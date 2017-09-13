13 сентября 2015 года в Латвии наблюдалось солнечное затмение. «А это значит, что стоит быть вдвойне внимательными, осторожными и полностью контролировать свои эмоции. Астрологи рекомендуют в субботу и воскресенье никуда не выезжать, оставаться дома с семьей. Также в этот период категорически противопоказаны любые медицинские и косметические процедуры — даже если вы на этот день записаны к стоматологу или к косметологу, во избежание проблем лучше будет перенести визит на более благоприятный день» - писала газета «Вести-сегодня».

В тот же день из промежуточного доклада парламентской комиссии по долгосрочному развитию стало известно, что хотя производительность работающих в Латвии людей и удвоилась за последние десять лет, она по-прежнему почти в четыре раза меньше, чем 15 странах Евросоюза.

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в интервью каталонскому информационному агентству ACN премьер-министр Валдис Домбровскис заявил, что теоретически Латвия может признать независимость Каталонии от Испании. Хотя оговорился, что сейчас у Риги нет официальной позиции по этому вопросу. «Но если процесс выхода Каталонии будет признан легитимным, я сказал бы, теоретически, почему нет?»- заявил Домбровскис. Это вызвало большой резонанс в Каталонии, каталонцы благодарили за подержку, в том числе и латвийских туристов в Барселоне, в твиттере даже появился специальный тег. А посол в Мадриде Янис Эйцхманис был вызван для объяснений в МИД Испании. Сам Домбровскис потом говорил, что его слова были тенденциозно истолкованы.

В тот же день в Вентспилсе был превышен прежний рекорд температуры воздуха для этого дня. Воздух в городе прогрелся до +23,1 градусов, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Ранее в Вентспилсе 13 сентября была зарегистрирована максимальная температура воздуха +22,9 градуса - в 1998 году.



13 сентября 2012 года в рижском Доме Черноголовых с целью укрепления латышской литературы был торжественно основан Национальный фонд поддержки писательства. Патроном фонда стал президент Андрис Берзиньш.

В тот же день стало известно, что латвийский энтомолог Дмитрий Тельнов сделал важное научное открытие, обнаружив два вида доисторических жуков в балтийском янтаре, возраст которого составляет 40 миллионов лет.

13 сентября 2011 года из-за неожиданного отмены рейса авиакомпании airBaltic президенту Андрису Берзиньшу пришлось возвращаться из Брюсселя в Ригу через Гамбург. Пресс-секретарь Берзиньша Лига Крапане отметила, что президент - такой же пассажир, как и другие люди, у которых тоже запланированы дела. Для президента эта ситуация крайне неприятна и говорит о том, что проблемы airBaltic очень долго не решались.



13 сентября 2010 года в Риге напротив здания Кабинета министров вновь появилась палатка. В палатке находились два человека, в том числе гражданка США. У палатки был установлен плакат "Папа, не разрешай нас увезти из Латвии в Норвегию". Акцию протеста проводил Юрий Кибальчич вместе со своей проживающей в США матерью. Они протестовали против действий его гражданской жены, которая увезла в неизвестном направлении двух дочерей, Эмилию 6 лет и Патрицию 4 лет, и не разрешает отцу с ними встречаться.

13 сентября 2009 года на побережье в Айнажи был сфотографирован кулик-дутыш – новая порода птиц в Латвии. Естественным ареалом обитания кулика-дутыша является северо-восток Сибири и северные регионы Северной Америки



13 сентября 2008 года в честь 90-летия Латвийской Республики по всей стране был проведен Большой субботник, в ходе которого было собрано 86 787 мешков мусора. Президент Затлерс с женой и сыном занимался сбором мусора в Лапмежциемсе.



13 сентября 2007 года у здания правительства собралось около 200 работников медицинской сферы, которые требовали повышения зарплат. Участники пикета держали в руках плакаты с лозунгами: "Хотим жить, а не существовать", "Почему зарплаты депутатов индексируют, а медиков - нет?" и т.п. Участники пикета выразили надежду, что правительство не останется безразличным к их проблемам.



В тот же день в Ригу прибыла почетный президент кинофестиваля "Балтийская жемчужина", легендарная французская актриса Катрин Денев.

13 сентября 2006 года комитет Рижской думы по городскому развитию поддержал строительство ипподрома на ул.Клейсту.

13 сентября 2005 года Рижская дума поддержала обязательные правила самоуправления о введении запрета на азартные игры во всем городе, за исключением восьми гостиниц. Азартные игры были разрешены в гостиницах Maritim Park Hotel, Reval Hotel Latvija, Hotel de Rome, Reval Hotel Ridzene, Radisson SAS Daugava, Metropole, Hotel Grand Palace и Hotel Bergs.

13 сентября 2004 года участники продолжавшейся три недели голодовки протеста против перевода русских школ на обучение преимущественно на латышском языке решили прекратить голодовку.

В тот же день полиция возбудила уголовное дело о случае, когда во время игры сборных Латвии и Португалии на футбольное поле выбежала полуобнаженная девушка. Полиция возбудила против Лиене 1985 г. рожд. дело по статье 231 Уголовного закона о хулиганстве.

13 сентября 2003 года в Риге на ул. Лизума 4 было осквернено еврейское кладбище. Помимо опрокидывания еврейских надгробий, злоумышленники написали на десятках памятников «Бей жыдов», сдвоенные молнии SS и свастику. Коммунальному департаменту Рижской думы был нанесен убыток в размере 4 733 латов. Злоумышленники были задержаны и приговорены к условным срокам.

13 сентября 2002 года на состоявшемся в Гааге турнире по мини-футболу среди дипломатов латвийская команда заняла 13-е место среди команд 14 стран.

В этот же день в одной из квартир в доме на ул. Малтас в Риге полиция обнаружила подпольное производство алкоголя и конфисковала более 2000 литров браги и самогона.

13 сентября 2001 года комитет Рижской думы по вопросам безопасности и порядка сегодня поддержал идею создания нового подразделения полиции самоуправления Риги - службы патрулирования и обхода кладбищ. Как сообщили в отделе информации Рижской думы, в новой службе будет около 17 работников, на вознаграждение которых предусмотрено выделять 32 856 латов в год.

В тот же день премьер-министр Андрис Берзиньш в интервью Латвийскому радио заявил, что для Латвии как страны-кандидаты в НАТО 5-й пункт договора о коллективной обороне не является обязывающим, тем не менее, если возникнет ситуация, когда НАТО попросит у Латвии помощи, Латвия может ее оказать.

13 сентября 2000 года Банк Латвии объявил, что выпускает в обращение новые 10-латовые денежные знаки. Наиболее существенные изменения в новых денежных знаках касаются их безопасности от подделки, сообщили в Банке Латвии.

В этот же день во время проведения обысков в двух местах в Риге и в Гетлини полицейские обнаружили большое количество боеприпасов: 3 килограмма тротила, 19 детонаторов с бикфордовым шнуром и 1884 патрона разного калибра. Были найдены также детали огнестрельного оружия. Обыски проводились на улице Миера и в одном из гаражей на улице Таллинас в Риге.

13 сентября 1999 года министр внутренних дел Марек Сеглиньш подписал приказ об организации в Риге полицейского патруля, который должен контролировать поведение и внешний вид сотрудников полиции, особо обращая внимание на соблюдение правил ношения форменной одежды. Как пояснили в МВД, приказ издан в связи с тем, что в последнее время на улицах и в общественных местах часто можно увидеть полицейских, грубо нарушающих правила ношения формы - отсутствие головных уборов, расстегнутые куртки, неглаженые рубашки и обувь несоответствующего цвета.

13 сентября 1996 года в поселке Юрмалциемс Лиепайского района был торжественно открыт подаренный Швецией радиолокатор для контроля за морем и небом.

В тот же день в Риге у Гертрудинской церкви на ул. Базницас было совершено покушение на двух известных криминалов, Яниса Кальву (Клоп) и Александра Ксензова. Первый остался жив, второй погиб.

13 сентября 1993 года был подписан договор о свободной торговле между Латвией, Литвой и Эстонией.

13 сентября 1994 года в Риге было заключено соглашение между тремя странами Балтии о создании миротворческого батальона Балтбат. Был ликвидирован осенью 2003 года, как выполнивший свою задачу.



13 сентября 1991 года Латвийскую Республику признала Йеменская Республика, государство, расположенное на юге Аравийского полуострова.

13 сентября 1990 года президиум Верховного Совета ЛР высказал категорический протест против размещения на территории ЛР солдат вооруженных сил Ирака и их обучения в учебном военно-морском центре в Риге.



13 сентября 1943 года руководитель СС и полиции рейхскомиссариата Остланд обегруппенфюрер Фридрих Еккельн разрешил латышским частям СС носить на форменной одежде красно-бело-красный шеврон с надписью «Латвия». На рукаве, под германским орлом.

13 сентября 1940 года в Риге состоялось совещание руководителей радио трех прибалтийских республик. Было решено начать между тремя радио социалистическое соревнование.



13 сентября 1937 года латышские газеты писали о торжествах в честь приезда Карлиса Улманиса в родную волость Берзмуйжа. Газета «Яунакс Зиняс» сообщала: «Национальные флаги в непрерывной цепью украсили дорогу. Сопровождаемый конным эскортом айзсаргов, автомобиль Президента медленно подъехал к триумфальной арке. «Привет, Вождь народа!» раздалась хоровая песня. Волостной старшина приветствовал Президента: « Нет уже ни одного латыша, который глубоко в сердце не хранил бы радость и восторг от строительства новой эпохи. Но это время не вдруг к нам прилетело. Как солнце, которое весной понемногу и медленно расплавляет все снежные сугробы, пробуждает заледенелую землю для новой весны, так и Вы, господин Президент, вновь вернули нам жизнь....»



13 сентября 1936 года в Резекне начался грандиозный праздник урожая с участием президента Карлиса Улманиса. Благодарные жители Латгалии преподнесли президенту множество подарков, например, Ясмуйжская волость подарила специальное Кресло Вождя.

13 сентября 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила, что депутат Сейма М.Лазерсон обратился к министерству внутренних дел за разъяснениями по вопросу о допущении меншинственных языков в предвыборной агитации. Министерство внутренних дел ответило, сообщает газета, что всем префектам и уездным начальникам разосланы распоряжения допустить во время предвыборной агитации употребление меншинственных языков на плакатах, летучках и т.д. без перевода на государственный язык.

13 сентября 1921 года латвийское правительство утвердило договор между Латвией и советской Украиной и постановило передать его на ратификацию Учредительному Собранию.

13 сентября 1914 года в 10 утра из Риги было выслано 100 граждан Германии и Австро-Венгрии. Сообщалось, что их разместили в Костроме.

13 сентября 1502 года в ходе Русско-ливонско-литовской войны произошло сражение у озера Смолинo между войсками Великого княжества Московского с одной стороны и войсками Ливонской конфедерации под командованием магистра Вальтера фон Плеттенберга. Которому удалось избежать, казалось бы, неминуемого разгрома и выиграть битву с превосходящими силами противника. После чего магистр навеки постановил отмечать 13 сентября, или день Псковской битвы. Установленный в честь этой битвы День Победы праздновался до самого конца существования Ливонии.

Фото - president.lv, Музей оккупации, газета "Час", журнал "Атпута".