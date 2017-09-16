16 сентября 2015 года представитель по связям с прессой Министерства обороны Даце Кундрате сообщила, что вчера правительство за закрытыми дверями анализировало возможную военную угрозу для Латвии, и в данный момент она оценивается как низкая.

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В тот же день президент Раймонд Вейонис впервые после избрания посетил Рижский замок, чтобы посмотреть, как проходят ремонтные работы.



16 сентября 2014 года в Рижском замке была аккредитована чрезвычайный и полномочный посол Республики Мали Ба Ава Кейта, с резиденцией в Берлине.

В тот же день правительство утвердило продажу банка Citadele американскому фонду Ripplewood Holdings. Что вызвало неодназначную реакцию общественности.



В тот же день стало известно, что предприятие по производству алкоголя Latvijas balzams по заказу легендарной группы The Queen выпустит партию водки специального разлива. Об этом сообщил гитарист группы Брайан Мэй. Группа заключиладоговор об изготовлении водки Killer Queen к юбилею одноименного диска.Общий объем заказа превысит 100 000 бутылок, а продаваться особая водка будет сначала в Великобритании, а позже в Европе и США, сообщил коммерческий директор Latvijas balzams Валтерс Каже.

16 сентября 2013 года во время Европейской недели мобильности были подсчитаны рижские велосипедисты. На тот день их было 1632 человека, 501 женщина и 1131 мужчина.



16 сентября 2011 года несколько тысяч человек пришли к Arēna Rīga чтобы проводить в последний путь трагически погибшего хоккеиста Карлиса Скрастиньша.



В тот же день в Риге открылся 1-й съезд историков Латвии. Президент Андрис Берзиньш, обращаясь к участникам съезда, отметил, что в Латвии существует различие исторической памяти о событиях 1940 года.



16 сентября 2010 года по приглашению министра экономики Артиса Кампарса Ригу посетил губернатор Псковской области Андрей Турчак. Было подписано соглашение об экономическом сотрудничестве между Псковской областью и Латвией. Турчак также встретился с мэром Риги Нилом Ушаковым и посетил Христорождественский собор, где приложился к мощам священномученика Иоанна Рижского. В храме губернатора встретил и провел экскурсию митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

В тот же день руководитель фракции партии "Новое время" в Рижской думе Эдгарc Яунупс рассказал в интервью радиостанции Baltkom, что кандидат на должность премьер-министра от объединения "За лучшую Латвию!" и вице-мэр Риги Айнарc Шлесерс предложил ему свергнуть после выборов мэра Риги Нила Ушакова.

16 сентября 2009 года газета Latvijas Avīze сообщила, что в августе в заброшенном саду в Ливанском крае впервые была замечена нетипичная для Балтии божья коровка Harmonia axyridis, которая может вызывать у людей аллергию.

16 сентября 2008 года партия "За права человека в единой Латвии" подала в Сейм законопроект, предусматривающий признание независимости Южной Осетии и Абхазии и установление дипломатических отношений с ними.

В ту же ночь вратарь рижского хоккейного клуба Dinamo Эдгар Масальский был сильно избит на улице в Старой Риге.

16 сентября 2007 года муниципальные полицейские задержали в Старой Риге на ул. Зиргу пьяных родителей, гулявших с четырёхлетней девочкой. Содержание алкоголя в организме женщины составляло 3,2 промилле, мужчины —2,5 промилле.



16 сентября 2006 года президент Вайра Вике-Фрейберга получила приз за поощрение понимания между людьми, названный по имени основателя международного движения Rotary Пола Харриса.

16 сентября 2005 года стало известно, что сыну экс-премьера, депутата Cейма Латвии Вилиса Криштопанса Кристапу посольство США отказалось выдать визу для въезда в страну, обосновав это тем , что молодой человек не может предъявить необходимые средства на пропитание.

В тот же день заместитель директора Северо-Видземского биосферного заповедника Андрис Уртанс сообщил, что в последнее время в северных районах Видземе, граничащих с Эстонией, наблюдается увеличение численности медведей. От местных жителей все чаще поступают сообщения об увиденных ими в лесу медведях. По мнению специалиста, миграция медведей в Латвию связана с активной охотой на них в России. Это вынуждает косолапых "перебегать" в Эстонию, а тамошних медведей - искать новые ареалы обитания в Латвии.

16 сентября 2004 года рижское отделение Партии народного согласия выдвинуло лидера партии Яниса Юрканса кандидатом на пост мэра столицы Латвии на предстоявших местных выборах.

16 сентября 2003 года министр сообщений Роберт Зиле сказал на пресс-конференции, что если граждане Латвии на референдуме 20 сентября проголосуют против вступления страны в ЕС, то стране придется открыть свою границу с Россией.

16 сентября 2002 года Центризбиркому были переданы 10 587 нотариально заверенных подписей, собранные политическим объединением «Центр» в поддержку референдума о всенародных выборах президента ЛР. Однако часть их были признаны фальсифицированными, и референдум не состоялся.

В тот же день президент Вайра Вике-Фрейберга получила письмо от президента США Джорджа Буша с благодарностью за поддержку Латвии в борьбе с терроризмом в мире.

16 сентября 2001 года под Марупе было обнаружено 165 тонн контрабандного мяса, которое находилось на складе фирмы VIATS и начался знаменитый мясной скандал.

В тот же день в Екабпилском районе на железнодорожной ветке Рига-Даугавпилс возле станции Трепес сошел с рельс вагон попавшего в аварию белорусского товарного поезда с калийным хлором.

16 сентября 1999 года газета «Лауку Авизе» опубликовала скрываемое ранее руководством объединения ТБ/ДННЛ письмо одного из основателей ДННЛ Эдуарда Берклавса, в котором он объяснял причины своего решения о выходе из партии. Берклавс указывал, что после первых лет независимости Латвии «с изменением обстоятельств, с появлением возможности получать личную выгоду, отдельные лидеры ДННЛ не смогли противостоять искушению, перестали заботиться об интересах большинства народа, игнорировали программу организации и особенно национальную программу».



В тот же день в Риге более тысячи студентов из различных латвийских вузов устроили пикет у здания Сейма, протестуя введения всеобщего платного образования.

16 сентября 1998 года в Риге примерно 10 человек с картонными транспарантами, напоминающими по форме кресты, провели в Верманском саду пикет в знак протеста против критической демографической ситуации в Латвии. На транспарантах было указано, сколько человек умерло и родилось в каждом из городов Латвии на протяжении последних лет.

В тот же день в Даугавпилсе прошла торжественная церемония перезахоронения праха шести советских воинов, погибших в 1944 году при освобождении города, останки которых были случайно обнаружены 20 августа.

16 сентября 1997 года с 20.09 до 23.26 в Латвии наблюдалось полное лунное затмение.

16 сентября 1991 года Латвийскую Республику признали Индонезия и Филиппины.

16 сентября 1988 года было восстановлено Латвийское общество врачей.

16 сентября 1944 года на участке 1–го Прибалтийского фронта танкисты 3-его гвардейского мехкорпуса вышли к Даугаве.



16 сентября 1941 года комиссар Рижского округа Фуст посетил Юрмалу. За мостом через Лиелупе комиссара у украшенной почетной арки встречали юрмальские жители в народных одеждах.

16 сентября 1940 года Совет Народных Комиссаров в 1940/41 учебном году разрешил разделить факультет математики и природоведения Латвийского университета на два факультета — факультет физики и математики и факультет природоведения.



16 сентября 1937 года на Тириньпурвском стрельбище прошли ежегодные соревнования рижской полиции по стрельбе, на приз президента. В них принял участие министр внутренних дел В.Гулбис (на фото). Лучших стрелков наградили велосипедами.

16 сентября 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В павильоне советского Центросоюза на Гентской международной кооперативной выставке в числе экспонатов имеется также глобус, на котором Латвия, Эстония. Финляндия, Литва и Польша обозначены в пределах Советской России. Представители балтийских государств подали в бюро выставки протест».

16 сентября 1812 года рижский пастор Граве записал в дневнике: «Друзья обнимаются на улице, незнакомые люди сообщают новость друг другу, и все соединяются в общем восклицании: «Наконец-то, слава Богу!». До Риги дошло известие о Бородинской битве, как о победе российских войск.

16 сентября 1621 года шведский король Густав Адольф завоевал Ригу.

Фото - president.lv, Министерство экономики ЛР, queenonline.com, газеты "Тевия" и "Час", журнал "Атпута".