года в Риге прошло учредительном собрание Объединенного Конгресса Русской общины (ОКРОЛ) и было избрано правление в составе 67 человек.

12 сентября 2003 года Латвийская госинспекция данных установила штраф в размере 350 латов ООО Rimi Latvia за нарушение правил обработки данных частных лиц. В ходе проверки было установлено, что при публикации изображения входящего в магазин Rimi рижского торгового центра Olimpija премьер-министра Латвии Эйнарса Репше в журнале Privаtа Dzive был использованы материал, заснятый камерами наблюдения магазина.

В тот же день возле самой высокой точки Латвии — горы Гайзинькалнс утром возникли разногласия между представителями Европейского движения в Латвии и объединения евроскептиков «Независимость — вне Европейского союза», вызванные намерением ЕДЛ внести на смотровую башню Гайзиньша флаг ЕС. Несмотря на попытки евроскептиков не допустить появление флага ЕС на башне Гайзиньша, представители ЕДЛ все-таки внесли флаг туда.

12 сентября 2002 года ночью в Латвии за провоз наркотиков был задержан популярный российский певец Богдан Титомир. Объявленного в розыск полицией Швеции, его задержали латвийские пограничники в аэропорту.

В тот же день Минобороны Латвии решило подарить Латвийскому аэроклубу 25 ненужных армии планеров и два самолета для их транспортировки. В Минобороны пояснили, что из-за отсутствия средств на содержание и ремонт самолетов Воздушным силам невыгодно оставлять их на своем балансе.

12 сентября 2001 года в крестьянском хозяйстве ООО Vidzemes buvnieks 10-летним местным жителем был разгромлен экскаватор — разбиты стекла и панель приборов. Убытки составили 87 латов. Полиция на основании подозрений в нанесении ущерба задержала десятилетнего Игоря Р., но в отношении его возбудить уголовное дело было нельзя.

В тот же день по предложению президента Вайры Вике-Фрейберги было созвано внеочередное заседание Совета национальной безопасности, на котором обсуждались трагические события в США. Латвийские спецслужбы предложили Федеральному бюро расследований США свою помощь. Министр внутренних дел Марек Сеглиньш сообщил, что получено два телефонных звонка с угрозами. Один из них получил депутат Рижской думы Янис Карпович, которому «угрожали сделать то же самое, что произошло в США».

В тот же день президент Банка Латвии Эйнарc Репше заявил, что у государства нет возможности компенсировать жителям средства, которых они лишились в ликвидируемых коммерческих банках. Он сообщил, что у государства для этого нет достаточного количества средств, а ввод в обращение дополнительных денег подорвал бы денежную систему Латвии.

12 сентября 2000 года Андрейс Штолцерс вышел на поле в стартовом матче основной сетки лиги чемпионов московского «Спартака» и германского «Байера» (Леверкузен). И стал первым в истории латвийским футболистом, сыгравшим в самом престижном клубном турнире Европы. Спартаковцы со Штолцерсом победили со счётом 2:0. Тем же вечером была уничтожена сохранившаяся со времен Второй мировой войны опасная торпеда с боеголовкой, обнаруженная недалеко от местечка Энгуре на берегу моря. Торпеда советского производства,в боеголовке которой было 200—300 кг тротила, была уничтожена без осложнений.

12 сентября 1999 года руководитель ревизионной комиссии Рижской думы Юрис Бринькис покончил жизнь самоубийством, застрелившись в своей квартире на улице Бикерниеку. В январе 2001 года фракция партии Latvijas ceļš решила исключить его из комиссии. Это стало самым странным решением в Рижской думе.

12 сентября 1996 года началась акция «Армия - народу», в ходе которой солдаты латвийских вооруженных сил сдавали кровь.

12 сентября 1995 года в Лудзенском районе приземлился немецкий воздушный шар Columbas-2, на котором пилоты Бранд Ландсман и Вильгельм Эймерт установили мировой рекорд.

12 сентября 1991 года в Верховном Совете ЛР из-за Закона о гражданстве произошел раскол во фракции Народного Фронта Латвии.Из фракции вышли Э.Берклавс, Э.Цилинскис и А.Кирштейнс.

В тот же день в Ригу прибыл министр иностранных дел Германии Ганс Дитрих Геншер и пообещал, что Латвия скоро станет полноправным членом Европейского экономического сообщества, так тогда назывался Евросоюз.



В тот же день были установлены дипломатические отношения между Латвией и Китайской Народной Республикой.

12 сентября 1950 года американская комиссия по делам перемещенных лиц признала, что солдаты латышского легиона СС не приравниваются к военным преступникам. Легионерам и их близким после этого было разрешено въезжать в США и поселяться там.



12 сентября 1941 года в Гороховецких лагерях (Гоьковская область) полки 201-й латышской стрелковой дивизии приняли присягу и получили боевые знамена. Это день считается днем создания дивизии.



12 сентября 1940 года в Лиепае впервые выступил ансамбль песни и пляски Краснознаменного Балтийского флота. Среди прочего солистом и хором была исполнена песня Pūt, vējiņi на латышском языке, с правильным произношением и дикцией. Ансамбль дал в городе четыре концерта и уехал в Ригу.

12 сентября 1934 года Латвия, Литва и Эстония образовали политический союз, так называемую Балтийскую антанту. Договор был подписан в Женеве.

12 сентября 1929 года в Юрмале после продолжительной болезни скончался поэт Янис Райнис. За час до своей смерти он закончил статью для газеты «Сегодня» под названием «Латвийцы», где предлагал для обозначения жителей Латвии использовать слово latvijetis.

12 сентября 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Министерство земледелия образовало специальную комиссию для разработки сельскохозяйственной части будущей радиопрограммы. Проектируется чтение радио-докладов на всевозможные сельскохозяйственные темы и сообщения метеорологических данных». Кроме того, газета сообщала: «Передачи рижской радиостанции хорошо слышны. Радио-абоненты весьма удовлетворены первыми опытами новой радиофонной станции. Несколько абонентов из отдаленных местностей Лифляндии и Латгалии сообщили по телефону, что передачи новой станции слышны ясно и хорошо, как музыкальные выступления, так и речи и сообщения. Пробные передачи станции продолжаются».



12 сентября 1919 года в Риге на Эспланаде состоялся первый парад Латвийской армии.

12 сентября 1861 года была открыта первая на территории Латвии железнодорожная линия Рига — Динабург (Даугавпилс).

Фото - mixnews.lv, president.lv, Википедия, газет "Час" и "Падомью Латвия", Музея истории.