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в Риге в квартале Спикери состоялось мероприятие «Село идет в город». 1500 крестьян со всей Латвии приехали в столицу, чтобы рассказать и показать городским жителям, как живут и работают на селе. В рамках мероприятия прошёл парад коров. Победила черно-пёстрая корова Мирта из крестьянского хозяйства «Ланди», Вандзены, голштинской породы Организаторы - Министерство земледелия, Латвийский сельскохозяйственный университет, Фонд развития латвийского сельского хозяйства и общество «Сырный клуб». На организацию было потрачено 200 000 евро.

14 сентября 2012 года в окрестностях Салацгривы уже в 10-й раз состоялся ночной чемпионат грибников. Чемпионат проводит Всемирный фонд природы с целью сбора пожертвований. Его участники должны были приобрести лицензии на сбор грибов. Для индивидуальных участников они стоили 8 латов, для предприятий - 95 латов плюс по 1 лату за каждого участника.



В тот же день в Бауске был открыт двухметровый обелиск с надписью «Защитникам Бауски от повторной советской оккупации», датами «28 июля — 14 сентября 1944 года» и цитатой Карлиса Улманиса «Латвия должна быть государством латышей». Идея установки памятника принадлежит одному из оставшихся в живых участников боев за Бауску — руководителю местного отделения Латвийского общества национальных воинов (ЛОНВ) Иманту Зелтиньшу. Памятник был создан на пожертвования, которые получены от ЛОНВ, общества Daugavas Vanagi и частных лиц, и установлен на муниципальной земле. Его установка вызвала противоречивые оценки. Председатель «Объединения против нацизма» Янис Кузин распространил заявление, в котором подчеркивал, что недопустимо тратить средства самоуправления на прославление нацистов и ставить им памятники.

14 сентября 2011 года мэр Риги Нил Ушаков заявил в интервью газете «Латвияс Авизе», что придет 9 мая к памятнику Победы и будучи премьер-министром. «Для меня важно быть откровенным и честным перед всеми жителями Латвии, чтобы у них не было сомнений в моих взглядах», сказал Ушаков.

14 сентября 2010 года правительство Латвии приняло решение оказать помощь пострадавшему от землетрясения Гаити, предоставив лесоматериалы для строительства временных домов. Сообщалось, что на оказание помощи Гаити Латвии понадобится 105 000 латов. В основном, помощь будет оказана в виде поставок сосновых лесоматериалов для строительства временного жилья (около 200 домиков по 18 квадратных метров). Еще 48 000 латов уйдет на доставку груза и покрытие других расходов.

14 сентября 2009 года министр внутренних дел Линда Мурниеце выступила с предложением направить безработных на уборку территорий у границ с Литвой и Эстонией, так как у Службы погранохраны не хватает на это ресурсов.



14 сентября 2007 года в Риге второй раз выступил всемирно известный британский музыкант сэр Элтон Джон. Перед концертом с ним встретился президент Затлерс.

В тот же день Земгальский окружной суд приговорил жительницу Тукумса Анастасию Ополенко, которая в прошлом году пыталась через интернет продать собственного ребенка, к условному лишению свободы на пять лет с испытательным сроком два года, а также определил ей меру пресечения - надзор полиции.

14 сентября 2006 года эстонские экологи пришли к выводу, что медведь, который зимой приплыл на льдине на остров Рухну, мог уплыть обратно в Латвию.



В тот же день в первый пробный рейс по маршруту Рига-Дубулты-Рига отправились два состава модернизированных электропоездов, по четыре вагона в каждом.

14 сентября 2005 года Конституционный суд признал не соответствующей Конституции норму закона об образовании, предусматривающую, что государство может оказывать финансовую помощь только тем частным школам, где обучение ведется на латышском языке.



В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга в рамках сессии Генеральной ассамблеи ООН участвовала в обеде с мировыми лидерами. Рядом с ней за столом сидели президент России Владимир Путин, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан и президент США Джордж Буш.

14 сентября 2004 года на рассмотрении в Рижском окружном суде уголовного дела бывших бойцов Рижского ОМОНа было сообщено, что Генеральная прокуратура России отклонила просьбу латвийской прокуратуры выдать бывшего бойца Рижского ОМОНа Вячеслава Сорокина, поскольку он получил российское гражданство.



В тот же день был приватизирован знаменитый магазин «Сакта» - один из символов Риги. В ноябре был закрыт по причине банкротства.

В тот же день стало известно, что на официальном сайте премьер-министра Косово Байрама Реджепи в сообщениях о его пребывании в Литве эта страна была неоднократно перепутана с Латвией.

14 сентября 2003 года эстонские наблюдатели обнаружили над страной озоновую дыру, но в Латвийском агентстве гидрометеорологии сообщили, что над странами Балтии в последние дни действительно наблюдалось резкое снижение содержания озона в атмосфере, но оно не может быть названо озоновой дырой.

14 сентября 2002 года в 11.19 неизвестный мужчина с настольного телефона в Таллине позвонил в Северо-эстонский спасательный центр и сообщил об ожидающемся через полчаса взрыве на расположенном на границе с Латвией эстонском таможенном пунке Икла. Работа пункта была остановлена, взрывное устройство не нашли.

14 сентября 2001 года в Адажском учебном центре мобильных стрелков президент Вайра Вике-Фрейберга вручила знамя Артиллерийскому дивизиону. На торжественной церемонии состоялось освящение знамени, парад и выставка экипировки и вооружения. Знамя дивизиону подарили художницы по текстилю из Лимбажи Инта Брикмане и ее дочь Айя.

В тот же день в 12.25 было получено сообщение о том, что в здании на Центрального железнодорожного вокзала Риги якобы заложено взрывное устройство, поэтому вокзал был закрыт и проводена эвакуация людей. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

14 сентября 2000 года Сейм Латвии отклонил представленные несколькими депутатами от объединения ТБ/ДННЛ поправки к Уголовному закону, предусматривавшие за педофилию наказание в виде химической кастрации.



14 сентября 1999 года вышел сигнальный номер новой еженедельной деловой газеты на русском языке «Коммерсант Baltiс». Выходила до 2004 года.



14 сентября 1998 года Рижский окружной суд начал рассматривать уголовное дело Banka Baltija, по которому обвинялись Александр Лавент (на фото), Талис Фрейманис и Алвис Лидумс.

14 сентября 1993 года вышло распоряжение Банка Латвии о полном изъ­ятии из обращения латвийского рубля с 18 октября.

14 сентября 1990 года между правительствами Латвии и РСФСР был подписан об договор экономическом сотрудничестве и развитии культурных связей.



В этот же день рижская хоккейная команда «Динамо» принимала команду Montreal Canadiens и проиграла со счетом 2:4.

14 сентября 1982 года газета «Ригас Балсс» писала: «В рамках Днях культуры побратима Риги г. Ростока (ГДР) накануне солнечным утром сотрудники Рижского зоосада встречали своих коллег из города Ростока. Ростокский и Рижский зоопарки давно связывают узы дружбы. Кульминацией праздника стал обмен подарками между зоопарками. Коллеги из ГДР передали директору Рижского зоопарка Р. Казаровой девятимесячного медвежонка Сердечко, символичное имя которого как нельзя кстати передает поистине сердечные узы дружбы, связывающие коллег из двух стран. В свою очередь рижане преподнесли коллегам редких рептилий, обитающих на территории СССР: среднеазиатскую кобру, кавказскую гюрзу и пару туркестанских анам».



14 сентября 1947 года в Риге, в Межапарке, впервые прошло празднование Дня танкиста, с показом боевой техники.

14 сентября 1944 года экипаж бомбардировщика 124-го гвардейского бомбардировочного авиаполка 4-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии 1-го гвардейского бомбардировочного авиакорпуса 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, штурманом которого был гвардии капитан Сергей Люлин, повторил подвиг Гастелло — подбитую машину они направили в колонну вражеских танков на переезде железнодорожной станции Тирайне Марупской волости Рижского района. Похоронен в братской могиле там же, вместе с командиром экипажа Григорием Николаевом и стрелком Дмитрием Мамченковым. В 1967 году новой улице в Иманте было дано имя Сергея Люлина, в 1990 году переименована в Даммес.

В тот же день началась Рижская наступательная операция войск 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов Красной Армии, был освобождён город Бауска.

14 сентября 1940 года вышел приказ народного комиссара образования во всех названиях еврейских школ слово židu заменить на ebreju.

14 сентября 1939 года в Лиепаю из Гдыни прибыла моторная лодка с девятью польскими военными моряками. Они были задержаны и стали первыми интернированными военными в Латвии во время Второй мировой войны.



14 сентября 1935 года на рижском Лесном кладбище президент Албертс Квиесис открыл монументальный надгробный памятник (высотой 4.5 метра) первому президенту Янису Чаксте.

14 сентября 1929 года полномочным представителем (послом) Советского Союза в Латвии был назначен Алексей Свидерский, советский государственный и партийный деятель, до этого был начальником Главискусства. Единственный среди советских и российских послов в Риге, который скончался на рабочем месте, от сердечного заболевания, в 1933 году. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены.

14 сентября 1920 года в Риге на Даугаве состоялся парад латвийской речной флотилии в присутствии президента министров Карлиса Улманиса, председателя Учредительного собрания Яниса Чаксте и представителей военного ведомства.

14 сентября 1859 года в Митавском уезде Курляндской губернии родился Янис Чаксте, будущий первый президент Латвийской Республики.

Фото - president.lv, mixnews.lv, ebay.com, Архива кинофотофонодокументов и газеты "Час".