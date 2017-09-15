15 сентября 2015 года Комиссия по изучению документов КГБ ЛССР сообщила, что привлечёт к работе более 20 докторов наук по истории, социологии, философии, литературоведению, юриспруденции и объявила открытый конкурс стипендий. На оплату труда членов комиссии планировалось израсходовать 178 884 евро за год.

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на премию "Оскар" Американской киноакадемии от Латвии был выдвинут полнометражный анимационный фильм Сигне Баумане "Камни в моих карманах". Режиссер с 1995 года живет в Нью-Йорке и является членом Американской киноакадемии, но фильм «Оскара» не получил.



15 сентября 2012 года в 11 часов в Риге открылся первый магазин шведской сети розничной торговли одеждой Hennes and Mauritz (H&M). Руководитель H&M в Финляндии и Латвии Марика Пико сообщила, что цены в магазине будут такими же, как в магазинах сети в других европейских странах.

15 сентября 2011 года экс-президент Валдис Затлерс впервые после длительного перерыва дал интервью латвийской прессе на русском языке. Он говорил по-русски на резекненской радиостанции Ef-Ei.

В тот же день около 8 часов утра во двор магазина на ул. Валкас в Даугавпилсе забрел лось, который в смятении ломился в окна магазина и разбил их, рассказала представитель Латгальского регионального управления полиции Ингуна Пужуле.



В тот же день за рисование ночью на улицах и остановках общественного транспорта в Риге рекламы Национального объединения был задержан сын депутата Сейма, члена правления ВЛ-ТБ/ДННЛ Имантса Парадниекса, которого также зовут Имантс. На нарушителя был оформлен административный протокол.

15 сентября 2010 года 15 сентября 2010 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией оштрафовало на 100 латов министра внутренних дел Линду Мурниеце. По итогам проверки об использовании служебной машины министра в личных целях. Скандал с использованием Мурниеце служебной машины в личных нуждах возник в январе, когда СМИ сообщили, что на этой машине ездят в школу дети министра. Мурниеце признала, что действительно возит детей в школу на служебном автомобиле, так как школа находится по дороге на работу, и никакого нарушения в этом нет.

В тот же день газета «Телеграф» сообщила, что предприниматели из Нижнего Новгорода планируют вложить порядка 4 миллиона долларов в производство черной икры в Латгалии. Осетров будут разводить на берегу Большого озера в Лудзенском крае.



В тот же день президент Затлерс ознакомился с Памятником Свободы в Риге, впервые зайдя внутрь его.

15 сентября 2009 года истребители НАТО впервые сопровождали российский военный самолет, пролетавший через воздушное пространство Балтии. Которое тогда охраняли немецкие летчики.

В ту же ночь из помещения бухгалтерии Государственного агентства туберкулезных и легочных болезней украли сейф, в котором находилось 2 590 латов. Позже пустой сейф был обнаружен в лесном массиве.

В ту же ночь в Риге из магазина на ул. Кр. Барона были похищены меховые изделия на общую сумму более 50 000 латов. Около четырех часов ночи трое грабителей выбили витрину магазина камнем, после чего вынесли 25 шуб.



В тот же день президент Валдис Затлерс созвал внеочередное заседание правительства, чтобы обсудить проделанную работу и предстоящие задачи. Он призвал министров говорить ясным языком, чтобы жители Латвии поняли преимущества от реализации структурных реформ. А премьер-министр Валдис Домбровскис заявил, что банкротство Латвии предотвращено и ее платежеспособность обеспечена.

15 сентября 2008 года группа Hansabank в странах Балтии стала называться Swedbanк.

В тот же день отделения Управления по делам гражданства и миграции Латвии начали выдачу паспортов с микросхемой, на которой записано изображение отпечатков пальцев владельца в цифровой форме.

15 сентября 2007 года в Томе Огрского района состоялся уже третий по счёту чемпионат Латвии по сбору грибов. Участники чемпионата за два часа набрали 125 килограммов грибов.

В тот же день группа латвийских туристов на катамаране прибыла на эстонский остров Роню и шокировала местных жителей. По словам представителей местной власти, гости из Латвии без разрешения выпили пиво строителей, работающих на острове, катались на грузовике строителей, испортили его, а также пытались украсть экскаватор. Представители самоуправления острова отметили, что после этого случая у них не изменилось отношение к туристам из Латвии, но они не могут гарантировать, что оно не изменится у местных жителей.

15 сентября 2006 года страны Балтии выдвинули кандидатуру Вайры Вике-Фрейберги на пост генерального секретаря ООН.

15 сентября 2005 года стало известно, что в Лиепае, в заброшенном доме по ул. Кугиниеку, 13-летний мальчик нашел золотые кольца и цепочки общим весом 154 грамма. О найденном кладе в полицию заявила родственница подростка.

В тот же день депутат Сейма от партии «Новое время» Эдгарc Яунупс с парламентской трибуны заявил, что принимает на себя ответственность за свои действия при нарушении правил дорожного движения, и складывает депутатский мандат.

15 сентября 2004 года «Рижской думе понадобится по меньшей мере несколько недель, чтобы приступить к рассмотрению вопроса о переименовании улицы имени Джохара Дудаева» - сообщил из Риги корреспондент ИТАР-ТАСС Нил Ушаков.

В тот же день комитет Рижской думы по развитию города рассмотрел вопрос о присвоении названий нескольким улицам в столице. Новые улицы в микрорайоне Дрейлини получили названия Дзилнас и Рембатес.

15 сентября 2003 года лидер Партии народного согласия Янис Юрканс в интервью газете Rigas Balss назвал своего бывшего товарища по партии Якова Плинера поросенком.

15 сентября 2002 года мэр Валки Вентс Армандс Крауклис сообщил, что город пока не нашел средств на перевозку огромной гранитной головы Ленина из центра города в природный парку озера Загэзерс, где ее предполагалось экспонировать.



15 сентября 2001 года во время торжественной мессы была освящена Лиепайская церковь Cвятого Мейнарда. Ранее здание церкви было павильоном Ватикана на Всемирной ганноверской выставке EXPO-2000 и после ее завершения подарено Лиепае. Здание было перевезено из Германии в Лиепаю и немного перестроено.

15 сентября 2000 года археологи на территории сада рижского Домского собора обнаружили в земле большую гранитную голову, подняли ее и выставили в галерее собора.

В тот же день министр юстиции Ингрида Лабуцка решила удовлетворить заявление бывшего красного партизана, гражданина России Василия Кононова об отказе от латвийского гражданства. В связи с этим прекратилось возбужденное ранее дело о лишении ветерана латвийского гражданства.

15 сентября 1998 года студенты и преподаватели Рижского университета Страдыня провели пикет у здания Кабинета министров в знак протеста против внесенного депутатами Сейма запроса о законности существования университета.

В тот же день в интервью газете Lauku Avize Андрис Шкеле утверждал, что «Шкеле единственный, кого Лембергс не купил, в этом вся проблема. Если тебя нельзя купить, ты плохой! Все крупнейшие партии, завидев Лембергса, поджимают хвосты».

15 сентября 1996 года Балтбат отбыл в Боснию.



15 сентября 1994 года Сейм утвердил правительство под руководством Мариса Гайлиса. Существовало до декабря 1995 года.

15 сентября 1990 года Латвийская независимая коммунистическая партия была переименована в Латвийскую демократическую партию труда.



15 сентября 1986 года в Юрмале началась встреча советской и американской общественности. Более 2500 человек собрались в концертном зале «Дзинтари» обсудить наболевшие за долгие годы противостояния вопросы. Планировалось, что такие встречи будут регулярными.

14 сентября 1973 года Совет Министров Латвийской ССР принял решение о создании Национального парка «Гауя». Считается, что это был первый заповедник СССР со словом «национальный» в названии.

15 сентября 1944 года в районе южнее Иецавы немцы предприняли около 17 контратак. Войска ударной группировки 1-го Прибалтийского фронта, обойдя Иецаву с востока, прорвали и тыловой рубеж противника — «восточно-митавскую оборонительную линию».

15 сентября 1940 года состоялось торжественное открытие дворца в Сигулде как дома отдыха писателей и журналистов. Секретарь ЦК КПЛ Жанис Спуре в своей речи сказал: «До сих пор единственным местом, где наши трудовые народные писатели, журналисты и другие работники культуры встречались и отдыхали, была Центральная тюрьма...».



15 сентября 1935 года в Даугавпилсе прошел праздник авиации, на котором гарнизонным священником были освящены два новых самолета.

15 сентября 1925 года в Кабинете министров обсуждался вопрос о запрещении курения в правительственных учреждениях. Кабинет министров согласился с запретом, но признал, что издание соответствующего распоряжения является делом каждого отдельного руководителя ведомства.

15 сентября 1921 года в Ригу приехал и тут поселился Николай Петрович Богданов–Бельский — самый известный русский художник из числа эмигрантов из России. Член Товарищества передвижников, академик Российской академии художеств. В 1944 года уехал в Германию, где и умер.

15 сентября 1918 года в Москве, в Кремле, состоялось выступление объединенного оркестра латышских стрелковых полков.

15 сентября 1914 года ночью германский аэроплан долго кружил над центральной товарной станцией в Риге и улетел только после того, как по нему была открыта стрельба.

15 сентября 1836 года Иринарх (в миру Яков Дмитриевич Попов) был назначен епископом Рижского викариатства Псковской епархии. И стал первым православным епископом в Латвии. Резиденция епископа находилась в мужском монастыре, примыкавшем к храму Алексия, человека Божия (близ нынешней католической церкви Марии Магдалины). А свою первую в Риге Божественную литургию он совершил в Рижском Петропавловском храме (он же концертный зал Ave sol), который с этого времени стал именоваться кафедральным собором.



15 сентября 1817 года - в день коронации российского императора Александра I - в Риге возле Рижского замка была открыта колонна в честь победы над Наполеоном. На её вершине стояла бронзовая фигура крылатой богини Победы на шаре с пальмовой ветвью и венком славы. Монумент был изготовлен в Петербурге. Каменотесом был Самсон Самсонов – автор петербургского Александрийского столпа, архитектором – Джакомо Кваренги. На открытие прибыл Барклай-де-Толли. Колонна украшала Ригу до начала Первой мировой войны.

15 сентября 1782 года, постановкой драмы Лессинга «Эмилия Галотти» в специально построенном для этой цели по проекту известного рижского архитектора Хаберланда здании начал свою работу первый рижский городской театр. В этом здании в Старой Риге на Königstrasse (ныне улица Рихарда Вагнера) театр находился до 1863 года. Затем переехал в новое помещение здание нынешней Национальной оперы.

Фото - forumcinemas.lv, president.lv, inyourpocket.com, газета "Лагтгалес вестнесис".